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бджоли (11) Укрпошта (272)

Третина бджіл, яких вважали загиблими після невдалого перевезення "Укрпоштою", почали ворушитися. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

Компанія-перевізник опублікувала відео, на якому бджоли активно рухаються. Імовірно, після перевезення вони були "в пригніченому стадії".

Про це повідомила Закарпатська дирекція АТ "Укрпошта", інформує Цензор.НЕТ.

"Як пояснюють у Союзі пасічників України, пригнічений стан у бджіл може бути викликаний нестачею свіжого повітря, особливо якщо кількість бджіл перевищує рекомендовану норму: тому, що велика кількість бджіл активно рухається всередині коробки, температура в ній підвищується, а вентиляція в кузові не регулюється", - розповіли в "Укрпошті".

Зараз "реанімованих" бджіл повертають відправникам - а ті планують заново переслати їх замовникам.

"Ми поділяємо відповідальність за товари, які клієнти доставляють поштою. Однак працівники "Укрпошти" не є фахівцями з бджільництва. Бджолярі перед відправкою мають переконатися, що умови упаковки і доставки придатні для того, щоб перевозити бджіл", - додали в компанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 8 млн бджіл загинули на Закарпатті під час доставки вантажівкою "Укрпошти". Компанія заявила, що планує відмовитися від надання такої послуги.
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Топ коментарі
+17
Мир насекомых в ожидании автобиографического романа-бестселлера "Укрпочта" или Как пройти через ад и остаться пчелой".
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13.05.2021 19:11
+14
Треть пчел, которых считали погибшими после неудачной перевозки "Укрпочтой", начали шевелиться - Цензор.НЕТ 1523
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13.05.2021 19:31
+13
Радостно за всех, особенно за пчелок.
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13.05.2021 19:09
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Интересно, они видели тунель со светом или пчелиных архангелов?
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13.05.2021 19:05 Відповісти
Гарна у Вас травичка.
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13.05.2021 19:08 Відповісти
Мир насекомых в ожидании автобиографического романа-бестселлера "Укрпочта" или Как пройти через ад и остаться пчелой".
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13.05.2021 19:11 Відповісти
🙃
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13.05.2021 19:15 Відповісти
Бог таки є!
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13.05.2021 20:10 Відповісти
🙃
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13.05.2021 20:15 Відповісти
А как же. Шершней в белых мантиях.
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14.05.2021 08:51 Відповісти
мертві бджоли не гудуть...а як гудуть - то тихо тихо...
и шо с тех оклемавшихся пчел будет? навряд ли они будут продуктивны...
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13.05.2021 19:06 Відповісти
Шо так не оптимістично?)))
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13.05.2021 19:12 Відповісти
Полетять на цвіточки . Будуть займатися звичайною роботою . Якшо з розумом , - то все можна відновити . ))
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13.05.2021 19:18 Відповісти
Пчеловоды перед отправкой должны убедиться, что условия упаковки и доставки пригодны для того, чтобы перевозить пчел", - добавили в компании.

