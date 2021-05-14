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Гордон (110) Маріуполь (2821) Порошенко (13234) суд (8046)

Гордон готовий судитися з Порошенком: "Справа не в Маріуполі. Справа в ревнощах"

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Журналіст Дмитро Гордон заявив, що "із задоволенням" судитиметься з п'ятим президентом України, народним депутатом від фракції "Європейська Солідарність" Петром Порошенком за заяви про здачу Маріуполя в 2014 році.

Про це Гордон заявив у своєму відеоблозі.

"До недавнього часу мені здавалося, що я чогось досяг, але я жорстоко помилявся. Тільки сьогодні я зрозумів, що життя вдалося, коли прийшла блага вість про те, що п'ятий президент України Петро Олексійович Порошенко вирішив подати на мене в суд. Що ж так обурило Петра Олексійовича? Петра Олексійовича обурило те, що в п'ятницю на "Свободі слова" у Савіка Шустера я сказав, що вважаю, що керівництво України та Росії вступило в злочинну змову", - заявив Гордон.

На його думку "справа не в Маріуполі. Справа в ревнощах. Нещодавно я випустив цукерки "Гордон в шоколаді", а оскільки Петро Олексійович теж випускає цукерки, але тільки "Гівно в шоколаді", ось він і обурився: як це так? Мовляв, я переходжу йому дорогу і тепер законодавцем мод в шоколадних цукерках буде не він".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко подав позов проти МВС за наклеп, - адвокат Головань

"У будь-якому випадку суд з Петром Олексійовичем Порошенком стане захопливим видовищем, за яким в онлайн-режимі будуть спостерігати мільйони людей у ​​всьому світі. Приголомшлива історія! Подарунок, краще за який придумати важко. Петро Олексійович, із задоволенням з вами судитимусь", - запевнив Гордон.

Як повідомлялося раніше, Порошенко вирішив судитися з Гордоном через звинувачення в тому, що він у 2014 році в результаті змови з президентом РФ Володимиром Путіним дав військовим наказ залишити Маріуполь.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+68
Ага Гордон готов судиться с Порошенко: "Дело не в Мариуполе. Дело в ревности" - Цензор.НЕТ 1235

Гордон готов судиться с Порошенко: "Дело не в Мариуполе. Дело в ревности" - Цензор.НЕТ 5567
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14.05.2021 14:57
+48
Напомнить про это тупое чмо? Оно сначала валит Пороха, а потом заявляет такое

Гордон готов судиться с Порошенко: "Дело не в Мариуполе. Дело в ревности" - Цензор.НЕТ 5829
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14.05.2021 14:56
+46
Ну куда там Пороху тягаться со знаменитыми на весь мир конфетами Го#дон в шоколаде. 😁 А если серьезно надо признать журналистики в стране нет
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14.05.2021 14:59
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Лысый хорошо сказал и одновременно попустил Потроха!!!
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15.05.2021 11:33 Відповісти
До Пороха ему как до Луны рачки
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15.05.2021 12:30 Відповісти
На ринку ,пірамідки йому продавати , а Шустеру ,..контрабандою їх доставляти ....з Італії..
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15.05.2021 13:32 Відповісти
гандон в шоколаді
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15.05.2021 11:55 Відповісти
А почему это конфеты Порошенко- "г..но в шоколаде"?!
Пи..дит этот гордон. В местных магазинах конфеты Рошен улетают моментально, и в интернете тоже на каждую позицию этих конфет - по 400 купивших (продаются килограммовыми пачками).
Плохие конфеты никто бы не покупал 🍬🍬🍬🍬
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15.05.2021 12:27 Відповісти
Конфеты "Рошен" продаются во всех странах ЕС. У нас в Литве во всех торговых сетях есть. И в широком ассортименте. Качество отличное, цена норм. Покупаю Гордон готовий судитися з Порошенком: "Справа не в Маріуполі. Справа в ревнощах" - Цензор.НЕТ 2264
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15.05.2021 14:52 Відповісти
Вот ему и завидно.
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15.05.2021 12:31 Відповісти
Цікаво , скільки кремлівський фюрер платить Го@ дону , за таке дешеве гоніво і лайно на Петра Олексійовича ?
Гидко слухати цього упиря про якісь цукерки , - дешевий піар і сором 😡
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15.05.2021 12:44 Відповісти
гордон, як там пірамідкі? продаються?
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15.05.2021 14:04 Відповісти
Посмотрите еще раз раз видео и вы увидите ответ на ваш вопрос
Не дословно на вопрос о пирамидках Гондон отвечает - Говорят я пирамидки продавал
"Идите в жопу" (громко и дословно - ) с этими пирамидками (не дословно)
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15.05.2021 14:35 Відповісти
Ї###нутий на всю свою лису голову... Гордон готовий судитися з Порошенком: "Справа не в Маріуполі. Справа в ревнощах" - Цензор.НЕТ 51
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15.05.2021 14:35 Відповісти
как он сдался перед Таней Чорновол это надо было видеть на шоу у Мочейчуч... Она ему ТОЛЬКО!!! порекомендовала поменьше верить ватникам, на интервью с которым он ссылается , о Мариупольской битве вчастности... Оно распустило свои психи - ВЫ ЧТО, .ПОДОЗРЕВАЕТЕ МЕНЯ В ТОМ , ЧТО Я АГЕНТ КРЕМЛЯ На что она лаконично -утвердительно согласилась ( лаконичнее чем даже в стиле YES I DO)
Га(р)дон самосжегся ?
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15.05.2021 19:10 Відповісти
))) а реально, в повседневной жизни, штопаный в шоколаде, это резина отработанная в шоколадным цеху.
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15.05.2021 23:17 Відповісти
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