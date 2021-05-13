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Волинь (650) ліс (448) пожежа (3746)

5 гектарів молодого лісу згоріло на Волині через пожежу на звалищі. Лісівники впевнені в підпалі, поліція - в самозайманні. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

На Волині через пожежу на звалищі вигоріло майже 5 гектарів молодого лісу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 5 Канал, другу добу пожежники ліквідовують наслідки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Викрито масштабну схему розкрадання лісу чиновниками ДП "Глухівський агролісгосп", - поліція. ФОТОрепортаж

Лісівники впевнені, що вогонь перекинувся на ліс з навмисно підпаленого сміттєзвалища і нарікають, що втомилися боротися з місцевими паліями. Водночас поліція розслідує самозаймання.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Який жах. Вбивають країну.
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13.05.2021 11:01
+2
самовозгарание и самоубийство. Других вариантов у нашей полиции нет.
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13.05.2021 11:05
+1
лес самовозгорается , бюджет саморазворовывается ...клоуны пля..
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13.05.2021 11:05
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Який жах. Вбивають країну.
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13.05.2021 11:01 Відповісти
Глухарь.
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13.05.2021 11:02 Відповісти
але - молодослуги - руки прочь от Волыни!
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13.05.2021 11:03 Відповісти
шо такое самовозгорание? - хто об шо терся шо возгорелось?
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13.05.2021 11:04 Відповісти
Кабанчик терся об сосну або йолку - ось воно і загорілось 5 гектарів молодого лісу згоріло на Волині через пожежу на звалищі. Лісівники впевнені в підпалі, поліція - в самозайманні - Цензор.НЕТ 8798
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13.05.2021 11:59 Відповісти
самовозгарание и самоубийство. Других вариантов у нашей полиции нет.
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13.05.2021 11:05 Відповісти
лес самовозгорается , бюджет саморазворовывается ...клоуны пля..
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13.05.2021 11:05 Відповісти
Боже - дай мне еще 3 года, шо бы еще раз увидеть голосование в Украине, и шо бы убедиться в том в чем я убеждаться сегодня отказываюсь......
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13.05.2021 11:10 Відповісти
обыкновенная бутылка или осколок стекла от нее может сработать как линза и поджечь в солнечный день
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13.05.2021 12:02 Відповісти
"Лісівники впевнені в підпалі" 5 гектарів молодого лісу згоріло на Волині через пожежу на звалищі. Лісівники впевнені в підпалі, поліція - в самозайманні - Цензор.НЕТ 7195
Знають про що говорять. Приховують вирубку
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13.05.2021 12:09 Відповісти
Ну да. Кстати я вот слышал, что на Прозоро можно спокойно покупать ресурсы, такие как лес, только через УУБ https://sale.***.com.ua/news/kuplyu-pylovnyk-dubu-na-elektronnomu-majdanchyku-*** странно что возникает такое, учитывая все наши возможности по вкладу в экономику государства.
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01.06.2021 12:51 Відповісти
 
 