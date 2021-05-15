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Фігурант "справи Сенцова" Чирній: У ФСБ катували дві доби - вимагали назвати "організаторів українського опору в Криму". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Кримчанин Олексій Чирній дійсно хотів організувати опір в Криму і планував підірвати пам'ятник Леніну в Сімферополі, але одноосібно. Зрадили його найкращі друзі.

Про це фігурант "справи Сенцова", що відбув покарання в Росії за звинуваченням підготовки терактів у Криму, розповів в інтерв'ю Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

"До мене застосовували спецзасоби, кийком били по ребрах і ногах. Також робили мені "слоника"- це коли всередину протигаза задувають тютюновий дим, щоб задихався", - розповів Чирній.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фігурант "справи Сенцова" Чирній повернувся в Україну. ФОТО

На цих допитах Чірнія змушували дати свідчення проти Олега Сенцова і визнати його організатором. Олексій каже, що не намовляв на Олега. Але пізніше все ж пішов на угоду зі слідством обмовивши і себе, й інших учасників так званої "групи Сенцова".

З російської виправної колонії суворого режиму в Батайську Чірнія звільнили 7 травня. Йому довічно заборонено в'їзд до Росії. До російського ув'язнення Чирній отримав ступінь кандидата історичних наук, проводив екскурсії до кримських печер і брав участь у військово-історичних реконструкціях. Найближчий місяць буде проходити психологічну і медичну реабілітацію. Чим буде займатися після - поки не вирішив.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фігурант "справи Сенцова" Чирній вийшов на свободу через 7 років ув'язнення в РФ, - Денісова

Нагадаємо, в ніч з 8 на 9 травня 2014 року в Криму російські силовики затримали викладача історії Олексія Чирнія. Його судили за звинуваченням в організації терактів на півострові разом з нині звільненими українським режисером Олегом Сенцовим, фотографом Геннадієм Афанасьєвим і анархістом Олександром Кольченком.

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Чирнія, зокрема, звинуватили в спробі підірвати пам'ятник Леніну і вічний вогонь в Сімферополі. Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону засудив 21 квітня 2015 року Чирнія до 7 років ув'язнення в колонії суворого режиму.

Кримського режисера Олега Сенцова і анархіста Олександра Кольченка затримали представники російських спецслужб в Криму в травні 2014 за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015-го Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Олег Сенцов відбував покарання в місті Лабитнангі, на півночі Росії. Олександр Кольченко буву колонії міста Копейськ, на Уралі.

7 вересня 2019 року Сенцова і Кольчена звільнили з російських колоній в результаті великого обміну.

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Топ коментарі
+6
С чего то надо начинать . Обычно с символов начинают.
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16.05.2021 00:27
+6
в целом найти свидетеля кацапам можно и без пыток,
подумайте, долго вы бы продержались в его ситуации ?
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16.05.2021 13:38
+5
рядовой Засуха - вот истинный организатор украинского сопротивления в Крыму
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15.05.2021 23:43
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Вот и познались друзья в беде...
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15.05.2021 23:31 Відповісти
рядовой Засуха - вот истинный организатор украинского сопротивления в Крыму
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15.05.2021 23:43 Відповісти
ну Я может чегото не понимаю...НО......ланировал взорвать памятник Ленину в Симферополе, но единолично. Предали его лучшие друзья.)))))))))...это 95 Квартал штоли??))))) вот Обьясните Мне Офицере СПНз зачем требовалось Взрывать памятник Членину????шоб Офицерам ихз ФСБ поставить Счет за Бетон??))))))))))
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16.05.2021 00:14 Відповісти
С чего то надо начинать . Обычно с символов начинают.
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16.05.2021 00:27 Відповісти
может с Мозга начать?))) Бетон Вам не повредит а вот ИДИОТЫ в Руководстве или Рукоблудение Украины наверняка(((
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16.05.2021 00:37 Відповісти
в Украине полно кацапского говна, типа дрочера навук кивы и кумов-мертвяков
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16.05.2021 13:36 Відповісти
Ну это ж не по портрету ***** стрелять.
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16.05.2021 01:10 Відповісти
В Украине работа найдется.Познал сполна Застенки московского улуса.Не каждому дано.Преклоняюсь.
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16.05.2021 08:46 Відповісти
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
рашизм=тероризм
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16.05.2021 10:34 Відповісти
Прекратите его отбелять, он сдал Сенцова, пошел на сделку с окупантами, поєтому Сенцову дали 25 лет, а ему только 7, но судьба распорядилась по другому, Сенцова обменяли и он, который не сдал своих побратимов, вышел на свободу раньше.
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16.05.2021 12:52 Відповісти
в целом найти свидетеля кацапам можно и без пыток,
подумайте, долго вы бы продержались в его ситуации ?
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16.05.2021 13:38 Відповісти
А вы не заметили очевидной вещи, Сенцов оказался это комментировать, но просто не хочет об этом человеке даже вспоминать, ибо он предатель!
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16.05.2021 20:07 Відповісти
мы тут на русском пишем, тоже предатели, однако
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18.05.2021 07:10 Відповісти
русские твари!, без слов!, где дела по Кубани?, по коллаборантам на нашей территории???
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16.05.2021 15:13 Відповісти
Да уж, трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если её там нет.
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16.05.2021 20:40 Відповісти
Треба було казати ,що зеленський і юзик теж були діверсантами. Хай би фсб парилось
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16.05.2021 22:08 Відповісти
 
 