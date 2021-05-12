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Ізраїль (1230) Сектор Гази (168) Хамас (156)

Ізраїльський "Залізний купол" у дії. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Тактична система ПРО "Залізний купол", призначена для захисту від некерованих тактичних ракет з дальністю польоту від 4 до 70 кілометрів, була введена в роботу 10 років тому.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час вчорашніх масових обстрілів Ізраїлю "ХАМАСом" вона показала свою ефективність.

"ХАМАС" стверджує, що запустив у напрямку Тель-Авіва і його передмість 130 ракет.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ракетні обстріли і вуличні заворушення: кадри з Ізраїлю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео: Richard Chendler

Відео: The Telegraph

Відео: Віктор Верцнер.

Також читайте: Загострення на Близькому Сході: в результаті ракетного обстрілу з боку Сектору Гази постраждали понад 200 людей

Ізраїль цього тижня почав завдавати ударів по Газі у відповідь на здійснені звідти ракетні обстріли ізраїльських міст. Зазвичай бойовики із Сектору Гази ведуть вогонь у напрямку прилеглих міст, таких як Сдерот і Ашкелон. Тель-Авів розташований значно далі, і для того, щоб завдати по ньому ударів, потрібні досконаліші ракети, ніж ті, які зазвичай застосовують бійці "ХАМАС".

Це - найсерйозніший спалах бойових дій між Ізраїлем і збройними угрупованнями в Секторі Гази за останні два роки. Він викликаний сутичками між палестинцями та ізраїльською поліцією в мечеті Аль-Акса в Єрусалимі, які відбулися в понеділок.

Бойові дії між Ізраїлем і "ХАМАС" були викликані сутичками між палестинцями та ізраїльською поліцією у священному комплексі на вершині пагорба в Східному Єрусалимі. Місце поважають і мусульмани, називаючи його Харам аль-Шаріф (Благородне святилище), і євреї, для яких воно відоме як Храмова гора. "ХАМАС" вимагав від Ізраїлю вивести поліцію звідти і з сусіднього, переважно арабського району Шейх Джарра. "ХАМАС" запустив ракети, коли його ультиматум залишився без уваги.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+39
нет никаких хамасовских ракет. там исключительно кацапский металлолом от *****. а он, как известно, кривизну земли не учитывает, так ,что эффективность "железного купола" проверить сложно.
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12.05.2021 14:32
+26
Это потому, что в Израиле во время войны (а она там перманентно идет постоянно) никому и в горячечном бреду не придёт в голову голосовать за главнокомандующего, президента и гаранта законов, который хером на рояле играл пол года до этого, и при всех президентах был придворным шутом. Причем и Израиля, и Палестины.
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12.05.2021 15:55
+22
Спонсор тероризму на Землі один.
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12.05.2021 14:39
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ну знаючи що в хамасівських ракет точність...куда Бог пашльот....і те що частина вибухає на місці, інша не долітає...то купол працює на атлічно
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12.05.2021 14:18 Відповісти
нет никаких хамасовских ракет. там исключительно кацапский металлолом от *****. а он, как известно, кривизну земли не учитывает, так ,что эффективность "железного купола" проверить сложно.
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12.05.2021 14:32 Відповісти
На щось більш серьёзне\\\\\\\\\\\\

