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Лещенко (478) Москва (1103) ЛГБТ-спільнота (262)

Член наглядової ради Укрзалізниці Лещенко: Дружина поїхала до Москви захищати ЛГБТ від Путіна і Кадирова і за це заслуговує широкої підтримки. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Сергій Лещенко відреагував на критику на адресу дружини Анастасії Топольської за її виступ в Москві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі 4 каналу.

Також дивіться: "Секс-позитив за згодою": дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська (Dj Nastia) похвалилася виступом на екстравагантній вечірці в Москві. ВIДЕО

Нагадаємо, 4 травня московський артцентр Mutabor анонсував виступ Анастасії Топольської в столиці РФ 8-9 травня.

Пізніше Топольська похвалилася виступом на екстравагантній вечірці в Москві.

Анастасія Топольська відреагувала на критику за виступ у Москві, опублікувавши фотографію в сторіс Instagram, на якому дівчинка справляє нужду.

"Передаю привіт всім ботофермам і хейтерам. Пишіть ще. Піднімайте мої публікації в топ", - підписала знімок Топольська.

Автор: Анастасія Потіха
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+77
Член наглядової ради Укрзалізниці Лещенко: Дружина поїхала до Москви захищати ЛГБТ від Путіна і Кадирова і за це заслуговує широкої підтримки - Цензор.НЕТ 8373
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12.05.2021 10:23
+76
Член наглядової ради Укрзалізниці Лещенко: Дружина поїхала до Москви захищати ЛГБТ від Путіна і Кадирова і за це заслуговує широкої підтримки - Цензор.НЕТ 5544
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12.05.2021 10:19
+68
Ой дебил Член набсовета Укрзализници Лещенко: Жена поехала в Москву защищать ЛГБТ от Путина и Кадырова и за это заслуживает широкой поддержки - Цензор.НЕТ 2875
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12.05.2021 10:13
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ОПЛЯ , извращение это уже культура Член наглядової ради Укрзалізниці Лещенко: Дружина поїхала до Москви захищати ЛГБТ від Путіна і Кадирова і за це заслуговує широкої підтримки - Цензор.НЕТ 7853 Это не культура это больные люди. Всем им нужно психику лечить. А то что Украина толерантно относится к ЛГБТ не значит что украинцы все это поддерживают Нам это запад навязал ..пришлось смирится с их * культурой * иначе поддержка была бы меньше. В Украине гомосеков никто и никогда приветствовал. Водят хороводы...Мол - За равенство.. Пусть бы сначала доказали что их кто то ущемляет..Только тогда имели бы право на свои хороводы. Хотят шпилить друг друга в...Пусть шпилят это их право но не нужно выносить на публику свои извращения.
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12.05.2021 10:54 Відповісти
Эти "культурные извращения" сейчас в тренде. В борьбе за их "права" можно накосить нехилое бабло.
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12.05.2021 13:54 Відповісти
Вспомнилась "Файна Украйна"... Там были гей-националисты, которые собирались наказывать москалей
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12.05.2021 10:54 Відповісти
Лещенко - просто сміття.....Ахметівське чмо....Просто вслухатись, щ меле це стерво на відео....Член правління УЗ..
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12.05.2021 10:55 Відповісти
Лещенко - це українська Кончіта Вурст. Шкода, що він не носить сукні, а тільки рожеві футболки. Член наглядової ради Укрзалізниці Лещенко: Дружина поїхала до Москви захищати ЛГБТ від Путіна і Кадирова і за це заслуговує широкої підтримки - Цензор.НЕТ 6901
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12.05.2021 11:03 Відповісти
Думаю , що в рожевому платті ця бородата дівчинка виглядала б значно ефективніше...
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12.05.2021 11:21 Відповісти
Нееее, он просто член.
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12.05.2021 12:41 Відповісти
Ді-джей - дивна професія для дорослої жінки. Може її розвиток зупинився десь на віці 15-16 років, от вона і робить сексуальну революцію на території ворога під гучну музичку в колі сексменшин стоячі на п'єдесталі. Самозакохана секасностурбована самка. ***** три рази. А от з чоловіком їй пощастило: гей, корупціонер, брехун, продажний журношльондр, але ж які великі гроші заробляє їй на мороженку та мило.
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12.05.2021 10:57 Відповісти
Зачем ей морожинка, ей член привычнее.
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12.05.2021 12:43 Відповісти
Нагородити захисників топольску і гандона депортацією в мордор!
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12.05.2021 10:59 Відповісти
Хитрая скотыняка этот СэрГей
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12.05.2021 11:01 Відповісти
сеРожа без фотки где ты серешь на зебилов все это как то не убедительно звучит...
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12.05.2021 11:02 Відповісти
По чем нынче защита ЛГБТ от путина в московском ночном клубе в долларах США ?
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12.05.2021 11:03 Відповісти
так его жена борется за ЛГБТ за деньги или за деньги борется за ЛГБТ ?
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12.05.2021 11:04 Відповісти
Лещенко бореться за гроші, як сутинер, посилаючи свою проститутку у командировку за кордон, а вона як порноактриса приймає з усіх сторін, навіть від ворогів.
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12.05.2021 12:41 Відповісти
Чем грозят Путин и Кадыров Лещенко, который в Украине?
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12.05.2021 11:06 Відповісти
