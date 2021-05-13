"Перед моїм лицем дупи не буде": Кива в суді у справі Медведчука сварився з журналістом. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Нардеп ОПЗЖ Ілля Кива перед початком засідання суду у справі кума Путіна Віктора Медведчука посварився з журналістом.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковано в Telegram-каналі "PavlovskyNews".
Оператор 24-го каналу встановив штатив, ставши спиною до Киви, що обурило нардепа.
Нардеп сказав, щоб його співрозмовник не ставив перед ним свою "жопу". У свою чергу співробітник ЗМІ вимагає не "тикати" йому, пояснивши, що перебуває на роботі.
"Перед моїм лицем дупи не буде. Куди хочеш, туди і це... Я кажу, не треба свою дупу перед моїм лицем", - сказав Ківа.
Після цього ще один нардеп ОПЗЖ Рабінович сказав журналісту, що закриє йому камеру і встав разом із Кивою зі свого місця і взявся рухати штатив із технікою журналіста.
Будь ласка, зачекайте...
тяжело понять или вам лиш бы "новости" ???
Но если б ночью эту рожу паразита
Поставить рядом с моей жопой на углу,
Все заорали бы: "Смотрите, два бандита!"