феерично! они что - должны бежать за транспортом и наблюдать??
В Законе о защите прав потребителя прямо сказано - что за условия доставки отвечает транспортная компания, которая за это и получает деньги..
Иначе как - купили, допустим, ТВ или холодильник.. транспортная компания его раз**епашила в ходе доставки и лепит отмазки что это "клиент не уследил что наш водитель в *опу пьян а грузовик - с лысыми шинами" Треть пчел, которых считали погибшими после неудачной перевозки "Укрпочтой", начали шевелиться - Цензор.НЕТ 4323
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13.05.2021 19:23 Відповісти
Странно, что Укрпочта вообще взялась за такую перевозку.
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14.05.2021 02:25 Відповісти
Воскреснуть і покусають тих, хто їх перевозив.
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13.05.2021 19:08 Відповісти
А разве можно такой груз перевозить обычными службами? А если разобьют ящик?
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13.05.2021 19:08 Відповісти
Оживут все. То собрание дубеней целых 2 дня комментирует, что пчелы погибли 👹👹👹👹👹👹👹👹
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13.05.2021 19:08 Відповісти
Радостно за всех, особенно за пчелок.
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13.05.2021 19:09 Відповісти
Пчёлы -- Українці !
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13.05.2021 19:10 Відповісти
Мертві бджоли загуділи,і це добре)
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13.05.2021 19:10 Відповісти
Еще не вечер) щас их той же машиной отправят обратно Треть пчел, которых считали погибшими после неудачной перевозки "Укрпочтой", начали шевелиться - Цензор.НЕТ 7994
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13.05.2021 19:18 Відповісти
у нашого кривосуддя і мертвий загуде
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13.05.2021 19:16 Відповісти
А матки в тих бдолосім'ях вціліли?!Зрозуміло,що там підмор відсотків 70-80 на сім'ю,хто тепер займеться відбудуванням бджолосімей як одиниць? Прийдеться об'єднувати сім'ї та робити з трьох одну,не менше!
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13.05.2021 19:18 Відповісти
О тож! Робоча бджола сама по собі нічого не варта. Головне сім`я! Бджолосім`я то як один живий організм, лише вона має вартість, а бджоли поштучно то є ніщо.
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13.05.2021 19:25 Відповісти
"Прийдеться об'єднувати сім'ї та робити з трьох одну,не менше!"

