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Соколенко Наталія (49) Буткевич Богдан (432)

Пекельний Медведчук: Як влада і опозиція зрадника ділили, а ще Кива, Лещенко і дікпіки проти вірусу| ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #7. ВІДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Вітаємо, шановне панство! Травневі свята вже точно завершилися, тож пропонуємо традиційну недільну поживу для роздумів і сміху від "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу"! Вдаримо гумором по фейках разом?

Сьогодні в меню: пекельний Медведчук, битва за нього між владою й опозицією, спецоперація жінки Лещенка проти Путіна й на підтримку російських геїв, ну і звісно ковідіоти тижня.

Перший підсвинок нині отримує… ні, не президент Зеленський, а Віктор Медведчук.

Медведчук – людина, яка роками показово працює на Москву й нині підозрюється у державній зраді, відбулася легким переляком. Суд ухвалив для нього цілодобовий домашній арешт – у компанії Оксани Марченко і мощей із її телегастролей монастирями.

Наступне свиненятко вирушає до Іллі Киви.

Така честь – за незмірно феєричні описи партійного єднання Киви та Віктор Медведчука. Не вірите? Подивіться, які особливі стосунки їх пов’язують!

А на десерт – сатирична "Дума про Мєдвєдя" від нашого автора сценарію Юрка Космини!

Підсвинок за фейк тижня вирушає до нардепа "Євросолідарності" Володимира Ар’єва за приписування колишній владі справи про держзраду Медведчука.

Проте справа про держзраду Медведчука ніяк не могла бути порушена в лютому 19-го року, бо сам факт імовірної зради, та сама здача секретного підрозділу, стався лише через півтора року – в серпні 2020-го.

Ще одне свинентятко вже не вперше вирушає до члена наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка. Він в етері "4 каналу" попалив перед Путіним глибоко законспіровану антипутінську місію своєї дружини із підтримки російський геїв. Щоправда, не на правозахисному мітингу, а на секс-вечірці.

А рубрика "Ковідіоти тижня" в нас сьогодні присвячується грайливим українським громадянам та їхнім фотосесіям у додатку "Дій вдома" на самоізоляції. Фотографують дітей, тварин і навіть частини тіла! Так-так, ті самі частини, про які ви зараз могли сором’язливо подумати. На хіба? Риторичне запитання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Без цензури" в прямому ефірі: Упіймати Медведчука, Осідлати вату, Дружина Лещенка в Москві, Досвід Ізраїлю. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Який підсвинок сподобався вам найбільше? Ставте вподобайку цьому відео, залишайте коментар та підписуйтеся, щоб не нічого пропустити!

Програма "Підсвинки тижня шоу" підготовлена та розміщена каналом "Цензор.нет" в рамках реалізації проєкту з медіаграмотності та протидії дезінформації в українських медіа за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

У програмі висловлено виключно погляди авторів. Вони не обов'язково відображають позицію Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.
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дело о госизмене Медведчука никак не могло быть открыто в феврале 19-го года
вообще-то дело действительно было открыто в феврале 19-го по факту каких-то других заявлений медведчука. И похерено после победы бубочки.
Так что тут буткевич может подсвинка присудить лично себе Пекельний Медведчук: Як влада і опозиція зрадника ділили, а ще Кива, Лещенко і дікпіки проти вірусу| ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #7. ВІДЕО - Цензор.НЕТ 1057
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16.05.2021 15:39 Відповісти
Поросенки тижня...
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16.05.2021 16:04 Відповісти
Кремлёвская крыса.
Пекельний Медведчук: Як влада і опозиція зрадника ділили, а ще Кива, Лещенко і дікпіки проти вірусу| ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #7. ВІДЕО - Цензор.НЕТ 5141
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16.05.2021 16:24 Відповісти
Фото сильно обрезано. Эта сцена повергла Назарбаева в недоумение:
Пекельний Медведчук: Як влада і опозиція зрадника ділили, а ще Кива, Лещенко і дікпіки проти вірусу| ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #7. ВІДЕО - Цензор.НЕТ 1305
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16.05.2021 21:55 Відповісти
- Беда нашей страны в том, что люди, которые должны принимать таблетки, принимают законы. ©
Собачье сердце (М.А.Булгаков)
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16.05.2021 21:47 Відповісти
Хтось із недороблених батьком закидають Пороху його "зговори", " дружі стосунки", "телефонні розмовини" з путлєром. Все лопається,як гнилий Гондон у Гордона, по Пороху. Якщо він не здав Україну в 2014-2019 роках,то все базікання навколо нього ....просто провокація. І за неї він буде судитись,а ми повинні таким "заявникам"... бити морд... Пробачте,не бити, а чистити рил...О,як співпало!?
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16.05.2021 23:04 Відповісти
а что если испугался: Если сдам, то петлер меня траванет. Че, патлєру тяжело послать Боширова или даже Петрова? потлер еще и не то может - вон, даже Байден обосрался и забрал кусок финансирования и передал Палестине.
сектанты гетьманства противны не меньше чем ватники.
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17.05.2021 13:10 Відповісти
Все же знают,что главная тема родовой травмы Буткевича -кидать какахами в Порошенко. Поэтому название программы должно быть,,Порошенко,Порошенко,Порошенко и немножЭчко другие,,
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17.05.2021 10:03 Відповісти
Причем поливание дерьмом под заголовком,,сейчас я буду защищать Порошенко,,-очевидно именно поэтому эта программа ,,юмористическая,,
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17.05.2021 10:06 Відповісти
 
 