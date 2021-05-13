5 гектарів молодого лісу згоріло на Волині через пожежу на звалищі. Лісівники впевнені в підпалі, поліція - в самозайманні. ВIДЕО
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На Волині через пожежу на звалищі вигоріло майже 5 гектарів молодого лісу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 5 Канал, другу добу пожежники ліквідовують наслідки.
Лісівники впевнені, що вогонь перекинувся на ліс з навмисно підпаленого сміттєзвалища і нарікають, що втомилися боротися з місцевими паліями. Водночас поліція розслідує самозаймання.
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+3 Чайка Київ
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