Ізраїльський "Залізний купол" у дії - Цензор.НЕТ 6819

Це тёрки\\\\\\\\\\\

Ізраїльський "Залізний купол" у дії - Цензор.НЕТ 5135 пагодка в Рязани гуд?
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12.05.2021 18:48 Відповісти
Так ти не львівський, ти мордорський Пердокль Ізраїльський "Залізний купол" у дії - Цензор.НЕТ 8789
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12.05.2021 20:57 Відповісти
були б рашинські- точність була б вищою в ен раз! тут вже повірте! а тут по останнім даним сирійська копія китайської ракети. питання лише одне- як воно туди попало? морем ні, сущею, повітрям теж ні? всі грузи провіряються, тунелі давно зничені зі сторони єгипту та ізраїлю. а якщо читати прес центр цахалу- то ен сотень раз знищені склади, пускові установки...
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12.05.2021 19:20 Відповісти
Как то были фото с Катюшами времён Второй Мировой у арабов.
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12.05.2021 20:47 Відповісти
Не ізраїльський, а американський.
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12.05.2021 14:33 Відповісти
Америке далеко? Хахахахаха, изя закусывай.
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12.05.2021 22:51 Відповісти
Атлично стоит 100к зелени одна штука, палестинская леталка не стоит и десятой части этой радости,так шо чисто экономически Хамас в данном случае наносит урон Израилю.
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12.05.2021 22:49 Відповісти
але врахуйте що купол робився за гроші сша. тож тут ще питання хто кого
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13.05.2021 11:18 Відповісти
Юдолобби в Конгрессе это конечно для Израиля как подушка безопасности в машине,как и 6 флот
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13.05.2021 12:45 Відповісти
Ничего, они к этому привыкли.
Куда веселее будет у палестинцев, когда Ф-16 ВВС Израиля, начнут воспитательную порку.
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12.05.2021 20:25 Відповісти
Зіркові війни.
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12.05.2021 14:22 Відповісти
В даному випадку навіть краще, бо це реальність.
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13.05.2021 20:59 Відповісти
А чому б нашим евреям не домовитись з їхніми евреями, та і собі б побудувати таку систему? Це я жартую,звичайно... Нашим евреям ніколи,вони країну грабують...
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12.05.2021 14:24 Відповісти
НагАвариваєтє на чєсньєйших людєй в рукАводствє страни... Ізраїльський "Залізний купол" у дії - Цензор.НЕТ 3195
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12.05.2021 16:06 Відповісти
Если все так красиво, как палестинцы умудрились ранить 200 человек. Судя по взрывам на видосах, боезаряда в ракетах немного.
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12.05.2021 14:26 Відповісти
Риторический вопрос. А где это "Хамас" раздобыл такие ракеты которые до Тель-авива долетают?
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12.05.2021 14:32 Відповісти
Спонсор тероризму на Землі один.
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12.05.2021 14:39 Відповісти
І звати його - *уй-Ло!
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12.05.2021 22:05 Відповісти
Звати його раша, а ***** входить в цю клоаку.
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12.05.2021 22:12 Відповісти
Та ні, скорше возглавляє цю "клоаку"! А по суті - в реальності є "стадо" і є "вожак " стада, який веде це стадо кудись і стаду пх куди, аби було що "жерти"...Якось так!
(п.с. більшість вперто йдуть за лідером (а хтось за "лідором") і не має своєї позиції апріорі від народження взагалі - тільки підчинятися та виконувати чіїсь вказівки бо сам ніхто і зовуть тільки для того, щоб в майбутньому приліпили цю "наліпку" у вигляді "ім`я" на цвинтарі!)
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12.05.2021 22:27 Відповісти
Майже все вірно. Тільки якщо в них буде адекватний вожак, який не буде красти чужі землі, гадити всюди то це стадо його зіжре. Кацап невилікується, принаймні ще років 100 точно.
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12.05.2021 22:35 Відповісти
_Пусть Нетаньяху и дальше пляшет под дудку путлера, мудак... Что-то с этим уродом очень нечисто!
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12.05.2021 14:39 Відповісти
Там кустарное производство в подвалах. Это не ракеты в привычном нам смысле, а скорее труба с порохом.
Ізраїльський "Залізний купол" у дії - Цензор.НЕТ 9002
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12.05.2021 14:46 Відповісти
Эта не летит так далеко.

Вот эта может:

