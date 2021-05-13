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Медведчук (1324) Богачук Олег (1429)

Медведчук прийме рішення щодо оскарження запобіжного заходу після консультацій з адвокатами. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Народний депутат України Віктор Медведчук має намір приймати рішення щодо оскарження рішення суду про його цілодобовий домашній арешт після консультацій зі своїми захисниками.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми зараз радитимемося з адвокатами і прийматимемо рішення щодо того, якими будуть наші подальші дії і в плані оскарження, і, звісно, в плані подальшого проведення всіх слідчих дій", - сказав він журналістам у четвер увечері після засідання Печерського районного суду Києва, що обрав йому відповідний запобіжний захід.

"Ми працюватимемо над тим, щоб докази, які добуватиме слідство, були здобуті відповідно до норм Кримінального процесуального кодексу, а те, що зроблено було з надуманих причин, немотивовано і в порушення чинного законодавства, ми, звісно, спростовуватимемо і продовжуватимемо боротьбу, щоб незаконних звинувачень мені не пред'являли і щоб ця кримінальна справа не була необґрунтованою, необ'єктивною та політичною мотивованою. Поки що ми говоримо саме про те, що вона політично мотивована", - додав Медведчук.

Як повідомлялося, 13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

Раніше прокуратура просила відправити Медведчука в СІЗО з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн грн. Медведчук заявляв, що через блокування його рахунків не зможе сам заплатити за себе заставу.

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Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

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12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також читайте: Гармаш про підозру Медведчуку: Путін зараз не може відповісти так, як би йому хотілося
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Топ коментарі
+10
у меня только один вопрос по шоу - медведчука играют втемную или он в доле.
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13.05.2021 21:22
+6
раби ге бе завжди грані...

Медведчук примет решение про обжалование своей меры пресечения после консультаций с адвокатами - Цензор.НЕТ 5252
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13.05.2021 21:33
+6
Ну вот и все, дорогие зрители. Концерт 95 преЗЕдента окончен. Еще раз повторюсь что Мертвечук таки отсудит компенсацию за произвол судебной власти из бюджета, разумеется. А зебиратели и это схавают.
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13.05.2021 21:35
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у меня только один вопрос по шоу - медведчука играют втемную или он в доле.
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13.05.2021 21:22 Відповісти
раби ге бе завжди грані...

Медведчук примет решение про обжалование своей меры пресечения после консультаций с адвокатами - Цензор.НЕТ 5252
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13.05.2021 21:33 Відповісти
а ще гебняві повернуті на символах і збігах

Медведчук примет решение про обжалование своей меры пресечения после консультаций с адвокатами - Цензор.НЕТ 4485
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13.05.2021 21:38 Відповісти
та он их уматерит на раз-два! оно ж юриспруденцию знает со времен Стуса !!!
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13.05.2021 21:24 Відповісти
Адвокат с адвокатами??? А адвокатскую продажную коллегию вместе с продажными судьями собрать слабо? Да ты сам Мертвячина со своими адвокатами продашся за зеленое говно.....тварь с Мертвячиной....(это литературный текст)
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13.05.2021 21:26 Відповісти
Цирк, цирк, цирк! Медведчук примет решение про обжалование своей меры пресечения после консультаций с адвокатами - Цензор.НЕТ 1946
Через два года поле того как дело на Мертветчука было заведено и пролежало "под сукном" у карманного зебильного прокурора, после визита в Украину госсекретаря США, делу вдруг внезапно "дали ход"... Медведчук примет решение про обжалование своей меры пресечения после консультаций с адвокатами - Цензор.НЕТ 6313
Как же Зебил выкрутится?
Как же он оправдает своего соратника по преследованию Пороха и другана своего идола?
Запасаемся попкорном? Медведчук примет решение про обжалование своей меры пресечения после консультаций с адвокатами - Цензор.НЕТ 3284
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13.05.2021 21:27 Відповісти
Попкорн мешками нужно закупать. Медведчук прийме рішення щодо оскарження запобіжного заходу після консультацій з адвокатами - Цензор.НЕТ 4608 С таким текстом подозрения, самое время на Венедиктову уголовное дело заводить. Все выстроено на интернет-информации со Схем и прочих ресурсов. Это было позорище в суде сегодня.Похоже, что расчет был на то, что Мертвечук сбежит, в итоге пришлось нести бред. А Нелоху уже фиолетово, когда лодка идет ко дну, то одной волной больше или меньше уже без разницы.
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14.05.2021 00:04 Відповісти
У них задача сделать обвинения как можно нелепее, что бы оправдать Мертвого по всем пунктам.
Отсюда и нацженки, что бы "без протестов не обошлось", показать что это не постановка.
Я читаю, Зебил в курсе всех событий и ему конечно же очень даже есть дело, как отмазать своего соратника.
Этот цирк устроен не только для зебильного и опзжшного лохтората, но и для госдепа.
Скорее всего все это делается, что бы выиграть время, ведь американцы не такие идиоты как электорат Бубочки...
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14.05.2021 09:20 Відповісти
Ювелирная работа судьи, сделала невозможным старокошелочный бабкомайдан в Украине.
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13.05.2021 21:28 Відповісти
если его не посадят, то вазелин будет не при делах, скажет это правосудие такое.Еще оправдают и закроют дело.
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13.05.2021 21:30 Відповісти
И Кива ДВУХБИТНЫЙ ТУТ КА ТУТ ))))))))
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13.05.2021 21:31 Відповісти
Ну вот и все, дорогие зрители. Концерт 95 преЗЕдента окончен. Еще раз повторюсь что Мертвечук таки отсудит компенсацию за произвол судебной власти из бюджета, разумеется. А зебиратели и это схавают.
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13.05.2021 21:35 Відповісти
кива-онанист - убогая шестерка у мертвечука. халдей старается с усердием.
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13.05.2021 21:36 Відповісти
Ганьба!

шмаркля,недолуге,не доб'єш рашистську гидоту та iх проксi заЖопп, вони доб'ють тебе.
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13.05.2021 21:37 Відповісти
Зачем обжаловать? Ему что, дома плохо? Ему и так ничего и никто не угрожает. Зачем платить больше?!
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13.05.2021 21:38 Відповісти



сорок п'ята осінь

@leliyidushi

·31 мин

- Чому сумна? - Я живу, бл....ть, в країні, де державним зрадникам дають домашній арешт. Ідіть до сраки.
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13.05.2021 21:47 Відповісти








Слава українському Криму

@nvAiOL22V3rq6oG

·37 мин

Геніально. Стаття «Державна зрада», а відвертий агент Кремля буде не в СІЗО, а вдома. Антоненко сидів півтора роки. Кузьменко півроку. Патріотів по судах і в'язницях НІ ЗА ЩО!!! А Медведчуку домашній арешт. І повірте, за кілька тижнів він і звідти вийде.
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13.05.2021 21:48 Відповісти
дилетантська підготовка кейса медведчука не дилетантами прокуророрами,свідчить,що ЗЄ "понарошку" арештував медведчука для переговорів і торгівлі з путіним.не забуваємо про 100млрд.,які хоче каламойскій від путіна.
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13.05.2021 22:18 Відповісти
_Моменто в море - и алаверды! Мёртвые не потеют. А то нащёт суда никакой уверенности в необходимом результате нет. То есть вообще.
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13.05.2021 22:40 Відповісти
 
 