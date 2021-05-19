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Активісти вимагали під Радою відставки Степанова: "Україна в Європі на перших місцях за кількістю COVID-смертей і на останніх - за вакцинацією". ВІДЕО+ФОТО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Сьогодні, 17 травня, під будівлею Верховної Ради, де проходить Погоджувальна рада, відбулася акція пацієнтських організацій із вимогою відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова.Водночас на акцію прийшла група чоловіків, які не змогли пояснити своєї мети участі в акції. Організатори заявили про провокації з метою дискредитації акції.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Під будівлею Верховної Ради пройшла акція пацієнтських організацій із вимогою відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Активісти розклали на площі Конституції перед парламентом траурні стрічки і запалили свічки в пам'ять про загиблих у результаті COVID-19 громадян України. Також перед присутніми виступили родичі померлих.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Гетманцев про відставку Степанова: це позиція Шмигаля. Якщо він не може з ним працювати, то ми повинні міняти або прем'єра, або міністра

"46 987 (людей померли від COVID-19. - ред.) - ця цифра дорівнює населенню Білгород-Дністровського, Ірпеня або Фастова. Уся вина за цю страшну і велику цифру, яка щодня зростає, лежить на Степанові. Саме міністр охорони здоров'я призвів до кризи в медичній сфері. Коли людям немає місця в лікарнях і вони вмирають, тому що не дочекалися своєї черги на кисень. Коли люди хочуть робити щеплення, але не знають, як це зробити, тому що вакцин недостатньо. Україна посідає перші місця в рейтингу за кількістю смертей від COVID-19 та останні місця за темпами вакцинації в Європі. У кожного з цих 46 987 осіб була сім'я, були свої плани і мрії на майбутнє, було бажання жити. Це все обірвалося просто тому, що Степанов тільки розповідає, як він мужньо бореться з коронавірусом. У реальному житті нічого з цього не відбувається. Ми, пацієнтські організації, вимагаємо від Верховної Ради почути нас і невідкладно включити до порядку денного сесії проєкт постанови про відставку Максима Степанова і за результатами розгляду прийняти його", - заявили організатори акції.

Разом з тим, на акцію прийшли невідомі чоловіки, які не змогли пояснити, з якою метою вони беруть участь у пікеті. Організатори акції заявили про провокації з метою дискредитації акції.

Активісти вимагали під Радою відставки Степанова: Україна в Європі на перших місцях за кількістю COVID-смертей і на останніх - за вакцинацією 01
Активісти вимагали під Радою відставки Степанова: Україна в Європі на перших місцях за кількістю COVID-смертей і на останніх - за вакцинацією 02
Активісти вимагали під Радою відставки Степанова: Україна в Європі на перших місцях за кількістю COVID-смертей і на останніх - за вакцинацією 03
Активісти вимагали під Радою відставки Степанова: Україна в Європі на перших місцях за кількістю COVID-смертей і на останніх - за вакцинацією 04
Активісти вимагали під Радою відставки Степанова: Україна в Європі на перших місцях за кількістю COVID-смертей і на останніх - за вакцинацією 05
Активісти вимагали під Радою відставки Степанова: Україна в Європі на перших місцях за кількістю COVID-смертей і на останніх - за вакцинацією 06
Активісти вимагали під Радою відставки Степанова: Україна в Європі на перших місцях за кількістю COVID-смертей і на останніх - за вакцинацією 07
Активісти вимагали під Радою відставки Степанова: Україна в Європі на перших місцях за кількістю COVID-смертей і на останніх - за вакцинацією 08
Активісти вимагали під Радою відставки Степанова: Україна в Європі на перших місцях за кількістю COVID-смертей і на останніх - за вакцинацією 09
Активісти вимагали під Радою відставки Степанова: Україна в Європі на перших місцях за кількістю COVID-смертей і на останніх - за вакцинацією 10
Активісти вимагали під Радою відставки Степанова: Україна в Європі на перших місцях за кількістю COVID-смертей і на останніх - за вакцинацією 11
Активісти вимагали під Радою відставки Степанова: Україна в Європі на перших місцях за кількістю COVID-смертей і на останніх - за вакцинацією 12
Активісти вимагали під Радою відставки Степанова: Україна в Європі на перших місцях за кількістю COVID-смертей і на останніх - за вакцинацією 13

