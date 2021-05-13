Медведчук прийме рішення щодо оскарження запобіжного заходу після консультацій з адвокатами. ВIДЕО
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Народний депутат України Віктор Медведчук має намір приймати рішення щодо оскарження рішення суду про його цілодобовий домашній арешт після консультацій зі своїми захисниками.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ми зараз радитимемося з адвокатами і прийматимемо рішення щодо того, якими будуть наші подальші дії і в плані оскарження, і, звісно, в плані подальшого проведення всіх слідчих дій", - сказав він журналістам у четвер увечері після засідання Печерського районного суду Києва, що обрав йому відповідний запобіжний захід.
"Ми працюватимемо над тим, щоб докази, які добуватиме слідство, були здобуті відповідно до норм Кримінального процесуального кодексу, а те, що зроблено було з надуманих причин, немотивовано і в порушення чинного законодавства, ми, звісно, спростовуватимемо і продовжуватимемо боротьбу, щоб незаконних звинувачень мені не пред'являли і щоб ця кримінальна справа не була необґрунтованою, необ'єктивною та політичною мотивованою. Поки що ми говоримо саме про те, що вона політично мотивована", - додав Медведчук.
Як повідомлялося, 13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.
Раніше прокуратура просила відправити Медведчука в СІЗО з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн грн. Медведчук заявляв, що через блокування його рахунків не зможе сам заплатити за себе заставу.
Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.
12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Будь ласка, зачекайте...
Через два года поле того как дело на Мертветчука было заведено и пролежало "под сукном" у карманного зебильного прокурора, после визита в Украину госсекретаря США, делу вдруг внезапно "дали ход"...
Как же Зебил выкрутится?
Как же он оправдает своего соратника по преследованию Пороха и другана своего идола?
Запасаемся попкорном?
Отсюда и нацженки, что бы "без протестов не обошлось", показать что это не постановка.
Я читаю, Зебил в курсе всех событий и ему конечно же очень даже есть дело, как отмазать своего соратника.
Этот цирк устроен не только для зебильного и опзжшного лохтората, но и для госдепа.
Скорее всего все это делается, что бы выиграть время, ведь американцы не такие идиоты как электорат Бубочки...
шмаркля,недолуге,не доб'єш рашистську гидоту та iх проксi заЖопп, вони доб'ють тебе.
сорок п'ята осінь
@leliyidushi
·31 мин
- Чому сумна? - Я живу, бл....ть, в країні, де державним зрадникам дають домашній арешт. Ідіть до сраки.
Слава українському Криму
@nvAiOL22V3rq6oG
·37 мин
Геніально. Стаття «Державна зрада», а відвертий агент Кремля буде не в СІЗО, а вдома. Антоненко сидів півтора роки. Кузьменко півроку. Патріотів по судах і в'язницях НІ ЗА ЩО!!! А Медведчуку домашній арешт. І повірте, за кілька тижнів він і звідти вийде.