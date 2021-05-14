УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13926 відвідувачів онлайн
Новини Відео За кордоном Агресія Росії проти України
32 732 69
війна (56581) Ізраїль (1230) Сектор Гази (168) Бутусов Юрій (3136)

Бутусов: Ізраїль завдає по Сектору Гази настільки точкові удари, що палестинські оператори не бояться знімати бомбардування. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Ізраїль робить усе, щоб при знищенні будинків терористів не постраждали мирні жителі і цивільні особи. Оператори в Секторі Гази знімають це на відео поблизу і без захисту, а потім кадри використовують для ілюстрації "злочинів ізраїльської воєнщини".

Про це пише в Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він опублікував відеоролик, знятий 11 травня в Секторі Гази. На відео чоловіки в цивільному одязі без засобів захисту знімаються з дуже близької відстані, як ізраїльські ракети знищують будинок палестинських терористів.

"За дві години до атаки район був засипаний попередженнями про швидку атаку по цьому конкретному будинку. Щоб усі мешканці і мешканці сусідніх будинків змогли піти і сховатися, щоб не постраждав жоден цивільний. Щоб ті, хто вбиває цивільних ізраїльтян, змогли врятувати свої сім'ї, і жоден невинний не постраждав. Тому палестинські оператори заздалегідь приїхали і розмістилися для зйомки", - написав Бутусов.

Він зазначив, що оператори абсолютно не бояться постраждати під час обстрілу. Вони навіть не припускають, що ізраїльські військовослужбовці можуть прийняти людей з оптикою на даху за снайперів чи спостерігачів.

"Тому пропаганда палестинських терористів безстрашно знімає ролик про те, як страшні ізраїльтяни бомблять Сектор Гази. І ці ролики сотні мільйонів людей побачать без коментарів, вони побачать у цьому тільки свавілля, несправедливість, жорстокість ізраїльтян, які громлять житлові квартали палестинців. І ніхто не буде з'ясовувати причин, а вербувальники з таким відео набиратимуть нові загони добровольців для джихаду. Ось так розкручується маховик сучасної війни. Чи треба тут ще щось пояснювати?", - підсумував Бутусов.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+41
А наша подобные ракетные программы "Нептун", "Ольха М" и "Гром\Сапсан" заморожены зелеными гнидами.
показати весь коментар
13.05.2021 23:43
+25
Ключевое здесь "палестинские врачи сообщают".
Лугандонцы тоже регулярно рапортуют о сбитых летающих авианосцах, 100500+ убитых американских неграх и миллионах лугандонских детенышей якобы убитых "фашыздсках хунтай". Их ВВС конечно не цитирует, только паРаша-сми, но суть примерно та же.
Не секрет, что западная либеральная общественность практически всегда выступает за "бедных страдальцев" палестинцев, закрывая глаза почти на все, что они творят и критикуя Израиль за каждую ответку.
показати весь коментар
14.05.2021 00:29
+21
Потом следующий дом. Потом следующий. И еще и еще...

