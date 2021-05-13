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Ізраїль (1230) Хамас (156)

Три дні ескалації: "Хамас" із Сектору Гази випустив по ізраїльських містах понад тисячу ракет, Ізраїль відповів сотнями ракетних і авіаударів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Бойовики "Хамас" і ізраїльські військові продовжують обмінюватися ударами.

Цензор.НЕТ нагадує, що з вечора понеділка 10 травня із Сектору Гази по ізраїльських містах бойовики випустили понад тисячу ракет. Більшість із них перехопила система протиповітряної оборони "Залізний щит", проте кільком ракетам вдалося його пробити. Приводом для обстрілів стали кілька днів ескалації в Єрусалимі. Спочатку ізраїльський суд ухвалив рішення виселити декілька мусульманських сімей зі східної частини міста, яку Палестина вважає столицею своєї частково визнаної держави. А 10 травня, в День Єрусалима, сталися сутички між ізраїльськими силами безпеки і мусульманами на Храмовій горі, зокрема поблизу мечеті Аль-Акса, яка відіграє важливу роль в ісламі. На цьому тлі палестинські воєнізовані угруповання почали обстріл із Сектору Гази.

Ізраїль відповів сотнями ракетних і авіаударів, як запевняють військові, по законних цілях. У секторі Гази дедалі більше зруйнованих будівель, а в ізраїльському місті Лод і ще декількох містах почалися сутички між жителями різного походження.

Система Залізний купол перехоплює ракети над Тель-Авівом і центральною частиною Ізраїлю:

Джерело: Армія оборони Ізраїлю

Момент, коли ракета "Хамаса", випущена з Гази, влучила в житловий будинок у Сдероті:

Джерело: Israel Foreign Ministry

Кадри з Рішон-ле-Ціона в центрі Ізраїлю, де пряме влучання ракети, випущеної "Хамасом" із Гази, вбило жінку і завдало серйозної шкоди:

Джерело: Israel Foreign Ministry

Ізраїльські авіаудари по сектору Гази після ночі ескалації між Ізраїлем і угрупованням ісламізму "Хамас":

Арабський телеканал "Альджазіра" повідомляє про те, що ізраїльські сили бомбили зокрема штаб поліції і будівлі служби безпеки в Газі:
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+38
PS TV

"Уявляєте, щоб сталося з Ізраїлем, якби він просто припинив стріляти?"
Три дня эскалациии: "Хамас" из Сектора Газа выпустил по израильским городам более тысячи ракет, Израиль ответил сотнями ракетных и авиаударов - Цензор.НЕТ 846
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13.05.2021 17:48
+34
"Если молишься о дожде - будь готов ходить по лужам"? Похоже, палестинцы допрыгались?)



