"Я б не радила вам іти в суд щодо Маріуполя, бо ви не знаєте, що там було": Чорновол - Гордону. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Журналіст-розслідувач Тетяна Чорновол розкритикувала слова Дмитра Гордона про домовленості "здати" Маріуполь, які нібито існували в 2014 році.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Чорновол в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1" нагадала, що була безпосереднім свідком подій під Маріуполем у червні 2014 року.
"Стосовно пана Гордона. Я б вам не рекомендувала йти в суд щодо Маріуполя, бо ви не знаєте, що там було. А я знаю, - зазначила Чорновол. - Я тоді була у складі "Азова". Я не хочу сказати, що Азов "не готовий був захистити Маріуполь - звичайно, готовий. Ми всі прагнули захистити Маріуполь. Весь склад "Азова" тоді стояв на блок-посту зі зброєю і чекав нашої черги піти в бій. Нагадаю, тоді російські війська наступали на Маріуполь. Однак у бій ми не пішли - воювала армія, зокрема 72 бригада. Воювала Нацгвардія, вони йшли в бій. Зазнавали втрат. Ми стояли на блокпосту, тому що чекали в принципі наказу піти в бій, але так у бій ми і не пішли. Шанси у нас були невеликі, тому що "Азов" тоді був озброєний фактично виключно автоматами, тому це було раціональне рішення українського командування - притримувати "Азов" у резерві. Ситуація була досить складна, але треба відзначити особливу роль української артилерії, яка завдала великих втрат російським десантникам, що стояли під Маріуполем. І це дозволило тоді Порошенку з позиції сили вести переговори щодо Мінських угод. Тому я хочу зазначити, що той день - це була велика перемога Порошенка. Зокрема, завдяки їй я залишилася, наприклад, живою, і багато інших залишилися живими", - сказала журналіста.
"Ви хочете сказати, що я - агент російський чи що ви хочете сказати?", - запитав Гордон.
"Ви користуєтеся інформацією, що надходить від кремлівських агентів. Зрозуміло, яку сторону ви захищаєте", - додала Чорновол.
Співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов запитав Гордона, чи знає він, коли був звільнений Маріуполь.
"У червні - 14 або 15", - відповів Гордон.
"13 червня 2014-го року. Коли Порошенко став Головнокомандувачем? 7 червня 2014-го року. Менш ніж через тиждень Маріуполь було звільнено. Ці дві цифри показують брехню цієї людини. Хотів би сказати Гордону, що за фейки і брехню будете відповідати в суді", - резюмував Герасимов.
Будь ласка, зачекайте...
А разведка авиации ДВАЖДЫ давала координаты колонны Гиркина и наша авиация оба раза получила запрет взлететь и уничтожить противника.
Напомню, что в тот день, отступившие из Славянска гиркиновцы захватили Донецк!!!
Сложный вопрос, не правда ли?
Надо посмотреть видео этого "беркута" и всё сильно прояснится.
Вот вам пример из истории.
Враги СССР рассказали о подавлении хлебного бунта и расстреле мирных протестующих в Новочеркасске. Но ведь от того, что рассказали враги, от этого факт массового расстрела мирных людей, не перестал существовать...
На власній землі. Там підтекст такий: бачите, які ми добрі - обіцяємо 500 баксів.
А могли б пообіцяти й 100. Чи 50. Чи миску баланди. Цінуйте нашу доброту.
Більшовики теж обіцяли Комунізм. А по факту вийшов червоний терор, ГУЛАГ і Голодомор.
В планах захвата украинского Причерноморья, встали лоб в лоб интересы Москвы и одной, Ближневосточной страны... А у нас семь лет нет проукраинской власти...
Имитировать вражду - это бывает.
За малую денюжку мать родную продаст - что удивляться его гнилым действиям?
Пляшет под дудку Зебила и Ко.....
За то что хотел поторговаться с Киевом, привез люмпенбыдло из ростова побыковать, а вместе с быдлом получил в придачу зеленых человечков. которые никак не входили в его планы...пришлось отбивать марик уже силами Украины ..а вот алчевск уже сосать....окопалась москальня крепко
"Таня, так вся країна не проти дізнатись що там було насправді - і в Маріуполі, і на Майдані, і договорняки на Донбасі, і в КРиму, і т.д."
завравшемуся журналисту.
так облизував зелену дупку,що моєму здивуванню не було меж!
Зеленський і розумниця,і геніяльний, і гігант думки і весь такий
мі-мі-мі,що куди не поцілуєшь все буде тобі щастя! Море мудрості!
Таким славословієм можуть заніматися тільки відверті підлабузники!
добез вазеліна в дупу залізе, лисою макітрою.
лещенко та і вся білязажопна камарілья! Напевно Петро Олексієвич
приходить до них увісні і дає ім гарних люлей. Суки кончені!!!
когда в стране война.
шо при полномПэ,шо при зеленойГнуси.
https://www.youtube.com/watch?v=jbDM58Et3MA