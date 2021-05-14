Діяльність Медведчука в окупованому Криму не може бути кваліфікована як фінансування тероризму, - заступник генпрокурора Говда. ВIДЕО

Діяльність Віктора Медведчука в окупованому Криму не розглядається прокуратурою, як фінансування тероризму.

Про це в ефірі телеканалу 1+1 заявив перший заступник генерального прокурора Роман Говда, інформує Цензор.НЕТ.

"На даний час орган досудового розслідування в праві давати юридичну кваліфікацію і здійснювати такі процесуальні дії, як повідомлення про підозру, за тими фактами чи обставинами, які вважає переконливими для себе, які ми вважаємо, що у нас є достатньо доказів для цього. Тому ми дали саме такі епізоди, повідомили про підозру саме в таких епізодах і будемо в даний час доводити їх.

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Чому немає саме фінансування тероризму. Історія в тому, що Крим, який анексувала Російська Федерація, не визнаний терористичною організацією. В нас визнані тільки "ЛНР," "ДНР" терористичними організаціями. І сприяння саме цим терористичним організаціям ми можемо кваліфікувати з точки зору Кримінального кодексу, як сприяння чи фінансування терористичних організацій", - пояснив Говда.

В Офісі генерального прокурора пояснили, що фінансування тероризму Медведчуком зараз розслідується.

"Ми пішли з іншого боку. Крим на даний час є тимчасово окупованою територією. Це зафіксовано в резолюціях ООН, а також в Законі про права і свободи людей, а також є правовий статус тимчасово окупованих територій АР Крим. І тому ми кваліфікуємо це, як розграбування національних цінностей на території окупованої Російською Федерацією. Такі правові кваліфікації, як сприяння фінансуванню тероризму існують і вони розслідуються відповідно до кримінально-процесуального кодексу України. На даний час вони в стадії досудового розслідування. Тому певних обставин розголошувати не буду", - сказав Говда.