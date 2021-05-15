УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
48215 відвідувачів онлайн
Відео Політика України
708 2
Польща (2060) Чапутович (56) Люблінський трикутник (18) Київський безпековий форум (51)

Можемо розвивати інфраструктурні проєкти, - Чапутович про співпрацю України із східноєвропейськими країнами ЄС. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Україна може долучитися до ініціатив східноєвропейських країн-членів Європейського Союзу, зокрема у сфері інфраструктури.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив ексміністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму.

"Ми могли б розвивати інфраструктурні відносини з Україною. Я маю на увазі такі країни ЄС, як Польща, Словаччина, Угорщина. І Україна отримувала б від цього користь", - підкреслив Чапутович. Він додав, що Україна і країни ЄС можуть тісно співпрацювати в питаннях енергетичної безпеки.

"Польща хоче бути незалежною від Росії в імпорті газу. Тому ми приєдналися до магістралі Північного моря, до Балтійського трубопроводу, маємо LNG-термінал і підписали угоду зі Сполученими Штатами про постачання скрапленого природного газу", - сказав ексміністр.

Читайте також: Київський безпековий форум проведе онлайн-дискусію День Європи в Україні

Ще один важливий для України формат, за його словами, - це так званий Люблінський трикутник, створений Польщею, Литвою та Україною.

"Це менший, але також дуже корисний формат для України, для консультацій із питань безпеки, економічної співпраці, вирішення певних історичних проблем", - зазначив Чапутович.

Він зазначив, що Україна не може брати повноцінну участь у деяких об'єднаннях, оскільки вони обмежуються країнами-членами ЄС, але могла б отримати статус спостерігача.

"Одним із спостерігачів є Сполучені Штати, іншим - Німеччина. Україна добре б вписалася в такий формат", - резюмував Чапутович.

Дивіться також: Жовква вручив орден "За заслуги" III ступеня ексглаві МЗС Польщі Чапутовичу, який підтримує курс України в ЄС і НАТО і посилення санкцій проти РФ. ФОТО

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЗЕлені барани: після санкцій проти контрабандистів, доходи митниці... ну, ви здогадалися)))
2 квітня, особиста піар-агенція клоуна запровадила "санкції" проти найбільших контрабандистів.
За повідомленням спікерів особистої піар-агенції, ці люди завдають збитків в розмірі 300 мільярдів гривень в рік, або 25 мільярдів гривень в місяць.
А тепер - простий факт на основі даних Казначейської служби:
- доходи від митниці за березень (тоді "санкцій" не було) - 34,4 мільярди гривень
- доходи від митниці за квітень ("санкції" діяли цілий квітень)... ні, не 34,4 + 25 = 60,4 мільярдів.
А менше, ніж було в березні - всього 30,4 мільярди гривень.
Не Медведчуком єдиним сцють нам в очі.
показати весь коментар
15.05.2021 13:43 Відповісти
Зачем им сжиженый газ,экономика для народа, подымут цены, воьмут кредиты на субсидии и продадут Землю народа вместе со страной, нет флаг , герб и название страны оставят, а так Украиныи,народа не будет так что планы у Поляков и местной "власти" разны потому они нас и предупредили, что бы догнать Польшу надо 30-40 лет при условии, что она будет стоять на месте, а начинали мы то вместе,одинаково так что с властью нынешней и прелыдущей, нам бы не Польшу догнать, а выжить надо.
показати весь коментар
15.05.2021 14:04 Відповісти
 
 