Член наглядової ради Укрзалізниці Лещенко: Дружина поїхала до Москви захищати ЛГБТ від Путіна і Кадирова і за це заслуговує широкої підтримки. ВIДЕО
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Сергій Лещенко відреагував на критику на адресу дружини Анастасії Топольської за її виступ в Москві.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі 4 каналу.
Нагадаємо, 4 травня московський артцентр Mutabor анонсував виступ Анастасії Топольської в столиці РФ 8-9 травня.
Пізніше Топольська похвалилася виступом на екстравагантній вечірці в Москві.
Анастасія Топольська відреагувала на критику за виступ у Москві, опублікувавши фотографію в сторіс Instagram, на якому дівчинка справляє нужду.
"Передаю привіт всім ботофермам і хейтерам. Пишіть ще. Піднімайте мої публікації в топ", - підписала знімок Топольська.
Топ коментарі
+77 саша паламарчук
показати весь коментар12.05.2021 10:23
+76 Роман с камнем
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+68 oleg1966
показати весь коментар12.05.2021 10:13
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Будь ласка, зачекайте...
но сопляменникам зелелоха должно сойти )))
Не пойму, смеяться или плакать?
Деньги не пахнут - размер зарплат и гонораров обратно пропорционален чести и совести, увы....(
Чтобы Серёжа долго думал как отмыться.
Стиву Джобсу тоже подсунули яркую красотку, которая получила доступ к его бумагам,
его планам, его продуктам и личным вещам, и вскоре у него случайно начался рак.
Именно она же и настояла на том, что нужны именно операции, после которых
Стив Джобс долго не прожил, а Билл Гейтс зато праздновал маленькую победу.
В Катехизисе Гейтса в ссср (гугл) пишется как надо использовать женщин против врагов.
Да, она ещё унаследовала имущество и активы Стива Джобса - как любящая жена.
морозулицу.
но он оправдывает ее, значит подкаблучник и/или не очень добрый.
в шершавих руках української громадскості
укакалась......
Зеленский: Лещенко должен "Кварталу" магарыч.
Мы отвлекли от его квартиры
Они берут за горло и требуют чтобы им выказали толерантность.
Якщо у лгбт такі захисники, то ну їх в дупу(образно).
.
Отмазка - так себе. Но всё таки нашёл в себе смелость признать свою супружницу "маргинализированной" лесбиянкой, ну или по крайней мере "страдающей от Путина и Кадырова" бисексуалкой.
И сразу подавать в СБУ на агентов рашки Стерненко и Березу , что они сорвали операцию под прикрытием по внедрению в стан врага!!!!!
І ще одне , дуже підозріле , чому це жонє такого " суперпатріота " України , така - зелена дорога на концерти в мацкву . ? Щось не вірится , що фсб її приїзд просто прошляпило . .
Довбануте подружяя
Лещенко объяснил поездку своей жены, "диджея Насти", с выступлениями в России - «поддержкой ЛГБТ-сообщества и борьбой с режимом нетерпимости Путина и Кадырова».
По его словам, он всецело ее поддерживает за «прославление Украины в мире».
Вот уж прославила так прославила.
Тот случай, когда лучше бы молчал.
Парочка беспринципных ублюдков.
Sharp`s
ТА ВОНИ ОБИДВА З ЖІНКОЮ КУ КУ. Треба їм викликати санітарів
вон антывистам "словацкий" газ, добытый в рф устраивает.
Настя чЛещенко поехала развивать ЛБТГ в Москву ,а не защищать - это факт!