До тех пор пока до идиотов не дойдет, что принимать и прятать у себя Хамас не надо. А, если не дойдет, то все останутся без домов.
показати весь коментар
14.05.2021 01:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всё проще, это называется : "слабоумие и отвага", свойственные этим клиентам. Разлет остатков конструкций падающих домов никакой точностью не прикроешь, а так классный видосик получится Бутусов: Израиль наносит по Сектору Газа настолько точечные удары, что палестинские операторы не боятся снимать бомбежку - Цензор.НЕТ 584
показати весь коментар
13.05.2021 23:43 Відповісти
Ну теперь держитесь евреи,мусульманские ребята собираються.
показати весь коментар
14.05.2021 05:24 Відповісти
Хех. Ну давайте... Пока что евреи мусульманских ребят нагибают так, что те только кряхтят. А мусульманские 'герои' только с ножами прохожих могут а в войну против евреев - никак. Как ни соберутся так их и по самые помидорки))
показати весь коментар
14.05.2021 09:16 Відповісти
А наша подобные ракетные программы "Нептун", "Ольха М" и "Гром\Сапсан" заморожены зелеными гнидами.
показати весь коментар
13.05.2021 23:43 Відповісти
"Нептун" развивают и передают на вооружение, а "ОльхаМ" и "Сапсан" таки заморожены были, но при шоколаждной гниде, которому за шоколадку ты лижешь, ч..о безпринцыпное.
показати весь коментар
14.05.2021 03:33 Відповісти
не, постой , зебуин... янелох уже пошел по третьему году и в заморозке... Это шо получается, как при Брежневе, третий год- раздупляющий. 4-5-ый - отмораживающей. У Никонова есть такая же дурка, мол, как хутчiй отморозиться на навозной куче(после оледенения).
показати весь коментар
14.05.2021 05:35 Відповісти
Врешь. Причем тупо врешь.
показати весь коментар
14.05.2021 09:19 Відповісти
Отличное подтверждение написанному мною ниже...
показати весь коментар
14.05.2021 09:12 Відповісти
Бутусов: Ізраїль завдає по Сектору Гази настільки точкові удари, що палестинські оператори не бояться знімати бомбардування - Цензор.НЕТ 4170
показати весь коментар
14.05.2021 09:35 Відповісти
Аж палєстінцев заворожила та красотіща. Того видать і не видають своїх главарєй бо феєрверки по ходу *******.
показати весь коментар
13.05.2021 23:46 Відповісти
Бутусов: Ізраїль завдає по Сектору Гази настільки точкові удари, що палестинські оператори не бояться знімати бомбардування - Цензор.НЕТ 3985
показати весь коментар
14.05.2021 07:27 Відповісти
Ключевое здесь "палестинские врачи сообщают".
Лугандонцы тоже регулярно рапортуют о сбитых летающих авианосцах, 100500+ убитых американских неграх и миллионах лугандонских детенышей якобы убитых "фашыздсках хунтай". Их ВВС конечно не цитирует, только паРаша-сми, но суть примерно та же.
Не секрет, что западная либеральная общественность практически всегда выступает за "бедных страдальцев" палестинцев, закрывая глаза почти на все, что они творят и критикуя Израиль за каждую ответку.
показати весь коментар
14.05.2021 00:29 Відповісти
Вот так надо по ордло
показати весь коментар
14.05.2021 00:11 Відповісти
Потом следующий дом. Потом следующий. И еще и еще...

До тех пор пока до идиотов не дойдет, что принимать и прятать у себя Хамас не надо. А, если не дойдет, то все останутся без домов.
показати весь коментар
14.05.2021 01:37 Відповісти
Нахера они их предупреждают об атаках? Шоб все эти террорюги побыстрее смылись, спасли свои паскудные жизни?
показати весь коментар
14.05.2021 00:38 Відповісти
Чтобы люди, оставшиеся из-за Хамас без дома, были им искренне благодарны.
показати весь коментар
14.05.2021 01:38 Відповісти
Я уточню, что уничтоженные дома, была местная элитная недвижимость. В них жили не простые гражданские, а семьи руководителей ХАМАСа. А другие высотки использовались как административные здания.
показати весь коментар
14.05.2021 11:18 Відповісти
Честно говоря, по виду в жизни не скажешь. Бутусов: Ізраїль завдає по Сектору Гази настільки точкові удари, що палестинські оператори не бояться знімати бомбардування - Цензор.НЕТ 757
показати весь коментар
14.05.2021 12:02 Відповісти
Вони звикли до такої тактики. Коли крушили вежі на манхеттені, то теж попередили -- жоден єврей не вийшов тоді на роботу у ці офісні центри...
показати весь коментар
14.05.2021 09:48 Відповісти
proof in the studio!!!
показати весь коментар
14.05.2021 10:53 Відповісти
Ксюшка-абы ляпнуть Бутусов: Ізраїль завдає по Сектору Гази настільки точкові удари, що палестинські оператори не бояться знімати бомбардування - Цензор.НЕТ 8479
показати весь коментар
14.05.2021 12:50 Відповісти
Маячня-що значить звикли?! До речі-всього 5 громадян Ізраілю загинули у баштах-близнюках, але етнічних євреїв загинуло близько 200 осіб
показати весь коментар
14.05.2021 21:29 Відповісти
Нахера они их предупреждают об атаках?



