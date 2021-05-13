Член наглядової ради Укрзалізниці Лещенко: Дружина поїхала до Москви захищати ЛГБТ від Путіна і Кадирова і за це заслуговує широкої підтримки. ВIДЕО

Сергій Лещенко відреагував на критику на адресу дружини Анастасії Топольської за її виступ в Москві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі 4 каналу.

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Нагадаємо, 4 травня московський артцентр Mutabor анонсував виступ Анастасії Топольської в столиці РФ 8-9 травня.

Пізніше Топольська похвалилася виступом на екстравагантній вечірці в Москві.

Анастасія Топольська відреагувала на критику за виступ у Москві, опублікувавши фотографію в сторіс Instagram, на якому дівчинка справляє нужду.

"Передаю привіт всім ботофермам і хейтерам. Пишіть ще. Піднімайте мої публікації в топ", - підписала знімок Топольська.