Рукою кремля Член наглядової ради Укрзалізниці Лещенко: Дружина поїхала до Москви захищати ЛГБТ від Путіна і Кадирова і за це заслуговує широкої підтримки - Цензор.НЕТ 8462 Член наглядової ради Укрзалізниці Лещенко: Дружина поїхала до Москви захищати ЛГБТ від Путіна і Кадирова і за це заслуговує широкої підтримки - Цензор.НЕТ 5717
Член наглядової ради Укрзалізниці Лещенко: Дружина поїхала до Москви захищати ЛГБТ від Путіна і Кадирова і за це заслуговує широкої підтримки - Цензор.НЕТ 3442
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12.05.2021 11:27 Відповісти
То замість кулинича.
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12.05.2021 12:49 Відповісти
Ну,зара на задньому планi, потим буде в задньому...
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12.05.2021 15:02 Відповісти
боже как неудобно получилось . мы решили что она поехала деньжат рубануть ( и при случае потрахаться ) а она то оказывается высокоморальный человек . защищает гомиков и лесбиюшек на территории врага . считай наша диверсантка-разведчица . остается только одно покаяться всей страной за то что так сильно ошибались Член наглядової ради Укрзалізниці Лещенко: Дружина поїхала до Москви захищати ЛГБТ від Путіна і Кадирова і за це заслуговує широкої підтримки - Цензор.НЕТ 169
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12.05.2021 11:14 Відповісти
итить удивить... *****...
но сопляменникам зелелоха должно сойти )))
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12.05.2021 11:14 Відповісти
Почитал тупые оправдания.
Не пойму, смеяться или плакать?
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12.05.2021 11:15 Відповісти
Вот это поворот! Все думают, что супруга выдающегося государственного чиновника и расследователя поехала бабки рубить в россии. А нет! Настя выполняла задание Родины - нанесла удары по Кадырову и Путину.
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12.05.2021 11:16 Відповісти
"нанесла удары по кадырову и путину..." -нижче пояса!
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12.05.2021 11:22 Відповісти
Ну й шо, она потом извинится???
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12.05.2021 12:11 Відповісти
Ртом с разбега
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12.05.2021 12:23 Відповісти
Ай! Я вот тоже поеду в Расию при первой возможности. Знаю там лес пешей доступности - много грибов и и нет людей, не говоря уже о машинах. Представть себе - целый день в лесу - и ни одной рожи. Вот это отдых!
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12.05.2021 11:23 Відповісти
Бойся одиноких бабок с ружьём, а то как в аекдоте: "А придётся!" Член наглядової ради Укрзалізниці Лещенко: Дружина поїхала до Москви захищати ЛГБТ від Путіна і Кадирова і за це заслуговує широкої підтримки - Цензор.НЕТ 709
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12.05.2021 12:16 Відповісти
Дык прелесть в том, что бабками там и не пахнет! В эти болота бывает в сезон забредают охотники, но они на рассвете-закате, а я днем, так что не пересекаемся...
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12.05.2021 12:43 Відповісти
В цивилизованных странах после таких проделок своих жен подают в отставку.
Деньги не пахнут - размер зарплат и гонораров обратно пропорционален чести и совести, увы....(
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12.05.2021 11:25 Відповісти
Ну да, для нього це ж ні разу не торгівля на крові...
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12.05.2021 11:28 Відповісти
в москве шлюха - диджей больше заработает чем в Киеве
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12.05.2021 11:28 Відповісти
Какая отвратительная рожа! Интересно какие рожи у тех, кто за это чмо голосовал?!
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12.05.2021 11:31 Відповісти
да врет тот поц как дышит..300 шт баксов не насосешь...))хитрый чертила и наглый, еще *** и судит.. Член наглядової ради Укрзалізниці Лещенко: Дружина поїхала до Москви захищати ЛГБТ від Путіна і Кадирова і за це заслуговує широкої підтримки - Цензор.НЕТ 8742 кого то
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12.05.2021 12:30 Відповісти
К ней спокойно могли подкатить люди Ахметова сыпануть деньжат за выступление 9 мая.
Чтобы Серёжа долго думал как отмыться.
Стиву Джобсу тоже подсунули яркую красотку, которая получила доступ к его бумагам,
его планам, его продуктам и личным вещам, и вскоре у него случайно начался рак.
Именно она же и настояла на том, что нужны именно операции, после которых
Стив Джобс долго не прожил, а Билл Гейтс зато праздновал маленькую победу.
В Катехизисе Гейтса в ссср (гугл) пишется как надо использовать женщин против врагов.
Да, она ещё унаследовала имущество и активы Стива Джобса - как любящая жена.
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12.05.2021 11:40 Відповісти
прикольно, но Лещенко мог бы в таком случае, он же по любому ее просил не ехать а то его обосрут - развелся бы. и сказал бы шо то Ахметка подкупил ее - и все - че, кто-то бы посмел что то сказать? - ну да, ошибся и подставили, но вышвырнул ее, а она его тоже на мороз улицу.
но он оправдывает ее, значит подкаблучник и/или не очень добрый.
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13.05.2021 12:29 Відповісти
А Медведчук качает нефть в Крыму, чтобы Путину меньше досталось. Тоже смелый поступок.
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12.05.2021 11:42 Відповісти
Гнать в шею. На кпайний случай бойкот лещенко и его диджопе .
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12.05.2021 11:43 Відповісти
кому гнать? зелина семейка такая же самая
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12.05.2021 12:21 Відповісти
Сірожа, твою жінку-ХЕРоїню вже піддержали