Заявление Нетаньяху, если оно будет официально озвучено (мне пишут, что пока что это - проект), не только лишит Лапида последних шансов сформировать правительство. Она выступает против мировых двойных стандартов, проявляет заботу о мирных жителях Газы и намерение "решить проблему" этого сектора в пользу Израиля:
"Мы, народ Израиля, в долгу перед вами, ХАМАС. Вы добились успеха там, где потерпели поражение. Потому что никогда прежде в истории современного Государства Израиль еврейский народ не был так сплочен, как один человек с единым сердцем. Все в Израиле, слева направо, светские и религиозные, едины в понимании того, что врага, поклявшегося в геноциде нашего народа, невозможно примирить.
И теперь, когда вы продолжаете без разбора запускать смертоносные ракеты, направленные на то, чтобы искалечить и убить как можно больше мирных жителей, в то время как вы трусливо прячетесь за своими собственными гражданами, вы продолжаете вдохновлять нас твердо держаться нашего единства. Какие бы споры у нас, евреев, ни возникали друг с другом, теперь мы знаем, что у нас одна общая цель: мы победим вас.
Но сейчас мы даем вам последний шанс. В течение 24 часов, все ракетные обстрелы - я имею в виду все ракетные обстрелы - прекратятся. Полностью. Навсегда.
Официально уведомляю, что наши танки сосредоточены у границы с Газой, наготове артиллерийская и авиационная поддержка. Мы уже сбросили листовки над северными частями сектора Газа, предупреждая мирных жителей о нашем приближающемся прибытии и о том, что они должны немедленно эвакуироваться на юг.
Если вам не удастся выполнить наш ультиматум, мы придем и, с Божьей помощью, на этот раз не уйдем. Каждый сантиметр завоеванной нами земли будет присоединен к Израилю, так что оттуда никогда не будет больше нападений на наших мирных жителей.
Даже в этом случае, мы продолжим держать дверь открытой, чтобы позволить вам изящно сдаться. В тот момент, когда вы объявите, что складываете оружие, мы остановим наше продвижение и наметим новые границы. Если вы продолжите атаковать наших граждан, мы продолжим катиться на юг, изгоняя вас с территории, которую вы никогда больше не заразите своим злым присутствием.
Мне очень больно, что ваши мирные жители останутся без крова. Но мы не выбрали эту войну; ты сделал. И если наш выбор - между тем, чтобы позволить нашим гражданам быть безжалостными жертвами вашей жестокости геноцида, или превратить ваших гражданских лиц в беженцев, я сожалею, что мы должны выбрать последнее.
Если бы вы любили свой народ так же сильно, как ненавидите наш, этой войны никогда бы не произошло.
Остальному миру: Израиль устал от ваших непрекращающихся упреков, что мы должны «проявлять сдержанность». Когда все ваше население будет находится под постоянным ракетным обстрелом непримиримого врага, заявленная цель которого - убийство каждого мужчины, женщины и ребенка на вашей земле, - тогда вы можете прийти и поговорить с нами о «сдерживании».
А до тех пор, мы с уважением предлагаем вам держать свои двойные стандарты при себе.
На этот раз, ХАМАС зашел слишком далеко, и мы сделаем все возможное, чтобы защитить наше население.
ХАМАС, еще раз благодарю вас за то, что вы собрали наших людей вместе с такой ясностью ума и единством целей. Народ Израиля не боится предстоящего долгого пути".
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13.05.2021 17:43
+21
_Тот самый мальчик в трусиках. Из этого нападения на Израиль просто торчат рога путлеровцев!
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13.05.2021 18:05
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просто мечтаю прочесть книгу о победах : "ПЕРЕСТАНЬТЕ СТРЕЛЯТЬ",
написанную главнокомандующим ...
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13.05.2021 19:01 Відповісти
Ізраїль торгує Росії технологічну зброю, ті дають її арабам, а потім почінаються образи один на одного. Може досить озброювати своїх ворогів?
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13.05.2021 19:07 Відповісти
А как же гешефт?
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13.05.2021 19:18 Відповісти
Надеюсь Германия и Франция не забудет высказать обеспокоенность
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13.05.2021 19:08 Відповісти
Конечно будут! И будут обвинять не агрессора, а обороняющегося - Израиль.
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13.05.2021 19:23 Відповісти
вони вже висловили - Ізраіль має право на захист
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13.05.2021 21:09 Відповісти
красавцы израильтяне. а мы все в глаза заглядываем
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13.05.2021 19:14 Відповісти
Не мы, а один зелох.
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13.05.2021 20:54 Відповісти
Кхе,кхе.....результат!....результат стрелкотни огласите,
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13.05.2021 19:29 Відповісти
Еврей это не национальность, а религия. Те кто живут по торе-евреи, иудеи и т д. Те кто не соблюдают шабат и 613 заповедей Торы естественно евреями (иудеями) не являются). Разница между ними и украинцами в том что их дедушка ходил в синагогу, делал обрезание и ел кашерную пищу, а украинский дедушка ходил в церковь, крестился и с удовольствие ел свинину! А так никакой разницы. Доказано генетическим анализом.
