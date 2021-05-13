ЗСУ взяли на озброєння вітчизняні безпілотники "Лелека 100", - Таран. ВIДЕО

Безпілотний розвідувальний літальний апарат "Лелека 100" прийняли на озброєння Збройних сил України, заявив міністр оборони Андрій Таран.

Про це повідомила пресслужба Міноборони 13 травня, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що "Лелека" був в експлуатації української армії з 2016 року, неодноразово застосовувався в районі проведення операції Об'єднаних сил і зарекомендував себе позитивно.

"Перевірено, що цей БПЛА допомагає артилерії влучно вражати цілі вже з другого пострілу. Ми прийняли на озброєння зразок, який вже проходив випробування не тільки на полігонах, а й у реальних бойових умовах", - зазначив Таран.

У Міноборони підкреслюють, що передача даних з безпілотника "Лелека 100" відбувається в режимі реального часу, а відеотрансляція - шляхом кодування даних, що виключає можливість їх перехоплення стандартними відеоприймачами.

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Таран додав, що безпілотники для Збройних сил України виготовлятимуть на основі комплектуючих вітчизняного виробництва. Поставку комплексів у ЗСУ очікують вже цього року.

У травні 2020 року прикордонники провели навчання в Черкаській області щодо повітряного моніторингу кордону за допомогою "Лелеки 100".