в шершавих руках української громадскості Член наглядової ради Укрзалізниці Лещенко: Дружина поїхала до Москви захищати ЛГБТ від Путіна і Кадирова і за це заслуговує широкої підтримки - Цензор.НЕТ 7156

укакалась...... Член наглядової ради Укрзалізниці Лещенко: Дружина поїхала до Москви захищати ЛГБТ від Путіна і Кадирова і за це заслуговує широкої підтримки - Цензор.НЕТ 9115
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12.05.2021 11:44 Відповісти
Не выдерживает никакой критики, кароче, сирожа уже стал откровенно токсичным, значит можно сливать в отстойник.
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12.05.2021 11:47 Відповісти
На следующий день после скандала с квартирой ЛЕЩЕНКО уехал в ГРУЗИЮ. Его коллега по Верховной раде депутат от «Народного фронта» Павел Пинзеник расценил этот отъезд и непоявление Лещенко на заседании парламента как «БЕГСТВО»

Зеленский: Лещенко должен "Кварталу" магарыч.
Мы отвлекли от его квартиры
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12.05.2021 11:55 Відповісти
І така непотріб обливала брудом першого Президента справді незалежної України...
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12.05.2021 12:58 Відповісти
Кравчука, да?
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12.05.2021 14:20 Відповісти
а можно как то организовать чтоб сирожа вместе со своей шмарой уехал защищать ЛГБТ от путина в москву НАСОВСЕМ??
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12.05.2021 11:56 Відповісти
Краще, хай до Грозного поїдуть Член наглядової ради Укрзалізниці Лещенко: Дружина поїхала до Москви захищати ЛГБТ від Путіна і Кадирова і за це заслуговує широкої підтримки - Цензор.НЕТ 4191. Імовірність того, що вийде "назовсім", як на мене, дуже висока.
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12.05.2021 12:27 Відповісти
один ушлепок имитирует "международные" визиты в Оман и Катар, чтобы прикрыть ими свой отдых в офшорных зонах, другой ушлепок отсылает свою женушку в столицу страны-оккупанта для группового перепихона за бабло под видом "защиты лгбт-сопротивления" ... эй, ЗЕленые недоумки, вы хоть понимаете на какое днище вы своими ручками страну опустили после 2019 г.???
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12.05.2021 11:57 Відповісти
Мир надо защищать как раз от агрессии ЛГБТ.
Они берут за горло и требуют чтобы им выказали толерантность.
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12.05.2021 12:03 Відповісти
Идиот.
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12.05.2021 12:16 Відповісти
Сірожа, жуй! Жуй, рідненький. Іноді це краще, ніж патякати Член наглядової ради Укрзалізниці Лещенко: Дружина поїхала до Москви захищати ЛГБТ від Путіна і Кадирова і за це заслуговує широкої підтримки - Цензор.НЕТ 738.
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12.05.2021 12:26 Відповісти
Це більше схоже на істерику у Сірожиному виконанні.
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12.05.2021 12:28 Відповісти
рефрейминг - сегодня основа власти ))
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12.05.2021 12:28 Відповісти
А где оправдывающий Настю фотоотчет проведенной защиты - труп Путлера с торчащей из него боевой дилдой ?
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12.05.2021 13:14 Відповісти
суцільна ганьба та ницість в одному сірожі.
Якщо у лгбт такі захисники, то ну їх в дупу(образно).
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12.05.2021 13:34 Відповісти
новая хформа проводниц УЗД от мадамЛещ ))) (на правах рекламы))))
Член наглядової ради Укрзалізниці Лещенко: Дружина поїхала до Москви захищати ЛГБТ від Путіна і Кадирова і за це заслуговує широкої підтримки - Цензор.НЕТ 84

