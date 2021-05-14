На адмінмежі з окупованим Кримом відбулися навчання розрахунків реактивних систем залпового вогню "Ураган", - Наєв. ВIДЕО
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Неподалік адміністративної межі з тимчасово окупованою територією АР Крим підрозділи реактивної артилерії, що підпорядковані Командуванню об'єднаних сил Збройних Сил України, відпрацювали розгортання на вогневих позиціях і наведення на цілі умовного противника.
Як повідомив командувач Об'єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв, планові польові тренування зі злагодженості розрахунків реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) "Ураган" відбулися в умовах, максимально наближених до бойових, передає Цензор.НЕТ.
- За лічені хвилини потужна та високоточна зброя була приведена в бойову готовність, - наголосив командувач. - Воїни-реактивники швидко висунулися з району зосередження, здійснили марш, розгортання у районі вогневих позицій та наведення на умовні цілі для їхнього подальшого ураження.
За його словами, під час тренування військовослужбовці відпрацювали навчальні вправи зі знищення морських десантів, бронетехніки та замаскованих пунктів управління умовного противника.
Крім того, реактивники виконали вправи з дистанційного мінування вихідних районів ймовірного наступу умовного противника.
- Мінні загородження застосовують практично у всіх видах бойових операцій. По-перше, вони не дозволяють противнику дістатися до місця призначення. По-друге, блокують фланги та шляхи обходу, що заважає висадці як повітряного, так і морського десанту, - пояснив генерал-лейтенант Сергій Наєв. - Головна перевага дистанційного способу мінування - швидкість встановлення мінних загороджень. За лічені хвилини бойові розрахунки реактивних систем залпового вогню "засіюють" мінами велику територію, що різко сповільнює темпи наступу противника.
Підсумовуючи хід тренування, командувач додав, що ці підрозділи цілодобово перебувають у повній боєготовності в районах зосередження, а в разі загострення ситуації завжди готові висунутися в заданий район та адекватно відреагувати на військову загрозу.
Будь ласка, зачекайте...
Чем рабсийские ракеты сбивать, кроме слов министра обороны о том, что их надо сбивать?
7 лет война - до сих пор ПРО нет.
Одна только картинка для лохов.
А тополя, искандеры, точки у есть. Да, летят не все, но что-то полюбому долетает.
Чем это сбивать?
и техника ЭЛЕМЕНТАРНО не модернизирована:
- тяжело сделать инерциальную топопривязку? (они уже сделаны нами для беспилотников и Вильхи)
- нельзя сделать гидравлику для автоматического опускания-поднимания домкратов ?
- сразу четыре "Урагана" на позиции - считай гарантированный прилет Калибра (для такой цели рашкованы ракеты не пожалеют, и будут правы)
уроки Карабаха мы не учим....
- Да, двигаться можно и быстрее - по себе знаю. Но для учений без лишней мотивации - главное четкость выполнения команд и выставления машины. так что тут все просто норм. И совершенно нет поводов для истерик.
- Да, техника еще 80-тых годов. Зато работает нормально. Да, неплохо бы модернизировать и машины и ракеты и системы наведения и прицеливания. Согласен полностью. Вот только кто за это платить будет? Сколько ракет уровня "Вильха" получили ребята на "Смерчах"? Заметьте, машины к "Смерчам никто так и не модернизировал". Я уже вообще молчу про "Нептун"((( Так что стоит порадоваться, что парни вполне справляются с наличествующими комплексами - это лучше, чем ничего или неумение их применять. Снова, не вижу поводов для бурных эмоций.
- А уж о типичном развертывании батареи в 6 машин - я вообще не понимаю сути претензий. Это стандартный способ применения РСЗО везде. В данном случае он обусловлен низкой точностью и качеством систем наведения - там необходим визуальный контакт между наводчиком и бусолью старшего офицера батареи. Пока не модернизируем системы наведения - так и будет. То, что их 6, это демонстрация боеготовности всех машин батареи, в реальности их количество может варьировать от 1 до 6.так что видео просто демонстрирует боеспособность батареи и способность офицеров одновременно навести все 6 машин (это важно, ибо даже по одной цели нужно наводить каждую машину отдельно). Раз все справились - значит все норм. так что тут не повод для истерик, а скорее для гордости - чтоб в 2013 году такую картинку снять пришлось бы поставить на уши всю 27 бригаду и собирать по всем батареям бг машины и адекватные экипажи. А сейчас это просто обычное состояние КАЖДОЙ батареи. Это земля и небо по сравнению с 2013 годом!
- И уничтожить их "одним Калибром" не так-то просто, как вам кажется: такое развертывание с ходу, с наведением и покиданием позиций мы летом 2015 года делали менее чем за 18 минут.
Уж поверьте лучше мне, я в 2015-16 на таких и служил)
А еще может у всего рашистского спецназа разболеться зубы и он может не выйти на задачу, а рашистские ракетчики могут сойти сума и вломить по своему штабу... Много чего может.
А вот не может быть невидимой и неистребимой техники. Вот такого в этой реальности не бывает.
Так что вам в мир розовых пони, человеков невидимок и огнедышащих драконов)))))
Не надо самих себя запугивать: Мордор не способен начать Большую войну и захватить Юго-Восток Украины.Может только пакостить из-за угла грязными кривыми руками совково-даунбассовской гопоты...
с Румунии до Керчи достанет
Знаете почему в РФ ракеты не туда и не так летят? Потому, что там учения РЕАЛЬНЫЕ. И после каждого такого инцидента, проводится очень много действий: начиная от снятия с должностей и заканчивая проверкой ТиБС всего боекомплекта. Враг становиться сильнее и мощнее. А у нас покатушки, видосики? Ню, ню ...