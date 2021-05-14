Проєкт "Без цензури": Адвокати диявола. Хто захищає Медведчука? ВIДЕО
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У свіжому випуску "Без цензури" Марина Данилюк-Ярмолаєва розповість про суд над Медведчуком, а також про його захисників у суді.
Отже, Віктор Медведчук – людина, яка роками відверто й навіть показово працює на Москву та відстоює інтереси Кремля в Україні, й підозрюється у фінансуванні тероризму в ОРДЛО і державній зраді, відбулася легким переляком - цілодобовим домашнім арештом.
Ми чули, як ця людина зливала Кремлю оборонні секрети, фінансувала тероризм, торгувала заручниками заради того, аби отримати контроль над торгівлею дизелем та електроенергією - і усього лиш домашній арешт!
Чи можна довести справу Медведчука до логічного завершення? Що для цього потрібно? А головне - чи наважиться на таке влада?
Як гадаєте, чи станемо ми свідками обвинувального вироку Віктору Медведчуку за державну зраду?
Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для Цензор.НЕТ.
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Патаму шо, Зло побеждается Добром, а не таким же Злом... -- в рамках действующего Законодательства!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
рашизм=тероризм
тысяЧЧи раZZ одно и то же, кривляется как недоношенное на горшке, по33орище!
тут мова йде про підлий продажний руSSкій мір і його адептів...
я хочу тебе заспокоїти: треба ще 10000-разів перепостити, яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і що раSSія країна-терорист!
Це дає результати!! в 2013-му знаєш скільки адептів руSSкого міра зі мною сперечались... в 21-му залишився ти один...відчувається що руSSкі терористи припиняють фінансування..
Люди читають, переконуються, ПРОЗРІВАЮТЬ: навіть Гниду -адепта руSSкого міра Злодія медведчука пускають по-етапу...так і до єрмаків з шуфричам, рабіновичами і мураєвими доберуться....один ти безмозглий...сходи, прошу, перепровірся....до речі, ти ще не відповів:
Чий Крим??
Всему есть предел. И отныне они таки адвокаты дьявола. Крапка