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12.05.2021 13:42 Відповісти
Член наглядової ради Укрзалізниці Лещенко: Дружина поїхала до Москви захищати ЛГБТ від Путіна і Кадирова і за це заслуговує широкої підтримки - Цензор.НЕТ 2677
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12.05.2021 14:39 Відповісти
По поводу мероприятий, проходивших в Москве, то на самом деле она в стране, где угнетают эту культуру (потому что мерприятие состоялось при участии представителей ЛГБТ-сообщества, страдающего от Путина и Кадырова). В Росси нужно поддерживать маргинализированных, которых убивает режим Путина", - отметил он.
Отмазка - так себе. Но всё таки нашёл в себе смелость признать свою супружницу "маргинализированной" лесбиянкой, ну или по крайней мере "страдающей от Путина и Кадырова" бисексуалкой. Член наглядової ради Укрзалізниці Лещенко: Дружина поїхала до Москви захищати ЛГБТ від Путіна і Кадирова і за це заслуговує широкої підтримки - Цензор.НЕТ 3050
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12.05.2021 13:47 Відповісти
Обоє рябоє...
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12.05.2021 13:51 Відповісти
Надо было лещю писать что она на секретном задании в тылу врага!
И сразу подавать в СБУ на агентов рашки Стерненко и Березу , что они сорвали операцию под прикрытием по внедрению в стан врага!!!!!
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12.05.2021 13:52 Відповісти
А що скаже видатний борець з ліпєцкою хвабрікой , про те що його кобила дає концерти в логові ворога . Член наглядової ради Укрзалізниці Лещенко: Дружина поїхала до Москви захищати ЛГБТ від Путіна і Кадирова і за це заслуговує широкої підтримки - Цензор.НЕТ 2363 . ? Пороху значить , " заробляти гроші " на кацапах ніззя , а любимой жонє можна .? Якось це - мєрзко і двулічно Сірога , тобі не здається .? Захист нетрадиційників це одне , але не треба його змішувати з концертами для кацапів ,, для ворогів тобто .
І ще одне , дуже підозріле , чому це жонє такого " суперпатріота " України , така - зелена дорога на концерти в мацкву . ? Щось не вірится , що фсб її приїзд просто прошляпило . Член наглядової ради Укрзалізниці Лещенко: Дружина поїхала до Москви захищати ЛГБТ від Путіна і Кадирова і за це заслуговує широкої підтримки - Цензор.НЕТ 5723 .
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12.05.2021 14:00 Відповісти
Извращенцы при власти..
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12.05.2021 14:21 Відповісти
а у нас ЛГБТ защищать не надо???
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12.05.2021 14:23 Відповісти
Хочу увидеть их обоих на "марше равенства" хотя бы в Киеве.
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12.05.2021 15:35 Відповісти
А что,этот Серёжа такой необходимый и незаменимый кадр?C таким количеством зашкваров его давно надо было отстранить от гос.службы.Пусть идёт в бизнес,в журналистику...Где ему ещё будут платить 200к в месяц?
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12.05.2021 14:24 Відповісти
Пенс,а то что он на деньгах ЛГБТ сидит,тебе еще не понятно.?Здесь зашквар полный.Еще один "борец" за справедливость спалился.Вот это и есть патологическая жадность к деньгам.
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13.05.2021 07:31 Відповісти
хорошо шо хоть Дубинский не жаден - всего одну квартиру нажил, в отличии от Лещенко у которого 30 квартир и десятки машин в т.ч. уникальных.
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13.05.2021 14:07 Відповісти
Орден этой патриотке. А все, кто недоволен, - агенты Кремля, т.к. мешают Насте бороться с Кремлем.
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12.05.2021 14:27 Відповісти
Оце мене ще мають хвилювати права російських геїв Член наглядової ради Укрзалізниці Лещенко: Дружина поїхала до Москви захищати ЛГБТ від Путіна і Кадирова і за це заслуговує широкої підтримки - Цензор.НЕТ 1414
Довбануте подружяя
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12.05.2021 15:19 Відповісти
Свинг-вечеринка - это борьба с режимом Путина и Кадырова...

