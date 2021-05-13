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Медведчук (1324) зіткнення (166) суд (8043) тітушки (186)

Тітушки зірвали розгорнутий під судом банер "Стус чекає. Медведчук під арешт!": сталася бійка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Політика України

На вході до Печерського райсуду Києва, де триває засідання щодо обрання запобіжного заходу народному депутату України від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку, розгорнули банер. У результаті відбулися сутички між активістами і тітушками.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

У Печерському райсуді Києва проходить засідання щодо обрання запобіжного заходу Віктору Медведчуку. Тим часом, на вході в будівлю суду активісти розгорнули банер з написом: "Стус чекає. Медведчук під арешт!". Потім активісти почали скандувати: "Медведчук під арешт!" В цей час, тітушки зірвали плакат і спробували вирвати його з рук активістів. В результаті виникла невелика бійка.

Поліція діалогу відвела в сторону учасників інциденту і спілкується з ними.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підривна діяльність Медведчука могла привести до зміни політичного курсу України в інтересах Кремля, - прокурор у суді

Тітушки зірвали розгорнутий під судом банер Стус чекає. Медведчук під арешт!: сталася бійка 01
Тітушки зірвали розгорнутий під судом банер Стус чекає. Медведчук під арешт!: сталася бійка 02
Тітушки зірвали розгорнутий під судом банер Стус чекає. Медведчук під арешт!: сталася бійка 03
Тітушки зірвали розгорнутий під судом банер Стус чекає. Медведчук під арешт!: сталася бійка 04
Тітушки зірвали розгорнутий під судом банер Стус чекає. Медведчук під арешт!: сталася бійка 05
Тітушки зірвали розгорнутий під судом банер Стус чекає. Медведчук під арешт!: сталася бійка 06
Тітушки зірвали розгорнутий під судом банер Стус чекає. Медведчук під арешт!: сталася бійка 07
Тітушки зірвали розгорнутий під судом банер Стус чекає. Медведчук під арешт!: сталася бійка 08
Тітушки зірвали розгорнутий під судом банер Стус чекає. Медведчук під арешт!: сталася бійка 09
Тітушки зірвали розгорнутий під судом банер Стус чекає. Медведчук під арешт!: сталася бійка 10
Тітушки зірвали розгорнутий під судом банер Стус чекає. Медведчук під арешт!: сталася бійка 11
Тітушки зірвали розгорнутий під судом банер Стус чекає. Медведчук під арешт!: сталася бійка 12
Тітушки зірвали розгорнутий під судом банер Стус чекає. Медведчук під арешт!: сталася бійка 13
Тітушки зірвали розгорнутий під судом банер Стус чекає. Медведчук під арешт!: сталася бійка 14
Тітушки зірвали розгорнутий під судом банер Стус чекає. Медведчук під арешт!: сталася бійка 15
Тітушки зірвали розгорнутий під судом банер Стус чекає. Медведчук під арешт!: сталася бійка 16
Тітушки зірвали розгорнутий під судом банер Стус чекає. Медведчук під арешт!: сталася бійка 17
Тітушки зірвали розгорнутий під судом банер Стус чекає. Медведчук під арешт!: сталася бійка 18
Тітушки зірвали розгорнутий під судом банер Стус чекає. Медведчук під арешт!: сталася бійка 19
Тітушки зірвали розгорнутий під судом банер Стус чекає. Медведчук під арешт!: сталася бійка 20
Тітушки зірвали розгорнутий під судом банер Стус чекає. Медведчук під арешт!: сталася бійка 21
Тітушки зірвали розгорнутий під судом банер Стус чекає. Медведчук під арешт!: сталася бійка 22
Тітушки зірвали розгорнутий під судом банер Стус чекає. Медведчук під арешт!: сталася бійка 23

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

Також читайте: Марченко заявила, що разом з Медведчуком "повернулися додому"

