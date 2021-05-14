Діяльність Медведчука в окупованому Криму не може бути кваліфікована як фінансування тероризму, - заступник генпрокурора Говда. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Діяльність Віктора Медведчука в окупованому Криму не розглядається прокуратурою, як фінансування тероризму.
Про це в ефірі телеканалу 1+1 заявив перший заступник генерального прокурора Роман Говда, інформує Цензор.НЕТ.
"На даний час орган досудового розслідування в праві давати юридичну кваліфікацію і здійснювати такі процесуальні дії, як повідомлення про підозру, за тими фактами чи обставинами, які вважає переконливими для себе, які ми вважаємо, що у нас є достатньо доказів для цього. Тому ми дали саме такі епізоди, повідомили про підозру саме в таких епізодах і будемо в даний час доводити їх.
Чому немає саме фінансування тероризму. Історія в тому, що Крим, який анексувала Російська Федерація, не визнаний терористичною організацією. В нас визнані тільки "ЛНР," "ДНР" терористичними організаціями. І сприяння саме цим терористичним організаціям ми можемо кваліфікувати з точки зору Кримінального кодексу, як сприяння чи фінансування терористичних організацій", - пояснив Говда.
В Офісі генерального прокурора пояснили, що фінансування тероризму Медведчуком зараз розслідується.
"Ми пішли з іншого боку. Крим на даний час є тимчасово окупованою територією. Це зафіксовано в резолюціях ООН, а також в Законі про права і свободи людей, а також є правовий статус тимчасово окупованих територій АР Крим. І тому ми кваліфікуємо це, як розграбування національних цінностей на території окупованої Російською Федерацією. Такі правові кваліфікації, як сприяння фінансуванню тероризму існують і вони розслідуються відповідно до кримінально-процесуального кодексу України. На даний час вони в стадії досудового розслідування. Тому певних обставин розголошувати не буду", - сказав Говда.
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Hellis@13Hellis_13 12 ч
лапша на уши вообще-то пошла с первого слова по "кейсу" Медведчука.
Дело в том, что по закону генпрокурор сначала обязан был запросить и получить у Рады снятие депутатской неприкосновенности с тела.
Зеленская купила ее в апреле 2013 года вместе с паркоместом площадью 16,1 кв. метра.
куда бы я побежал?
и у тебя и у него было минимум год пока кацапы не начали заставлять переоформлять. называлось это "переходный период". когда ходили два реестра недвиги. рассказывает оно тут сопли размазывает. просто ты крысеныш ждал цену.
Зебильные подоляковские боты отмазываются как их брехливый зеосел)))
тут таких за 8 лет перевидали пучок и тележку
@ Helgi Sharp
Уважно прослухали рішення суду?
У разі невиконання покладених на Медведчука обов'язків цілодобового домашнього арешту, його чекає штраф від 0,25 до 2 прожиткових мінімумів - тобто від 567,5 грн до 4540 грн...
ДЯКУЄМО!
Судова реформа - в дії!
Патріотам - тюрми, колаборантам - сауни?!
и почему мы еще не в Европе и Нате?
а ну ка ответьте нам, товарищь Байден?
Я дивлюся уривками.
Короче: мосейчучка (*********) і все Г+Г відмазують мертвечука.
Дело Медведчука создает определенные неудобства и П***у П******о. В подозрении, подписанном Венедиктовой, фигурирует достаточно важный эпизод, датированный 2015 годом. Именно во времена президентства П******о кум Путина по телефону договаривался с Москвой о перерегистрации в уже аннексированном Крыму своего предприятия ООО "Новые проекты", занятого в Черном море разработкой месторождение нефти и газа, которое оценивают в 37 млрд гривен.
Де-юре речь идет о подрыве экономической безопасности Украины. Знал ли президент П******о об этом, учитывая, что СБУ слушало Медведчука, который в то время принимал участия в переговорах с Москвой? Если знал, то почему не дал команду пресечь деятельность кума Путина? Если нет, то, кто виноват в этом?
когда не будет "если" приходи. а пока соси зеленый чупачупс
даже если аппарат на прослушке то это НЕ значит что сидит долб..б типа тебя в наушниках и слушает все разговоры. они пишутся а "маячки" выставляются только на ключевые слова. И да, откуда вдруг в деле взялись какие то записи? чьи они? кто их сделал? это те которые были вкинуты пару недель назад в сми? это они фигурируют в таком важном деле? смешные лузеры....
Порох его использовал и выбросил как непотриб, а зебил из мертвечука депутата сделал! Равно как и мертвечук (будучи сособствеником г+г) из зебила попытался преза слепить, топя против Пороха.
новая метода. я этот бред встречаю сегодня не впервые.
один вопрос - для чего использовать мертвечука если есть более современные средства связи? ты бы дебил еще про голубей и почту вспомнил. **** ни ума ни фантазии
Только ПОСАДИТЬ мертвечука по этому поводу НЕЛЬЗЯ---фирмочка оформлена на другое лицо! Формально мертвечук к ней отношения не имеет---поговори с нормальными юристами по этому делу.И в любом суде ЕС мертвечук это дело выиграет!
Это понимает Порох, но зебилы тупые "юрысты", и простых вещей не понимаюти стреляют вхолостую, только ради пиара)))
любые платежи украинского предприятия в бюджет росии после перерегистрации и есть содействие т.к. ОРДЛО получает поддержку именно из бюджета россии за счет вооружения и выплат наемникам и своим т.н. "инструкторам"
Но это так. Потому что если мы покупаем твэлы у России, то вроде тоже как бы финансируем агрессора. Тем более, если пропускаем российский газ по ГТС. Давайте посадим всех из Атомэнерго и Нефтегаза. И не будем покупать твэлы и газ, нефть российского происхождения
Ведь это двойные стандарты