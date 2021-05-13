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армія (3487) Горлівка (201) СБУ (10042) тероризм (2786)

Затриманий 9 травня поблизу Горлівки розвідник "ДНР" зізнався, що терористи використовували водонапірну станцію як військовий об'єкт. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Підступи до окупованої Горлівки в останні тижні є однією з найгарячіших ділянок фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті 5 каналу.

Зазначається, що навколишні висоти контролюють окупанти, розмістивши там своїх снайперів, які працюють регулярно.

9 травня біля окупованої Горлівки співробітники СБУ затримали розвідника "ДНР". Вже після затримання він розповів про провокації, які терористи планували проти українських воїнів. Він зізнався, що терористи використовували водонапірну станцію як військовий об'єкт. В результаті недбалого поводження з вибуховими речовинами стався вибух, який зруйнував станцію.

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Автор: Анастасія Потіха
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а туда воду отключать не пробовали ??? чисто улучшить оштющения от камнейснеба........
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13.05.2021 14:20 Відповісти
А технически это возможно, отключить воду "туда", но чтобы она была "тут", в смысле, на подконтрольной Украине сопредельной территории?
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13.05.2021 14:34 Відповісти
Все что можно, было отключить, уже отключили.
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13.05.2021 15:08 Відповісти
вопросом на вопрос а на 8-ой год войны это можно было сделать ??? и сейчас всё тихо-ша....
мб не в асфальт нужно было зактывать бабки а понять что это на долго лет на 20-25 ???
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13.05.2021 15:41 Відповісти
Будет молоть что угодно что бы запутать, все равно поменяют на квалифицированного таксиста в службу такси Облом.
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13.05.2021 15:03 Відповісти
 
 