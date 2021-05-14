У Дніпрі затримали групу, яка підірвала банкомат і викрала 330 тис. грн, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські Дніпра затримали групу озброєних зловмисників, які в березні цього року підірвали банкомат і викрали понад 330 тис. гривень

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Вночі 17 березня в поліцію надійшло повідомлення про вибух одного з банкоматів по проспекту Олександра Поля в Центральному районі міста Дніпро. Як з'ясувалося, злочинці підірвали банкомат і заволоділи касетами з грошовими коштами. Від вибуху приміщення, де було встановлено банкомат, частково зруйнувалося.

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Поліцейські відновили маршрути пересування злодіїв, встановили місця їх проживання і транспортний засіб, яким вони переміщалися. В результаті підозрюваних у злочині затримали - ними виявилися 33 та 34-річні жителі Дніпра.

Правоохоронці вилучили у зловмисників гроші, 2 пістолети, гранату із запалом, димові шашки, бронежилети, набої, пакети з наркотичною речовиною, фрагменти карт з місцезнаходженням банкомату, чорнові записи та інші речові докази. Крім цього, в гаражі одного з фігурантів правоохоронці виявили газовий і кисневий балони, гумові шланги, металеві трубки.

Зараз двом чоловікам слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 4 ст. 185 (крадіжка), ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Суд обрав затриманим запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави.

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