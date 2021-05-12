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Медведчук (1323) обшук (1343) паркування (130) евакуатор (23) Богачук Олег (1428)

Поки в будинку Медведчука триває обшук, викликали евакуатор для його припаркованого на тротуарі Mercedes-Benz. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Київські новини

У будинку кума Путіна, лідера фракції ОПЗЖ Віктора Медведчука на вулиці Монтажників триває обшук.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Поки в будинку Медведчука триває обшук, викликали евакуатор для його припаркованого на тротуарі Mercedes-Benz 01

Тим часом активісти, які там були, побачили неподалік Mercedes-Benz політика і викликали евакуатор, оскільки авто було припарковано на тротуарі. Коли евакуатор прибув, охоронці Медведчука відігнали автомобіль-порушник.

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Поки в будинку Медведчука триває обшук, викликали евакуатор для його припаркованого на тротуарі Mercedes-Benz 02
Поки в будинку Медведчука триває обшук, викликали евакуатор для його припаркованого на тротуарі Mercedes-Benz 03
Поки в будинку Медведчука триває обшук, викликали евакуатор для його припаркованого на тротуарі Mercedes-Benz 04
Поки в будинку Медведчука триває обшук, викликали евакуатор для його припаркованого на тротуарі Mercedes-Benz 05

Поки в будинку Медведчука триває обшук, викликали евакуатор для його припаркованого на тротуарі Mercedes-Benz 06
Поки в будинку Медведчука триває обшук, викликали евакуатор для його припаркованого на тротуарі Mercedes-Benz 07
Поки в будинку Медведчука триває обшук, викликали евакуатор для його припаркованого на тротуарі Mercedes-Benz 08
Поки в будинку Медведчука триває обшук, викликали евакуатор для його припаркованого на тротуарі Mercedes-Benz 09

Інспектор, який перебував в евакуаторі, заявив, що штраф автовласникові направлять автоматично.

Поки в будинку Медведчука триває обшук, викликали евакуатор для його припаркованого на тротуарі Mercedes-Benz 10

Фото, відео: Олег Богачук

Нагадуємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводять обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській в Києві і ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.
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Топ коментарі
+21








Луганчанин

@Lugan4anin

·4 ч

Не могу понять почему все так рады обыскам у *********? Таких обысков, задержаний было миллиард, а хоть одна гнида села или сдохла при загадочных обстоятельствах? Да нет, все на свободе и с миллиардами. Радоваться будем, если его посадят или завалят. Вероятность этого крайне мала
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11.05.2021 22:53
+8
Странно, а почему "кубик" фошыздский, а не скрепный "уаз"? Пока в доме Медведчука продолжается обыск, вызывали эвакуатор для его припаркованного на тротуаре Mercedes-Benz - Цензор.НЕТ 6410
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11.05.2021 23:21
+7
ты казломордый лучше о своем свинособачнике побеспокойся, вот тебе для размышления:
Старшая дочка ввп-гражданка Нидерландов!
Младшая дочка ввп-гражданка Франции!
Бывшая ввп, людмила шкребнева-путина-очеретная-гражданка Франции!
Сынок менделя-гражданин США!
Дочка лаврова-гражданка США!
Сынок-депутат жирика, лебедев-гражданин США!
Сам жирик-гражданин Израиля!
Первая жена писькова-гражданка Британии!
Вторая жена писькова-гражданка Франции!
Третья жена писькова, навка-гражданка США!
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12.05.2021 00:10
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у кацапов продолжение ДЕВАТАМАЯ!
Стрельба в школе в Казани. Главное
Утром 11 мая было совершено вооруженное нападение на школу № 175 в Казани. По данным на 18:00 мск, в результате атаки на школу погибли 9 человек, в том числе семеро детей

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/11/05/2021/609*********************
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11.05.2021 23:03 Відповісти
Медведчуку больше подходит самокат.
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12.05.2021 01:49 Відповісти
Volkswagen Golf 7 1,4 TSI Highline DSG... Мені можна, я ж не кричу на кожному кроці про те, як мої дєди воєвалі... Хоче мій дід якраз воював і на Рейхстазі автограф поставив, а рідний батя медведчука поліцаєм у нацистів був, за що в 1945 відправився в Сибір!
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11.05.2021 23:06 Відповісти
эвакуатор для его припаркованного на тротуаре Mercedes-Benz....нужно порезать все колёса, там могут быть доказательства ,.,да и руль может быть из золота, нужно это дописать в эпизоде книги про десидента Стуса.
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11.05.2021 22:52 Відповісти








