Проєкт "Без цензури": Адвокати диявола. Хто захищає Медведчука? ВIДЕО

У свіжому випуску "Без цензури" Марина Данилюк-Ярмолаєва розповість про суд над Медведчуком, а також про його захисників у суді.

Отже, Віктор Медведчук – людина, яка роками відверто й навіть показово працює на Москву та відстоює інтереси Кремля в Україні, й підозрюється у фінансуванні тероризму в ОРДЛО і державній зраді, відбулася легким переляком - цілодобовим домашнім арештом.

Ми чули, як ця людина зливала Кремлю оборонні секрети, фінансувала тероризм, торгувала заручниками заради того, аби отримати контроль над торгівлею дизелем та електроенергією - і усього лиш домашній арешт!

Чи можна довести справу Медведчука до логічного завершення? Що для цього потрібно? А головне - чи наважиться на таке влада?

Як гадаєте, чи станемо ми свідками обвинувального вироку Віктору Медведчуку за державну зраду?

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