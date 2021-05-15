Величезний прапор Ізраїлю близько чотирьох годин ширяв над центром Києва. ВIДЕО

Величезний прапор Ізраїлю близько 4 годин ширяв над Києвом. Полотнище розміром у 40 квадратних метрів утримувалося вантажним дроном. Воно облетіло центр міста - над Хрещатиком, Михайлівською площею біля Міністерства закордонних справ України, Аркою дружби народів.

Акцію солідарності провела українська організація "Дронаріум", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Деталі".

"Це особисте. Я симпатизую державі Ізраїль, для мене вона - той еталон, до якого має прагнути Україна. Особливо якщо врахувати, що і у вас (в Ізраїлі. - Ред.) теж надзвичайно складні відносини з Росією. Тому я подумав, що найменше, найелементарніше, що ми для вас можемо зробити в нинішній ситуації, - це підняти ваш прапор на висоту. Хотіли просто показати, що ми з вами, бачимо, що насправді у вас відбувається", - зазначив організатор акції Руслан Бєляєв.

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Як повідомлялося, армія Ізраїлю почала наземну операцію в Секторі Гази.

Нагадаємо, ракетні удари між Ізраїлем і Сектором Гази тривають з 10 травня.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що палестинські угруповання ХАМАС та "Ісламський джихад" заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.

Глава політбюро ХАМАС Ісмаїл Ханія поклав всю відповідальність за те, що відбувається в регіоні, на Ізраїль. Також в ізраїльських містах Лоді та Єрусалимі спостерігаються масові заворушення. У Лоді запровадили надзвичайний стан.

Увечері 12 травня президент США Джо Байден провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Вони обговорили загострення конфлікту з ХАМАСом у Секторі Гази. Джо Байден висловив сподівання, що незабаром цей конфлікт буде завершений.

Одна з ракет, випущених терористичним угрупуванням ХАМАС по території Ізраїлю, пробила систему захисту "Залізний купол".

Влада Ізраїлю повідомила про загибель 16 членів збройного підрозділу ХАМАС унаслідок обстрілу Сектору Гази. За даними органів охорони здоров'я Палестини, з моменту початку ескалації конфлікту в Газі було вбито щонайменше 56 осіб. В Ізраїлі, за даними влади, загинули шестеро людей.

Арабська меншина становить приблизно 21% ізраїльських громадян - переважно це люди, які жили в країні ще до створення держави Ізраїль у 1948 році і залишилися у своїх містах.