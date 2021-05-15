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Величезний прапор Ізраїлю близько чотирьох годин ширяв над центром Києва. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Величезний прапор Ізраїлю близько 4 годин ширяв над Києвом. Полотнище розміром у 40 квадратних метрів утримувалося вантажним дроном. Воно облетіло центр міста - над Хрещатиком, Михайлівською площею біля Міністерства закордонних справ України, Аркою дружби народів.

Акцію солідарності провела українська організація "Дронаріум", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Деталі".

"Це особисте. Я симпатизую державі Ізраїль, для мене вона - той еталон, до якого має прагнути Україна. Особливо якщо врахувати, що і у вас (в Ізраїлі. - Ред.) теж надзвичайно складні відносини з Росією. Тому я подумав, що найменше, найелементарніше, що ми для вас можемо зробити в нинішній ситуації, - це підняти ваш прапор на висоту. Хотіли просто показати, що ми з вами, бачимо, що насправді у вас відбувається", - зазначив організатор акції Руслан Бєляєв.

Дивіться також: Три дні ескалації: "Хамас" із Сектору Гази випустив по ізраїльських містах понад тисячу ракет, Ізраїль відповів сотнями ракетних і авіаударів. ВIДЕО

Величезний прапор Ізраїлю близько чотирьох годин ширяв над центром Києва 01

Як повідомлялося, армія Ізраїлю почала наземну операцію в Секторі Гази.

Нагадаємо, ракетні удари між Ізраїлем і Сектором Гази тривають з 10 травня.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що палестинські угруповання ХАМАС та "Ісламський джихад" заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.

Глава політбюро ХАМАС Ісмаїл Ханія поклав всю відповідальність за те, що відбувається в регіоні, на Ізраїль. Також в ізраїльських містах Лоді та Єрусалимі спостерігаються масові заворушення. У Лоді запровадили надзвичайний стан.

Увечері 12 травня президент США Джо Байден провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Вони обговорили загострення конфлікту з ХАМАСом у Секторі Гази. Джо Байден висловив сподівання, що незабаром цей конфлікт буде завершений.

Одна з ракет, випущених терористичним угрупуванням ХАМАС по території Ізраїлю, пробила систему захисту "Залізний купол".

Влада Ізраїлю повідомила про загибель 16 членів збройного підрозділу ХАМАС унаслідок обстрілу Сектору Гази. За даними органів охорони здоров'я Палестини, з моменту початку ескалації конфлікту в Газі було вбито щонайменше 56 осіб. В Ізраїлі, за даними влади, загинули шестеро людей.

Арабська меншина становить приблизно 21% ізраїльських громадян - переважно це люди, які жили в країні ще до створення держави Ізраїль у 1948 році і залишилися у своїх містах.

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Топ коментарі
+67
напомню этому любителю, что Израиль не признает Голодомор геноцидом.
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15.05.2021 15:35
+65
Огромный флаг Израиля около четырех часов парил над центром Киева - Цензор.НЕТ 1124
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15.05.2021 15:32
+44
Ізраїль не визнає геноцид українців у 1932-1933 роках - це все що потрібно знати про іудеїв. Чому українці мають поважати цю націю?
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15.05.2021 15:39
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Кремль с 1917 года - это и есть евреи.
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16.05.2021 15:09 Відповісти
Грузовой дрон, поддерживающий виртуальную реальность.
Величезний прапор Ізраїлю близько чотирьох годин ширяв над центром Києва - Цензор.НЕТ 7436
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16.05.2021 13:46 Відповісти
Удивляет, что всего 4 часа.
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16.05.2021 15:33 Відповісти
Израиль это фактически враг Украины-ведь поддерживает Россию,не признает Голодомор и считает УПА-запрещенной организацией.
Израиль это страна-захватчик чужой Арабской земли. Почему Украина дожна быть на стороне своего врага-Израиля? Всех кто любит Израиль-езжайте туда и в Украину не возвращайтесь. Израиль укрывает у себя давая гражданство украинским ворам еврейского происхождения-например Коломойского. Украине от Израиля ничего кроме вреда. Напомню что Израиль это нацистское государство-захватчик чужой Арабской земли. Первый раз он захватил еще до новой эры выйдя из своей НАСТОЯЩЕЙ Родины-Египта,а второй раз уже в 20 веке снова припершись на чужую Арабскую землю. Почитайте цитаты Талмуда и вы поймете что Евреи это нацисты,настоящине нацисты презирающие другие народы. И вы предлагаете Украинцам их жалеть?
https://www.checheninfo.com/2017/02/11/328/
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17.05.2021 01:32 Відповісти
Израиль, страна средне европейского уровня. Евреи Европу дотянули до ее нынешнего мах. уровня и затем за чем то уронили . Смотрим как это сказывается на нашей Украине.
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19.05.2021 14:37 Відповісти
Израиль не враг Украины. Израиль любит ИЗраиль. И поэтому поддерживает Россию,не признает Голодомор,и не уважает УПА,у которой они учились любить свою родину.Все было бы хорошо ,но халявный гешефт,это вторая по значимости черта обыкновенного 73% еврейского населения.
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19.05.2021 14:42 Відповісти
Представьте если Украина официально не признает Холокост-я думаю из Израиля будет море визга и евреи тут-же запишут Украину во враги. Я Украине тоже предлагаю любить Украину и те страны котрые поддерживают ОРУЖИЕМ Украину в войне против России. Турция например. И мне плевать на то что Турция ненавидит Израиль. По этойй-же причине не похер сколько израильтян умрет в этом конфликте. Израильтяне не уважают наши жертвы Голодомора ,не осуждают агрессию России в Украине(и 15 млн убитых)-почему украинцы должны уважать еврейские жертвы в 2 мировой и в сегодняшнем конфликте?
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19.05.2021 16:46 Відповісти
Посол Израиля надеюсь не возражал?
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17.05.2021 10:36 Відповісти
Я до 2017 года ненавидел всех евреев. Эту ненависть мне преподала моя бабушка ,которая в 1930....годах видела голимую действительность и рассказала мне ,но к сожалению не поняла ее развитие. Кстати я честно не понимаю .но говорю как есть.Фильм с еврейским актером меня напрягает,даже если я не знаю,что актер -еврей.Наверно в прошлой жизни меня младенцем евреи кровотролили .
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19.05.2021 14:53 Відповісти
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