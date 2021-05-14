УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5458 відвідувачів онлайн
Новини Відео СуспільствоЗа кордоном
7 247 44
Росія (47279) чемпіонат (205)

"Нумо, нумо! Молодці, хлопці!": У Новосибірську під завзятий сміх провели чемпіонат з копання могил. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Учасники на швидкість рили ями і боролися за грошовий приз.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Baza.

Повідомляється, що цвинтарний турнір пройшов біля новосибірського крематорію в парку "Каменський". Його хотіли провести ще торік, але через пандемію перенесли. Організатори тоді заявляли, що копання могил з дотриманням соціальної дистанції "суперечить духу змагань".

Також читайте: 62% жителів РФ не хочуть робити щеплення російською вакциною Sputnik V, - опитування "Левада-центру"

У результаті змагання провели сьогодні. Його переможцями виявилися батько й син Вадим і Сергій Голованови.

"Вони вирили могилу за 38 хвилин. До того ж, їхня яма вийшла рівною і придатною для поховання", - зазначають місцеві видання.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+19
"Давай-давай! Молодцы мальчики!": в Новосибирске под задорный смех провели чемпионат по копанию могил - Цензор.НЕТ 8372
показати весь коментар
14.05.2021 14:36
+12
Правильно роблять.
Падлюки зайві на землі.
показати весь коментар
14.05.2021 14:32
+8
когда человеку желают все самого худшего, говорят: "Что б ты родился и прожил жизнь в России!"
показати весь коментар
14.05.2021 14:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тренуються до вторгнення в Україну?
показати весь коментар
14.05.2021 14:32 Відповісти
Бог в помощь, пригодится для украинских черноземов.... "Давай-давай! Молодцы мальчики!": в Новосибирске под задорный смех провели чемпионат по копанию могил - Цензор.НЕТ 8203
показати весь коментар
14.05.2021 14:38 Відповісти
Хай краще своє падло у себе заривають. У нас місця не вистачить.
показати весь коментар
14.05.2021 14:44 Відповісти
херсонським хфермерам потрібні поживні речовини для помідорів та кавунів.... "Нумо, нумо! Молодці, хлопці!": У Новосибірську під завзятий сміх провели чемпіонат з копання могил - Цензор.НЕТ 8152
хробачки все в гумус перетравлять
показати весь коментар
14.05.2021 15:56 Відповісти
Ну якщо херсонським...
показати весь коментар
14.05.2021 16:00 Відповісти
Бесподобно-трагичный Платонов, "Котлован":
безумное существование одной шестой суши "Нумо, нумо! Молодці, хлопці!": У Новосибірську під завзятий сміх провели чемпіонат з копання могил - Цензор.НЕТ 7731

Другие люди тоже либо лежали, либо сидели -- общая лампа освещала их лица, и все они молчали. Товарищ Пашкин бдительно снабдил жилище землекопов радиорупором, чтобы во время отдыха каждый мог приобретать смысл классовой жизни из трубы.

-- Товарищи, мы должны мобилизовать крапиву на фронт социалистического строительства! Крапива есть не что иное, как предмет нужды заграницы...

-- Товарищи, мы должны,-- ежеминутно произносила требование труба,
-- обрезать хвосты и гривы у лошадей! Каждые восемьдесят тысяч лошадей дадут нам тридцать тракторов!..

Сафронов слушал и торжествовал, жалея лишь, что он не может говорить обратно в трубу, дабы там слышно было об его чувстве активности, готовности на стрижку лошадей и о счастье.

Жачеву же, и наравне с ним Вощеву, становилось беспричинно стыдно от долгих речей по радио; им ничего не казалось против говорящего и наставляющего, а только все более ощущался личный позор. Иногда Жачев не мог стерпеть своего угнетенного отчаяния души, и он кричал среди шума сознания, льющегося из рупора:

-- Остановите этот звук! Дайте мне ответить на него!..
показати весь коментар
14.05.2021 16:06 Відповісти
Треш. Краще не уявляти.
показати весь коментар
14.05.2021 16:11 Відповісти
було, було.....

