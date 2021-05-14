Третина бджіл, яких вважали загиблими після невдалого перевезення "Укрпоштою", почали ворушитися. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події
Компанія-перевізник опублікувала відео, на якому бджоли активно рухаються. Імовірно, після перевезення вони були "в пригніченому стадії".
Про це повідомила Закарпатська дирекція АТ "Укрпошта", інформує Цензор.НЕТ.
"Як пояснюють у Союзі пасічників України, пригнічений стан у бджіл може бути викликаний нестачею свіжого повітря, особливо якщо кількість бджіл перевищує рекомендовану норму: тому, що велика кількість бджіл активно рухається всередині коробки, температура в ній підвищується, а вентиляція в кузові не регулюється", - розповіли в "Укрпошті".
Зараз "реанімованих" бджіл повертають відправникам - а ті планують заново переслати їх замовникам.
"Ми поділяємо відповідальність за товари, які клієнти доставляють поштою. Однак працівники "Укрпошти" не є фахівцями з бджільництва. Бджолярі перед відправкою мають переконатися, що умови упаковки і доставки придатні для того, щоб перевозити бджіл", - додали в компанії.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 8 млн бджіл загинули на Закарпатті під час доставки вантажівкою "Укрпошти". Компанія заявила, що планує відмовитися від надання такої послуги.
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и шо с тех оклемавшихся пчел будет? навряд ли они будут продуктивны...
феерично! они что - должны бежать за транспортом и наблюдать??
В Законе о защите прав потребителя прямо сказано - что за условия доставки отвечает транспортная компания, которая за это и получает деньги..
Иначе как - купили, допустим, ТВ или холодильник.. транспортная компания его раз**епашила в ходе доставки и лепит отмазки что это "клиент не уследил что наш водитель в *опу пьян а грузовик - с лысыми шинами"
Хіба це можливо? Якщо матки вціліли - то нічого не потрібно об'єднувати - популяцію буде відновлено, якщо ні - тут об'єднуй - не об'єднуй...
Хто дозволив користуваться ядохімікатами, які вбивають бджіл? Друге.
Без бджіл, цей урожай нікому буде запилювати. А відповідно його НЕ буде. Що кушунькать плануєте, ще один смотрільщик в глаза. Це по третє.
Ви не проти їсти продукти, які обробили таким шмурдилом, і пити воду, насичена цим лайном? Четверте.
Прізвище !
Им сделали вакцинацию ?