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13.05.2021 19:32 Відповісти
Єрунда. Особливо про генетику.
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14.05.2021 02:44 Відповісти
сионистам - можно, гоям - нельзя
а те кто не согласен - антисимит, антисионист
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13.05.2021 19:32 Відповісти
Успехов Израилю в утилизации Хамаса и всех ему сочувствущих.
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13.05.2021 20:02 Відповісти
Когда в 1967 году, арабы решили покончить с Израилем, надо было задуматься о возможных последствиях...
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13.05.2021 20:24 Відповісти
Який жах...
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13.05.2021 20:53 Відповісти
я хочу бачити подібне відео, після кожного пуску ракети чи міни в бік української армії.
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13.05.2021 21:04 Відповісти
В Писанні сказано, що Армагедон почнеться з дуже маленької країни...
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13.05.2021 21:43 Відповісти
<*********** ще ніхто так не обзивав ... !!!
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14.05.2021 03:20 Відповісти
Усе можливо... Три дні ескалації: "Хамас" із Сектору Гази випустив по ізраїльських містах понад тисячу ракет, Ізраїль відповів сотнями ракетних і авіаударів - Цензор.НЕТ 5703 Ковiдом Господь застерiгае мир-отямтесь доки не ******, але... Три дні ескалації: "Хамас" із Сектору Гази випустив по ізраїльських містах понад тисячу ракет, Ізраїль відповів сотнями ракетних і авіаударів - Цензор.НЕТ 9718
А далi побачiмо що то воно буде...
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14.05.2021 09:53 Відповісти
Три дні ескалації: "Хамас" із Сектору Гази випустив по ізраїльських містах понад тисячу ракет, Ізраїль відповів сотнями ракетних і авіаударів - Цензор.НЕТ 8497 DI GI , мягко говоря , вы не очень умный человек . Если пишете такую херню , что бедных арабов выселяют из их домов в Иерусалиме . Это как в том анекдоте , ну не выиграл , в проиграл и т.д. .А предыстория такая несколько богатых людей покупают недвиж а Иерусалиме , пока суть да дело оформление документов , туда самовольно въезжают арабские семьи и тут начинается самое интересное( левые )суды никак не могут принять решение в течении 7-ми лет , любят дружить с арабами , они же такие няшки Три дні ескалації: "Хамас" із Сектору Гази випустив по ізраїльських містах понад тисячу ракет, Ізраїль відповів сотнями ракетних і авіаударів - Цензор.НЕТ 3239 Три дні ескалації: "Хамас" із Сектору Гази випустив по ізраїльських містах понад тисячу ракет, Ізраїль відповів сотнями ракетних і авіаударів - Цензор.НЕТ 3840 Потом владельцы все таки получают ордер на выселение арабов . Вот тут и началось , что евреи выселяют бедных , несчастных арабов . Факты нужно рассматривать от начала и до конца , а не вырывать середину Три дні ескалації: "Хамас" із Сектору Гази випустив по ізраїльських містах понад тисячу ракет, Ізраїль відповів сотнями ракетних і авіаударів - Цензор.НЕТ 8766 Три дні ескалації: "Хамас" із Сектору Гази випустив по ізраїльських містах понад тисячу ракет, Ізраїль відповів сотнями ракетних і авіаударів - Цензор.НЕТ 6074
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13.05.2021 22:42 Відповісти
интересная история! Три дні ескалації: "Хамас" із Сектору Гази випустив по ізраїльських містах понад тисячу ракет, Ізраїль відповів сотнями ракетних і авіаударів - Цензор.НЕТ 9543 а можно фамилии теx "несколько богатых людей"? Три дні ескалації: "Хамас" із Сектору Гази випустив по ізраїльських містах понад тисячу ракет, Ізраїль відповів сотнями ракетних і авіаударів - Цензор.НЕТ 4391
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13.05.2021 23:41 Відповісти
не покупайте.
Покупайте в еврейских городах.

То что арабов в бомбежках умирает больше чем евреев - это я тоже не дочитал?
Почему я должен вам верить?

И вообще, что вы делаете на украинском форуме? Зачем мне что-то доказывать? Как мне услышать другую сторону?
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14.05.2021 02:05 Відповісти
Дивитися палестинські канали. В оригіналі ...
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14.05.2021 02:46 Відповісти
не реагируйте - это провокатор.
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14.05.2021 04:49 Відповісти
А ти що робиш на українському форумі? Від тебе "лаптями" смердить за версту!!!
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14.05.2021 09:53 Відповісти
Ракеты наверное кацапские или усатого таракана белорусского
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13.05.2021 22:49 Відповісти
ракеты - кацапские и иранские
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14.05.2021 04:48 Відповісти
https://rg.ru/2021/05/10/verhovnyj-sud-izrailia-otlozhil-slushaniia-o-vyselenii-palestincev.html
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14.05.2021 10:03 Відповісти
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