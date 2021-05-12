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Медведчук хотів потрапити до Венедіктової в кабінет, але його не пустили. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Підозрюваний у державній зраді голова політради ОПЗЖ Віктор Медведчук хотів потрапити в кабінет генерального прокурора Ірини Венедіктової. Секретарка його не пустила.

Відео з приймальні Венедіктової опубліковано в соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

На ньому видно, що Медведчук, Рабинович, Кива і Кузьмін кажуть, що хочуть потрапити на прийом до генерального прокурора. Секретарка відповідає, що зараз Венедіктова зайнята - у неї важливий дзвінок. Депутатам запропонували почекати або пройти до першого заступника генпрокурора. Вони вибрали почекати.

Читайте також: Медведчук прибув на допит до Офісу генпрокурора

Чи вдалося депутатам ОПЗЖ надалі потрапити на прийом до Венедіктової - невідомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчук не просив у РФ притулку, Москва не збирається втручатися в ці процеси, - Пєсков

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводять обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

Також читайте: Марченко заявила, що разом з Медведчуком "повернулися додому"

12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою.
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Топ коментарі
+40
Чому ця шайка і досі не за гратами ??
Ще і борзі такі.
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12.05.2021 19:08
+38
Хорошая компания приемной Генпрокеурора: один госизменник, второй недосидеквший зек, третий просто дебил...
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12.05.2021 19:12
+29
Очередное шапито для зебилов от 95го квартала.
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12.05.2021 19:11
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вийшов Соколовський вже з дверей ГПУ, каже, що підозри йому не вручили, хоч дали йому прочитати.
Адвокат каже, що йому надали копію, а не оригінал.
Короче: не арештували. І, видать, не збираються. Хоча там - "державна зрада" в тексті підозри.
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12.05.2021 19:08 Відповісти
Дурь якась... Надають на руки саме копію постанови...
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12.05.2021 19:20 Відповісти
Може адвокати захочуть щоби надали і оригінал кримінальної справи?
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12.05.2021 20:01 Відповісти
Нададуть... Перед відправкою до суду...
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12.05.2021 20:26 Відповісти
Якось не віриться що справа дійде до суду.
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12.05.2021 21:02 Відповісти
значить, не побачить справи...
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12.05.2021 21:09 Відповісти
Чому ця шайка і досі не за гратами ??
Ще і борзі такі.
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12.05.2021 19:08 Відповісти
... а чого і кого їм боятись...- був короткий час коли вони обсирались у своїх маетках - коли організівався Майдан , та дриснув яНек.... - але швидко зрозуміли, що все минеться...., коли пішли перемовини -терки, між затертою колодою всіх гидот різних мастей ...- не найшлося Народного Лідеру Майдану......, не запрацював Вйськовий Трибунал - а прдажно- куплена іменовано правова- судова їм ніколи не була небезпечна...- тому такі і тіпа "борзі", хоча насправді сикуни ще ті...
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12.05.2021 20:01 Відповісти
Классный коммент
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13.05.2021 11:55 Відповісти
як казав один саветскій "кіногерой" (подобаеться суть...) Медведчук хотів потрапити до Венедіктової в кабінет, але його не пустили - Цензор.НЕТ 5708 - ".... За Державу обидно"....
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13.05.2021 12:36 Відповісти
В очередь, сцуккины дети, в очередь (с)
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12.05.2021 19:09 Відповісти
Очередное шапито для зебилов от 95го квартала.
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12.05.2021 19:11 Відповісти
и на манеже усьо те же
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12.05.2021 19:45 Відповісти
Представьте картину: США, 30х, подозреваемый во всех грехах Аль Капоне, пытается попасть к ген. прокурору, но его не впускают.
Или другая картина, чтобы даже любители рускага мира поняли: СССР, 50х, В здание НКВД ломится С. Бандера, но его не впускают Медведчук хотів потрапити до Венедіктової в кабінет, але його не пустили - Цензор.НЕТ 6962
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12.05.2021 19:53 Відповісти
або (для вати сере сере) : 40-й рік - Троцький ломиться до Бочкова в кабінет і кричить, що Сталін не досидить до кінця свого строку Медведчук хотів потрапити до Венедіктової в кабінет, але його не пустили - Цензор.НЕТ 2315
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12.05.2021 20:25 Відповісти
Дімочка, в 50-х не було НКВД... Хоча-б у Вікіпедію заглянув, чи що...
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12.05.2021 20:29 Відповісти
Оно до сих пор есть, какая там табличка сейчас висит и в том ли это здании, значения не имеет и смысла не меняет!!!!
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13.05.2021 09:57 Відповісти
Хорошая компания приемной Генпрокеурора: один госизменник, второй недосидеквший зек, третий просто дебил...
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12.05.2021 19:12 Відповісти
👍 👏
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12.05.2021 19:17 Відповісти
дебил с докторской степенью.
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12.05.2021 20:38 Відповісти
Завтра, 12 оставшихся олигархов, выйдут к офису президента на митинг в поддержку Медведчука., а потом ходой к генеральной прокуратуре.
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12.05.2021 19:13 Відповісти
и самое главноне- никто из этих олигархов не будет украинцем, ну только по паспорту
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12.05.2021 19:17 Відповісти
Под белы рученьки . как говорится. Медведчук хотів потрапити до Венедіктової в кабінет, але його не пустили - Цензор.НЕТ 7798
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12.05.2021 19:37 Відповісти
це 73/43%зебіли забули.
Ми - ні. Не забудемо ніколи.
