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бійка (715) Барна (99) Слуга народу (2545)

Не поводься, як бидло зелене, - скандальний екснардеп Барна накинувся з кулаками на "слугу" Соломчука в прямому ефірі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Колишній нардеп Олег Барна влаштував бійку в прямому ефірі з депутатом від "Слуги народу" Дмитром Соломчуком.

Інцидент стався на токшоу "Політика без правил", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Бійка виникла під час обговорення ринку землі, але політики почали обмінювались особистими образами. При цьому Барна грубо звернувся до опонента, сказавши: "Не поводься як бидло зелене".

Після цього Олег Барна схопився з місця і накинувся на нардепа - Соломчук також піднявся, але Барна знову повалив його на крісло та продовжував бити його кулаками.

Політиків довелося розбороняти ведучим. Коли учасників сутички відтягли в різні боки депутат від "Слуги Народу" відмовився продовжувати участь в ефірі та викликав на телеканал співробітників поліції.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+34
А как бы хотелось, чтобы всему зеленому быдлу натолкли рожи по полной программе. Они это все честно заслужили. Представляю сейчас вой всей белопольтовской ( а по сути зеленодрочерной) братии- как так можно, бить, это не домократично и противозаконно! Ага, канеха. Только об этом вся эта шушара быстро забывает, когда бьют патриотов и митинги.
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14.05.2021 08:59
+28
Молодец Барна, навалял зеленой сцыкливой гниде... так петушок еще и ментов вызвал...
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14.05.2021 09:00
+28
Бидло зелене воно і в студії бидло зелене. Далеко не прихильник Барни, але тут він поступив по-справжньому. То бидло зелене вже не тільки по морді мастити, їх тварюк вже як тарганів треба винищувати.
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14.05.2021 09:03
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А какая надбавка за драку в эфире?
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14.05.2021 09:55 Відповісти
Рейтинг в эфире он лайн.
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15.05.2021 04:55 Відповісти
У Барны давно с рожи синяки сошли? Ляшко с усами....бггг
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14.05.2021 09:56 Відповісти
Хотів би я подивитися на тебе після того як твою пельку
обробили куском цеглини! Ти б довго бегекав!
Олег Барна вірно зробив що начухав морду зелено-
сракому! Кацапів теж треба дубасити,бо суки ви!!! Не поводься, як бидло зелене, - скандальний екснардеп Барна накинувся з кулаками на "слугу" Соломчука в прямому ефірі - Цензор.НЕТ 818
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14.05.2021 14:25 Відповісти
зеленій гидоті треба товкти пики по всій Україні
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14.05.2021 09:56 Відповісти
Быдло не имеет цвета) может быть любого...
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14.05.2021 09:59 Відповісти
Не поводься, як бидло зелене, - скандальний екснардеп Барна накинувся з кулаками на "слугу" Соломчука в прямому ефірі - Цензор.НЕТ 2692 Не поводься, як бидло зелене, - скандальний екснардеп Барна накинувся з кулаками на "слугу" Соломчука в прямому ефірі - Цензор.НЕТ 5658
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14.05.2021 10:23 Відповісти
Можна вічно дивитися як товчуть зелену погань.
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14.05.2021 12:19 Відповісти
Цю ситуацію об'єктивно можна описати українським прислів'ям:
Яке їхало, таке й здибало
Але суб'єктивно - ставити на місце зелену плісняву - справа богоугодна.
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14.05.2021 10:55 Відповісти
Надеюсь что так скоро будут общаться со всеми "СЛУГАМИ"
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14.05.2021 10:59 Відповісти
из-за таких как Барна Порох и просрал...а Барна, видать, получил 30 сребренников, для оздание картинки по заказу кремлядей! Теперь ждем по всем раша каналам горяченький сюжет
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14.05.2021 11:05 Відповісти
Порох просрал, потому что в Украине 75% тупого -деревенского быдла...
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14.05.2021 14:12 Відповісти
я живу не в "дяревнє", а в селі, і мої земляки віддали біля 80% за Порошенка. А "дяревні" тільки за поребриком знаходяться.
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14.05.2021 15:54 Відповісти
спасибо Барне за победу.. - эта зелёная шлюха из зекомандЫ давно напрашивается, везде..
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14.05.2021 11:12 Відповісти
Зеленое быдло пошло по стопам шуфрыча
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14.05.2021 11:22 Відповісти
Мені не дуже подобається мужлан Барна
Але пику тому картавому еврейчику він натовк правильно.
Досить зеленій пошесті грабувати країну!
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14.05.2021 11:23 Відповісти
Какой канал, такое и шоу
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14.05.2021 11:40 Відповісти
А что не устроило Барну? Что ЕС, что Слуги в унисон голосовали за продажу земли Украины!
Это БЮТ был против!
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14.05.2021 11:57 Відповісти
Барна хоть и сам последнее дерьмо но в данном случае слуге еврейского народа он врезал не достаточно!!!!!
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14.05.2021 12:10 Відповісти
Ваабче то ти сам голожопе кацапо! Не забувай, що
деколи ДОБРО ПОВИННО БУТИ З К У Л А К А М И !!!
Не поводься, як бидло зелене, - скандальний екснардеп Барна накинувся з кулаками на "слугу" Соломчука в прямому ефірі - Цензор.НЕТ 3008
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14.05.2021 14:34 Відповісти
Барна бывший депутат (ЕС) и Слуга. Обе партии голосовали за рынок земли! Барне если что то не нравится, мог бы высказать это в лицо своему бывшему шефу.
Руки распускать, да еще в студии, это показатель культуры и может вызвать восторг только у действительно быдлватого населения.
Оба вели себя крайне некрасиво, постоянно перебивая друг друга. Тоже камень в культуру общения обоим. Отношения можно выяснять не перед камерами, а по мужски где нибудь в стороне. Неожиданно напасть на ничего не ожидающему оппонента и врезать по морде, это сейчас называют мужским поступком? Не поводься, як бидло зелене, - скандальний екснардеп Барна накинувся з кулаками на "слугу" Соломчука в прямому ефірі - Цензор.НЕТ 1300
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14.05.2021 12:16 Відповісти
Не мешало бы всем депутатам от слуг народа морды так почистить!!!
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14.05.2021 13:15 Відповісти
Як воно брикалося! )))
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14.05.2021 13:45 Відповісти
Барна ще той спеціаліст за яйця хватати. Випустили хлопа на люди, а як себе поводити не навчили.
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14.05.2021 14:11 Відповісти
Бей быдло зеленое , спасай Украину!!!
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14.05.2021 14:14 Відповісти
А цей тарган бАрна в курсі що його "єврейська салідарность" на чолі з найбільшим "крихоламом націїї" якраз і голосувала за дерибан землі серед ночі разом з слугами?
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14.05.2021 14:59 Відповісти
Без правил, так без правил, кто не спрятался мы не виноваты.
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14.05.2021 15:14 Відповісти
Для того, щоб захопити українські землі іуди систематично вибудовували свою медіаімперію, закачуючи в неї корупційні гроші.