Лещенко объяснил поездку своей жены, "диджея Насти", с выступлениями в России - «поддержкой ЛГБТ-сообщества и борьбой с режимом нетерпимости Путина и Кадырова».
По его словам, он всецело ее поддерживает за «прославление Украины в мире».
Вот уж прославила так прославила.
Тот случай, когда лучше бы молчал.
Парочка беспринципных ублюдков.
Sharp`s
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12.05.2021 15:33 Відповісти
на самом деле она в стране, где угнетают эту культуру (потому что мерприятие состоялось при участии представителей ЛГБТ-сообщества, страдающего от Путина и Кадырова) Источник: https://censor.net/ru/v3264706

ТА ВОНИ ОБИДВА З ЖІНКОЮ КУ КУ. Треба їм викликати санітарів Член наглядової ради Укрзалізниці Лещенко: Дружина поїхала до Москви захищати ЛГБТ від Путіна і Кадирова і за це заслуговує широкої підтримки - Цензор.НЕТ 5208
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12.05.2021 15:45 Відповісти
Какое днище. Член наглядової ради Укрзалізниці Лещенко: Дружина поїхала до Москви захищати ЛГБТ від Путіна і Кадирова і за це заслуговує широкої підтримки - Цензор.НЕТ 6676
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12.05.2021 15:59 Відповісти
То курва поїхала московію "разлаґать"Лещенко так і сказав !
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12.05.2021 16:01 Відповісти
У СЕРйожи есть такой же костюм как у жены ??))
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12.05.2021 16:13 Відповісти
Так і Порошенко продавав цукерки на росії до пори, до часу щоб у росіян діабет розвивався. Хіба не благородні наміри згідно з лещенськовими поглядами на природу речей. Любу найодіознішу подію можна опрацьовувати абсурдними і брехливими поясненнями. А на справді урод зелений є цей лещенко і його ******* погляди і коменти прямо пропорційні до кількості грошей він отримує від зеленського у своїй наглядовій раді. От побачите зелена любов зникне як роса на сонці як тільки його копнуть звідти у сраку.
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12.05.2021 16:19 Відповісти
Кохайтеся чорнобриві,та не з москалями...Якийсь ти мутний,Сєря...
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12.05.2021 17:28 Відповісти
Бюже який встид. І таке ...... при владі !!! Що буде з країною , коли її очолюють такі "люди" . Ні совісті , ні встиду. Яка гидота !!!!
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12.05.2021 18:31 Відповісти
Какое оно жалкое, жадное и беспринципное. Оно ездит в Москву на "сексуальные вечеринки" и оправдывается в ответ.
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12.05.2021 18:51 Відповісти
Лещенко, связавшись с Зе-дебилами приобрел не только денежную работенку, но и незаурядное чувство юмора.
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12.05.2021 20:14 Відповісти
всё правильно сказал.
вон антывистам "словацкий" газ, добытый в рф устраивает.
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13.05.2021 05:25 Відповісти
Врет Лещенко. Если бы ватная супруга поехала в Чечню защищать ЛБТГ - это реально подвиг. А она поехала в Москву)) геи столицу Евразии. Щас по памяти вип геи Кацапии: Жириновский, Рогозин, вице-президент оч. влиятельный Игорь Шувалов, Сергей Иванов (тот самый грозный фсбшник), Володин спикер госдумы, все видные патриархи РПЦ, Прилепи писателишка, а ныне топ -политик думской партии, это те кто сходу вспоминается, сам Хутин давно под подозрением на влечение к мальчикам.
Настя чЛещенко поехала развивать ЛБТГ в Москву ,а не защищать - это факт!
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13.05.2021 09:53 Відповісти
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