12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+45
уже сам факт того что мусора защищают титушек - говорит о многом.. в т.ч. и близкой дружбе авакова-коломойского, и о шоу для лохтората зеленского
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13.05.2021 17:18
+39
Интересно, кто же эти загадочные люди в масочках и трениках ?.. 2021-й на дворе, а не 2014. Аваков, Баканов, Венедиктова, вы как там? Титушки сорвали развернутый под судом баннер "Стус чекає. Медведчук під арешт!": произошла потасовка - Цензор.НЕТ 68
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13.05.2021 17:20
+29
Активістам уважуха і респект !!
Проплаченим тітуханам і зрадникам ганьба !
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13.05.2021 17:24
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Неужели не могли там навалять заробитчанам из Московии ?
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13.05.2021 17:19 Відповісти
Але ж як би то були заробiтчане с Козлостану ...найжахливіше що це українці ...курва... громадяни України ..
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13.05.2021 17:41 Відповісти
Щось не помітив горлопанів-"націоналістів" часів Порошенка, що скандувати "Чому не сидить Медведчук?"
І куди вони всі позникали? Невже Луб'янка бабла не виділила?
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13.05.2021 17:52 Відповісти
Копят силы на защиту петьмана. Тітушки зірвали розгорнутий під судом банер "Стус чекає. Медведчук під арешт!": сталася бійка - Цензор.НЕТ 8969
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13.05.2021 17:58 Відповісти
Мерзский, это ваши ушлепки такой ерундой занимаются , когда бенька деньжат подкидывает
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13.05.2021 18:57 Відповісти
вони давали можливість вам це зробити.
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13.05.2021 20:08 Відповісти
А хто такі "націоналісти", шановний ?
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13.05.2021 21:11 Відповісти
уже сам факт того что мусора защищают титушек - говорит о многом.. в т.ч. и близкой дружбе авакова-коломойского, и о шоу для лохтората зеленского
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13.05.2021 17:18 Відповісти
є підозва, що аваков та мертвечук взагалі діють у зв'язці
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13.05.2021 18:11 Відповісти
Падлы! Соватники медвечукчи рублики отрабатывают.
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13.05.2021 17:18 Відповісти
Шо за "полиция диалогу"?
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13.05.2021 17:19 Відповісти
більше схожа на "поліцію монологу"
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13.05.2021 18:12 Відповісти
Интересно, кто же эти загадочные люди в масочках и трениках ?.. 2021-й на дворе, а не 2014. Аваков, Баканов, Венедиктова, вы как там? Титушки сорвали развернутый под судом баннер "Стус чекає. Медведчук під арешт!": произошла потасовка - Цензор.НЕТ 68
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13.05.2021 17:20 Відповісти
Это те же титушки, которые в 2014 избивали и убивали Майдан. Только хозяина сменили на Медведчука и находятся они сейчас под контролем ФСБ и ГРУ, это фактически гибридные "зеленые человечки", которые также, как "монахи" с военной выправкой в монастырях РПЦ МП, ждут сигнала от своих российских спецслужб начать действовать в тылу Украины. Это - второй фронт. СБУ хоть это видит, или уже под контролем РФ?
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13.05.2021 23:22 Відповісти
Активістам уважуха і респект !!
Проплаченим тітуханам і зрадникам ганьба !
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13.05.2021 17:24 Відповісти
питушне-маслины в гребни.
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13.05.2021 22:22 Відповісти
Фотка ржачная)))
Титушки сорвали развернутый под судом баннер "Стус чекає. Медведчук під арешт!": произошла потасовка - Цензор.НЕТ 1308
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13.05.2021 17:30 Відповісти
Ну и что здесь нашёл ржачного, клоун ты недоделанный???
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13.05.2021 17:46 Відповісти
сумно, дівчатам ніхто не допомагає з мужиків.
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13.05.2021 18:10 Відповісти
Вперта. Тітушки зірвали розгорнутий під судом банер "Стус чекає. Медведчук під арешт!": сталася бійка - Цензор.НЕТ 5628
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14.05.2021 07:33 Відповісти
Земля, що втратила Стуса, Симоненка та ще безліч представників справжньої національної еліти натомість отримала мертвяків,кучм,хамів,бойок та інше кацапо-комуняцьке бидло яке видає себе за справжню еліту🥴 горе нам.
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13.05.2021 17:31 Відповісти
Що є, поліція діалогу?
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13.05.2021 17:31 Відповісти
А ти звідки?
В Україні "ПОЛІЦІЯ ДІАЛОГУ" існує з осені 2017-го року. Тітушки зірвали розгорнутий під судом банер "Стус чекає. Медведчук під арешт!": сталася бійка - Цензор.НЕТ 9014
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13.05.2021 17:44 Відповісти
Я з Миколаєва, а ти?
Я не цікавлюсь змінами у структурі МВС, то мені не цікаво особливо.
Просто останнім часом стали частенько потрапляти в кадр нашивки з діалогом.
Так і шо то таке?
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13.05.2021 17:48 Відповісти
Гугл в помощь.
