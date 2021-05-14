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Медведчук (1324) Данилюк-Ярмолаєва (361)

Проєкт "Без цензури": Адвокати диявола. Хто захищає Медведчука? ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

У свіжому випуску "Без цензури" Марина Данилюк-Ярмолаєва розповість про суд над Медведчуком, а також про його захисників у суді.

Отже, Віктор Медведчук – людина, яка роками відверто й навіть показово працює на Москву та відстоює інтереси Кремля в Україні, й підозрюється у фінансуванні тероризму в ОРДЛО і державній зраді, відбулася легким переляком - цілодобовим домашнім арештом.

Ми чули, як ця людина зливала Кремлю оборонні секрети, фінансувала тероризм, торгувала заручниками заради того, аби отримати контроль над торгівлею дизелем та електроенергією - і усього лиш домашній арешт!

Чи можна довести справу Медведчука до логічного завершення? Що для цього потрібно? А головне - чи наважиться на таке влада?

Як гадаєте, чи станемо ми свідками обвинувального вироку Віктору Медведчуку за державну зраду?

Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для Цензор.НЕТ.

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Також дивіться: Проєкт "Без цензури": Паспорти для зрадників. Що робити з російськими громадянами на Донбасі? ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти терехови, медведчуки, бойки, рабіновичі, мураєви, лукаші, труханови, тупіцькі, константінави, фокіни, шуфричі...і...і....!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!

рашизм=тероризм
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14.05.2021 15:03
+6
Медведчук зрадник, а Бубочка його посібник. Чи можливо влада за ніч перейшла до когось іншого? Думаєте ми забули Фокіна і Сивохо? Як там Сивохо вимагало вибачатися перед поліцаями даунбаса? А то, що він сам придумав, чи був радником у когось із Кривого Рогу? А куди дівались брати Єрмачили? Також поруч із Бубочкою.
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14.05.2021 15:26
+4
Важно не кто защищает это чмо, а кто его так "обвиняет" и "судит" по статьям 111 и 110 УК лучше любого, самого крутого защитника?. Вот это правильная постановка вопроса.
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14.05.2021 14:38
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Важно не кто защищает это чмо, а кто его так "обвиняет" и "судит" по статьям 111 и 110 УК лучше любого, самого крутого защитника?. Вот это правильная постановка вопроса.
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14.05.2021 14:38 Відповісти
Конкретно, в данном случае -- я буду сильно рад, когда Медведчук все наезды победит и подаст в суд на всю бенину гопу, во главе с Зелей. А заодно и на ЦН. И он будет прав!
Патаму шо, Зло побеждается Добром, а не таким же Злом... -- в рамках действующего Законодательства!
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14.05.2021 14:38 Відповісти
Дурак думкою багатіє.
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14.05.2021 23:18 Відповісти
Мудачук кум Путина- убийцы. И этим все сказано
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15.05.2021 12:38 Відповісти
Все это есть самый обычный постановочный фарс-шоу от 95 квартала для зеленого лохтората. Впереди еще минимум 99 серий. Сваты просто перестали справляться, аваковские прошлогодние "террористы" были уж очень смешны и бестолковы. Пришлось запустить новый сериал.
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14.05.2021 14:50 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти терехови, медведчуки, бойки, рабіновичі, мураєви, лукаші, труханови, тупіцькі, константінави, фокіни, шуфричі...і...і....!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!

рашизм=тероризм
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14.05.2021 15:03 Відповісти
тьху, надеось у тебя комп отберут, ты же неизлечимо больное!
тысяЧЧи раZZ одно и то же, кривляется как недоношенное на горшке, по33орище!
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15.05.2021 12:18 Відповісти
ватан, ти ще тут?! до чого тут мій комп??

тут мова йде про підлий продажний руSSкій мір і його адептів...
я хочу тебе заспокоїти: треба ще 10000-разів перепостити, яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і що раSSія країна-терорист!

Це дає результати!! в 2013-му знаєш скільки адептів руSSкого міра зі мною сперечались... в 21-му залишився ти один...відчувається що руSSкі терористи припиняють фінансування..

Люди читають, переконуються, ПРОЗРІВАЮТЬ: навіть Гниду -адепта руSSкого міра Злодія медведчука пускають по-етапу...так і до єрмаків з шуфричам, рабіновичами і мураєвими доберуться....один ти безмозглий...сходи, прошу, перепровірся....до речі, ти ще не відповів:
Чий Крим??
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15.05.2021 16:33 Відповісти
Медведчук зрадник, а Бубочка його посібник. Чи можливо влада за ніч перейшла до когось іншого? Думаєте ми забули Фокіна і Сивохо? Як там Сивохо вимагало вибачатися перед поліцаями даунбаса? А то, що він сам придумав, чи був радником у когось із Кривого Рогу? А куди дівались брати Єрмачили? Також поруч із Бубочкою.
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14.05.2021 15:26 Відповісти
Повесьте Медведчука - мир стане чище. Путина- в Гаагу. Всех олигархов раскуркулить.
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14.05.2021 18:33 Відповісти
Походу тебе уже пора на бутылку с более широким горлышком пересаживаться. Заслужил, золотой гребешок
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15.05.2021 06:23 Відповісти
помилилися зі статками
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14.05.2021 19:12 Відповісти
ГДЕ НАШЛИ ТАКИХ ТУПЫХ ПРОКУРОРОВ? ПРАВДА, ДРУГИХ ТАМ ПРОСТО, НЕТ! ТАМ ЖЕ ВСЕ УСТРОЕНЫ ПО КУМОВСТВУ, А НЕ ПО УМУ.
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14.05.2021 21:50 Відповісти
Не тупых, а "своих"
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15.05.2021 12:36 Відповісти
Яка херня, панове. Кожна людина має прово на захист, це закріплено законодавством. А тому звиздіти та хайпити на цій темі тупо. Але ж біомасса хаває та підвискує, як ті свині. Адвокат є адвокат і не потрібно професійні питання змішувати з приватними.
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14.05.2021 23:16 Відповісти
Адвокаты не знают, что Мудачук кум Путина -убийцы украинцев?
Всему есть предел. И отныне они таки адвокаты дьявола. Крапка
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15.05.2021 12:40 Відповісти
Смешко, Гордон, Шарий.
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15.05.2021 01:46 Відповісти
Ублюдка могут защищать толко такие же ублюдки...
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15.05.2021 19:04 Відповісти
 
 