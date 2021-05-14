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На адмінмежі з окупованим Кримом відбулися навчання розрахунків реактивних систем залпового вогню "Ураган", - Наєв. ВIДЕО

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Неподалік адміністративної межі з тимчасово окупованою територією АР Крим підрозділи реактивної артилерії, що підпорядковані Командуванню об'єднаних сил Збройних Сил України, відпрацювали розгортання на вогневих позиціях і наведення на цілі умовного противника.

Як повідомив командувач Об'єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв, планові польові тренування зі злагодженості розрахунків реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) "Ураган" відбулися в умовах, максимально наближених до бойових, передає Цензор.НЕТ.

- За лічені хвилини потужна та високоточна зброя була приведена в бойову готовність, - наголосив командувач. - Воїни-реактивники швидко висунулися з району зосередження, здійснили марш, розгортання у районі вогневих позицій та наведення на умовні цілі для їхнього подальшого ураження.

За його словами, під час тренування військовослужбовці відпрацювали навчальні вправи зі знищення морських десантів, бронетехніки та замаскованих пунктів управління умовного противника.

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Крім того, реактивники виконали вправи з дистанційного мінування вихідних районів ймовірного наступу умовного противника.

- Мінні загородження застосовують практично у всіх видах бойових операцій. По-перше, вони не дозволяють противнику дістатися до місця призначення. По-друге, блокують фланги та шляхи обходу, що заважає висадці як повітряного, так і морського десанту, - пояснив генерал-лейтенант Сергій Наєв. - Головна перевага дистанційного способу мінування - швидкість встановлення мінних загороджень. За лічені хвилини бойові розрахунки реактивних систем залпового вогню "засіюють" мінами велику територію, що різко сповільнює темпи наступу противника.

Підсумовуючи хід тренування, командувач додав, що ці підрозділи цілодобово перебувають у повній боєготовності в районах зосередження, а в разі загострення ситуації завжди готові висунутися в заданий район та адекватно відреагувати на військову загрозу.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Хай знають, що ми готуємось. Не така вже й страшна московія. Сірію програли, Чечню програли … Навіть Грузію і ту з двох заходів не подолали. Все буде добре! Тримаємо порох сухим!
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14.05.2021 13:19
+11
Навчання це сила, слава ЗСУ
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14.05.2021 12:38
+9
Как будто рабсияне не в курсе, что у Украины есть рсзо и не ударят по ним ракетами в первую очередь - и что тогда?
Чем рабсийские ракеты сбивать, кроме слов министра обороны о том, что их надо сбивать?
7 лет война - до сих пор ПРО нет.
Одна только картинка для лохов.
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14.05.2021 11:28
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Как будто рабсияне не в курсе, что у Украины есть рсзо и не ударят по ним ракетами в первую очередь - и что тогда?
Чем рабсийские ракеты сбивать, кроме слов министра обороны о том, что их надо сбивать?
7 лет война - до сих пор ПРО нет.
Одна только картинка для лохов.
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14.05.2021 11:28 Відповісти
Калібри ?
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14.05.2021 12:03 Відповісти
Калибры - хз рабочие ли.
А тополя, искандеры, точки у есть. Да, летят не все, но что-то полюбому долетает.
Чем это сбивать?
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14.05.2021 14:24 Відповісти
С-300М частково можуть. Але їх небагато.
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14.05.2021 15:02 Відповісти
Ефективність застарілих РСЗО вкрай низька, що показала вірмено-азербайджанська війна, розраховувати на них дуже складно! Упор потрібно робити на авіацію та ударні безпілотники!
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14.05.2021 16:11 Відповісти
Звичайну авіацію! 7 років було на підготовку, треба було готуватись! РСЗВ Ураган мають дуже малу дальність - 10-36 км і через це дуже низьку ефективність, потрібно практично впритул підходити до ворога для нанесення вогневого ураження,та смертельно небезпечно бо можна зіткнутись з передовими групами терористів на бронетехніці! Тому тільки авіація має наносити удари по ворогу на кримському напрямку.
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15.05.2021 16:43 Відповісти
а шо ты так интересуешься, може ты шпион?
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14.05.2021 21:42 Відповісти
И что теперь, тренироваться не надо? Так у раши и ЯО есть, так что, складываем лапки и сдаемсу?
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14.05.2021 14:53 Відповісти
и хлопцы двигаются как тараканы беременные,
и техника ЭЛЕМЕНТАРНО не модернизирована:
- тяжело сделать инерциальную топопривязку? (они уже сделаны нами для беспилотников и Вильхи)
- нельзя сделать гидравлику для автоматического опускания-поднимания домкратов ?
- сразу четыре "Урагана" на позиции - считай гарантированный прилет Калибра (для такой цели рашкованы ракеты не пожалеют, и будут правы)

