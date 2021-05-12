Парафіяни УПЦ МП і ПЦУ побилися на Рівненщині, до лікарів звернулося понад 20 осіб. ВIДЕО

Громада Свято-Іоанно-Богословської парафії проголосувала за перехід з УПЦ МП в ПЦУ в серпні 2019 року. В УПЦ МП кажуть, що у зборах брали участь не всі віруючі, а лише група активістів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

Бійка сталася 10 травня поруч із храмом, всередині якого була група парафіян ПЦУ. Вони стверджують, що представники УПЦ МП намагалися прорватися в храм і зламали паркан і ворота. Представники УПЦ МП кажуть, що представники ПЦУ незаконно захопили храм.

"Попередньо відомо, що одна з релігійних громад закрилася в церкві, де проводила літургію. Про це дізналися представники іншої громади і прийшли з'ясовувати стосунки. Тому між парафіянами виникла бійка", - розповіла прессекретарка поліції Марія Юстицька.

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Джерело: instagram.com/rivne_1283/?utm_source=ig_embed

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Медики швидкої допомоги виїжджали в цей день до храму двічі, загалом надавши допомогу більш ніж 20 учасникам конфлікту. Одного з них довелося госпіталізувати.

Зараз храм опечатано Нацполіцією, біля нього виставлена ​​цілодобова охорона. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтями "самоуправство" і "хуліганство".