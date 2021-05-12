Медведчук хотів потрапити до Венедіктової в кабінет, але його не пустили. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Підозрюваний у державній зраді голова політради ОПЗЖ Віктор Медведчук хотів потрапити в кабінет генерального прокурора Ірини Венедіктової. Секретарка його не пустила.
Відео з приймальні Венедіктової опубліковано в соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
На ньому видно, що Медведчук, Рабинович, Кива і Кузьмін кажуть, що хочуть потрапити на прийом до генерального прокурора. Секретарка відповідає, що зараз Венедіктова зайнята - у неї важливий дзвінок. Депутатам запропонували почекати або пройти до першого заступника генпрокурора. Вони вибрали почекати.
Чи вдалося депутатам ОПЗЖ надалі потрапити на прийом до Венедіктової - невідомо.
Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Слідчі СБУ проводять обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.
12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою.
Будь ласка, зачекайте...
Адвокат каже, що йому надали копію, а не оригінал.
Короче: не арештували. І, видать, не збираються. Хоча там - "державна зрада" в тексті підозри.
Ще і борзі такі.
Или другая картина, чтобы даже любители рускага мира поняли: СССР, 50х, В здание НКВД ломится С. Бандера, но его не впускают
Ми - ні. Не забудемо ніколи.
@Helgi Sharp
1 Віктомр Медведчук є народним депутатом України.
2 Ірина Венедіктова називає себе Генеральним прокурором України.
3 Після того, як вчора з такою помпою Венедіктова підписала підозру Медведчуку у державній зраді статус Медведчука для Венедіктової є ПІДОЗРЮВАНИЙ МЕДВЕДЧУК. Він є прямим фігурантом у справі.
4 Відповідно до процесуального законодавства народному депутату України підозру має зачитати і вручити виключно ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПРОКУРОР УКРАЇНИ.
І от картинка . Підозрюваний у державній зраді фігурант шариться по прокуратурі і хоче отримати від генерального прокурора в законний спосіб підозру. А генеральний прокурор України в примішенні генеральної прокуратури замісь того , щоб зачитати і вручити підозру фгуранту, викликати конвой і затримати підозрюваного ховається від нього в кабінеті. Слухайте, та ідіотка вона від Порошенка ховалась і втікала, тепер від Медведчука втікає і ховається..
Шоу 95 квартал продовжується
Когда этот ******* цирк 95й развод для лохов закончится?
Але..... Венедіктова це некомпетентна дурепа,яка через некомпетентність президента Зеленського обіймає посаду генерального прокурора України. Як кажуть, який президент, такі в нього і прокурори.