16 травня в Україні День пам'яті жертв політичних репресій.
було репресовано 1мил. 200 тис. українців.
Із них страчено 200 тис.


RIP
показати весь коментар
14.05.2021 17:03 Відповісти
Правильно роблять.
Падлюки зайві на землі.
показати весь коментар
14.05.2021 14:32 Відповісти
когда человеку желают все самого худшего, говорят: "Что б ты родился и прожил жизнь в России!"
показати весь коментар
14.05.2021 14:33 Відповісти
А ще кажуть - щоб ти реінкарнувався на росії "Давай-давай! Молодцы мальчики!": в Новосибирске под задорный смех провели чемпионат по копанию могил - Цензор.НЕТ 7522
показати весь коментар
14.05.2021 14:36 Відповісти
"Давай-давай! Молодцы мальчики!": в Новосибирске под задорный смех провели чемпионат по копанию могил - Цензор.НЕТ 8372
показати весь коментар
14.05.2021 14:36 Відповісти
Москалі відчувають свій кінець.
показати весь коментар
14.05.2021 14:37 Відповісти
"Нумо, нумо! Молодці, хлопці!": У Новосибірську під завзятий сміх провели чемпіонат з копання могил - Цензор.НЕТ 1395
показати весь коментар
14.05.2021 15:24 Відповісти
Какая страна - такие и чемпионаты. То они коровьими какашками кидаются, то якутский скульптор целыестатуи ваяет из того-же материала. А теперь ещё и это "Давай-давай! Молодцы мальчики!": в Новосибирске под задорный смех провели чемпионат по копанию могил - Цензор.НЕТ 4961. Кацапы - дикие свинособаки "Давай-давай! Молодцы мальчики!": в Новосибирске под задорный смех провели чемпионат по копанию могил - Цензор.НЕТ 580
показати весь коментар
14.05.2021 14:37 Відповісти
Осьо теж зкріпно: На фестивале русского комара под Пермью определят "самую вкусную девушку" "Нумо, нумо! Молодці, хлопці!": У Новосибірську під завзятий сміх провели чемпіонат з копання могил - Цензор.НЕТ 3425