Если "цікаво особисто". Тітушки зірвали розгорнутий під судом банер "Стус чекає. Медведчук під арешт!": сталася бійка - Цензор.НЕТ 5320
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13.05.2021 17:51 Відповісти
Вы всегда такие насыщенные смыслом советы даете? Или жене не рискуете?
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13.05.2021 17:55 Відповісти
При чём здесь жена?
Уже "не цікаво"? Тітушки зірвали розгорнутий під судом банер "Стус чекає. Медведчук під арешт!": сталася бійка - Цензор.НЕТ 6343
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13.05.2021 17:57 Відповісти
Если вам нечего сказать по вопросу, то на кой ляд писать генитальные советы, про Гугл?
Недержание? Просто мимо проходите, ответит тот, кому есть что сказать, а не бабские советы выдавать.
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13.05.2021 18:08 Відповісти
Ответили? Тітушки зірвали розгорнутий під судом банер "Стус чекає. Медведчук під арешт!": сталася бійка - Цензор.НЕТ 5619
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13.05.2021 19:52 Відповісти
Значит никому та довира не интересна. Спрошу у знакомого полковника.
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13.05.2021 20:02 Відповісти
Брешешь ты, падлюка. Я тоже не интересуюсь, особо переменами в полиции, но не видеть за эти годы этих ребят в Украине невозможно. Походу твой Николаев в подмосковье.
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13.05.2021 18:49 Відповісти
Высралось, болезное? Полегчало?
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13.05.2021 19:17 Відповісти
Спалилось, животное?
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13.05.2021 21:39 Відповісти
Да у тебя дрысня. Ну ты и вонючая ипанашка.
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13.05.2021 22:39 Відповісти
Вiдзняти на камери всю цю тітушню підарасню прокацапську, всi цi морди повинні бути зафіксoванi для подальшої ідентифікації
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13.05.2021 17:39 Відповісти
Кремації)
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13.05.2021 18:09 Відповісти
Тітушки зірвали розгорнутий під судом банер "Стус чекає. Медведчук під арешт!": сталася бійка - Цензор.НЕТ 9310
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13.05.2021 18:24 Відповісти
Интересно, всей этой титушне платят за усердие, чтобы обязательно руки протягивали, подходили ругаться, оскорбляли? Если стоять в стороне, то не заплатят? Вообще конечно мне тяжело понять таких товарищей. Это ж зачем жить? Они тупые, их хозяева предатели Родины, их жизнь крутится только вокруг того, чтобы кому-то насолить и постоянно ждать одобрения хозяев, потом пивка попить и поговорить о чем то абсолютно тупом с такими же как и они. Чем они планируют дальше заниматься когда станут старше? Наверное дорасти до бригадира такого формирования для них лучшее, что может дать им жизнь, на большее они и расчитывать не могут. Скорее всего для них Кива - это образец для подражания и все они мечтают быть на его месте, но это мечта. О думали их родители когда рожали. Неужели о том, чтобы их дети были гопарями или титушней на прикормке у бандитов? Наверное. Таких товарищей конечно же надо изучать социологам. Мне бы было интересно узнать ход их мыслей, как строится их жизнь, какие женщины выбирают себе таких мужчин, как в большинстве случаев заканчивается их жизнь. Такие исследования можно предоставлять для ознакомления в школах и ВУЗах, чтобы уберечь молодое население от неправильного жизненного выбора. Ведь лучше потратить время на образование и избежать роли пса который смотрит на своего хозяина в ожидании обглоданной кости.
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13.05.2021 17:44 Відповісти
"Подходили, оскорбляли, ругались..."
Это ты про кутепова, карася и компанию?
Все они одинаковые.
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13.05.2021 17:49 Відповісти
Если интересно все то, о чем вы написали, займитесь зоологией, простейшими организмами, к коим относятся плазмодии, трипаносомы, лейшмании и другие паразиты.
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13.05.2021 18:53 Відповісти
Вы еще про зедыбилов забыли. Там те еще плазмодии и другие паразиты квартальные... Тітушки зірвали розгорнутий під судом банер "Стус чекає. Медведчук під арешт!": сталася бійка - Цензор.НЕТ 8975 Ну а чьо... *биомасса!* , как сказал вяликий папо шуро сямьонович! Тітушки зірвали розгорнутий під судом банер "Стус чекає. Медведчук під арешт!": сталася бійка - Цензор.НЕТ 8577
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13.05.2021 21:48 Відповісти
А какой жизненный выбор есть абсолютно правильный? И какой срок нужен человеку, что бы выбрать этот правильный жизненный опыт. семь лет? тридцать лет? Столетие? Сколько нужно, что бы понять, что сделал неправильный жизненный выбор или правильный?
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14.05.2021 22:47 Відповісти
Де продажні с@уки зі"Свободи" чи Білецький енд компані! Гопарі збиткуються не тільки з авакянської кишенкьковії поліції ,а й з достойних дівчаток з плакатом! Це вам не на Порошенка бикувати і закидати іграшковими виробами! Ганьба !!! Проплачені г@ндони!
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13.05.2021 17:45 Відповісти
Гроші Луб'янка не виділила.
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13.05.2021 17:54 Відповісти
так нужно за свободу голосовать, что бы они за всех выходили.