иначе добрая, добрая прогрессивная обЧественность во Франции, в первую очередь, в остальной Европе поднимет вой до небес за безвинноубиенных палестинских мальчиков в трусиках...
показати весь коментар
14.05.2021 17:34 Відповісти
ХАМАС фактически был создан Израилем на подконтрольных территориях и много лет поддерживался в противовес Ясиру Арафату.
«Израильтяне напоминают того парня, который поджигает себе волосы, а затем пытается потушить огонь ударами молотка», «они делают больше для того, чтобы спровоцировать и поддержать терроризм, чем для того, чтобы сдержать его» - бывший чиновник отдела по борьбе с терроризмом Государственного департамента США Ларри Джонсон.
показати весь коментар
14.05.2021 01:14 Відповісти
давай еще расскажи что украинцы сами на себя напали в Крыму и на Донбасе Бутусов: Ізраїль завдає по Сектору Гази настільки точкові удари, що палестинські оператори не бояться знімати бомбардування - Цензор.НЕТ 5793 Бутусов: Ізраїль завдає по Сектору Гази настільки точкові удари, що палестинські оператори не бояться знімати бомбардування - Цензор.НЕТ 2119
показати весь коментар
14.05.2021 02:49 Відповісти
Это никакой не секрет. До 80-x Израиль поддерживал и финансировал ХАМАС. Тогда она еще не считалась террористической организацией.
показати весь коментар
14.05.2021 03:59 Відповісти
Бред
показати весь коментар
14.05.2021 04:56 Відповісти
"Israel's religious affairs official in Gaza, Avner Cohen, later regretfully concluded that Hamas was created by Israel. He claimed to have warned his superiors not to back the Islamists."

https://en.wikipedia.org/wiki/Hamas#Origins

"Израильский чиновник по религиозным вопросам в Газе, Авнер Коэн, позже с сожалением пришел к выводу, что ХАМАС был создан Израилем. Он утверждал, что предупредил свое начальство не поддерживать исламистов."
показати весь коментар
14.05.2021 10:23 Відповісти
Опять же -это кацапские штампы... Бо только кацапы героически создлают себе проблему, затем героически с нею мучаются... Кацапы с Германией развязали две мировые войны... теперь не могут излечиться от победобесия. Однако, поверженный германец сейчас живет на порядок лучше чем кацап-победобесец.
показати весь коментар
14.05.2021 05:25 Відповісти
А Талибан? США на днях проиграли войну своему выкормышу.)
показати весь коментар
14.05.2021 06:59 Відповісти
Так, програли. І тепер відморожуються, не бажають надати візу місцевим, які їм допомагали, зокрема, перекладачам-афганцям. Мовляв, що це за люди? Ми їх не знаємо й знати не хочемо.
показати весь коментар
14.05.2021 07:21 Відповісти
А може відморожуються тому, що якраз добре знають що то за люди?
показати весь коментар
15.05.2021 19:45 Відповісти
Некритична апологетика Бутусова по відношенню до ізраїля нічого, окрім невеселої посмішки, не викликає. Вдумайтеся: ісраїльські ракети настільки білі й пухнасті, що палестинці радісно їх зустрічають і фільмують напам'ять. Пану редактору, який, схоже, знає лише одну сторону правди, юдейську сторону, слід було б знати, що араби - з певних причин - смерті бояться менше, ніж, скажімо, європейці. А білі та пухнасті ракети нагадали мені слова молотова під час війни совка з фінами, мовляв, ми сиплемо на Гельсінкі не бомби, а кошики з хлібом.
показати весь коментар
14.05.2021 07:18 Відповісти
На видео, похоже, обычный промышленный снос здания. Это становится понятно в середине ролика по серии микровспышек в окнах. И по тому, как складываются секции здания. Не верю)!
показати весь коментар
14.05.2021 07:33 Відповісти
обычный промышленный снос здания
===
бред... ясно виден ПРИЛЁТ первых двух зарядов. И слышен звук их прилёта.
показати весь коментар
14.05.2021 10:01 Відповісти
столкновение цивилизаций одним кадром..
представители узкого мира лупят тысячи ракет по площадям, уничтожая всё живое, евреи же филигранно вырезают опухоль..
показати весь коментар
14.05.2021 08:37 Відповісти
..не болтайте ерундой, потерпевший
показати весь коментар
14.05.2021 10:24 Відповісти
На месте Сектора Газы должен быть Лугандон
показати весь коментар
14.05.2021 08:39 Відповісти
Только ковровые бомбардировки заставят бородатых ублюдков прекратить убийства израильтян.
показати весь коментар
14.05.2021 09:27 Відповісти
Красави.
показати весь коментар
14.05.2021 09:51 Відповісти
Бутусов: Ізраїль завдає по Сектору Гази настільки точкові удари, що палестинські оператори не бояться знімати бомбардування - Цензор.НЕТ 9455
показати весь коментар
