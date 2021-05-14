Під Печерським судом представники "Нацкорпусу" палили фаєри і скандували "Медведчук - кремлівська гнида". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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На вході до Печерського райсуду Києва, де відбувається засідання щодо обрання запобіжного заходу народному депутату України від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку, активісти "Національного корпусу" палили фаєри і скандували "Медведчук - кремлівська гнида".
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.
12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
тут не надо много платить участникам прийдут сами...а вот организаторам думаю надо...
- як купляє вакцину Степанов
- як садить Медведчука Венедіктова
- як сцить в очі своїм виборцям Зеленський.
🦇
Було б краще якби одна тітушня курва була біля суду ???
Убийство бабича и неонацист - гебешник малюта не в счет
Где же они прятались и кто их сейчас танцует?
Стидно за укр . Суд ...