"Вони сторонні всюди, крім Ізраїлю, і коли вони вперше з'являлися в будь-якому Неєврейському суспільстві і починали набувати владу, їм опиралися. Суспільство ставилося до Євреїв як до сторонніх, до чужинців, і намагалося утримати їх від збільшення влади. Єврейський метод протидії цьому опору - діяти не привертаючи увагу, щоб накопичити якмога більше багатства. В той же час вони діють, щоб підкупити суспільних лідерів грошима і посіяти розбрат в масах, наставляючи один клас проти іншого, щоб зруйнувати суспільну єдність і взаємодію, щоб таким чином зменшити опір їхньому проникненню у суспільство."
Вільям Пірс.
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14.05.2021 17:01 Відповісти
Лука Засранець! Цитуєш махрового йодофоба і антісеміта? А може
прочитав "Протоколи сіонських мудреців" і проникся ідеями? А хочете
скажу вам що ніколи українці не переженуть євреїв ні талантами а ні
вмінням організовуватися в любий важкий сітуації! Саме їснування такої
держави як Ізраїль вам дубанам-антісемітам є доказом!!! Не поводься, як бидло зелене, - скандальний екснардеп Барна накинувся з кулаками на "слугу" Соломчука в прямому ефірі - Цензор.НЕТ 8462
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14.05.2021 18:06 Відповісти
талантов у них столько же как у любой нации, в Украину приезжали из Москвы при Совдепии и набирали в МФТИ (самый крутой ВУЗ) самых умных путем экзаменов , причем в самых "рабочих" городах - Мариуполе, Харькове, Сумах, Полтаве, Виннице.
только наглости у них побольше и хуцпы - мы ВСЕ ВЯЛИКИЕ! и тянут всех своих даже самых отпетых троешников наверх, подставляют спинку.
а Майдан ты забыл - как українці саморганизовывались - и в 2014, и в 2004 !!!
а а існування їх держави - без підтримки США - ничого б у них не було.
Навіть під час війни у 1943 році, коли йшла велика битва - Голда Меір поїхала збирати гроші у США на створення держави Ізраіль - знайшла час - та зібрала 50 млн. долл!., зараз це 1 млрд. долл для такої маленької держави у ********* обчисленні.
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14.05.2021 21:48 Відповісти
Історію Ізраїлю бачу ви знаєте поганенько.Голда Меїр була дуже розумною жінкою! Не дословно але процитую ії слова: " Якщо у нас буде добра освіта , медицина та армія-
тоді ми будемо державою Ізраїль",що із успіхом було виконано. А де ми зі своєю освітою,
медиціною та армією? Майдан в Київі в останні місяці свого їснування взагалі перетворився
на суцільний бомжатник. Срач посеред міста! Ми не забули гарну фразу-"Революцію здійснують романтики а користуються ії плодами негідники". Побільше вкрасти ,подалі втікти,
поглибше закопати-оце і є результат самоорганізації.З Ковідом-19 добре наорганізувалися?
Було б дивно щоб США не допомогли Ізраїлю. Моргани, Рокфеллери,Дюпони та інши фінансові воротили вони ж єврейського походження. До речи назва держави Палестина-
др.єврейського походження-"пелештим"- філістиміяни. 29 жовтня 1947 року Генеральна
Ассамблея ООН дала добро на створення на території Палестини двох незалежних держав-
єврейської та арабської. Але це вже інша історія. Не поводься, як бидло зелене, - скандальний екснардеп Барна накинувся з кулаками на "слугу" Соломчука в прямому ефірі - Цензор.НЕТ 8613
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16.05.2021 18:02 Відповісти
Єдиним їхнім вмінням є робити гроші лихвою і іншими гешефтами, які гої вважають аморальними і кримінальними. За рахунок старозаповітної моралі, відторгнутої християнами і мусульманами.
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14.05.2021 23:52 Відповісти
так-так! - одна укр. письменниця так і сказала Гордону: "Євреї сіють ворожнечу між українцями, також і між росіянами і українцями".
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14.05.2021 21:52 Відповісти
видно хорошо в своё барна башкой об трамвай ударился.
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14.05.2021 22:23 Відповісти
СТРАННО ЧТО ЭТОГО БАРНУ ЕЩЕ НЕ ПОСАДИЛИ !!! И ЧЕЙ ЖЕ ТВ КАНАЛ !?)
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15.05.2021 00:12 Відповісти
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