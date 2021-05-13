Три дні ескалації: "Хамас" із Сектору Гази випустив по ізраїльських містах понад тисячу ракет, Ізраїль відповів сотнями ракетних і авіаударів. ВIДЕО

Бойовики "Хамас" і ізраїльські військові продовжують обмінюватися ударами.

Цензор.НЕТ нагадує, що з вечора понеділка 10 травня із Сектору Гази по ізраїльських містах бойовики випустили понад тисячу ракет. Більшість із них перехопила система протиповітряної оборони "Залізний щит", проте кільком ракетам вдалося його пробити. Приводом для обстрілів стали кілька днів ескалації в Єрусалимі. Спочатку ізраїльський суд ухвалив рішення виселити декілька мусульманських сімей зі східної частини міста, яку Палестина вважає столицею своєї частково визнаної держави. А 10 травня, в День Єрусалима, сталися сутички між ізраїльськими силами безпеки і мусульманами на Храмовій горі, зокрема поблизу мечеті Аль-Акса, яка відіграє важливу роль в ісламі. На цьому тлі палестинські воєнізовані угруповання почали обстріл із Сектору Гази.

Ізраїль відповів сотнями ракетних і авіаударів, як запевняють військові, по законних цілях. У секторі Гази дедалі більше зруйнованих будівель, а в ізраїльському місті Лод і ще декількох містах почалися сутички між жителями різного походження.

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Система Залізний купол перехоплює ракети над Тель-Авівом і центральною частиною Ізраїлю:

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Джерело: Армія оборони Ізраїлю

Момент, коли ракета "Хамаса", випущена з Гази, влучила в житловий будинок у Сдероті:

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Джерело: Israel Foreign Ministry

Кадри з Рішон-ле-Ціона в центрі Ізраїлю, де пряме влучання ракети, випущеної "Хамасом" із Гази, вбило жінку і завдало серйозної шкоди:

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Джерело: Israel Foreign Ministry

Ізраїльські авіаудари по сектору Гази після ночі ескалації між Ізраїлем і угрупованням ісламізму "Хамас":

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Арабський телеканал "Альджазіра" повідомляє про те, що ізраїльські сили бомбили зокрема штаб поліції і будівлі служби безпеки в Газі: