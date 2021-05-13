ЗСУ взяли на озброєння вітчизняні безпілотники "Лелека 100", - Таран. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Безпілотний розвідувальний літальний апарат "Лелека 100" прийняли на озброєння Збройних сил України, заявив міністр оборони Андрій Таран.
Про це повідомила пресслужба Міноборони 13 травня, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що "Лелека" був в експлуатації української армії з 2016 року, неодноразово застосовувався в районі проведення операції Об'єднаних сил і зарекомендував себе позитивно.
"Перевірено, що цей БПЛА допомагає артилерії влучно вражати цілі вже з другого пострілу. Ми прийняли на озброєння зразок, який вже проходив випробування не тільки на полігонах, а й у реальних бойових умовах", - зазначив Таран.
У Міноборони підкреслюють, що передача даних з безпілотника "Лелека 100" відбувається в режимі реального часу, а відеотрансляція - шляхом кодування даних, що виключає можливість їх перехоплення стандартними відеоприймачами.
Таран додав, що безпілотники для Збройних сил України виготовлятимуть на основі комплектуючих вітчизняного виробництва. Поставку комплексів у ЗСУ очікують вже цього року.
У травні 2020 року прикордонники провели навчання в Черкаській області щодо повітряного моніторингу кордону за допомогою "Лелеки 100".
Будь ласка, зачекайте...
Маю надію, що ви це зрозуміли)
Ато, утомил до невозможности)))
1. Винтовки фуёвые (не стреляют на 5 км).
2. ПТУР, говно (не имеют избирательного канала цели).
3. РСЗО (тоже говно, ибо не ложатся на корректируемую траекторию).
4. БМП (тоже говно, потому что не имеют пушек калибра 100 мм).
5. Бронированные катера (абсолютное говно, потому что не имеют броневого корпуса линкора и БПЛА+РСЗО+ПКР).
6. БПЛА (отстой, потому что нет ВОЙСК БПЛА).
7. пилкивник Гриценко, самый офуенный.
8...9...10....
Что-то я за.... е...
Что я ещё забыл, а остальные вспомнят? )))))
Сортировал, для рассказов под рюмку чая...
Потом, я просто утомился копировать бред, заместителя пилкивника Грицацуева, по точному пулемётному огню, стоя, с боевых слонов в окопе ночью.
Ну и? Видео уничтожения рашенских средств РЭБ и ПВО Байрактарами сами в сети найдете, или как?
И практика подтвердила его правоту! Например:
«...ещё ни разу турецкие беспилотники не применялись там, где у противника действительно есть современные средства ПВО. Те же старые советские "Осы", которые уничтожены в Карабахе, не сбивают цели, идущие выше 5 км, и дальше 7 км. Просто ракета комплекса, "заточенная" на работу против вертолётов и самолётов штурмовой авиации, дальше не летает. А старенький радар с трудом обнаруживает цели с ЭПР (эффективная площадь рассеивания) меньше 0,2 кв.м, а у "Байрактора" она порядка 0,1 кв.м. Вот и получается, что турецкий самолётик, поражающий с высоте 7 км цели на дальности до 14 км, выходит недосягаемым для чуда советского оборонпрома семидесятых годов. Ничего удивительного…» (Юрий Касьянов 28 сентября )
То же самое говорил и Бутусов: «Часть "Ос" были в боевой готовности, радары включены, но "Байрактары" они не видели… "Осы" - устаревшая система…» - из 30.09.20 «Война в Карабахе: что происходит по данным объективного контроля за трое суток? Что важно для понимания войны в Украине?» https://censor.net/ru/resonance/3222123/;
Юрий Касьянов 11 октября в 21:39 - Судя по видео Минобороны Азербайджана, у армянских вооружённых формирований в Нагорном Карабахе полностью отсутствует эффективная система ПВО.
Юрий Касьянов 19 октября в 23:23 · Ещё про войну в Карабахе.
Юрий Касьянов 7 ч. · Армяне (https://www.ermenihaber.am/.../10/26/bayraktar/196678...) провели детальный анализ обломков сбитых в Нагорном Карабахе турецких "Байрактаров", и раскрыли секрет полишинеля - беспилотник не столько турецкий, сколько американский, канадский, немецкий, британский...
Юрий Касьянов 29 ноября, 16:26 · #досвід_війни СЕМІНАР Уроки війни в Карабасі 28.11.2020
Господи, дорогой вы мой 18c49ed2, простите меня, ради всего святого, что же вы сразу не сказали, что вы идиот?
А я с вами спорю тут, аргументы какие-то привожу. Господи, как же неудобно получилось! Да если бы я знала, вот ей-богу!...
Тож кушайте теперь по полной. Смачного. Запрещенная на передке и расформированная зеленой пошестью аэроразведка на совести и этого козла. Ведь хуже не будет, правда? Или хуже уже дальше некуда?
«Голосовать надо за Зеленского, потому что Порошенко должен уйти» - Касьянов
хіба в нас не таємне голосування?
".... турецкий "Байрактор" предназначен для поиска, обнаружения и уничтожения точечных целей в условиях отсутствия у противника современных средств ПВО.
Попросту говоря, он предназначен для борьбы с курдскими повстанцами, которые десятки лет борются за независимость Курдистана. Именно для этого "Байрактор" может долго барражировать над заданным районом, охотясь за караванами, автомобилями и отдельными боевиками. При этом скорость аппарата не превышает 220 км/ч, а крейсерская всего 130 км/ч - меньше чем у истребителей Первой мировой войны. Это очевидная плата за экономичность и долгое время полёта.
Bayraktar TB2, по своей сути, - это большой патрульный, полицейский, жандармский аппарат, но никак не военный. Его способность нести бомбовую нагрузку 50 кг не должна вводить в заблуждение - это всего-навсего одна или две управляемые планирующие бомбы или управляемые ракеты для уничтожения слабозащищённых объектов. Но вот добраться до объекта атаки в условиях противодействия современных средств ПВО и РЭБ такой аппарат не может...."
".... Каждый день гибнут солдаты на войне, каждый день не хватает медикаментов в госпиталях, и каждый день у нас - попойки и салюты. Ничто не трогает, не смущает, не возмущает. Как вдруг прилюдно Украину назвали публичной девкой, и за державу, наконец, стало обидно. Вот уж точно - смешно"
"....Зеленский - «кот в мешке».
Неизвестно, каким он будет президентом. Хорошим, посредственным, или самым плохим…
Но это шанс для Украины.
Уход Порошенко - это шанс на перемены.
Шанс на будущее, которого с Петей нет.
И не надо бояться.
Давайте воспользуемся шансом, а решать новые проблемы будем по мере их поступления...."
Ну и кто тут врет? Вот вы и восспользовались шансом на перемены -- развалить экономику, финансы, социалку, армию и оборонку. Тож теперь лучше бы уже помолчали за свой мешок с котами от олигархов.
2. А ваше утверждение, что отсутствие аэроразведки "на совести" Касьянова - только ваши личные фантазии/бред/галлюцинации! Поинтересуйтесь на досуге - кому именно и в каком именно состоянии психики так (как вам) присущи безосновательные утверждения. Если сумеете найти ответ, то вот ""это" - вы и есть... Но вы не расстраивайтесь, сейчас всё лечат.
3. А вообще - «…Есть у нас подозрение, мил человек» © , что не Касьянов вам не нравится, а вам очень не нравится, что Касьянов не молчит, а вскрывает как у нас «внедряется» новационная техника - Юрий Касьянов 3 декабря, 14:02 ·
4. И вообще - выступая против Касьянова и разроботок «A.Drones»,
вы становитесь очень похожи на какое-то пропага@донское мурло (которое нанято исключительно для распускания дезинформации) мурлом, «сидящем» на бюджете и покупающем с откатами турецкую продукцию....
А может быть - вообще - какое-то рашистское мурло/антиукраинский тролль-провокатор/рашистский пропага@дон (ху@ло - одним словом)
Так что - ваше место - на «паРаше»!
И вообще, куда делся тот нарид, типа Касьянова, который все здесь делал вместо Порошенко? Где он? Почему теперь ничего не делает?
Ни об одной из этих тем в этой теме (ВСУ приняли на вооружение отечественные беспилотники "Лелека 100", - Таран. ВИДЕО) речь не шла.
Так что - как вы изволили написать в 13.05.2021 19:29 - "тупой идиот" это вы сами!
Можно узнать, что вы принимаете такое забористое?
Может быть когда-нибудь и сумеете понять, что избрание Зеленского/«Слуг народа» - прямое следствие пяти лет правления выдающегося фарисея Порошенко! Его насквозь лживый, лицемерный, плутократический режим серых, мелких и мелочных людишек сам себе выкопал яму. Страна буквально, стонала от коллективной ненависти и даже не от конкретной ненависти к условным «свинарчукам», а от иррационального осознания порочности, как самого Порошенко, так и всех из «Порошенко & C°». Страна стала готова «обнять» лю-бо-го, кто вышвырнет прочь эту крысиную орду.
Если бы во второй тур вместе с Порошенко вышел бы - буквально - какой-нибудь кот, то и он обязательно бы выиграл бы выборы!
Вот поэтому - в первом туре «ЗА» политически безграмотного Зеленского (за «кота в мешке») проголосовали 30,2%, а во втором - к ним добавились ещё 43% пришедших на выборы - не те, кто «ЗА» Зеленского, а те, кто «ПРОТИВ» Порошенко…
Кстати - "73%"－это мощный ход зе-политтехнологов. При колличестве в 45% явившихся на участки для голосования избирателей - эти «73%» превращаются в 33% общего количества избирателей
Народ уже дал оценку «Порошенко & C°» 21 апреля 2019 года! И эта оценка переоценке не подлежит! Так же большинство народа сделают выводы и никогда больше не проголосуют ни за Зеленского, ни за «СН»!
И т.е. когда мудрый нарид в 2010 выбрал вора и манкурта Овоща, то это тоже "переоценке не подлежит"?
Еще раз -- что вы принимаете такое? Осторожнее с этим, сгорите невзначай
У нас и система целенаведения волонтерами разрабатывалась с 2014го года и успешно функционирует в армии - но так и не принята на вооружение официально.
БпЛА «Лелека-100» на позашляховиках HMMWV, підготовка до параду до Дня Незалежності, 2018 рік
https://uk.wikipedia.org/wiki/
как буд-то Апач выпустили с конвеера
наші конструктора самиє конструкторатиє в світі
- первая подводка - была разработана козаками - Чорне море теж вони викопали ...
- первый вертолёт - украинская разработка - рожеві соплі ...
"раньше такие в кружках школьных собирали"
"раньше такие штуковины пионеры делали"
Якби він легший був, то можна було б з руки. А так, травма голови. Не дай Б -х , звичайно.
Двигун запускається після розгону апарата катапультою.
Хоча згоден, що у разі збоїв боєць ризикує
то беспилотники они "взяли на вооружение" без пультов управления?
tZE inform
@tZEinform
·2 ч
"ВСУ приняли на вооружение отечественные беспилотники "Лелека 100" " - министр обороны Таран ...которые находятся на вооружении с 2016 года. А все что вы сделали - расформировали подразделение аэроразведки. Вас всех нужно судить. И вас будут судить.
Что Это может поражать?? весит максимум 3 килограмма............
Нет слов просто..