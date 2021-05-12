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бійка (715) Нацполіція (13932) Рівненщина (909) УПЦ МП (1095) церква (659) ПЦУ (778)

Парафіяни УПЦ МП і ПЦУ побилися на Рівненщині, до лікарів звернулося понад 20 осіб. ВIДЕО

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Громада Свято-Іоанно-Богословської парафії проголосувала за перехід з УПЦ МП в ПЦУ в серпні 2019 року. В УПЦ МП кажуть, що у зборах брали участь не всі віруючі, а лише група активістів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

Бійка сталася 10 травня поруч із храмом, всередині якого була група парафіян ПЦУ. Вони стверджують, що представники УПЦ МП намагалися прорватися в храм і зламали паркан і ворота. Представники УПЦ МП кажуть, що представники ПЦУ незаконно захопили храм.

"Попередньо відомо, що одна з релігійних громад закрилася в церкві, де проводила літургію. Про це дізналися представники іншої громади і прийшли з'ясовувати стосунки. Тому між парафіянами виникла бійка", - розповіла прессекретарка поліції Марія Юстицька.

Джерело: instagram.com/rivne_1283/?utm_source=ig_embed

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Медики швидкої допомоги виїжджали в цей день до храму двічі, загалом надавши допомогу більш ніж 20 учасникам конфлікту. Одного з них довелося госпіталізувати.

Зараз храм опечатано Нацполіцією, біля нього виставлена ​​цілодобова охорона. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтями "самоуправство" і "хуліганство".
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Топ коментарі
+65
гундяевские сатанисты провокации устраивают Прихожане УПЦ МП и ПЦУ подрались на Ривненщине, к врачам обратились больше 20 человек - Цензор.НЕТ 8358
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12.05.2021 17:37
+30
Чому заблокували перейменування?

