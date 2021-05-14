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Під Печерським судом представники "Нацкорпусу" палили фаєри і скандували "Медведчук - кремлівська гнида". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

На вході до Печерського райсуду Києва, де відбувається засідання щодо обрання запобіжного заходу народному депутату України від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку, активісти "Національного корпусу" палили фаєри і скандували "Медведчук - кремлівська гнида".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Під Печерським судом представники Нацкорпусу палили фаєри і скандували Медведчук - кремлівська гнида 01
Під Печерським судом представники Нацкорпусу палили фаєри і скандували Медведчук - кремлівська гнида 02

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Під Печерським судом представники Нацкорпусу палили фаєри і скандували Медведчук - кремлівська гнида 03
Під Печерським судом представники Нацкорпусу палили фаєри і скандували Медведчук - кремлівська гнида 04

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

Також читайте: Марченко заявила, що разом з Медведчуком "повернулися додому"

12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також читайте: Гармаш про підозру Медведчуку: Путін зараз не може відповісти так, як би йому хотілося

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Топ коментарі
+15
Можна безкінечно дивитися на три речі:
- як купляє вакцину Степанов
- як садить Медведчука Венедіктова
- як сцить в очі своїм виборцям Зеленський.
🦇
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13.05.2021 20:08
+10
А когда их пионервожатый билецкий сутками не вылазил с эфиров каналов мертветчука, тот уже был кремлевской гнидой или ещё нет?
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13.05.2021 20:39
+9
Есть подозрение, что титушня и нацкорпус - это как бы одного гнезда птенцы.
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13.05.2021 20:38
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То чому Нацкорпус пішов з під суду ще до винесення рішення? Як тільки цікавість глядачів до суду зникла, фейкових патріотів відразу здуло! А патріоти з С14 досі стоять під судом!
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13.05.2021 20:07 Відповісти
Что за вопросы?! За что уплочено, за то и стоят! Под Печерским судом представители "Нацкорпуса" жгли фаеры и скандировали "Медведчук - кремлевская гнида" - Цензор.НЕТ 7169 Под Печерским судом представители "Нацкорпуса" жгли фаеры и скандировали "Медведчук - кремлевская гнида" - Цензор.НЕТ 7604
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13.05.2021 21:41 Відповісти
интересно, а на чьи это деньги такие типа акции? Или они типа сами пришли? )))
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13.05.2021 20:08 Відповісти
Вони самі лише в туалет ходять. І то не точно. Звичайно, була команда. Цікаво, від кого?
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13.05.2021 20:10 Відповісти
Внєдрісь, вьіясні)))
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13.05.2021 20:16 Відповісти
Тобі цікаво? Мені - ні. 😊
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13.05.2021 20:17 Відповісти
не, он боится: от него за версту кацапскими лаптями тхне
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13.05.2021 20:18 Відповісти
Від обох кумів мабуть ))
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13.05.2021 20:19 Відповісти
Не угадал...они ходили раньше на футбол..толпой поорать...и морду другому клубу набить...
тут не надо много платить участникам прийдут сами...а вот организаторам думаю надо...
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13.05.2021 20:40 Відповісти
От арсен борисыча от кого же ещё
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14.05.2021 09:56 Відповісти
Можна безкінечно дивитися на три речі:
- як купляє вакцину Степанов
- як садить Медведчука Венедіктова
- як сцить в очі своїм виборцям Зеленський.
🦇
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13.05.2021 20:08 Відповісти
если Зеленский посадит Мертвечука, я сразу увижу: в Украине есть Президент!
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13.05.2021 20:20 Відповісти
Вижу, за два года его "президентства" разума так и не прибавилось.
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13.05.2021 20:37 Відповісти
если Мертвечук сядет,-то Зеленский розуму набрался!
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13.05.2021 20:40 Відповісти
Дятла нельзя научить уму-разуму. Он умом стучит, а потому это невозможно.
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13.05.2021 20:46 Відповісти
Сяде, хіба що на унітаз.
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14.05.2021 06:33 Відповісти
Под Печерским судом представители "Нацкорпуса" жгли фаеры и скандировали "Медведчук - кремлевская гнида" - Цензор.НЕТ 2977 Под Печерским судом представители "Нацкорпуса" жгли фаеры и скандировали "Медведчук - кремлевская гнида" - Цензор.НЕТ 3498
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13.05.2021 21:42 Відповісти
Где титушня медведчуковая, фаеры отбирать или перекричать?
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13.05.2021 20:08 Відповісти
Эти господа просто так и бесплатно не приходят
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13.05.2021 20:09 Відповісти
По себе судишь, бюргер?
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13.05.2021 20:12 Відповісти
Да, уход от рашки будет болезненным: столько нарывов придется вскрыть, засели эти гниды глубоко.
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13.05.2021 20:10 Відповісти
Ну нарешті грошики лягли на карточки!Дуже раді!
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13.05.2021 20:15 Відповісти
Ну добре, переконали. Вагнергейт на цьому фоні - муйня.
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13.05.2021 20:18 Відповісти
надо дать шанс Зеленскому исправиться и стать патриотом Украины
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13.05.2021 20:22 Відповісти
Я вам люди дивуюся ... Не прийшов би Нац корпус - погано (!), вони тільки за гроші ходять, прийшов Нац. корпус теж погано!
Було б краще якби одна тітушня курва була біля суду ???
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13.05.2021 20:21 Відповісти
Нацкорпус обсирают только тролли за деньги ФСБ
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13.05.2021 20:23 Відповісти
Есть подозрение, что титушня и нацкорпус - это как бы одного гнезда птенцы.
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13.05.2021 20:38 Відповісти
Это не подозрение, это факт.
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13.05.2021 20:40 Відповісти
Та да ! І взагалі Білецький це ворог народу, кремлівський агент, і воював він на стороні ДНР в 2014 році.
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13.05.2021 20:48 Відповісти
какой смешной петросян.

Убийство бабича и неонацист - гебешник малюта не в счет
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13.05.2021 21:15 Відповісти
А когда их пионервожатый билецкий сутками не вылазил с эфиров каналов мертветчука, тот уже был кремлевской гнидой или ещё нет?
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13.05.2021 20:39 Відповісти
Смешно, правда, и комменты и реальность-все обрадовались, что на Медведчука наехали, а что вам, убогие, сделал лично Медведчук? Может пенсию поубавил? может декретные убавил? Может коммунальные платежи поднял? Кто ответит-тому+
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13.05.2021 21:35 Відповісти
Наконец то, нацженки повылазили!
Где же они прятались и кто их сейчас танцует? Под Печерским судом представители "Нацкорпуса" жгли фаеры и скандировали "Медведчук - кремлевская гнида" - Цензор.НЕТ 3877 Под Печерским судом представители "Нацкорпуса" жгли фаеры и скандировали "Медведчук - кремлевская гнида" - Цензор.НЕТ 4341
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13.05.2021 21:40 Відповісти
Та там тільки якась купка, повітря зіпсувала, і "свинки" ніхто не кинув і двері не обмалював.
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14.05.2021 06:38 Відповісти
Підтримую...Тих кому не всеодно , ...в якій державі він живе..
Стидно за укр . Суд ...
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14.05.2021 00:34 Відповісти
 
 