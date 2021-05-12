Ізраїльський "Залізний купол" у дії. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Тактична система ПРО "Залізний купол", призначена для захисту від некерованих тактичних ракет з дальністю польоту від 4 до 70 кілометрів, була введена в роботу 10 років тому.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час вчорашніх масових обстрілів Ізраїлю "ХАМАСом" вона показала свою ефективність.
"ХАМАС" стверджує, що запустив у напрямку Тель-Авіва і його передмість 130 ракет.
Відео: Richard Chendler
Ізраїль цього тижня почав завдавати ударів по Газі у відповідь на здійснені звідти ракетні обстріли ізраїльських міст. Зазвичай бойовики із Сектору Гази ведуть вогонь у напрямку прилеглих міст, таких як Сдерот і Ашкелон. Тель-Авів розташований значно далі, і для того, щоб завдати по ньому ударів, потрібні досконаліші ракети, ніж ті, які зазвичай застосовують бійці "ХАМАС".
Це - найсерйозніший спалах бойових дій між Ізраїлем і збройними угрупованнями в Секторі Гази за останні два роки. Він викликаний сутичками між палестинцями та ізраїльською поліцією в мечеті Аль-Акса в Єрусалимі, які відбулися в понеділок.
Бойові дії між Ізраїлем і "ХАМАС" були викликані сутичками між палестинцями та ізраїльською поліцією у священному комплексі на вершині пагорба в Східному Єрусалимі. Місце поважають і мусульмани, називаючи його Харам аль-Шаріф (Благородне святилище), і євреї, для яких воно відоме як Храмова гора. "ХАМАС" вимагав від Ізраїлю вивести поліцію звідти і з сусіднього, переважно арабського району Шейх Джарра. "ХАМАС" запустив ракети, коли його ультиматум залишився без уваги.
Будь ласка, зачекайте...
Це тёрки\\\\\\\\\\\
пагодка в Рязани гуд?
Куда веселее будет у палестинцев, когда Ф-16 ВВС Израиля, начнут воспитательную порку.
(п.с. більшість вперто йдуть за лідером (а хтось за "лідором") і не має своєї позиції апріорі від народження взагалі - тільки підчинятися та виконувати чіїсь вказівки бо сам ніхто і зовуть тільки для того, щоб в майбутньому приліпили цю "наліпку" у вигляді "ім`я" на цвинтарі!)
Вот эта может:
Ну и чисто для справки: с 1948 года живут, пережили коалицию Египта-Сирии-Иордании-Ливии-Ирака при посильной помощи СССР, а значит переживут и это испытание.
-Так.Зараз в ход воздушные змеи пiдуть
а прочие илоны и маски это...ну вы все лет за 3-5 поймете....
пилите, Шура, пилите- они золотые
Так, баловство.
Надо что бы 100% а лучше 200% вот это будет круто.
130 ракет выпустили по Тель-Авиву.
В результате погибло 6 человек.
Практически все ракеты, траектория которых была оценена представляющей угрозу, были перехвачены и уничтожены.