"Російська православна церква в Україні": Рада зобов'язала УПЦ МП перейменуватись
20 грудня 2018
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12.05.2021 17:49
+28
Зеленський, чому в Україні і досі діє ворожий патріархат ?
Що сказав Варфоломей - всі церкви належать українській церкві.
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12.05.2021 17:43
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гундяевские сатанисты провокации устраивают Прихожане УПЦ МП и ПЦУ подрались на Ривненщине, к врачам обратились больше 20 человек - Цензор.НЕТ 8358
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12.05.2021 17:37 Відповісти
какие еще сказки лишнеxромосомныx народов ты можешь рассказать? Прихожане УПЦ МП и ПЦУ подрались на Ривненщине, к врачам обратились больше 20 человек - Цензор.НЕТ 6327
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12.05.2021 18:10 Відповісти
УПЦ МП наймає тітушок а поліція не може їх арештувати та припинити напади бандитів, які не є членами місцевої парафіяльної общини і ніколи ними не були, а є приїжджими бандитами! Те що поліція дозволяє московським бикам штурмувати українську церкву лише говорить що поліція на стороні московської секти! Авакова у відставку, курву!
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12.05.2021 18:27 Відповісти
Поліції "какаяразніца"?(((
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12.05.2021 17:38 Відповісти
поліція зробила "не достанся ж ти нікому", допоки суд вирішить.
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12.05.2021 18:21 Відповісти
І кому боженька подарував перемогу??
😇
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12.05.2021 17:40 Відповісти
Атеїстам.
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12.05.2021 18:05 Відповісти
Бо ті що в теперішніх церквах сатаністи.
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12.05.2021 18:48 Відповісти
то он чому у тебе, кацапа, начинка протухла.
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12.05.2021 21:23 Відповісти
Кацап це руський. Ти що свонособака цього не знала? Чи ти й своє племя ненавидиш і обзиваєш? Як на це реагує майор за спиною. Я тобі вже це питання ставив, а ти морозишся підарасня КАЦАСЬКА.
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12.05.2021 22:08 Відповісти
В украинском языке есть слово "руський"?) Или гугл переводчик так подает?)))
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13.05.2021 00:41 Відповісти
Є таке слово. Але означає воно інше. Це населення півдня ВКЛ у 14-16 віках, або прикметник від слів Русь , руси.
А кацап - це росіянин.)
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13.05.2021 01:46 Відповісти
Ну не мог же я, задавая вопрос, сразу давать подсказку))) Кстати, насчет древности это тоже спорный вопрос))) По крайней мере наши ученые склоняются больше к выводам, что самоназвание жителей древней Руси было русин... А насчет ВКЛ, по князьям знаю, что величали себя так, а насчет населения, тут у меня пробел)))
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13.05.2021 02:14 Відповісти
Скоріш як по 9-13 століттям то не "русин" , а "рус". "Русин" появилось пізніше, коли мокші стали часткою Золотої орди і ******* кацаби поділились на "московських" і "руських". "Руські" - це новгородці, псковські, смоленські, брянські і частково тверці до Торжка (саме східне "руське місто" Московії). "Руськими" були також білоруси на схід від Мінська та українці від Холма (польский Хелм) до Дикого поля. Населення захоплених Польщею землі Галицько-Волинського князівства з 1350х називалось галичанами. Пізніше з 15-16 століття всі стали "русинами".
А взагалі і в литовських документах, і в польських використовувалось навіть не так трохи. В однині "русин", а в множині "руські люди" або "русини".
А тепер саме цікаве. Кацаби стали "русскими" тільки після переворота 1917 року), коли була відмінена назва "великорос".
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14.05.2021 22:00 Відповісти
Ну я выводы делал по школьным учебникам своих детей, да немного умных людей читаю и слушаю) Нас то ведь учили совсем другому))) Спасибо за информацию)
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14.05.2021 22:11 Відповісти
При чому тільки з 1920 року "русский" , "руський" стали іменниками.
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14.05.2021 22:02 Відповісти
Це щоб кацапні зрозуміліше було, воно ж руське, що значиььь тупе. А ти чого за нього дупу дереш? Теж з тих їбенєй?
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13.05.2021 06:46 Відповісти
тухлятина кацапська, твої жалюгідні намагання перевести стрілки, настільки смішні і тупі, що навіть коментувати не хочеться. хоча що з вас тупорилих кацапів візьмеш, а у тебе й начинка протухла.
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13.05.2021 06:59 Відповісти
От тут я з кацапом згоден. Кацапи тупорилі. Лайк за те що правильно оцінюєш себе і своїх "соотєчєствєнніков".
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13.05.2021 07:17 Відповісти
Протухша начинка, ну придумай щось нове, а не як ваше ....хло "сам такой" чи як воно там сказало, ну тобі краще знати хоча що ти можеш придумати тупий кацап, як власних думок не маєш, одніє причною є те, що у тебе начинка протухла, як і у всіх кацапів.
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13.05.2021 09:16 Відповісти
Про хла докладніше, напиши хто це. Чи боїшся свинособака винторога що за це тебе твої (ті що за яром коня доїдають) на дибу повісять? І чого ти слово кацап гесприймаєш, а називаєш українця ним? Неподобається тобі це слово. Змирись, ти кацап. А як тебе називати? Може русіш швайне, як тебе німці називали 80 років назад. Знаєш яяк перекладається. Чи може лаптьом винторогим, чи жителем снігової нігерії. Зроби вибір і про ***** напиши, хто він тобі, ************ чи хто. Щоб ти не забув нагадаю що ти КАЦАП, і ним здохнеш.
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13.05.2021 10:20 Відповісти
у тебе протухша начинка вже з усіх щілин лізе, а ти не лікуєся
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15.05.2021 07:23 Відповісти
Полиции. ))
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12.05.2021 20:17 Відповісти
З Повагою!!
Ви одний які правильно(на Мій погляд) відповіли!
Розділяй та Владарюй! Це і є мета любої влади- щоб бути при кориті!
))
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12.05.2021 20:44 Відповісти
Так і є, це ще з давніх-давен повелося.
А ці "віручи" за якусь приналежність будови до той, або їншой кофесії пикі б'ють. На поведінку дійсно віручих взагалі не схоже. Не прихожани, а масовка.
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12.05.2021 20:56 Відповісти
Так хто кому "наваляв? Прихожане УПЦ МП и ПЦУ подрались на Ривненщине, к врачам обратились больше 20 человек - Цензор.НЕТ 5708
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12.05.2021 17:41 Відповісти
поліція: пцу "самоуправство", рпц - ***********.
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12.05.2021 18:22 Відповісти
Зеленський, чому в Україні і досі діє ворожий патріархат ?
Що сказав Варфоломей - всі церкви належать українській церкві.
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12.05.2021 17:43 Відповісти
Чому заблокували перейменування?