Луганчанин

@Lugan4anin

·4 ч

Не могу понять почему все так рады обыскам у *********? Таких обысков, задержаний было миллиард, а хоть одна гнида села или сдохла при загадочных обстоятельствах? Да нет, все на свободе и с миллиардами. Радоваться будем, если его посадят или завалят. Вероятность этого крайне мала
показати весь коментар
11.05.2021 22:53 Відповісти
ты казломордый лучше о своем свинособачнике побеспокойся, вот тебе для размышления:
Старшая дочка ввп-гражданка Нидерландов!
Младшая дочка ввп-гражданка Франции!
Бывшая ввп, людмила шкребнева-путина-очеретная-гражданка Франции!
Сынок менделя-гражданин США!
Дочка лаврова-гражданка США!
Сынок-депутат жирика, лебедев-гражданин США!
Сам жирик-гражданин Израиля!
Первая жена писькова-гражданка Британии!
Вторая жена писькова-гражданка Франции!
Третья жена писькова, навка-гражданка США!
показати весь коментар
12.05.2021 00:10 Відповісти
Пыськова надо посадить на сексуальный сухпай.
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12.05.2021 01:51 Відповісти
Давай уже выводи в кандалах самого Иуду ... Пока в доме Медведчука продолжается обыск, вызывали эвакуатор для его припаркованного на тротуаре Mercedes-Benz - Цензор.НЕТ 8974
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11.05.2021 22:55 Відповісти
И почему это ******** не ездит на каком-нибудь скрепном ***********? Почему как ни ватный пид@рас - так мерседес? За что деды ваевале? И где, спрашивается, «антилопа гну», на которой ватная братва намедни рассекала?
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11.05.2021 22:58 Відповісти
Дивно, що на Мерсі не наклеїли наліпку "На Бєрлін!"...
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11.05.2021 22:59 Відповісти
Да там вся ватная классика поместится на бортах - и спасибадеду, и можемпавтарить, и трафейный...
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11.05.2021 23:14 Відповісти
Не,ну это уже тянет на целый номер 95-го квартала Пока в доме Медведчука продолжается обыск, вызывали эвакуатор для его припаркованного на тротуаре Mercedes-Benz - Цензор.НЕТ 7672
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11.05.2021 23:01 Відповісти



tZE inform

@tZEinform

·2 ч

Сейчас для Зеленского главное, чтобы Медведчук сбежал
"Охотой на Медведчука", которая закончится ничем, Зеленский и К просто прикрывают похищение Чауса и дело вагнеровцев. Классическое отвлечение внимания.
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11.05.2021 23:03 Відповісти
ви там чаусу хочете поцілувати дупу? Хай СБУ всіх ублюдків притягне із за кордону. Чаусів на кічу.
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12.05.2021 00:19 Відповісти
Чауса и так бы выдали
а теперь СКАНДАЛ
как за все что берется банда клоунов
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12.05.2021 07:59 Відповісти
Звідки інфа, що реально би його видали ?

