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СБУ (10039) шпигунство, шпіонаж (813)

З'явилися записи зізнання співробітника СБУ, який зрадив Україну з метою отримання квартири в Москві і громадянства РФ і виданого РФ в обмін на українських полонених в 2019 році. ВIДЕО

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Головним слідчим управлінням СБ України здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22018000000000114 від 03.04.2018 за підозрою громадянина України Васьковського Андрія Сергійовича, 25.12.1990 р.н. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Васьковський А.С. проходив військову службу в СБ України на наступних посаді старшого оперуповноваженого на особливо важливих об’єктах 1 Управління Департаменту контррозвідки СБ України.

"В ході здійснення досудового розслідування встановлено, з кінця 2016 року по теперішній час, Васьковський А.С., маючи допуск до державної таємниці за формою № 2 та діючи в інтересах Федеральної служби безпеки Російської Федерації та Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації, використовуючи при цьому для передачі інформації власний мобільний телефон, персональний комп’ютер, електронну поштову скриньку та хмарне сховище, здійснював збирання відомостей, що становлять держану таємницю та містять службову інформацію, а так само передавав представнику іноземної організації зібрану інформацію, чим надавав допомогу в проведенні підривної діяльності проти України", - зазначається в повідомленні СБУ.

При цьому, пріоритетними напрямками протиправної діяльності представник іноземної організації визначив Васьковському А.С. наступні:

- активні контррозвідувальні заходи СБ України;

- будь-які напрямки роботи СБ України щодо Російської Федерації;

- невизнана Придністровська республіка;

- район проведення антитерористичної діяльності;

- переведення по службі до 5 управління ДКР СБ України:

- зараження службових ПЕОМ співробітників ДКР СБ України шкідливим програмним забезпеченням для негласного збору інформації.

Встановлено, що за період конфіденційного співробітництва з представником іноземної організації Васьковським А.С. було зібрано та передано останньому документальні матеріали щодо оперативно-службової діяльності ДЗНД та ДКР СБ України, відпрацьовані ним особисто та іншими співробітниками, за період з 2015 по 2018 рр. загальною кількістю більше 1 тис. файлів, з яких більше 500 стосовно іноземних дипломатів та їх зв’язків.

За періодами: 2015 р. – близько 50; 2016 р. – близько 50; 2017 р. - близько 700; 2018 р. – близько 300.

Васьковський А.С. вчинив державну зраду з мотивів ненависті до України, любові до Російської Федерації та, маючи проросійські погляди на подальший розвиток України. Кінцевою метою останнього було отримання квартири в м. Москва та громадянства Російської Федерації. Відповідно до вироку Броварського міськрайонного суду Київської області від 22.08.2019 Васьковського А.С. визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та призначено покарання у виді позбавлення волі на 1 (один) рік та 7 (сім) днів без конфіскації майна.

Таке м’яке покарання Васьковського А.С. за вчинений злочин стало можливим виключно через необхідність передачі останнього Російській Федерації, яка затребувала громадянина України – діючого (до вироку суду) співробітника Департаменту контррозвідки СБ України Васьковського А.С. на обмін полоненими, який відбувся між Україною та РФ 07.09.2019.
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Топ коментарі
+50
...Такое мягкое наказание Васьковского А.С. за совершенное преступление стало возможным исключительно из-за необходимости передачи последнего Российской Федерации, которая потребовала гражданина Украины - действующего (до приговора суда) сотрудника Департамента контрразведки СБ Украины Васьковского А.С. на обмен пленными, который состоялся между Украиной и РФ 07.09.2019...