Хіба це можливо? Якщо матки вціліли - то нічого не потрібно об'єднувати - популяцію буде відновлено, якщо ні - тут об'єднуй - не об'єднуй...
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14.05.2021 10:22 Відповісти
Боже, які кончені листоноши..
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13.05.2021 19:23 Відповісти
Треть пчел, которых считали погибшими после неудачной перевозки "Укрпочтой", начали шевелиться - Цензор.НЕТ 1725
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13.05.2021 19:25 Відповісти
Чекаємо на продовження серіалу "Бджоли". Бажано також надати звіт про здоров'я кожної бджоли.
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13.05.2021 19:25 Відповісти
Нужно создать этим пчелам аккаунт в Твиттере. Можно для каждой из 8 миллионов. И пусть она докладывает о своем здоровье. А на мертвечука пох
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13.05.2021 20:24 Відповісти
Нехай він спочатку сяде, а потім буде пох...
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13.05.2021 20:54 Відповісти
згоден
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13.05.2021 22:18 Відповісти
В топ цю новину,мертветчука-в топку!...
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13.05.2021 19:27 Відповісти
Той,хто прийняв рішення пересилати бджіл "Укрпоштою",садист та жлоб від народження! Що,не доставало коштів відправити "Новою поштою"?! Як би того,хто відправив,та живцем відправити "Укрпоштою"хоча б на 20 км. в пакеті,як бджіл! Для тих, хто не розуміє: пакет,це отой ящик,де знаходяться 5-6 рамок з розпадом та дорослими бджолами.
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13.05.2021 19:28 Відповісти
Розплодом,вибачаюся! Ненавиджу послугу Т9!!!
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13.05.2021 19:30 Відповісти
Треть пчел, которых считали погибшими после неудачной перевозки "Укрпочтой", начали шевелиться - Цензор.НЕТ 1523
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13.05.2021 19:31 Відповісти
Интересно было бы посмотреть в глаза этому бессмертному) Залезть на чужую частную собственность и еще угрожать и ультиматумы ставить)
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13.05.2021 21:32 Відповісти
І з чого ви вирішили що він заліз? А якщо це межа? Перше.
Хто дозволив користуваться ядохімікатами, які вбивають бджіл? Друге.
Без бджіл, цей урожай нікому буде запилювати. А відповідно його НЕ буде. Що кушунькать плануєте, ще один смотрільщик в глаза. Це по третє.
Ви не проти їсти продукти, які обробили таким шмурдилом, і пити воду, насичена цим лайном? Четверте.
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13.05.2021 22:25 Відповісти
Вы в магазине покупаете овощи и фрукты побитые червячками? Или целые выбираете))) Если бы это были его поля, то он бы не грозился кому то что то спалить, так как у самого бы все сгорело))) И насчет опыления))) Уже давно используются сорта САМООПЫЛЯЮЩИЕСЯ))) Так кто кому нужен?)))
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13.05.2021 23:16 Відповісти
И да... Слейте в машине антифриз и бензин))) Это дерьмо намного больше вреда приносит)))
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13.05.2021 23:19 Відповісти
Все ж таки мертві бджоли гудуть, й дійсно дуже дуже тихо…)
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13.05.2021 19:34 Відповісти
Хлопці,як що хтось не розуміє,що таке бджоли,бджолосім'я,та ніколи їх не тримав особисто,не юродствуйте,будь ласка!
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13.05.2021 19:40 Відповісти
Тільки яблуневий цвіт поверне їм життя -у нас сьогодні тиха, тепла та сонячна погода -загуділи на яблунях бджоли та джмелі ,життя продовжується Треть пчел, которых считали погибшими после неудачной перевозки "Укрпочтой", начали шевелиться - Цензор.НЕТ 2038.
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13.05.2021 19:37 Відповісти
Запустіть їх на пару днів в ОП, будь ласка.
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13.05.2021 19:42 Відповісти
Специалисты утверждают, что в возбужденном состоянии пчелы потребляют в 160 раз больше кислорода, если сравнить с состоянием спокойствия.
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13.05.2021 19:50 Відповісти
Не знаю об увеличении количества потребляемого кислорода( наверняка растёт многократно), но агрессивность растёт точно! Одновременно получал 26 жал,7 из них в голову. Пчёлы защищаются от нас,врагов. Довольно успешно,я бы сказал.
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13.05.2021 19:59 Відповісти
Хоть ктото на Укрпочте начал шевелиться!
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13.05.2021 20:01 Відповісти
Если бы у нас,в Украине,был бы такой порядок как в пчелосемье,никакие бы шершни(кацапы),были бы не страшны!!!
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13.05.2021 20:06 Відповісти
Ну,в кожній пчолиній сім'ї окрім робочої пчоли і матки є ще трутні.І від кількості цих трутнів залежить чи сім'я зиму перезимує.
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13.05.2021 20:20 Відповісти
А хто порахував, що їх саме третина.
Прізвище !
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13.05.2021 20:24 Відповісти
Дубилет jr
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13.05.2021 20:29 Відповісти
завустите их в держустанови Третина бджіл, яких вважали загиблими після невдалого перевезення "Укрпоштою", почали ворушитися - Цензор.НЕТ 7961
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13.05.2021 20:34 Відповісти
Срочно начальніку укрпошти на лімон зарплату підвищити треба! Третина бджіл, яких вважали загиблими після невдалого перевезення "Укрпоштою", почали ворушитися - Цензор.НЕТ 2555
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13.05.2021 20:49 Відповісти
Оцепеневшие пчелы уже непригодны к использованию.Новых семей из них не получится.Весна и так запоздала.У нас в Харькове сегодня в первый раз пчелы прилежно трудились.До плюс 19 было.и ветерок слабый.И это пока зимовалая пчела
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13.05.2021 20:56 Відповісти
Это те же самые пчёлы ?
Им сделали вакцинацию ?
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13.05.2021 21:13 Відповісти
в общем, их довезли, частично, полумертвыми - а теперь - в таких же условиях - будут возвращать назад отправителям, чтобы так сказать вообще без шансов? это чем-то напоминает кацапское поведение с Крымом.
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13.05.2021 21:17 Відповісти
А они не под музыку из Резидент Ивл случайно зашевелились?
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13.05.2021 21:31 Відповісти
То бджелы булы пьяни на праздник как и работники Укрпочты. А теперь и те и другие помалу начинают шевелиться...
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13.05.2021 22:39 Відповісти
Бідні бджілки 😧 От яка садюга додумалася їх так везти ?
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14.05.2021 03:41 Відповісти
Пчёл заказывали?
Третина бджіл, яких вважали загиблими після невдалого перевезення "Укрпоштою", почали ворушитися - Цензор.НЕТ 4671
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14.05.2021 08:48 Відповісти
Тю, они ж сами умеют летать. Отправили бы их "своим ходом" .
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14.05.2021 13:14 Відповісти
Третина бджіл, яких вважали загиблими після невдалого перевезення "Укрпоштою", почали ворушитися - Цензор.НЕТ 8319
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14.05.2021 14:40 Відповісти
 
 