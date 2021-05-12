Медведчук хотів потрапити до Венедіктової в кабінет, але його не пустили. ВIДЕО

Підозрюваний у державній зраді голова політради ОПЗЖ Віктор Медведчук хотів потрапити в кабінет генерального прокурора Ірини Венедіктової. Секретарка його не пустила.

Відео з приймальні Венедіктової опубліковано в соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

На ньому видно, що Медведчук, Рабинович, Кива і Кузьмін кажуть, що хочуть потрапити на прийом до генерального прокурора. Секретарка відповідає, що зараз Венедіктова зайнята - у неї важливий дзвінок. Депутатам запропонували почекати або пройти до першого заступника генпрокурора. Вони вибрали почекати.

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Чи вдалося депутатам ОПЗЖ надалі потрапити на прийом до Венедіктової - невідомо.

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Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводять обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

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12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою.