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Конкурс на посаду глави САП: Татаров пов'язаний із деякими членами комісії, - ЗМІ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

В Україні обирають керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. До конкурсу має стосунок заступник керівника Офісу президента Олег Татаров, а деякі члени комісії допомагали боротися із корупцією Януковичу та його оточенню.

Про це йдеться у розслідуванні "Схем", передає Цензор.НЕТ.

Журналісти виявили зв'язки Татарова з членами комісії, яка обирає голову САП. З двома із них заступник голови ОП співпрацює у комісії, створеній Володимиром Зеленським (В'ячеслав Навроцький та Роман Куйбіда), з іншими раніше працював в одній робочій групі при Міністерстві юстиції та громадській раді при МВС часів президентства Віктора Януковича (голова комісії Катерина Коваль), один із членів комісії був науковим керівником Татарова, а з деякими Татаров писав спільні статті (Олексій Дрозд).

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Водночас у коментарі журналістам кілька членів комісії, зокрема глава, своє знайомство чи співпрацю з Татаровим заперечують.

Журналісти програми "Схеми" також з'ясували, що двоє членів комісії - Богдан Романюк і Олена Бусол - раніше працювали в одному аналітичному центрі профілактики і боротьби з корупцією при РНБО, коли його секретарем була Раїса Богатирьова. Також у період президентства Віктора Януковича разом із ним вони видали книгу на антикорупційну тематику. Закон про прокуратуру забороняє брати участь у конкурсі на керівника САП тим, хто боровся із корупцією за часів президента Януковича, проте щодо членів комісії, які обирають головного антикорупційного прокурора, таких заборон немає.

Антикорупційники нагадують, що глава САП може одним своїм рішенням або дати хід розслідуванню, або "поховати" його.

Нагадаємо, 15 лютого закінчився прийом документів від претендентів на три посади: заступника генпрокурора - керівника САП, заступника керівника САП і начальника п'ятого відділу управління процесуального керівництва підтримання державного обвинувачення та представництва в суді САП. Конкурс із вибору глави САП стартував 25 січня.

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Конкурсна комісія під час засідання 11 березня затвердила остаточний список 133 претендентів на керівні посади в Спеціалізованій антикорупційної прокуратурі.

Перші два етапи конкурсу на посаду керівника САП пройшли 37 кандидатів.
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Топ коментарі
+20
В слове "хунта" у вас две ошибочки закралось. У нас сейчас не хунта, а хуцпа.
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16.05.2021 20:41
+14
Понимаю что спрошу глупость, но тем не менее: если в Украине "хунта" то почему таких организмов как "татаров", "ермак", "медведчук" и т.п. нельзя просто расстрелять?
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16.05.2021 20:37
+12
Конкурс на должность главы САП: Татаров связан с некоторыми членами комиссии, - СМИ - Цензор.НЕТ 7158
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16.05.2021 20:39
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Понимаю что спрошу глупость, но тем не менее: если в Украине "хунта" то почему таких организмов как "татаров", "ермак", "медведчук" и т.п. нельзя просто расстрелять?
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16.05.2021 20:37 Відповісти
В слове "хунта" у вас две ошибочки закралось. У нас сейчас не хунта, а хуцпа.
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16.05.2021 20:41 Відповісти
Або змінити "н" на "є" !!!)))
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16.05.2021 20:46 Відповісти
Татарову бы сейчас с винтовкой защищать свою Обетованную ЗХемлю если посмотреть на 5 пункт его биографией и истинно арийско нордическо рабов Египта выражение рожи...
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16.05.2021 20:52 Відповісти
...не хунта, а хуцпа...