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13.05.2021 18:08 Відповісти
А ви що,найняли їх для цього. Ви за них голосували? От за кого голосували,до тих і звертайтеся.
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13.05.2021 20:11 Відповісти
а де ж ваші, порошенківські?
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13.05.2021 21:28 Відповісти
А что, слабо было подогнать автозак и эту всю питушарню титушкинскую пачками в автозак???
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13.05.2021 17:53 Відповісти
ну що ви! Це ж поліція авакова при президенті зеленському! Тітушки зірвали розгорнутий під судом банер "Стус чекає. Медведчук під арешт!": сталася бійка - Цензор.НЕТ 2847
Суцільне шоу! Тітушки зірвали розгорнутий під судом банер "Стус чекає. Медведчук під арешт!": сталася бійка - Цензор.НЕТ 2847
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13.05.2021 18:16 Відповісти
Только что с Байкового(поминал родителей)-по привычке глянул на крест Стуса(перекрестился)....
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13.05.2021 17:58 Відповісти
Гниди на побігеньках у паразитів .
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13.05.2021 18:02 Відповісти
Chto? U vas esho titushki?
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13.05.2021 18:10 Відповісти
А де засцяний нацкорпус? Що немає кому проплатити? Гниди бритоголові!!!
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13.05.2021 18:14 Відповісти
Треба було в морду копати...
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13.05.2021 18:51 Відповісти
мусора, гниды, активны в отношении бабушек и одиноких водил Тітушки зірвали розгорнутий під судом банер "Стус чекає. Медведчук під арешт!": сталася бійка - Цензор.НЕТ 866
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13.05.2021 19:02 Відповісти
А "рожеві свинки" вже полиняли, здулися після гонитви за Порошенком, залишилася тільки проплачена потолоч яка готова за копійку в чистому полі горобця загнати.
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13.05.2021 19:21 Відповісти
Что-то этот кацапчик приуныл, зато как петушился))
Тітушки зірвали розгорнутий під судом банер "Стус чекає. Медведчук під арешт!": сталася бійка - Цензор.НЕТ 6042
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13.05.2021 20:02 Відповісти
Медведчук сам юрист. Ему всё это как секс-работнику рассказать о сексе.
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13.05.2021 20:18 Відповісти
Так а приуныл почему? У секс работника секс не получился, только рассказать о сексе может.
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13.05.2021 20:36 Відповісти
Русский язык нас всех объединяет. Что известно о политической жизни в Румынии и вообще о делах там? Ничего. То-то..
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13.05.2021 21:15 Відповісти
Если ищите причину для чего-то, то всегда найдете, все только от вашего желания зависит, даже если эта причина глупость. Так почему Медвечук приуныл? Судя по тому что вы не понимаете русский язык, вас с ним объединяет работа в секс индустрии. И если не хотите узнавать о политической жизни в Румынии, США, Нигерии и тд то и не узнавайте. То-то..
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14.05.2021 06:25 Відповісти
Воно ще й походу водичку рекламує, падлюка фуйловська ! Тітушки зірвали розгорнутий під судом банер "Стус чекає. Медведчук під арешт!": сталася бійка - Цензор.НЕТ 2426 Тітушки зірвали розгорнутий під судом банер "Стус чекає. Медведчук під арешт!": сталася бійка - Цензор.НЕТ 5676
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13.05.2021 21:57 Відповісти
Кожен Українець повинен пи..ити тітушок . Хто як зможе - фізично , психологічно . Я ще під час Майдану пропонував вивішувати їхні фотки з підкписом "тітушка" там , де вони живуть . Не буде тітушок - не буде медведчуків .
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13.05.2021 21:02 Відповісти
Якого хутлера поліція не заарештовує тих хто прийшов підтримати зрадника?!
Якого хутлера їх не знешкоджує СБУ?!
Толерасти програли.... або робіть щось у середині з зрадниками або.... буде не добре.
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14.05.2021 01:19 Відповісти
Доречі а де нацдружини? Не чули куди вони зникли? Як пропустили таку визначну подію? Ау .... ау..... нацдружини.... ауууу ви де? Білецький де зник?
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14.05.2021 01:24 Відповісти
Коли хунта не "відпрацьовують" свою назву , тоді щури-зрадники нахабніють.
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14.05.2021 02:01 Відповісти
Плакат унесли менты.
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14.05.2021 04:18 Відповісти
Поліція з "титуханами" разом, навіть допомогли ворогу вийти не побитим. То якби патріот, то з криками "лежать Бандера", поклали б обличчям на землю і лоупцювали б до ранку. А свої- рідня, що скаже дядьо Арсенчин і Антошка? Та ще Медведчуки і Ківи не виплатять добові за "службу".
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14.05.2021 08:18 Відповісти
А где НАЦКОРПУС,аууууууу ,где вы? Что патриоты хреновы это не вас не касается?
За прохом не уставали по пятам бегать!ПРОСТИТУТКИ Этот НАЦКОРПУС ,деньжат Бабламойский не проплатил шлюхам!
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14.05.2021 09:29 Відповісти
Менти за титуханов как обично.
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14.05.2021 09:54 Відповісти
 
 