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12.05.2021 19:15 Відповісти
где то я уже это слышал!
Медведчук хотел попасть к Венедиктовой в кабинет, но его не пустили - Цензор.НЕТ 6511
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12.05.2021 19:33 Відповісти
ПІДБАРИЖНИК НІКОЛИ НЕ ЗАБУДЕ ЯК ЙОГО ВІДІГНАЛИ ВІД КОРИТА.
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12.05.2021 20:27 Відповісти
"США поддержали "Крымскую платформу". Поддержали-то поддержали, но поставили Зеленскому твёрдое условие: до этого времени разобраться с Коломойским, Медведчуком и Ермаком. В этом случае можно рассчитывать на высокого гостя, который примет участие в празднования 30-летия Украины. Но так как на Ермака и Коломойского у Зе рука никогда не поднимется, весь упор решено было сделать на Медведчуке. Заранее дав ему возможность вывести все активы и за сутки предупредив об обысках. Перфоменс для плебса."
@Helgi Sharp
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12.05.2021 19:14 Відповісти
Цирк на дроті...
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12.05.2021 19:14 Відповісти
хоть куда-то ногой не открыл дверь, на нервенной почве может быть инсульт
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12.05.2021 19:16 Відповісти
Могли би кандидата наук використати в якості тарана.
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12.05.2021 20:08 Відповісти
ОЧЕРЕДНО ЗЕЛЕНОЕ ДЕОЬМО ВЫЛЕТО НА ГОЛОВУ ЛОХАМ!ПРОДОЛЖАЕМ НАБЛЮДАТЬ ЗА ЦИРКОМ ,ЕСЛИ ЕСТЬ КЛОУН ТО ЕСТЬ И ЦЫРК!
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12.05.2021 19:17 Відповісти
Государственный изменник шарится по прокуратуре с дружками,как у себя по даче. Ну а чё? Нормальный такой "подозреваемый".
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12.05.2021 19:20 Відповісти
І спілкуються чистою українською мовою. Депутати! У Генеральній прокуратур! Мерзота!
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12.05.2021 19:43 Відповісти
Венедиктова отморозилась? А вчера на прессухе кулаком стучала...
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12.05.2021 19:21 Відповісти
перепуганная курица и мокшанские ходоки. первая серия
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12.05.2021 19:22 Відповісти
Знову черговийй цирк для лохторату, а ви поки за ним спостерігаєте, вас продовжують грабувати, а державу знищувати з середини.
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12.05.2021 19:22 Відповісти
А жаль....Может он её убить хотел или напротив - признаться в тайной симпатии. Как- то по-дебильному сценарий написан. Где интрига? Это просто позор какой-то!
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12.05.2021 19:24 Відповісти
Очікуємо.🥴
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12.05.2021 19:29 Відповісти
Лучшая защита это нападение.Тому ОПЗЖ козликами храбро прыгают для картинки Медведчук хотел попасть к Венедиктовой в кабинет, но его не пустили - Цензор.НЕТ 4430
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12.05.2021 19:30 Відповісти
да просто ссали на эту зеленую кодлу. хозяин-то один
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12.05.2021 19:32 Відповісти
Дело не в хозяине,а в поведении постсовкового вороватого бычья, вообразившее себя кем то достойного уважения Медведчук хотел попасть к Венедиктовой в кабинет, но его не пустили - Цензор.НЕТ 6844
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12.05.2021 19:36 Відповісти
футбол хоккею не помеха. да и быдло сопоставимо по своему уровню что зажопинцы, что клоуны.
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12.05.2021 19:54 Відповісти
Як то кажуть маэмо що маэмо.Такая данность на сегодня.Одна сидит с обрезом,зарядив два убойных доказательства и боится выстрелить.А эти три зажопинских козлика прыгают без страха на обрез.Пока Закон Украины тихо курит в сторонке наблюдая эту психическую атакуМедведчук хотів потрапити до Венедіктової в кабінет, але його не пустили - Цензор.НЕТ 884
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12.05.2021 20:05 Відповісти
Шляпу сними э...К прокурору идёшь
Медведчук хотел попасть к Венедиктовой в кабинет, но его не пустили - Цензор.НЕТ 7568 Медведчук хотел попасть к Венедиктовой в кабинет, но его не пустили - Цензор.НЕТ 7244
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12.05.2021 19:33 Відповісти
онанист зек и полицай на прием до сучки
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12.05.2021 19:33 Відповісти
Папал в "просак"??
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12.05.2021 19:34 Відповісти
посмотрим, что будет дальше.
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12.05.2021 19:35 Відповісти
цырк на дроте для лохов...
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12.05.2021 19:37 Відповісти
Серіал, як "Свати".
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12.05.2021 20:10 Відповісти
приемная - роскошь...мрамор...мрамор...мрамор ( да еще какой) ...- дела и бабловые дела... Медведчук хотел попасть к Венедиктовой в кабинет, но его не пустили - Цензор.НЕТ 3808 Законом там і не пахне...
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12.05.2021 19:35 Відповісти
медведчук хоче потрапити в Лук`янівське сізо....шуфрич, бойко, рабіновичі, мураєви, труханови...і ...і.. ПРИГОТУВАТИСЬ!!
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12.05.2021 19:43 Відповісти
НАСТАВ ЧАС РЄШАЛ!
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12.05.2021 19:49 Відповісти
У меня все...пусть ещё хоть одна зелёная марзота что то высрет ...
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12.05.2021 19:58 Відповісти
**** и рабинович тут, всю бы эту троицу в воронок и в поле
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12.05.2021 20:02 Відповісти
Пішов би до завгоспа, "порішали" б як колеги однієї спецслужби.
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12.05.2021 20:05 Відповісти
Не ну я такого цирку вже давно не бачив. Але чого іншого можна було чекати від клоунів 95 кварталу і їх підручної клоунеси.
1 Віктомр Медведчук є народним депутатом України.
2 Ірина Венедіктова називає себе Генеральним прокурором України.
3 Після того, як вчора з такою помпою Венедіктова підписала підозру Медведчуку у державній зраді статус Медведчука для Венедіктової є ПІДОЗРЮВАНИЙ МЕДВЕДЧУК. Він є прямим фігурантом у справі.
4 Відповідно до процесуального законодавства народному депутату України підозру має зачитати і вручити виключно ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПРОКУРОР УКРАЇНИ.

