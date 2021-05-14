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У Дніпрі затримали групу, яка підірвала банкомат і викрала 330 тис. грн, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Поліцейські Дніпра затримали групу озброєних зловмисників, які в березні цього року підірвали банкомат і викрали понад 330 тис. гривень

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У Дніпрі затримали групу, яка підірвала банкомат і викрала 330 тис. грн, - Нацполіція 01

Вночі 17 березня в поліцію надійшло повідомлення про вибух одного з банкоматів по проспекту Олександра Поля в Центральному районі міста Дніпро. Як з'ясувалося, злочинці підірвали банкомат і заволоділи касетами з грошовими коштами. Від вибуху приміщення, де було встановлено банкомат, частково зруйнувалося.

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Поліцейські відновили маршрути пересування злодіїв, встановили місця їх проживання і транспортний засіб, яким вони переміщалися. В результаті підозрюваних у злочині затримали - ними виявилися 33 та 34-річні жителі Дніпра.

У Дніпрі затримали групу, яка підірвала банкомат і викрала 330 тис. грн, - Нацполіція 02

Правоохоронці вилучили у зловмисників гроші, 2 пістолети, гранату із запалом, димові шашки, бронежилети, набої, пакети з наркотичною речовиною, фрагменти карт з місцезнаходженням банкомату, чорнові записи та інші речові докази. Крім цього, в гаражі одного з фігурантів правоохоронці виявили газовий і кисневий балони, гумові шланги, металеві трубки.

У Дніпрі затримали групу, яка підірвала банкомат і викрала 330 тис. грн, - Нацполіція 03

Зараз двом чоловікам слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 4 ст. 185 (крадіжка), ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Суд обрав затриманим запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави.

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Предлагаю никого не садить а на фронт диверсантами отправить. В Днепре задержана группа, подорвавшая банкомат и похитившая 330 тыс. грн, - Нацполиця - Цензор.НЕТ 2250
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14.05.2021 21:16 Відповісти
искупить кровью У Дніпрі затримали групу, яка підірвала банкомат і викрала 330 тис. грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5185
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14.05.2021 21:28 Відповісти
Бомбить банкоматы в одло ?
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14.05.2021 21:28 Відповісти
У Дніпрі затримали групу, яка підірвала банкомат і викрала 330 тис. грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2464
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14.05.2021 21:34 Відповісти
и украденные деньги выдать на расходы в тылу врага У Дніпрі затримали групу, яка підірвала банкомат і викрала 330 тис. грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3096
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14.05.2021 21:32 Відповісти
Самоокупаемость превыше всего. У Дніпрі затримали групу, яка підірвала банкомат і викрала 330 тис. грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5453
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14.05.2021 21:35 Відповісти
у нас есть банда покруче. Вот что с НЕЙ делать?
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14.05.2021 21:55 Відповісти
красавчики, хоть людей не трогали, а банкоматы то такое, их не жалко.
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15.05.2021 05:46 Відповісти
 
 