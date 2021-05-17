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Донбас (13137) військовослужбовці (1984) Ухман Михайло (191)

"Окопна війна": "Якщо почнуться активні бойові дії, я тільки сам зможу зібрати кілька сотень справжніх воїнів, які мають досвід війни з російськими окупантами", - офіцер ЗСУ Богдан Гарнага. ВІДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Український офіцер із позивним Бахмат - яскрава фігура в українському суспільстві. Свій статус він завоював не пустими картинками в соціальних мережах, а жорстокими боями з московським агресором.

Саме з Богданом нам вдалося поговорити в рубриці "Окопна війна" на Цензор.НЕТ. Він трохи розповів про сьогоднішню війну і про минулі бої.

Богдан Гарнага - це справжній український офіцер, який виріс на війні, в прямому і переносному сенсі цього слова. Деякі його воїни позаочі так називають Богдана: "Повністю наш командир, без штабної корони", розповідає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

Те, що Богдан - наш, оцінили не тільки його підлеглі. Буквально перед цим інтерв'ю Богдан зустрічався на передовій із лідером української рок-групи "Бумбокс" Андрієм Хливнюком та українським кінорежисером Олегом Сенцовим. Гості уважно слухали Бахмата, який розповідав їм про суворі фронтові будні цього і минулих років. Як наслідок, Андрій Хливнюк від імені групи вручив Богдану подарунки.

Бахмат належить до когорти тих офіцерів, які знають ціну справжній дружбі й ціну втрат. Богдан дружив з іншим героєм російсько-української війни - Андрієм Кизилом (Орел), який загинув у боях під Авдіївкою.

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На рахунку Богдана Гарнаги - десятки вдалих боїв із ворогом. Він із нетерпінням чекає на свій головний бій за Україну, щоб прогнати окупантів і вже в мирний час, на мирній території, навчати особовий склад, як бути сильними.

Про це і не тільки дивіться в нашій рубриці "Окопна війна".

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Топ коментарі
+6
***

Не списывайте нас в небытие!
Мы боремся! Мы все ещё живые!
Хотя, друзья, нас всех похоронили!
И жизнь солдата стала ни по чём!

Не списывайте нас в небытие!
Нас... призраков, для вас войны далёкой!
И пусть судьба бывает к нам жестока!
Врагу своих позиций не сдаём!

Не списывайте нас в небытие!
Не рушат «грады» окна в вашем доме!
И детки в колыбели спят спокойно!
За это свои жизни отдаём!

Не списывайте нас в небытие!
Мы рядом!...Верим... мы воскреснем!
И в день Победы нашей соберёмся вместе!
И " Ще не вмерла в Україні..." запоем.

Автор: Олег Федоров
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17.05.2021 11:24
+3
Ти вже поміняв Порошенка на укуреного клоуна. До речі, а чому б на війну не відправити Гриценко?
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17.05.2021 12:38
+3
Смогут кацапа, не сомневайся!
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17.05.2021 13:12
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Собрать наверняка можно людей, но вопрос смогут ли противостоят и сохранить границы.
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17.05.2021 11:12 Відповісти
Успішно протистояти армії терористів може тільки армія України, а не окремі групи озброєних людей! Тому потрібен нормальний Начальник Генштабу та Головнокомандувач ЗСУ! Поки є час потрібно міняти нікчемних генералів на талановитих полковників!
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17.05.2021 12:15 Відповісти
Ти вже поміняв Порошенка на укуреного клоуна. До речі, а чому б на війну не відправити Гриценко?
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17.05.2021 12:38 Відповісти
Смогут кацапа, не сомневайся!
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17.05.2021 13:12 Відповісти
***

Не списывайте нас в небытие!
Мы боремся! Мы все ещё живые!
Хотя, друзья, нас всех похоронили!
И жизнь солдата стала ни по чём!

Не списывайте нас в небытие!
Нас... призраков, для вас войны далёкой!
И пусть судьба бывает к нам жестока!
Врагу своих позиций не сдаём!

Не списывайте нас в небытие!
Не рушат «грады» окна в вашем доме!
И детки в колыбели спят спокойно!
За это свои жизни отдаём!

Не списывайте нас в небытие!
Мы рядом!...Верим... мы воскреснем!
И в день Победы нашей соберёмся вместе!
И " Ще не вмерла в Україні..." запоем.

Автор: Олег Федоров
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17.05.2021 11:24 Відповісти
портнов и зеленский одобряют, им так проще всех запаковать ...
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17.05.2021 11:27 Відповісти
спасибо за интервью. Единственное - плохо слышно Богдана. Ему бы микрофон с другой стороны навесить.
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17.05.2021 11:55 Відповісти
И..и....это называется несогласованные действия. Надо не просто набрать, а место, задача, локализация, сбор. Все,..абсолютно фсье должно быть расписано по планам..план А, план Б, план С и варианты действий при изменении этих же планов.
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17.05.2021 12:00 Відповісти
В РФ вызывает большое раздражение совершенствование в Украине системы тер.обороны и руху опору.
С Зеленским (Ермаком), высшим военным командованием, генералами, откормленными на коррупции РФ сможет договориться о сложении оружия и капитуляции. А вот с такими, как Бахмат с его сотнями - никогда. Они будут воевать с врагом до конца, приносить ему огромный вред и многочисленные потери.
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17.05.2021 14:28 Відповісти
Зачем подсказывать рашинской разведке людей которых они уберут первым делом?
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17.05.2021 16:27 Відповісти
Это ловля на живца для контрразведки! "Окопна війна": "Якщо почнуться активні бойові дії, я тільки сам зможу зібрати кілька сотень справжніх воїнів, які мають досвід війни з російськими окупантами", - офіцер ЗСУ Богдан Гарнага - Цензор.НЕТ 3134
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17.05.2021 18:49 Відповісти
Соберется толпа и что дальше? Вилами и граблями разгонять кацапские танки? Может лучше делать ставку на регулярную армию?
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17.05.2021 18:34 Відповісти
 
 