14.05.2021 11:40 Відповісти
Бутусов: Ізраїль завдає по Сектору Гази настільки точкові удари, що палестинські оператори не бояться знімати бомбардування - Цензор.НЕТ 8423
показати весь коментар
14.05.2021 11:53 Відповісти
как можно покарать, предупредив об этом?....
показати весь коментар
14.05.2021 12:05 Відповісти
снести дома к чертовой матери, дома из которых были атаки на Исраэль.
показати весь коментар
14.05.2021 18:02 Відповісти
Я конечно все понимаю, но если уж дружить со здравым смыслом то в Газе сейчас тоже куча погибших. Это неизбежно. Такие удары по густонаселенным кварталам с такими разрушениями.. ну это глупо верить что там все живы здоровы. Ни разу не оправдываю арабов, но это просто факт. Израильская пропаганда тоже хорошо работает. Но тут все равно нужно отдать должное евреям. Могли бы как раки тупо **..шить дешевыми рсзо по мирняку. Все же точечные удары минимизируют потери в разы, но то что они все равно есть думаю мало кто сомневается. Может не сотни, как могло бы быть, но десятки как минимум.
показати весь коментар
14.05.2021 13:13 Відповісти
Весело чуваки отмечают конец Рамадана...
показати весь коментар
14.05.2021 13:25 Відповісти
Тому, что семиты-евреи и семиты -арабы уничтожают друг друга радуются только антисемиты.
показати весь коментар
14.05.2021 17:51 Відповісти
в прошлом в ЦАХАЛе говорили, что хотя ХАМАС этого не понимает, но его туннели превратятся в кладбища его боевиков. ЦАХАЛ спланировал, как превратить угрозу туннелей в шанс крупного выигрыша, и именно это произошло прошлой ночью.
Город Газа пронизан сетью туннелей, это подземный город: километры туннелей, которые ХАМАС планировал для использования во время боевых действий, для пребывания там солдат, для перемещения их с места на место, для запуска ракет и в качестве штабов. Во время боев бойцы ХАМАС остаются под землей и действуют оттуда, как уже знакомо по операции «Нерушимая скала».
И вот вчера, 14 мая, ЦАХАЛу удалось создать у ХАМАСа ощущение приближающейся наземной операции. Пехота, артиллерия и танки были выдвинуты к пограничному заграждению, и в то же время представитель ЦАХАЛ опубликовал на английском языке указанное объявление. Таким образом, ЦАХАЛ заставил ХАМАС думать, что начинается вторжение в Газу, в результате чего все бойцы, включая спецназ ХАМАСа, спустились в туннели и подготовились к бою.
Затем в течение 35 минут 160 самолетов летали над Газой и сбросили 450 бомб, то есть более 80 тонн взрывчатки, на весь подземный город ХАМАСа. Туннели обрушились, и в настоящее время все еще неясно - как для нас, так и для ХАМАСа - масштабы ущерба и количество террористов, похороненных там, но вполне вероятно, что это сотни боевиков.
«Мы также нанесли удар по «метро» ХАМАСа, который находится под городом Газа - туннели являются стратегическим активом ХАМАСа, и туда были вложены годы работы и огромные деньги», - сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛа. В интервью КАН-Решет Бет бригадный генерал Хидай Зильберман сказал, что ЦАХАЛ атакует высокопоставленных террористов, и отметил, что «это очень беспокоит их».
Пресс-секретарь добавил, что обеспокоенность высокопоставленных членов ХАМАСа заметна «после того, как за последние дни было убито около сотни активистов». По всей видимости, ликвидирован и один из командиров «Исламского джихада», отвечавший за систему противотанковых ракет организации.
https://charter97.org/ru/news/2021/5/14/422297/

https://twitter.com/kann_news/status/1393060914123902978
показати весь коментар
14.05.2021 17:53 Відповісти
Бутусов: Ізраїль завдає по Сектору Гази настільки точкові удари, що палестинські оператори не бояться знімати бомбардування - Цензор.НЕТ 7091
показати весь коментар
14.05.2021 18:01 Відповісти
при наличии президента еврея, мы никак не можем построить отношения с Израиелем.
Это просто нонсенс
И сразу на ум приходит::::

"Евреи, как мы с вами знаем, народ крайностей, без золотой серединки. Если еврей умен, так это Альберт Эйнштейн или, на худой конец, Карл Маркс. Если же Бог обделил еврея мозговыми извилинами, то таких непроходимых идиотов ни в одном народе не найдешь, и Иванушка-дурачок по сравнению с ним -- великий русский ученый Михаил Ломоносов"
Эфраим Севела
показати весь коментар
14.05.2021 22:35 Відповісти
Ведь есть чему учиться, есть чем меняться. И на этом чудно зарабатывать. Ну почему мы умеем только воровать???
показати весь коментар
14.05.2021 23:39 Відповісти
 
 