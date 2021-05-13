УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13726 відвідувачів онлайн
Новини Відео Політика України Справа Медведчука
17 901 38
Медведчук (1324) суд (8043) запобіжний захід (368)

"Розмовляйте у ВР, а не тут" - "Ми в туалет ходили", - суддя відчитав Рабіновича і Бойка, які порушили порядок під час процесу щодо обрання запобіжного заходу Медведчуку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Суддя Печерського райсуду Києва зробив зауваження депутатам від ОПЗЖ, присутнім у залі засідання на процесі з обрання запобіжного заходу Віктору Медведчуку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Шановні народні депутати, якщо у вас є таке бажання, ми можемо сюди запросити пана Разумкова, він сяде замість слідчого судді. Якщо ви не поважаєте суд, що ви тут робите? Ви демонструєте всім телеканалам своє зневажливе ставлення як до суду, так і до суспільства. Будь ласка, якщо ви хочете спілкуватися, йти, залишаємо зал засідань, спілкуйтеся на вулиці, спілкуйтеся у ВР. А не тут, будь ласка", - заявив суддя, зазначивши, що це стосується Рабіновича і Бойка.

На цю репліку судді Рабінович зазначив, що вони нібито "ходили в туалет".

Читайте: Медведчук запевняє, що справа проти нього політично мотивована: У розпорядженні прокуратури немає об'єктивних доказів

У той же час суддя нагадав нардепам, що самовільно виходити і входити в зал суду після початку процесу заборонено.

"Якщо ви бажаєте вийти, потрібно звернутися по дозвіл", - зазначив суддя.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+24
Рабіновіч підссикнув
показати весь коментар
13.05.2021 15:19
+22
В туалет хоть не с кивой ходили? Хотя кто их питаров разберет...
показати весь коментар
13.05.2021 15:22
+20
Зачинити їх там обог на два тижні
показати весь коментар
13.05.2021 15:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зачинити їх там обог на два тижні
показати весь коментар
13.05.2021 15:16 Відповісти
Назавжди. І ключа загубити.
показати весь коментар
13.05.2021 15:49 Відповісти
Ані ні зналі шо нужно разрєшєнія спрашавать. Ані думалі шо на сходнякє сідят... "Разговаривайте в ВР, а не здесь" - "Мы в туалет ходили ", - судья отчитал Рабиновича и Бойко, нарушивших порядок во время процесса по избранию меры пресечения Медведчуку - Цензор.НЕТ 2856
показати весь коментар
13.05.2021 15:17 Відповісти
Рабіновіч підссикнув
показати весь коментар
13.05.2021 15:19 Відповісти
нєбожьітєлі, *****, майже люди....
показати весь коментар
13.05.2021 15:22 Відповісти
простатит
показати весь коментар
13.05.2021 15:29 Відповісти
да .. и головного мозга тоже
показати весь коментар
13.05.2021 15:47 Відповісти
Простатит у проститута
показати весь коментар
13.05.2021 15:53 Відповісти
Бидло-воно не тільки у ВР,Африці,а і ,нвіть,у Печерському суді зостається бидлом.
показати весь коментар
13.05.2021 19:47 Відповісти
Понятно,что рабинович с бойком ещё те подонки,но морализаторство от судьи Печерского "суда"-это минимум забавно.
показати весь коментар
13.05.2021 15:21 Відповісти
В туалет хоть не с кивой ходили? Хотя кто их питаров разберет...
показати весь коментар
13.05.2021 15:22 Відповісти
Думаю бойко с рабиновичем выхоили с зала, чтобы не сильно отсвечивать довольными лицами, что мертверчука пресуют и они следующие на ватное царство.
показати весь коментар
13.05.2021 15:23 Відповісти
Верно,а если в СИЗО-еще "огуляют"... "Разговаривайте в ВР, а не здесь". - "Мы в туалет ходили", - судья отчитал Рабиновича и Бойко, нарушивших порядок во время процесса по избранию меры пресечения Медведчуку - Цензор.НЕТ 8853
показати весь коментар
13.05.2021 15:28 Відповісти
Гадаю,що отих бойків-рабіновичей потрібно разом із паханом посадити на вки-віні.
показати весь коментар
13.05.2021 19:49 Відповісти
Первый пошел..."Разговаривайте в ВР, а не здесь" - "Мы в туалет ходили", - судья отчитал Рабиновича и Бойко, нарушивших порядок во время процесса по избранию меры пресечения Медведчуку - Цензор.НЕТ 5576
показати весь коментар
13.05.2021 15:27 Відповісти
Медвежья болезнь у обоих?
показати весь коментар
13.05.2021 15:27 Відповісти
Ватному быдлу никто ни указ и ничто не правило. Те даже не напрягаются, что бы вести себя подобающе, им нравится обладать рейтингом им. Кивы)
показати весь коментар
13.05.2021 15:30 Відповісти
Рабинович подтвердил, что он и Бойко - два засл..ца!!!
показати весь коментар
13.05.2021 15:31 Відповісти
Смыв на наркоту возьмите после этих упоротов, ещё статейку повесите
показати весь коментар
13.05.2021 15:33 Відповісти
Эх, такая компашка в одном помещении, выйдите все в туалет, дайте им пообщаться...

