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"Нумо, нумо! Молодці, хлопці!": У Новосибірську під завзятий сміх провели чемпіонат з копання могил. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном
Учасники на швидкість рили ями і боролися за грошовий приз.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Baza.
Повідомляється, що цвинтарний турнір пройшов біля новосибірського крематорію в парку "Каменський". Його хотіли провести ще торік, але через пандемію перенесли. Організатори тоді заявляли, що копання могил з дотриманням соціальної дистанції "суперечить духу змагань".
У результаті змагання провели сьогодні. Його переможцями виявилися батько й син Вадим і Сергій Голованови.
"Вони вирили могилу за 38 хвилин. До того ж, їхня яма вийшла рівною і придатною для поховання", - зазначають місцеві видання.
Топ коментарі
+19 Oljik
показати весь коментар14.05.2021 14:36
+12 Ksenia VB
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+8 Шрек Баблокат
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хробачки все в гумус перетравлять
безумное существование одной шестой суши
Другие люди тоже либо лежали, либо сидели -- общая лампа освещала их лица, и все они молчали. Товарищ Пашкин бдительно снабдил жилище землекопов радиорупором, чтобы во время отдыха каждый мог приобретать смысл классовой жизни из трубы.
-- Товарищи, мы должны мобилизовать крапиву на фронт социалистического строительства! Крапива есть не что иное, как предмет нужды заграницы...
-- Товарищи, мы должны,-- ежеминутно произносила требование труба,
-- обрезать хвосты и гривы у лошадей! Каждые восемьдесят тысяч лошадей дадут нам тридцать тракторов!..
Сафронов слушал и торжествовал, жалея лишь, что он не может говорить обратно в трубу, дабы там слышно было об его чувстве активности, готовности на стрижку лошадей и о счастье.
Жачеву же, и наравне с ним Вощеву, становилось беспричинно стыдно от долгих речей по радио; им ничего не казалось против говорящего и наставляющего, а только все более ощущался личный позор. Иногда Жачев не мог стерпеть своего угнетенного отчаяния души, и он кричал среди шума сознания, льющегося из рупора:
-- Остановите этот звук! Дайте мне ответить на него!..
16 травня в Україні День пам'яті жертв політичних репресій.
було репресовано 1мил. 200 тис. українців.
Із них страчено 200 тис.
RIP
Падлюки зайві на землі.
Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Жители Березников (Пермский край) соберутся 17-19 июля возле городского пруда, чтобы отпраздновать фестиваль русского комара, в программе праздника песни про насекомых, конкурс моды, а также спортивные соревнования.
Как сообщила агентству "Интерфакс" один из организаторов праздника Наталья Парамонова, в этом году на торжествах в честь москитов планируется выбрать "самую вкусную девушку".
"Конкурс предназначен для тех женщин и девушек, которые утверждают, что их очень любят кусать насекомые. Из желающих будут выбраны претендентки, которым придется раздеться до шортиков и легких топов. В таком виде им предстоит простоять минут 20, а после экспертное жюри, куда войдет врач, осмотрит тела покусанных. Победительницей будет названа та, у которой обнаружится наибольшее число укусов", - сказала Парамонова.
Она напомнила, что в прошлом году состязание сорвалось из-за холодной погоды, из-за которой было мало самих "героев праздника". Зато в 2013 году конкурс на "самую вкусную девушку" проводился - победительницей тогда стала участница, на теле которой насчитали 100 укусов.
За свои "страдания" участницы будут награждены зрительским вниманием и символическими призами.
Организаторы также проведут соревнования на самый лучший шашлык, конкурс детской моды "Последний писк", турнир "Интеллектуальный зуд" и конкурс песни "Комаринская".
их в раSSее - много уродило,
просто нужно их, едрёна мать
половину - самозакопать !