То тільки Ваші фантазії. Як і те, що Україна причетна до зникнення того покидька. Він інсценував мабуть своє викрадення.
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12.05.2021 13:28 Відповісти
Ти диви, як бубачкіних конкурентів позбавляюцця! Але це тобі не допоможе, ідійот - 95! Пока в доме Медведчука продолжается обыск, вызывали эвакуатор для его припаркованного на тротуаре Mercedes-Benz - Цензор.НЕТ 4470
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11.05.2021 23:07 Відповісти
Быть охранником у этой мрази это низко и чмошно
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11.05.2021 23:09 Відповісти
но одного мертвяцкого цырика нужно было завалить, чтобы оставшиеся холопы смогли сделать выбор что им дороже - мертвяк или своя шкура. Вообще то охрану никогда не жалели.
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11.05.2021 23:11 Відповісти
Там мерседес весит что бтр,его хрен еще эвакуатором поднимешь.
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11.05.2021 23:15 Відповісти
Странно, а почему "кубик" фошыздский, а не скрепный "уаз"? Пока в доме Медведчука продолжается обыск, вызывали эвакуатор для его припаркованного на тротуаре Mercedes-Benz - Цензор.НЕТ 6410
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11.05.2021 23:21 Відповісти
Потому что Сталин с Гитлером - близнецы-братья.
Сталин оказался шакалистее.
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12.05.2021 01:53 Відповісти
Я бы во всё поверил и поддержал, если бы Венедиктова инициировала засесание ВР, с целью приостановить, или снять депутутскую неприкосновеннось с Медведчука, что бы облегчить расследование подозрений и обвинений...
Однако! -- верю только в то, что Медведчук враг.

...и совсем не верю, что ему за это что-то будет... -- шухер замутили такие же, как и он сам...
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11.05.2021 23:22 Відповісти
Нет у депутатов неприкосновенности, уже давно.
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11.05.2021 23:27 Відповісти
А по Медведчуку и не скажешь...*)
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11.05.2021 23:33 Відповісти
есть !!!
только теперь кого привлекать решает венедиктова(т е агент россии - Ермак)
а без подозрения подписаного Венедиктовой ни к кому из депутатов НАБУ и подойти не смеет
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12.05.2021 08:01 Відповісти
Ну то есть нет.
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12.05.2021 08:16 Відповісти
выбрали клоуна - жрите 5 лет бесплатный цирк.
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11.05.2021 23:33 Відповісти
це та сама тачка, яку на виноградарі розбив бухий механік пару років тому? чи інша?
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11.05.2021 23:36 Відповісти
Так эвакуировали или зассали братков Мертветчука?
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12.05.2021 00:01 Відповісти
«Нет у вас методов против Кости Сапрыкина»
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12.05.2021 00:17 Відповісти
А может проще было жечь этот кубик? Поки в будинку Медведчука триває обшук, викликали евакуатор для його припаркованого на тротуарі Mercedes-Benz - Цензор.НЕТ 6529
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12.05.2021 00:19 Відповісти
И поставить на его месте электросамокат. Поки в будинку Медведчука триває обшук, викликали евакуатор для його припаркованого на тротуарі Mercedes-Benz - Цензор.НЕТ 6621
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12.05.2021 02:50 Відповісти
Главное - результат !!! В результат с конфискацией и посадкой можно и не ожидать т.к. во первых у него ресурс... и круговая парука !!!
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12.05.2021 06:04 Відповісти
эвакуатор с донецкими номерами.совпадение?
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12.05.2021 06:29 Відповісти
Мерседес на тротуаре? Да не страшно, быдло, когда будет бежать голосовать за медведчуков, оббежит по проезжей части, чай не привыкать!
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12.05.2021 07:19 Відповісти
А что там планируют найти-литературу,буденовку,парашют,наркоту и оружие? Поки в будинку Медведчука триває обшук, викликали евакуатор для його припаркованого на тротуарі Mercedes-Benz - Цензор.НЕТ 9969
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12.05.2021 08:28 Відповісти
А спакувати цю "охорону"? Мордою в пол? А потім ще й нехай посидять десь у боксі. Може гигикати не захочеться?
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12.05.2021 08:44 Відповісти
Знову черговий цирк для лохторату.
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12.05.2021 09:23 Відповісти
Доки ви слідкуете за цією комедією вас продовжують безбозно розкрадати, а ви при цьому просто деградуєте.
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12.05.2021 09:24 Відповісти
Эвакуатор донецкий))))
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12.05.2021 11:48 Відповісти
Знакомая постанова отхода , забирайте все только зае*итесь , ключи от сего лежат там и там.. Вопрос времени загладим все .
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12.05.2021 13:26 Відповісти
соли ему на хост насыптье и охране тоже )) Поки в будинку Медведчука триває обшук, викликали евакуатор для його припаркованого на тротуарі Mercedes-Benz - Цензор.НЕТ 3706
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14.05.2021 00:05 Відповісти
 
 