только выходя закройте двери с другой стороны и оставьте С4 на таймере...
показати весь коментар
13.05.2021 15:34 Відповісти
мочили один другого в туалете. как ***** им завещал )
показати весь коментар
13.05.2021 15:35 Відповісти
Туалет и жратва ..у этих дварей одна тропа..
показати весь коментар
13.05.2021 15:37 Відповісти
не часто бывает не стыдно за судью... но в этот раз молодец
показати весь коментар
13.05.2021 15:52 Відповісти
школьники-переростки, на 60й рік залишені.
показати весь коментар
13.05.2021 15:52 Відповісти
Сползает по крыше старик Козлодоев Рабинович...
показати весь коментар
13.05.2021 15:53 Відповісти
Габінович не дугак, то вони з бойко ніби бігали в туалет, щоб в общак на заставу не скидатися.
показати весь коментар
13.05.2021 16:06 Відповісти
"Розмовляйте у ВР, а не тут" - "Ми в туалет ходили", - суддя відчитав Рабіновича і Бойка, які порушили порядок під час процесу щодо обрання запобіжного заходу Медведчуку - Цензор.НЕТ 4910
показати весь коментар
13.05.2021 16:28 Відповісти
"Розмовляйте у ВР, а не тут" - "Ми в туалет ходили", - суддя відчитав Рабіновича і Бойка, які порушили порядок під час процесу щодо обрання запобіжного заходу Медведчуку - Цензор.НЕТ 6380
показати весь коментар
13.05.2021 16:35 Відповісти
Эти два кренделя (скорее всего, не два, а больше), числятся депутатами, в рабочее время явились поддержать своего подельника. А им за это еще и зарплату заплатят плюс все остальные плюшки за тяжелый труд против нашей страны.
показати весь коментар
13.05.2021 17:34 Відповісти
Да рабинович не відсидів СВОЇ 14років. Тому він і прийшов до суду,щоб його також посадили разом з усіма із опзж.
показати весь коментар
13.05.2021 17:45 Відповісти
хорошо судья умыл их, рейтинг судебной системы поднялся на несколько процентов)))
показати весь коментар
13.05.2021 17:56 Відповісти
Поднялся рейтинг этого судьи, а не судебной системы.
показати весь коментар
13.05.2021 18:14 Відповісти
НУ ОДИН НОРМАЛЬНЫЙ СУДЬЯ У НАС ЕСТЬ !!!
показати весь коментар
13.05.2021 18:38 Відповісти
"...На эту реплику судьи Рабинович отметил, что они якобы "ходили в туалет"..."

Обісрались?
показати весь коментар
13.05.2021 20:04 Відповісти
зек рабiнович, ти, виявляється, не тiльки шахрай, а ше й засрань та засцань.
показати весь коментар
13.05.2021 20:36 Відповісти
Был в туалете чесал самовысуванця кивы
показати весь коментар
13.05.2021 21:48 Відповісти
 
 