І от картинка . Підозрюваний у державній зраді фігурант шариться по прокуратурі і хоче отримати від генерального прокурора в законний спосіб підозру. А генеральний прокурор України в примішенні генеральної прокуратури замісь того , щоб зачитати і вручити підозру фгуранту, викликати конвой і затримати підозрюваного ховається від нього в кабінеті. Слухайте, та ідіотка вона від Порошенка ховалась і втікала, тепер від Медведчука втікає і ховається..

Шоу 95 квартал продовжується
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12.05.2021 20:23 Відповісти
а кива все штанишки посмыкивает)))))
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12.05.2021 20:37 Відповісти
затвор передергивает.
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12.05.2021 20:40 Відповісти
нервничает )))) оторвет жеж нафиг))) затвор)))
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12.05.2021 20:42 Відповісти
В МАУПе новый выдадут, как приложение к кандидатской ксиве.
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13.05.2021 09:48 Відповісти
Вся банда сама пришла сдаваться генпрокурору страны, а она их видеть не хочет.. Медведчук хотів потрапити до Венедіктової в кабінет, але його не пустили - Цензор.НЕТ 478
Когда этот ******* цирк 95й развод для лохов закончится?
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12.05.2021 20:42 Відповісти
Вспоминаю 2014 год после бегства януковича, так регионалы плакали, просили прощения и вообще были тише воды и ниже травы, а сейчас права качают, имеют всех ввиду, это что так и надо или власть наша такая?
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12.05.2021 20:48 Відповісти
коли його вiзьмуть пiд варту???
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12.05.2021 20:55 Відповісти
З таким генеральним прокурором - НІКОЛИ. По факту підозра не вручена. В суді говорити немає про що. Венедіктова мала вийти з кабінету, зачитати і вручити під особистий підпис Медведчука підозру, викликати конвой і затримати. По статті 111 Медведчук мав вийти з прокуратури в наручниках і під конвоєм.

Але..... Венедіктова це некомпетентна дурепа,яка через некомпетентність президента Зеленського обіймає посаду генерального прокурора України. Як кажуть, який президент, такі в нього і прокурори.
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12.05.2021 21:14 Відповісти
мрази страх потеряли. вижу забыли как горят покрышки.
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12.05.2021 21:57 Відповісти
Як вони швидко на українську перевлаштувались
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12.05.2021 22:14 Відповісти
А Кива и Рабик - это что, два самых верных песика у дракулы?
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12.05.2021 22:42 Відповісти
СБУ не пускала охорона, медведчука не пустила секретарка. 1-1, нічия.
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13.05.2021 06:55 Відповісти
а на нары этот @#дор ************** не хотел попасть?
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13.05.2021 07:03 Відповісти
Так уверен же был, что не попадет! зе-кодла НЕСПРОМОЖНА!
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13.05.2021 09:50 Відповісти
 
 