"Російська православна церква в Україні": Рада зобов'язала УПЦ МП перейменуватись
20 грудня 2018
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12.05.2021 17:49 Відповісти
Сидить хлопчик біля церкви та плаче.
Являється Бог і запитує :
Чому плачеш?
- мене в церкву не пускають.
- не плач, мене теж туди не пускають.
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12.05.2021 17:44 Відповісти
Не в первый и не последний раз!
Смущает то, что МП титушню привлекает, а ментам пох-ю
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12.05.2021 17:45 Відповісти
Средневековье, блин. Религиозные войны. Прихожане УПЦ МП и ПЦУ подрались на Ривненщине, к врачам обратились больше 20 человек - Цензор.НЕТ 590
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12.05.2021 17:45 Відповісти
Це політика і ти це знаєш.
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12.05.2021 18:14 Відповісти
Церква завжди в політиці, навіть коли нема політики.
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12.05.2021 18:51 Відповісти
Так, рашизм - це середньовіччя. І доки в Україні не буде заборонена "церква" ФСБ МП будуть тривати провокації. До речі, навіть в московії добре відомо, що РПЦ це структурний підрозділ ФСБ.
Парафіяни УПЦ МП і ПЦУ побилися на Рівненщині, до лікарів звернулося понад 20 осіб - Цензор.НЕТ 9047

Учасники акції «За Росію без інквізиції» з портретом Московського патріарха Кирила і написом «Агент Михайлов, зніми погони», Москва, 24 листопада 2012 року. У 1991 році російський дисидент і священик Гліб Якунін оприлюднив документи радянських архівів, за якими випливало, що митрополит Кирило (Гундяєв) був пов'язаний з КДБ і мав псевдо «Михайлов»
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12.05.2021 19:16 Відповісти
Враховуючи ступінь іпанутості УПЦ (МП-КДБ), важко припустити, що бійку розпочали їх опоненти.
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12.05.2021 17:47 Відповісти
а все через те ,що держава не виконує свої ж закони прийняті парламентом ,чому церква називається українською знаходячись під омофором москви,ось коли це питання буде вирішено центром то відбудеться якісний рух ,а так багато років будемо спостерігати "цирк на дроті"...
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12.05.2021 17:48 Відповісти
Бей кацапское отродьё из филиала рпц фсб.
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12.05.2021 17:51 Відповісти
і хтось ще щось хоче в цій Країні - коли свої по Крові а проливають кров за КГБіста та кацапо "секту"...- повний піпец...
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12.05.2021 17:52 Відповісти
Мацковські попи в голодний мордор не хочуть. Їм в Україні ситніше. Та й мізки малоросам зручніше промивати не з- за поребрика, а по місцю. Тому і ховаються за назвою УПЦ мп.
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12.05.2021 17:53 Відповісти
т.е. мизги есть если чел в любую цырковь ходит и ползает там перед толстым мужиком с мизгами и в платье? если был бы мизг, то и срачей за мизги безмизглых баранов не было бы. мизгами пошевели, а не мизг баранов обсуждай.
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12.05.2021 18:41 Відповісти
Навіжені.
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12.05.2021 18:03 Відповісти
Вот так ходили одним кланялись. Теперь другим, шапку только другую одел батюшка. Точно как в к/ф свадьба в Малиновке.

Клоунада вся эта цеква.
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12.05.2021 18:12 Відповісти
КП - единственная независимая церковь Украины!
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12.05.2021 18:13 Відповісти
В Константинополе об этом знают?
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12.05.2021 18:16 Відповісти
Знают. А вот у рпц кгб Томоса нет. Так шо секта, созданная по приказу Гуталина Джугашвили, сектой всегда была, и ей и останется.
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12.05.2021 18:18 Відповісти
прикинь)
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13.05.2021 01:49 Відповісти
Справа не в тому хто кому наваляв, а в тому, що люди проголосували, а гундяй відправив православний спецназ!
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12.05.2021 18:14 Відповісти
Я завжди поважав попів,
В хрестах, церков окраса,
До того ж скільки-но стволів,
Сховати може ряса.
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12.05.2021 18:22 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!

руSSкому міру і його адептам повірити....себе обманути!!
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12.05.2021 18:24 Відповісти
о, психбольной. тысячи раз одно и то же, тебе уже ничего не помогает.
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12.05.2021 18:42 Відповісти
Психічно хворі ходять в гундилівську сатанинську церкву.
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12.05.2021 18:57 Відповісти
ватан, ще треба буде 10000-разів повторюватися:
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
руSSкому міру і його адептам повірити....себе обманути!!

