Не поводься, як бидло зелене, - скандальний екснардеп Барна накинувся з кулаками на "слугу" Соломчука в прямому ефірі. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Колишній нардеп Олег Барна влаштував бійку в прямому ефірі з депутатом від "Слуги народу" Дмитром Соломчуком.
Інцидент стався на токшоу "Політика без правил", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Бійка виникла під час обговорення ринку землі, але політики почали обмінювались особистими образами. При цьому Барна грубо звернувся до опонента, сказавши: "Не поводься як бидло зелене".
Після цього Олег Барна схопився з місця і накинувся на нардепа - Соломчук також піднявся, але Барна знову повалив його на крісло та продовжував бити його кулаками.
Політиків довелося розбороняти ведучим. Коли учасників сутички відтягли в різні боки депутат від "Слуги Народу" відмовився продовжувати участь в ефірі та викликав на телеканал співробітників поліції.
Будь ласка, зачекайте...
обробили куском цеглини! Ти б довго бегекав!
Олег Барна вірно зробив що начухав морду зелено-
сракому! Кацапів теж треба дубасити,бо суки ви!!!
Яке їхало, таке й здибало
Але суб'єктивно - ставити на місце зелену плісняву - справа богоугодна.
Але пику тому картавому еврейчику він натовк правильно.
Досить зеленій пошесті грабувати країну!
Это БЮТ был против!
деколи ДОБРО ПОВИННО БУТИ З К У Л А К А М И !!!
Руки распускать, да еще в студии, это показатель культуры и может вызвать восторг только у действительно быдлватого населения.
Оба вели себя крайне некрасиво, постоянно перебивая друг друга. Тоже камень в культуру общения обоим. Отношения можно выяснять не перед камерами, а по мужски где нибудь в стороне. Неожиданно напасть на ничего не ожидающему оппонента и врезать по морде, это сейчас называют мужским поступком?
"Вони сторонні всюди, крім Ізраїлю, і коли вони вперше з'являлися в будь-якому Неєврейському суспільстві і починали набувати владу, їм опиралися. Суспільство ставилося до Євреїв як до сторонніх, до чужинців, і намагалося утримати їх від збільшення влади. Єврейський метод протидії цьому опору - діяти не привертаючи увагу, щоб накопичити якмога більше багатства. В той же час вони діють, щоб підкупити суспільних лідерів грошима і посіяти розбрат в масах, наставляючи один клас проти іншого, щоб зруйнувати суспільну єдність і взаємодію, щоб таким чином зменшити опір їхньому проникненню у суспільство."
Вільям Пірс.
прочитав "Протоколи сіонських мудреців" і проникся ідеями? А хочете
скажу вам що ніколи українці не переженуть євреїв ні талантами а ні
вмінням організовуватися в любий важкий сітуації! Саме їснування такої
держави як Ізраїль вам дубанам-антісемітам є доказом!!!
только наглости у них побольше и хуцпы - мы ВСЕ ВЯЛИКИЕ! и тянут всех своих даже самых отпетых троешников наверх, подставляют спинку.
а Майдан ты забыл - как українці саморганизовывались - и в 2014, и в 2004 !!!
а а існування їх держави - без підтримки США - ничого б у них не було.
Навіть під час війни у 1943 році, коли йшла велика битва - Голда Меір поїхала збирати гроші у США на створення держави Ізраіль - знайшла час - та зібрала 50 млн. долл!., зараз це 1 млрд. долл для такої маленької держави у ********* обчисленні.
тоді ми будемо державою Ізраїль",що із успіхом було виконано. А де ми зі своєю освітою,
медиціною та армією? Майдан в Київі в останні місяці свого їснування взагалі перетворився
на суцільний бомжатник. Срач посеред міста! Ми не забули гарну фразу-"Революцію здійснують романтики а користуються ії плодами негідники". Побільше вкрасти ,подалі втікти,
поглибше закопати-оце і є результат самоорганізації.З Ковідом-19 добре наорганізувалися?
Було б дивно щоб США не допомогли Ізраїлю. Моргани, Рокфеллери,Дюпони та інши фінансові воротили вони ж єврейського походження. До речи назва держави Палестина-
др.єврейського походження-"пелештим"- філістиміяни. 29 жовтня 1947 року Генеральна
Ассамблея ООН дала добро на створення на території Палестини двох незалежних держав-
єврейської та арабської. Але це вже інша історія.