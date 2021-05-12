Парафіяни УПЦ МП і ПЦУ побилися на Рівненщині, до лікарів звернулося понад 20 осіб. ВIДЕО
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Громада Свято-Іоанно-Богословської парафії проголосувала за перехід з УПЦ МП в ПЦУ в серпні 2019 року. В УПЦ МП кажуть, що у зборах брали участь не всі віруючі, а лише група активістів.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".
Бійка сталася 10 травня поруч із храмом, всередині якого була група парафіян ПЦУ. Вони стверджують, що представники УПЦ МП намагалися прорватися в храм і зламали паркан і ворота. Представники УПЦ МП кажуть, що представники ПЦУ незаконно захопили храм.
"Попередньо відомо, що одна з релігійних громад закрилася в церкві, де проводила літургію. Про це дізналися представники іншої громади і прийшли з'ясовувати стосунки. Тому між парафіянами виникла бійка", - розповіла прессекретарка поліції Марія Юстицька.
Джерело: instagram.com/rivne_1283/?utm_source=ig_embed
Медики швидкої допомоги виїжджали в цей день до храму двічі, загалом надавши допомогу більш ніж 20 учасникам конфлікту. Одного з них довелося госпіталізувати.
Зараз храм опечатано Нацполіцією, біля нього виставлена цілодобова охорона. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтями "самоуправство" і "хуліганство".
Будь ласка, зачекайте...
😇
А кацап - це росіянин.)
А взагалі і в литовських документах, і в польських використовувалось навіть не так трохи. В однині "русин", а в множині "руські люди" або "русини".
А тепер саме цікаве. Кацаби стали "русскими" тільки після переворота 1917 року), коли була відмінена назва "великорос".
Ви одний які правильно(на Мій погляд) відповіли!
Розділяй та Владарюй! Це і є мета любої влади- щоб бути при кориті!
))
А ці "віручи" за якусь приналежність будови до той, або їншой кофесії пикі б'ють. На поведінку дійсно віручих взагалі не схоже. Не прихожани, а масовка.
Що сказав Варфоломей - всі церкви належать українській церкві.
"Російська православна церква в Україні": Рада зобов'язала УПЦ МП перейменуватись
20 грудня 2018
Являється Бог і запитує :
Чому плачеш?
- мене в церкву не пускають.
- не плач, мене теж туди не пускають.
Смущает то, что МП титушню привлекает, а ментам пох-ю
Учасники акції «За Росію без інквізиції» з портретом Московського патріарха Кирила і написом «Агент Михайлов, зніми погони», Москва, 24 листопада 2012 року. У 1991 році російський дисидент і священик Гліб Якунін оприлюднив документи радянських архівів, за якими випливало, що митрополит Кирило (Гундяєв) був пов'язаний з КДБ і мав псевдо «Михайлов»
Клоунада вся эта цеква.
В хрестах, церков окраса,
До того ж скільки-но стволів,
Сховати може ряса.
руSSкому міру і його адептам повірити....себе обманути!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
руSSкому міру і його адептам повірити....себе обманути!!
потерпи....навіть Зе- і Вінідіктава з Бакановими це зрозуміли....і ти поймеш...всьому свій час!
щас будут в Европе показывать дикарей, как было под Санжарами - даже вна Ямайке газеты с недоумением писали про это
Это как в старом анекдоте:
В лесу немцы гоняют партизанов, то партизаны гоняют немцев.
Потом пришёл лесник и всех выгнал из лесу.
-Чому це?!
-Тому.Де ти бачиш на видео молодих?Одни пожилi темнi люди з темних часiв
Мммм. Православненько.
Глава 17, стих 24
Мне глубоко пох, но почему-то я это помню, а "верущие" - нет. Почему мужики в юбках не помнят - и так понятно.