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Жители Березников (Пермский край) соберутся 17-19 июля возле городского пруда, чтобы отпраздновать фестиваль русского комара, в программе праздника песни про насекомых, конкурс моды, а также спортивные соревнования.
Как сообщила агентству "Интерфакс" один из организаторов праздника Наталья Парамонова, в этом году на торжествах в честь москитов планируется выбрать "самую вкусную девушку".
"Конкурс предназначен для тех женщин и девушек, которые утверждают, что их очень любят кусать насекомые. Из желающих будут выбраны претендентки, которым придется раздеться до шортиков и легких топов. В таком виде им предстоит простоять минут 20, а после экспертное жюри, куда войдет врач, осмотрит тела покусанных. Победительницей будет названа та, у которой обнаружится наибольшее число укусов", - сказала Парамонова.
Она напомнила, что в прошлом году состязание сорвалось из-за холодной погоды, из-за которой было мало самих "героев праздника". Зато в 2013 году конкурс на "самую вкусную девушку" проводился - победительницей тогда стала участница, на теле которой насчитали 100 укусов.
За свои "страдания" участницы будут награждены зрительским вниманием и символическими призами.
Организаторы также проведут соревнования на самый лучший шашлык, конкурс детской моды "Последний писк", турнир "Интеллектуальный зуд" и конкурс песни "Комаринская".
показати весь коментар
14.05.2021 15:19 Відповісти
Не там проводили, надо было в казани провести этот веселый чемпионат.
показати весь коментар
14.05.2021 14:39 Відповісти
"Нумо, нумо! Молодці, хлопці!": У Новосибірську під завзятий сміх провели чемпіонат з копання могил - Цензор.НЕТ 4647
показати весь коментар
14.05.2021 15:30 Відповісти
Ой ***** ліл! "Нумо, нумо! Молодці, хлопці!": У Новосибірську під завзятий сміх провели чемпіонат з копання могил - Цензор.НЕТ 877
показати весь коментар
14.05.2021 16:40 Відповісти
правильно Кузьма спивав : Москалi - то хворi люди !
показати весь коментар
14.05.2021 14:40 Відповісти
вышедшие в финал закапывают проигравших ? "Давай-давай! Молодцы мальчики!": в Новосибирске под задорный смех провели чемпионат по копанию могил - Цензор.НЕТ 4352
показати весь коментар
14.05.2021 14:41 Відповісти
шар земной страдает от дебилов,
их в раSSее - много уродило,
просто нужно их, едрёна мать
половину - самозакопать !
показати весь коментар
14.05.2021 14:45 Відповісти
"Нумо, нумо! Молодці, хлопці!": У Новосибірську під завзятий сміх провели чемпіонат з копання могил - Цензор.НЕТ 945
показати весь коментар
14.05.2021 14:53 Відповісти
Это они после вакцинации « Спутником « такие соревнования устроили ? Как раз две страны которые закупили эту барматуху ! Теперь ясно , где такие соревнования проходят - тех вакцинировали Спутником !
показати весь коментар
14.05.2021 15:12 Відповісти
Угро-кацапи - що ти хочеш?
показати весь коментар
14.05.2021 15:49 Відповісти
До чого тут Словакія чи Угорщина? Рашка до Європи немає ніякого відношення, і цей чемпіонат кацапи проводять як тренування. Раніше он вони гівном кидались... Мавпи))
показати весь коментар
14.05.2021 15:00 Відповісти
"В России дураков на сто лет вперёд припасено...". ((Здається, Чехов).
показати весь коментар
14.05.2021 15:04 Відповісти
Зкріпно! Дна у них таки дійсно нетуті... "Нумо, нумо! Молодці, хлопці!": У Новосибірську під завзятий сміх провели чемпіонат з копання могил - Цензор.НЕТ 9756
показати весь коментар
14.05.2021 15:23 Відповісти
Как же скучно я живу (с) "Нумо, нумо! Молодці, хлопці!": У Новосибірську під завзятий сміх провели чемпіонат з копання могил - Цензор.НЕТ 2540
показати весь коментар
14.05.2021 15:24 Відповісти
А шо ? Отличный скил между прочим ))
показати весь коментар
14.05.2021 15:30 Відповісти
Думал, что после блинов на лопате ничем не удивят - ан нет...!
показати весь коментар
14.05.2021 16:01 Відповісти
Нижний Новгород, Масленица 2019: холопам ШВЫРЯЛИ блины из окна
показати весь коментар
14.05.2021 16:47 Відповісти
Класс) пусть больше роют, заранее. Потом как от нас везти обратно будут, уже все будет готово)
показати весь коментар
14.05.2021 16:16 Відповісти
Одним словом ***********... "Нумо, нумо! Молодці, хлопці!": У Новосибірську під завзятий сміх провели чемпіонат з копання могил - Цензор.НЕТ 9048
показати весь коментар
14.05.2021 16:25 Відповісти
нация лишнехромсомных выбледков....а потом даг или чечен скажет-на бутылку,рюзьге мужгий.
показати весь коментар
14.05.2021 16:32 Відповісти
ЧЕМПИОНЫ:
"Нумо, нумо! Молодці, хлопці!": У Новосибірську під завзятий сміх провели чемпіонат з копання могил - Цензор.НЕТ 6417
показати весь коментар
14.05.2021 16:37 Відповісти
"Нумо, нумо! Молодці, хлопці!": У Новосибірську під завзятий сміх провели чемпіонат з копання могил - Цензор.НЕТ 3359
показати весь коментар
14.05.2021 16:42 Відповісти
 
 