Конкурс на посаду глави САП: Татаров пов'язаний із деякими членами комісії, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5734
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17.05.2021 08:23 Відповісти
Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!! Боротьба корупціонерів з корупцією,це циркова вистава "Боротьба нанайських хлопчиків" !!!)))
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16.05.2021 20:48 Відповісти
Зебілам підсунули загримований під "Голобородька" антимайдан. Їх тупо розвели.
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16.05.2021 22:13 Відповісти
А що там про олігархів? Ні? Не чули? 😮🤑 Про яку антикорупційу політику лагодить Зєлєнскій?
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16.05.2021 20:38 Відповісти
Конкурс на должность главы САП: Татаров связан с некоторыми членами комиссии, - СМИ - Цензор.НЕТ 9377
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16.05.2021 20:42 Відповісти
Конкурс на должность главы САП: Татаров связан с некоторыми членами комиссии, - СМИ - Цензор.НЕТ 7158
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16.05.2021 20:39 Відповісти
будіт! Конкурс на должность главы САП: Татаров связан с некоторыми членами комиссии, - СМИ - Цензор.НЕТ 1235
Конкурс на должность главы САП: Татаров связан с некоторыми членами комиссии, - СМИ - Цензор.НЕТ 7918
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16.05.2021 20:41 Відповісти
Який конкурс ? Хто за Зєлєнского за конкурсом обирався ?
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16.05.2021 20:41 Відповісти
а эта как ее - мендель....)))) она ж по англицки с зеленелохои шпарила и этим его...взяла))))
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16.05.2021 20:47 Відповісти
В тому конкурсі був один член комісії.
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16.05.2021 20:55 Відповісти
Просто член
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16.05.2021 21:46 Відповісти
Немає слів... Просто водорослі...
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16.05.2021 20:45 Відповісти
для того,что бы дать понять западным портнерам то,что "зе " посылает их рашистским матершиным посылом из 5 букв ,и ведет Украину в обятия рашиста ,достаточно посмотреть прорашистское- региональное,антиукраинское окружение "зе овоща"
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16.05.2021 20:46 Відповісти
Я не розумію речення "К конкурсу имеет отношение заместитель руководителя Офиса Президента Олег Татаров, а некоторые члены комиссии помогали бороться с коррупцией Януковичу и его окружению."
Татаров - корупціонер, явний. Янукович - також, ще більший, якщо не найбільший.
Як Татаров і Овощ боролися з корупцією? Це іронія?
Чи для "Схем" і Сідлецької - показник корупції перевернувся на 180градусів? От такому я не здивуюся...
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16.05.2021 20:46 Відповісти
Проблема в тому що цю локшину не споживають в США та ЄС ,ця локшина суто для "мудрого наріда" !!!))))
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16.05.2021 20:50 Відповісти
а некоторые члены комиссии помогали бороться с коррупцией Януковичу и его окружению.
Батьку, що це було? (с)
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16.05.2021 20:58 Відповісти
Зеленский в очередной раз обманул граждан о реальной обстановке на фронте


Джерело: блог Юрія Бутусова

Оказалось, что слова Зеленского ничего общего с реальностью не имеют

Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский в очередной раз обманул граждан о реальной обстановке на фронте - нет, не сократились обстрелы, нет не прекратили огонь российские снайперы. И просто стыдно заявлять о сокращении обстрелов на специальном форуме по вопросам безопасности и обороны, который президент открыл 11 мая. А 13 мая российский снайпер показал, что обстрелы, к сожалению, не прекращаются. И оказалось, что слова Зеленского ничего общего с реальностью не имеют.

Это неудивительно. Если приезжать на фронт только для короткой фотосессии на какой-то спокойной позиции, зачастую тыловой, то получить реальное представление о войне Главнокомандующий не сможет. К сожалению, вместо того, чтобы работать над настоящей военной доктриной, над оснащением нашей армии современными приборами электронной, акустической и оптической разведки и целеуказания, дронами, приборами оптико-электронного противодействия снайперам и наблюдателям противника, над комплектованием мотивированным личным составом, над поставками нашим воинам управляемых мин и ракет, над поставками джипов для пехоты, чтобы повысить мобильность наших войск, Зеленский просто обманывает общество о мнимом сокращении обстрелов, и о прекращении действий российских снайперов. Но об обеспечении армии на восьмом году войны всеми этими первоочередными приборами по-прежнему думают волонтеры, потому что президент до сих пор не добился хотя бы принятия Гособоронзаказа 2021-го года. В середине мая даже этот весьма скудный план закупок не утвердили, и это несмотря на все маневры Путина! Все никак не попилят бюджетный пирог. Когда же вы его подпишете и откроете финансирование - как в прошлом году 29 декабря?

Была бы совесть, то президент после такого провала провел бы пару дней на передовой на Донбассе, хотя бы один раз без фотографов и телеоператоров, чтобы начать наконец думать о служебных обязанностях, об элементарном оборонном планировании, чтобы снизить потери не своим языком, а своей работой.