уроки Карабаха мы не учим....
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14.05.2021 16:23 Відповісти
Вот она диванная аналитика!)))))
- Да, двигаться можно и быстрее - по себе знаю. Но для учений без лишней мотивации - главное четкость выполнения команд и выставления машины. так что тут все просто норм. И совершенно нет поводов для истерик.
- Да, техника еще 80-тых годов. Зато работает нормально. Да, неплохо бы модернизировать и машины и ракеты и системы наведения и прицеливания. Согласен полностью. Вот только кто за это платить будет? Сколько ракет уровня "Вильха" получили ребята на "Смерчах"? Заметьте, машины к "Смерчам никто так и не модернизировал". Я уже вообще молчу про "Нептун"((( Так что стоит порадоваться, что парни вполне справляются с наличествующими комплексами - это лучше, чем ничего или неумение их применять. Снова, не вижу поводов для бурных эмоций.
- А уж о типичном развертывании батареи в 6 машин - я вообще не понимаю сути претензий. Это стандартный способ применения РСЗО везде. В данном случае он обусловлен низкой точностью и качеством систем наведения - там необходим визуальный контакт между наводчиком и бусолью старшего офицера батареи. Пока не модернизируем системы наведения - так и будет. То, что их 6, это демонстрация боеготовности всех машин батареи, в реальности их количество может варьировать от 1 до 6.так что видео просто демонстрирует боеспособность батареи и способность офицеров одновременно навести все 6 машин (это важно, ибо даже по одной цели нужно наводить каждую машину отдельно). Раз все справились - значит все норм. так что тут не повод для истерик, а скорее для гордости - чтоб в 2013 году такую картинку снять пришлось бы поставить на уши всю 27 бригаду и собирать по всем батареям бг машины и адекватные экипажи. А сейчас это просто обычное состояние КАЖДОЙ батареи. Это земля и небо по сравнению с 2013 годом!
- И уничтожить их "одним Калибром" не так-то просто, как вам кажется: такое развертывание с ходу, с наведением и покиданием позиций мы летом 2015 года делали менее чем за 18 минут.
Уж поверьте лучше мне, я в 2015-16 на таких и служил)
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15.05.2021 21:38 Відповісти
Ці машини будуть знищені ще на марші, спецназ терористів заблокує їх пересування а потім їх накриють ракетним ударом.
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16.05.2021 00:49 Відповісти
Может и так. И командование и экипажи об этом знают. И... не поверите, об этом знает вся остальная армия... И кое что по этому поводу предпринимают))) так что да, такое может быть, особенно если эти машины выставить в одиночку против всей рашистской армии.
А еще может у всего рашистского спецназа разболеться зубы и он может не выйти на задачу, а рашистские ракетчики могут сойти сума и вломить по своему штабу... Много чего может.
А вот не может быть невидимой и неистребимой техники. Вот такого в этой реальности не бывает.
Так что вам в мир розовых пони, человеков невидимок и огнедышащих драконов)))))
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16.05.2021 16:12 Відповісти
а как же овермильярды потраченые бывшим на создание пво, прямо с его личного кошелька.
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14.05.2021 19:38 Відповісти
А за потреби не засцикуєте застосувати?
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14.05.2021 11:28 Відповісти
Видео недоступно?
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14.05.2021 11:29 Відповісти
А прошли ли Учения Прикрытия , этих Же Ураганов.На открытом поле , при Залпе видать на 100 км.
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14.05.2021 11:44 Відповісти
Там є запасні позиції.
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14.05.2021 12:04 Відповісти
Навчання це сила, слава ЗСУ
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14.05.2021 12:38 Відповісти
Хай знають, що ми готуємось. Не така вже й страшна московія. Сірію програли, Чечню програли … Навіть Грузію і ту з двох заходів не подолали. Все буде добре! Тримаємо порох сухим!
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14.05.2021 13:19 Відповісти
Очень уж старым все выглядит.
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15.05.2021 04:23 Відповісти
А де розвідка ? Їх що, так і будуть вивозити без прикриття ??
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14.05.2021 15:22 Відповісти
Ну с чего вы взяли, что вам все показали?) То что я лично наблюдал, на Цензоре появилось частями с перерывом в несколько недель( между разными видео одних и тех же учений разных подразделений) И задержка была в несколько месяцев))
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14.05.2021 22:25 Відповісти
Мордор - это отсталая сырьевая страна. Эта снежная Нигерия с армией 1 миллион 740 тыс. человек не смогла даже крохотную Грузию захватить.

Не надо самих себя запугивать: Мордор не способен начать Большую войну и захватить Юго-Восток Украины.Может только пакостить из-за угла грязными кривыми руками совково-даунбассовской гопоты...
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15.05.2021 09:36 Відповісти
Опоры ставят вручную....
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15.05.2021 10:24 Відповісти
Цим машинам вже років 20 мабуть.
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15.05.2021 12:26 Відповісти
40 не меньше)
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15.05.2021 18:32 Відповісти
у кацапов пуканы рвет, у США обычная РСЗО уже стреляет на 500 км,
с Румунии до Керчи достанет
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15.05.2021 20:23 Відповісти
Кто-нибудь, подскажите не уважаемому господину командующему, что "учения приближенные к боевым" - это когда стреляют по учебным целям в условиях контратаки условного противника. А эти покатушки называются "тренировка". Это то, что воины должны делать ЕЖЕНЕДЕЛЬНО без всяких парадных видосиков.
Знаете почему в РФ ракеты не туда и не так летят? Потому, что там учения РЕАЛЬНЫЕ. И после каждого такого инцидента, проводится очень много действий: начиная от снятия с должностей и заканчивая проверкой ТиБС всего боекомплекта. Враг становиться сильнее и мощнее. А у нас покатушки, видосики? Ню, ню ...
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17.05.2021 10:50 Відповісти
Да, просто отработка задачи №.... на время развёртывания.
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17.05.2021 11:40 Відповісти
Да, машинки старьё ещё то - на обычных кранах уже давно гидравлика для выравнивания и опоры стоит, а тут экипаж в ручную ключами крутит. А оборон заказ просто второй год подряд срывает ********** Украины зеленський в.о. Тварина конченная.
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17.05.2021 11:39 Відповісти
 
 