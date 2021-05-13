УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5841 відвідувач онлайн
Новини Відео Політика України
6 345 10
Данилюк-Ярмолаєва (361) Буткевич Богдан (432)

"Без цензури" в прямому ефірі: Упіймати Медведчука, Осідлати вату, Дружина Лещенка в Москві, Досвід Ізраїлю. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Традиційно по середах до вас наближається "Без цензури в прямому ефірі". Богдан Буткевич і Марина Данилюк-Ярмолаєва розкажуть про найгучніші політичні події.

Стрім почнеться о 20:45, повідомляє Цензор.НЕТ.

⚡️Упіймати Медведчука.

11 травня стало відомо, що СБУ проводить обшуки в будинку кума Володимира Путіна - Віктора Медведчука. У цей же день Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що вже підписала підозру Медведчуку і Козаку. Нардепів підозрюють у зраді і замаху на розкрадання нацресурсів в окупованому Криму.

⚡️Осідлати проросійський рух.

Хто хоче й у кого є реальні шанси зайняти нішу головного борця за "русский мир" в Україні? Поговоримо про міжвидову боротьбу всередині п'ятої колони Кремля в Україні.

⚡️Дружина Лещенка в Москві.

9 травня Анастасія Топольська, яка виступає під псевдонімом DJ Nastia, оприлюднила в Інстаграмі повідомлення з геолокацією московського клубу Mutabor. Під своїм альтернативним іменем SHEIS дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" виступила для російської ЛГБТ-спільноти на вечірці HOROVOD ".

Член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко в ефірі "4 каналу" заявив, що виступ його дружини Анастасії Топольської в столиці Росії Москві був "підтримкою людей, які є прямими жертвами режиму" президента Росії Володимира Путіна.

⚡️Досвід Ізраїлю для України.

Більше тисячі ракет були випущені з Сектору Гази в бік Ізраїлю, з них 200 впали на прибережній території самого Сектору Гази.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що ліквідувала двох високопоставлених лідерів Хамас - начальника відділу безпеки військової розвідки Хасана Каугі і його заступника Ваїля Іссу.

Також ЦАХАЛ влучив у ще близько 500 ключових об'єктів бойовиків, включно з будинками трьох високопоставлених лідерів ХАМАС. Повідомляють про "десятки вбитих бойовиків ХАМАС".

Буде жарко, Включайтеся! 🔥🔥🔥
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЦЕ ТЕЖ НЕ МЕНШ ЦІКАВО
Что общего у стрелков из Казани и Керчи, и откуда торчит костлявая лапа ФСБ

https://www.youtube.com/watch?v=ff_gtaRv0b4
показати весь коментар
12.05.2021 20:48 Відповісти
Досвід Ізраїлю нам не підходить.В нас ворог сильніший,за Хамас.
показати весь коментар
12.05.2021 21:07 Відповісти
Так. хамас лише підрозділ москальскої банди.
показати весь коментар
12.05.2021 21:53 Відповісти
Москалі їх фінансують.Але ж це не те саме,що воювати зі всіма типами військ.
показати весь коментар
12.05.2021 22:11 Відповісти
"Без цензури" в прямому ефірі: Упіймати Медведчука, Осідлати вату, Дружина Лещенка в Москві, Досвід Ізраїлю - Цензор.НЕТ 4004
показати весь коментар
12.05.2021 21:21 Відповісти
Захисниця московських геїв "Без цензури" в прямому ефірі: Упіймати Медведчука, Осідлати вату, Дружина Лещенка в Москві, Досвід Ізраїлю - Цензор.НЕТ 2802
показати весь коментар
12.05.2021 21:23 Відповісти
"Без цензури" в прямому ефірі: Упіймати Медведчука, Осідлати вату, Дружина Лещенка в Москві, Досвід Ізраїлю - Цензор.НЕТ 8786
показати весь коментар
12.05.2021 21:50 Відповісти
Богдан Буткевичь в прямом эфире 90 процентов времени традиционно будет демонстрировать свою родовую травму-Порошенко. По киданию какашек в пятого Президента Украины уверенно опережает даже арестовича.
показати весь коментар
12.05.2021 22:21 Відповісти
лещенко - борец с олигархами? немытое, грязное дурило... и очень хорошо, что лишний раз убеждаешься - дурь человека познается по словам его...
показати весь коментар
13.05.2021 08:57 Відповісти
На фронті кожного дня вбиті і поранені, а ці шалаві за великі бьюджетні кошти влаштувалися на роботи і граються в шалаві ігрища і підносі чайку з переодіванням, а то вже все в них попадало все і пов'яло. Кого ви суки понавибирали?
показати весь коментар
13.05.2021 14:13 Відповісти
 
 