Джерело: блог Юрія Бутусова
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16.05.2021 21:01 Відповісти
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!)))
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16.05.2021 21:10 Відповісти
А куда делись Федина и Моруся Зверобой?.Исчезли из эфира.Зато теперь Татаров очки набирает.Очередная мыльная эпопея.
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16.05.2021 21:02 Відповісти
треба було вчора дивитися 5-тий і Прямий. Вони вчора були разом з Порохом у Львові. У вівторок, здається, чергове судове засідання.
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16.05.2021 21:24 Відповісти
Старый ТВ сломался,на новый денег нет.Не смотрю я ТВ ,там невозможно поставить лайк или возразить.Мне очень нравятся баны.Это как медаль Сутулова.Греет душу.Особенно нравится подначивать кремлевских пропагандонов от Затулина.в твиттере.Там у них руки коротки,но банят регулярно.Поэтому ники приходится часто менять. Да и здесь тоже регулярно банят.Причем солидарно.В свое время я очень симпатизировал ЮВТ,почитай с 96 года.Сейчас она деградировала,да и соратники у неё были сплошь предатели.Тот же Портнов,Олейник,кировоградский охотник на людей.Всех не упомнишь.В Слуге Народа у меня полная антипатия приблизительно к 60% депутатов.Группы Дубинского,Сольского,Гетманцева и подобных.Особенно опасны Львовская и Харьковская банды.Опзж -это банальная 5я колонна .Их просто надо обменивать,что меняется,а непотреб щемить материально на потребы ВСУ.
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16.05.2021 23:41 Відповісти
После слов Бутусова Шлему пора орестовать и отправить на передовую в окопы, чтобы он кровью смыл свой обман 73% украинского совкового быдла.
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16.05.2021 23:31 Відповісти
Не поможет! Он от рождения такой. Просто хамство,невежество,эгоизм отчётливо начинают проявляться,когда вступаешь в самостоятельную жизнь.Думаю, он для многих стал противен.И таких становится больше. Всё больше тех,которые с брезгливым пренебрежением к нему.
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17.05.2021 09:09 Відповісти
Подпиши петицию на увольнение вора и преследователя активистов Революции Достоинства татарова:
https://petition.president.gov.ua/petition/114822?fbclid=IwAR077C8qbct7TuWaOy9qTjkYweqE7ze7jNEMbjUNRA6bPMhoKk5gS2shXZ0

Какое может быть Достоинство, когда воры и бандиты времен яныка вернулись править Украиной!??? Если в конторе ермака-Козыря, которая почему-то правит от имени Президента Украины, сидит всем известный вор и лжец и клеветник (татаров), то сомнений нет, что так называемый ОП - сборище предателей и агентов кремля, и есть лучшее подтверждение того что "Козырь" оперативная кличка ермака по линии фсб.
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17.05.2021 02:29 Відповісти
ЗЕ уже второй год петициями жопу подтирает.

Насрать ему с высокой башни на петиции. Только пуля в голову всевеликому квартальному политику абсолютно точно изменит ситуацию к лучшему.
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17.05.2021 02:35 Відповісти
Гниди виповзають із всіх щілин...
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17.05.2021 10:09 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2013/12/13/7006811/
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17.05.2021 10:34 Відповісти
Силовики помогали расчистить территорию центра Киева, где находится митинг недовольных действиями украинской власти, именно ночью, чтобы не мешать проезду транспорта.

Об этом заявил заместитель начальника главного следственного управления МВД Олег Татаров в эфире Шустер LIVE.

"Если проанализировать статистику. Я говорю по сотрудникам милиции. У нас в среднем за сутки несут правоохранители 5 тысяч службу в центральном районе города. Ночью это количество уменьшается - 2-2,5 тысячи", - сказал он.

"И для того, чтобы не нарушать нормальный уклад жизни, не мешать проезду транспорта, милиция выполняла операцию по исполнению решения суда именно ночью", - добавил Татаров.

Он также подчеркнул, что милиция не "применила силы и спецсредств". "Милиция выполняла решение суда", - отметил Татаров.

Как известно, 11 декабря примерно в 1 ночи милиция пыталась разрушить баррикады, установленные на Майдане Независимости. Однако эта попытка провалилась.

Утром силовики пытались освободить, занятое митингующими здание Киевской горадминистрации.
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17.05.2021 10:36 Відповісти
Зелені риги при владі тягнуть ватних ригів у владу. Що дивного? Ну, не патріотичним же професіоналам їм посади роздавати. Вони ж не дадуть можливості розкрадати і нищити країну.
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17.05.2021 10:37 Відповісти
честный вор для САП
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17.05.2021 13:11 Відповісти
 
 