я все правильно понял???? его шмаркли передали на обмен???? гражданина Украины, шпионящего в ползу рахи... на обмен ???? аху!!! абалдеть! маладцы....
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12.05.2021 17:48
+45
Ето, безусловно, очень поучительно для контрразведки.
За утерю служебного пистолета два года полагается, а за продажу Родины - один год и семь дней без конфискации имущества.
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12.05.2021 17:47
+33
Оце так впаяли!!! На повну катушку!...Надіюсь заочно? Сотрудник СБУ, предавший Украину с целью получения квартиры в Москве и гражданства РФ, осужден за госизмену - Цензор.НЕТ 9106
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12.05.2021 17:45
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Оце так впаяли!!! На повну катушку!...Надіюсь заочно? Сотрудник СБУ, предавший Украину с целью получения квартиры в Москве и гражданства РФ, осужден за госизмену - Цензор.НЕТ 9106
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12.05.2021 17:45 Відповісти
Осудили в 2019 році а до чого зараз ця новина?
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12.05.2021 18:22 Відповісти
сподіваюсь
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12.05.2021 19:37 Відповісти
Ганьба !
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12.05.2021 20:40 Відповісти
Троль ты статью читало или тебе абы высратся?
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13.05.2021 06:55 Відповісти
Дурню, дату вироку подивись.
...й штанi перевiр, мо й туди Вiниця шось наклала
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13.05.2021 10:14 Відповісти
ну обменяли... а дальше.. все больше склоняюсь к методам массада
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12.05.2021 20:55 Відповісти
твари садят всех заочно мрази... а это т ничего не значит..хахахахаха
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12.05.2021 17:47 Відповісти
Ето, безусловно, очень поучительно для контрразведки.
За утерю служебного пистолета два года полагается, а за продажу Родины - один год и семь дней без конфискации имущества.
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12.05.2021 17:47 Відповісти
...Такое мягкое наказание Васьковского А.С. за совершенное преступление стало возможным исключительно из-за необходимости передачи последнего Российской Федерации, которая потребовала гражданина Украины - действующего (до приговора суда) сотрудника Департамента контрразведки СБ Украины Васьковского А.С. на обмен пленными, который состоялся между Украиной и РФ 07.09.2019...

я все правильно понял???? его шмаркли передали на обмен???? гражданина Украины, шпионящего в ползу рахи... на обмен ???? аху!!! абалдеть! маладцы....
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12.05.2021 17:48 Відповісти
Ну так и етих петухов, которые в Харькове теракт устроили, когда пацан 15 лет погиб, тоже передали.
Там русни на обмен человек 10 может было, остальные - граждане Украины.
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12.05.2021 17:56 Відповісти
А садистку "Терезу", пытавшую и убивавшую наших ребят?
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12.05.2021 18:13 Відповісти
Сотрудник СБУ, предавший Украину с целью получения квартиры в Москве и гражданства РФ, осужден за госизмену - Цензор.НЕТ 5308
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12.05.2021 17:48 Відповісти
гениально
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12.05.2021 17:49 Відповісти
Правда жизни. Співробітника СБУ, який зрадив Україну з метою отримання квартири в Москві і громадянства РФ, засуджено за держзраду - Цензор.НЕТ 1159
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12.05.2021 18:15 Відповісти
От шоуменов можно ждать только шоу.
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13.05.2021 10:20 Відповісти
Подешевели квартиры в мааскве, я смотрю
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12.05.2021 17:48 Відповісти
1 (один) год и 7 (семь) дней без конфискации имущества.©