Ізраїльський "Залізний купол" у дії - Цензор.НЕТ 1217
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12.05.2021 14:49 Відповісти
Ізраїльський "Залізний купол" у дії - Цензор.НЕТ 6475 Да-да, конечно. Кустарное производство.
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12.05.2021 16:29 Відповісти
Фейк. Там самі звичайні російські ракети які постачає рф.
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12.05.2021 22:12 Відповісти
Молодцы, хорошую ПРО сделали. У них просто не было другого выбора.
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12.05.2021 14:41 Відповісти
Каждая противоракета стоит в десятки раз дороже палестинского дерьмя, войну на истощение евреи без серьёзной помощи извне не выиграют
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12.05.2021 15:34 Відповісти
Когда Израиль устроит показательную порку, очень немногие палестинцы будут вспоминать во сколько Израилю обошлись выпущенные ракеты.
Ну и чисто для справки: с 1948 года живут, пережили коалицию Египта-Сирии-Иордании-Ливии-Ирака при посильной помощи СССР, а значит переживут и это испытание.
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12.05.2021 20:36 Відповісти
Показательную порку они уже проводят десятки лет а воз и нынче там и палестинцы не только вспоминают а и стреляют.
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12.05.2021 22:54 Відповісти
Значит, палестинские арабы так и будут жить как бомжи.
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12.05.2021 22:57 Відповісти
Они за своё борятся
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12.05.2021 22:59 Відповісти
И сейчас нет ни Сирии, ни Ливии, ни Ирака) А Израиль есть)
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12.05.2021 23:10 Відповісти
Атака на Ізраїль, як відповідь пуйла Нетаньяху на розмову про Україну. Зе, ти досі ще вбачаєш мир і очах у пуйла? Спиться тобі як?
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12.05.2021 14:52 Відповісти
Трудно удержать оккупированную территорию, но когда эта оккупация даст трещину, то тогда уже всё. Вангую, что евреев ещё обяжут выплачивать репарации палестинцам
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12.05.2021 15:14 Відповісти
А як нащот репарацій кацапстану Україні ?
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12.05.2021 19:39 Відповісти
Арабы уже признали право Израиля на существование? Нет? Какие вопросы?
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12.05.2021 23:12 Відповісти
Не верьте пропаганде хитрожопых. Там много понтов...
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12.05.2021 15:40 Відповісти
Да уж.Ракеты не проканали куме.
-Так.Зараз в ход воздушные змеи пiдуть
Ізраїльський "Залізний купол" у дії - Цензор.НЕТ 5002 Ізраїльський "Залізний купол" у дії - Цензор.НЕТ 1984
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12.05.2021 15:46 Відповісти
Дык, это они нашу ПРО пройняли.... дальше околоземной орбиты ничего не летит...все тут остается Ізраїльський "Залізний купол" у дії - Цензор.НЕТ 3713
а прочие илоны и маски это...ну вы все лет за 3-5 поймете....
пилите, Шура, пилите- они золотые Ізраїльський "Залізний купол" у дії - Цензор.НЕТ 3713 Ізраїльський "Залізний купол" у дії - Цензор.НЕТ 3713 Ізраїльський "Залізний купол" у дії - Цензор.НЕТ 9491
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12.05.2021 15:50 Відповісти
Это потому, что в Израиле во время войны (а она там перманентно идет постоянно) никому и в горячечном бреду не придёт в голову голосовать за главнокомандующего, президента и гаранта законов, который хером на рояле играл пол года до этого, и при всех президентах был придворным шутом. Причем и Израиля, и Палестины.
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12.05.2021 15:55 Відповісти
Украине нужны такие ПРО - "железный купол".
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12.05.2021 16:50 Відповісти
Еврейцы красавчеги!
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12.05.2021 17:07 Відповісти
Выглядит впечатляюще.
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12.05.2021 20:21 Відповісти
Железный купол оказался дырявым.
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12.05.2021 22:19 Відповісти
Да конечно: 85-90% перехваченных целей это не достижение!
Так, баловство.
Надо что бы 100% а лучше 200% вот это будет круто.
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12.05.2021 22:22 Відповісти
Кто тебе рассказал про 90%. Изя Рабинович? Посмотри что в Израиле творится.
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12.05.2021 22:26 Відповісти
А что там? Всё намного печальнее, чем в Воронеже?
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12.05.2021 22:49 Відповісти
130 ракет это три залпа совкового Града.
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12.05.2021 22:31 Відповісти
Ты убогий провокатор, по Израилю выпущено более 800 ракет.
130 ракет выпустили по Тель-Авиву.
В результате погибло 6 человек.
Практически все ракеты, траектория которых была оценена представляющей угрозу, были перехвачены и уничтожены.
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12.05.2021 22:37 Відповісти
Сколько от такого залпа погибло в Марике? И сколько в Тель-Авиве?
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12.05.2021 23:16 Відповісти
Я просто нагадаю.
Ізраїльський "Залізний купол" у дії - Цензор.НЕТ 7460
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12.05.2021 22:11 Відповісти
Ізраїльський "Залізний купол" у дії - Цензор.НЕТ 5785
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12.05.2021 22:43 Відповісти
Что-то с этим грёбаным мудаком Нетаньяху очень нечисто!
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13.05.2021 00:11 Відповісти
За такое можно и нужно платить дорого, Украине бы такое...
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12.05.2021 22:22 Відповісти
Украинские флажки, сторонники Израиля, убеждают что ракеты палестинцев российского производства. Израильские же флажки это не подтверждают. Это не понятно.
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12.05.2021 23:34 Відповісти
Вот что значит иметь под боком неадекватного соседа....
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13.05.2021 07:00 Відповісти
и быть готовым каждый день... не на словах
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13.05.2021 08:57 Відповісти
Почему израильские певцы не посещают Газу с концертами?
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13.05.2021 10:20 Відповісти
Молодци евреи, мочитете вахабитов, а там и до кацапов руки дойдут))
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13.05.2021 10:49 Відповісти
 
 