потерпи....навіть Зе- і Вінідіктава з Бакановими це зрозуміли....і ти поймеш...всьому свій час!
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12.05.2021 19:40 Відповісти
Давно відомо, УПЦ МП агентурна сітка ФСБ в Україні.
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12.05.2021 18:36 Відповісти
прикольно - рабы сами платят за свои кандалы, да еще и дерутся - у кого Яхве толще Парафіяни УПЦ МП і ПЦУ побилися на Рівненщині, до лікарів звернулося понад 20 осіб - Цензор.НЕТ 444
щас будут в Европе показывать дикарей, как было под Санжарами - даже вна Ямайке газеты с недоумением писали про это
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12.05.2021 18:44 Відповісти
І хто кому наваляв? Парафіяни УПЦ МП і ПЦУ побилися на Рівненщині, до лікарів звернулося понад 20 осіб - Цензор.НЕТ 701
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12.05.2021 18:47 Відповісти
Полиция.
Это как в старом анекдоте:
В лесу немцы гоняют партизанов, то партизаны гоняют немцев.
Потом пришёл лесник и всех выгнал из лесу.
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12.05.2021 20:24 Відповісти
Це куме,цiлком скасовуэ приказку"Темнота друг молодёжи"
-Чому це?!
-Тому.Де ти бачиш на видео молодих?Одни пожилi темнi люди з темних часiв
Парафіяни УПЦ МП і ПЦУ побилися на Рівненщині, до лікарів звернулося понад 20 осіб - Цензор.НЕТ 3667 Парафіяни УПЦ МП і ПЦУ побилися на Рівненщині, до лікарів звернулося понад 20 осіб - Цензор.НЕТ 2454
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12.05.2021 18:55 Відповісти
А где были аваковские мусора, видимо получили откат от МП и слиняли.
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12.05.2021 19:27 Відповісти
наши то хоть наваляли?
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12.05.2021 19:51 Відповісти
На видео чётко видно, как УПЦ отделение российской церкви РПЦ нарушает закон и пытается захватить украинский храм на Западной Украине, избивая украинских граждан.
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12.05.2021 19:55 Відповісти
"одна из религиозных общин закрылась в церкви, где проводила литургию. Об этом узнали представители другой общины и пришли выяснять отношения. Поэтому между прихожанами возникла потасовка"

Мммм. Православненько.
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12.05.2021 19:59 Відповісти
Карнавал и циркачи. Бог мог бы решить возникшую проблему за 0,0001 (приблизительно) секунды.
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12.05.2021 20:10 Відповісти
и тем и этим сектантам с православием головного мозга надо к профильному специалисту, к психиатру, если кто не понял. боженька их не слышит, но с врачом все же есть шанс быть услышанным.
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12.05.2021 20:29 Відповісти
крестовый поход в миниатюре
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12.05.2021 20:32 Відповісти
"Бог, сотворивший мир и всё, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и всё."
Глава 17, стих 24

Мне глубоко пох, но почему-то я это помню, а "верущие" - нет. Почему мужики в юбках не помнят - и так понятно.
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12.05.2021 20:43 Відповісти
"Деяния Святых Апостолов", если что.
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12.05.2021 20:44 Відповісти
А ты с котомкою не лезь поперед всех...
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12.05.2021 20:55 Відповісти
Так там же ваты нет? Как могло такое произойти?😁😁😁
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12.05.2021 22:25 Відповісти
Я в шоці, захід України, а московити і там права качають та кулаками махають.
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12.05.2021 22:50 Відповісти
Православные животные.
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12.05.2021 23:04 Відповісти
Вроде ж одному богу моляццо, а какие противоречия ! Предлагаю приверженцам МП переселиццо на историческую родину для духовного воссоединения !
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13.05.2021 00:15 Відповісти
патриархат, на котором пятно анафемы от Вселенского Патриарха, у нас должен быть запрещен. Самозванцам не место на святой земле.
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13.05.2021 00:43 Відповісти
ну и Харе Кришна.
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13.05.2021 06:44 Відповісти
Святое дело....мордобой ))
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13.05.2021 11:04 Відповісти
Ну і чий Бог виявився правильним за результатами бійки?
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13.05.2021 13:40 Відповісти
 
 