Цікаво скільки Мертвечукчі (🤔) дадуть і на
скільки обміняють??
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12.05.2021 17:50 Відповісти
жестко с ним поступили))) за кражу консервы в супермаркете 5 лет а за госизмену год....
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12.05.2021 17:51 Відповісти
А судьи - кто?..
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12.05.2021 17:55 Відповісти
Дебильные законы в стране, особенно при клоуне-пианисте.
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12.05.2021 18:14 Відповісти
Ну що синкууу.....ПОМОГЛИ ТОБІ ТВОЇ ......ОБОСРАНІ москалі?????
Так сказав би старий козак Тарас Бульба неквапливо розкуруючи люльку та прискіпливо роздивляючись на безмозглого ідіота......
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12.05.2021 17:56 Відповісти
Лядь, это какой-то гребанный КВН. Смешите еще, за поребриком, наверное, от смеха обоссались уже.
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12.05.2021 17:56 Відповісти
Хочу запитати японською: "Сікоку, сікоку?" - 1 рік і 7 днів? 😂. Та за ********* з п'яним мордобоєм дають більше! Ну, аж мурашки пішли по тілу від суворсті і невідворотності покарання 🤣
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12.05.2021 17:57 Відповісти
Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!!!
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12.05.2021 18:09 Відповісти
отдали гражданина Украины кацапам? а тому квартиру таки дали или нет? или решили что уплочено, раз тот даже от бесплатной квартиры с охраной отказался?
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12.05.2021 18:10 Відповісти
квартирка на паРашi...чмо.
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12.05.2021 18:12 Відповісти
Хреново поешь.. без души, на ********.. сиди там пока петь научишься гимн Украины с душой , от дущи, с чувством , толком.. а так не верю в твое "прсотите"!
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12.05.2021 18:15 Відповісти
Хоть одну рыбёшку по поймали,того,кто давал ему допуски и его начальство тоже нужно сажать.
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12.05.2021 18:23 Відповісти
Украине нужны новые спецслужбы и нужно их создавать при помощи опыта стран НАТО во главе с США. Нужно создать сильнейшую спецслужбу мира, которая будет сотрудничать с ведущими Западными спецслужбами. СБУ - это было КГБ Украины и СБУ создано считай с русской агентуры. Потому отсутствует какая либо борьба с организованной преступностью - олигархами, и русская агентура в Украине даже в открытую ходит и их никто не арестовывает и люди уже разочаровались во всем и привыкли, но это не нормально и так не может быть в нормальной стране и это нужно быстро изменить и исправить!
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12.05.2021 18:37 Відповісти
А мертветчуку за измену родине наверное еще и премию выпишут...
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12.05.2021 18:38 Відповісти
К чему этот ролик? Перец обратно в Украину домой захотел,квартира в Москве не устроила?
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12.05.2021 18:40 Відповісти
это наши уурки заставили его петь?
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12.05.2021 18:50 Відповісти
Без слів...((((
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12.05.2021 19:10 Відповісти
Жесткость украинского правосудия не поддается объяснению ..... Целый год да еще СЕМЬ дней за измену Родине ? -Это явный перебор ! Правда ,прецеденты были....Помниться такого очень важного в деле "Боинга" фигуранта ,как Цемах (с невероятным трудом доставленным для свидетельств) отпустили быстрее и опеацию с "Вагнеровцами" слили.... И надо сказать ,что наш булавоносец и пианист не последнюю роль сыграл.
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12.05.2021 19:19 Відповісти
А 7 дней за что?
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12.05.2021 19:27 Відповісти
если первый год плохо отсидит)))
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12.05.2021 21:48 Відповісти
деякi вже просяться назад, додому...не сподобалось їм на вЯлiкай паРашi.
чутки про те, як там добре, виявились сильно перебiльшеними...

З'явилися записи зізнання співробітника СБУ, який зрадив Україну з метою отримання квартири в Москві і громадянства РФ і виданого РФ в обмін на українських полонених в 2019 році - Цензор.НЕТ 9929
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12.05.2021 19:28 Відповісти
Нет такого дна, которого не может пробить СБУ, рекорд Гинесса по количеству кротов, предателей и всякой мрази. Самая смешная и мерзопакостная спецслужба в мире.
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12.05.2021 19:55 Відповісти
Одновременно ржачно и противно смотреть как оно исполняет гимн Украины.
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12.05.2021 19:56 Відповісти
Виктор Суворов писал, что в России так поступивших бросали в печь живьём без всяких судов, а в Украине даже обычный расстрел не полагается, не удивительно, что предатели и шпионы ходят по улицам толпами, продают по баснословным ценам народу его же газ, ибо в Конституции написано, что природные ресурсы Украины принадлежат народу Украины!
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12.05.2021 20:41 Відповісти
Прямо в печь живьем? Резун никогда не разочаровывает.
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12.05.2021 23:11 Відповісти
ГеБе завжди відзначалося відмінною фантазією щодо тортур, страт та всього іншого подібного лайна
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13.05.2021 09:17 Відповісти
В таких случаях "отпускать" надо с обязательной травмой - ампутация любой конечности либо необратимое повреждение органов озязания, обоняния, зрения, иначе оставшиеся закамуфлированные кроты не осознают глубину своей норы.
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13.05.2021 00:29 Відповісти
1 рік!
Бубачка просто рве шаблони
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13.05.2021 09:15 Відповісти
А що там далі, дали йому квартиру у Москві чи ні?
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13.05.2021 14:13 Відповісти
З'явилися записи зізнання співробітника СБУ, який зрадив Україну з метою отримання квартири в Москві і громадянства РФ і виданого РФ в обмін на українських полонених в 2019 році - Цензор.НЕТ 9376
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13.05.2021 14:54 Відповісти
Є українці і кримчани, які заради російської пенсії перёходили до кацапів та мріяли розбагатіти. Знаю одного кацапа, який отримує російську та українську пенсії, але живе чомусь в Одесі, а не у рідному приморському краї. Мабуть в Одесі клімат кращий.
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13.05.2021 14:53 Відповісти
 
 