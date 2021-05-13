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"Перед моїм лицем дупи не буде": Кива в суді у справі Медведчука сварився з журналістом. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Нардеп ОПЗЖ Ілля Кива перед початком засідання суду у справі кума Путіна Віктора Медведчука посварився з журналістом.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковано в Telegram-каналі "PavlovskyNews".

Оператор 24-го каналу встановив штатив, ставши спиною до Киви, що обурило нардепа.

Нардеп сказав, щоб його співрозмовник не ставив перед ним свою "жопу". У свою чергу співробітник ЗМІ вимагає не "тикати" йому, пояснивши, що перебуває на роботі.

"Перед моїм лицем дупи не буде. Куди хочеш, туди і це... Я кажу, не треба свою дупу перед моїм лицем", - сказав Ківа.

Після цього ще один нардеп ОПЗЖ Рабінович сказав журналісту, що закриє йому камеру і встав разом із Кивою зі свого місця і взявся рухати штатив із технікою журналіста.

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Топ коментарі
+68
В жопі журналіста більше мізків ніж у Ківи в голові.
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13.05.2021 16:07
+64
Быдло.
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13.05.2021 15:58
+56
А навіщо кандидат нОук Ківа поставив перед собою дзеркало? Звісно, жо*пу і побачив...
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13.05.2021 15:59
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аваков,забери своє протеже чи фаберже-соромно мати таке шарікове отрод"є в депутатах!!!
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14.05.2021 08:53 Відповісти
Скільки ЩЕ буде терпіти український народ, цих лютих ворогів...???
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13.08.2021 21:21 Відповісти
сми зачем вы пиарите этого недоноска ??? просто полный игнор и оно исчезнет не ужели так
тяжело понять или вам лиш бы "новости" ???
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14.05.2021 09:01 Відповісти
Редкий случай когда согласен с Кивой по сути, но по не форме, тяга к жопе проявлиась у него. За многие годы работы лично организовал ни одну прессконференцию и главные ******** на них как правило операторы, не путать с журналистами. В массе тв-операторы это петеушное быдло ( такое же как Кива) и ведут они себя нагло, совершенно не обращая внимания на окружающих, просто когда два быдла встречаются получается новость на Цензор)).
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14.05.2021 09:56 Відповісти
А це ж ще кандидатом наук не затвердили.
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14.05.2021 10:11 Відповісти
Ну... тоже мне вопрос. Как забашляет, так и будет. Могут даже академиком малых и больших академиев назвать. "Перед моїм лицем дупи не буде": Кива в суді у справі Медведчука сварився з журналістом - Цензор.НЕТ 2690
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14.05.2021 11:32 Відповісти
Ну разве можно так обидеть целого кандидата наук? Надо было с ним просто пообщаться и объяснить, что его голова как раз и похожа на эту самую жопу. "Перед моїм лицем дупи не буде": Кива в суді у справі Медведчука сварився з журналістом - Цензор.НЕТ 5818
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14.05.2021 11:28 Відповісти
Пєрєд ж*пой ж*пи нє будєт... - оксюморон какой-то
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14.05.2021 12:30 Відповісти
Та пан кандидат наук Кива..погано вчився...Правильніше казати перед жопоподібним лицем Киви.. не треба стваити просту людську жопу ...бо всі зразу зрозуміють де сама настояща жопа ...не з низу спини як у нормальних людей а на плечах у Киви.Таких продажного уй...бка як Кива ще не бачила Українська земля...
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14.05.2021 12:59 Відповісти
"Что б в БУРе сгнить мене, начальник, если лгу.
Но если б ночью эту рожу паразита
Поставить рядом с моей жопой на углу,
Все заорали бы: "Смотрите, два бандита!"
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14.05.2021 13:18 Відповісти
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