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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Топ коментарі
+4
А мастера спорта по борьбе с ковидом никому не интересно спросить???
Активисты требовали под Радой отставки Степанова: "Украина в Европе на первых местах по количеству COVID-смертей и на последних - по вакцинации" - Цензор.НЕТ 6445
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17.05.2021 12:19
+4
зато не Супрун.
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17.05.2021 12:22
+3
Ну уйдет скот степашка....на его место придет точно такой же скот ляшко...что изменится?? И то и то из зеленого стада....а значит тупое и жадное по определению...
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17.05.2021 12:19
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А мастера спорта по борьбе с ковидом никому не интересно спросить???
Активисты требовали под Радой отставки Степанова: "Украина в Европе на первых местах по количеству COVID-смертей и на последних - по вакцинации" - Цензор.НЕТ 6445
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17.05.2021 12:19 Відповісти
Сенс питати власну думку у балаганної лялькі ???)))
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17.05.2021 12:23 Відповісти
А то така забавка. Замість Степанова прийде умовна Скалєцкая, чи умовний Степанов-2, з приходом яких абсолютно нічого не зміниться. Змінювати потрібно всю зелену владу, починаючи з голови цієї зеленої риби.
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17.05.2021 12:29 Відповісти
Ну уйдет скот степашка....на его место придет точно такой же скот ляшко...что изменится?? И то и то из зеленого стада....а значит тупое и жадное по определению...
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17.05.2021 12:19 Відповісти
Ексчендж,міняют шило на мило,Степашку на шЛюшка !!!
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17.05.2021 12:21 Відповісти
зато не Супрун.
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17.05.2021 12:22 Відповісти
Це річ принципова !!! )))
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17.05.2021 12:24 Відповісти
поки президент зеленський робив все що міг і навіть більше, скотина степанов так його підвів.
Добре що у влади з`явились зайві гроші на флешмоб і активісти роз`яснили що винуватий у всьому виключно стєпанов.
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17.05.2021 12:29 Відповісти
шоу по отводу вины зе-гниды от разворовывание ковидного фонда.
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17.05.2021 12:32 Відповісти
КОЗЛА АТПУЩЄНІЯ стєпашку перед пресухой тільця у мапмперсах замінять іншим, а прем"єр Ахмєтки й далі буде розкрадати бюджет на користь олігархічній шоблі
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17.05.2021 12:32 Відповісти
СТЄПАШЦІ звєзду хероя за те, що протримався до ПРЕСУХИ ВОВИ НОМЕР 2
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17.05.2021 12:33 Відповісти
шоу по отводу вины зе-гниды от разворовывание ковидного фонда.
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17.05.2021 12:32 Відповісти
Я еще почти год назад говорил.. Сольют весь негатив на Степанова и отправят в нужный момент в отставку, а на его места ( тоже заранее было ясно) придет Ляшко ( ну не тот с вилами конечно, хотя разницы.. ну вы поняли) Эта рокировка была спланирована давно. И возможно пришло время привести ее в действие. Ничего неожиданного. Как у нас обычно " кто вср-вся - попередники" ( в данном случае " попередник".)
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17.05.2021 12:34 Відповісти
Это случайно не те же люди, которые набиваются в маршрутки битком, не носят масок в скоплениях людей и возмущаются локдаунам?
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17.05.2021 12:37 Відповісти
А скільки було вилито бруду на Супрун.А причина одна--вона хотіла хоть не побороти,так зменшити корупцію в медицині,наступила на мозоль богатирьовій іі іже з нею.Брехнею знищували людину,яка дійсно щось робила для покращення роботи в області медицини і здоровья людей. Через тупих проплачених ідіотів потерпають всі.
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17.05.2021 12:56 Відповісти
Все правильно.Лично видел,как Степанов ездит в маршрутках и срывает маски с людей.И по базарам тоже ходит и срывает.Отака ****...
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17.05.2021 13:24 Відповісти
Ковид-экстремисты требуют крови.Поскольку стараниями 30 летнего правления мафий всех мастей Украина до сих пор не член Нато и ЕС ,можно только локти отгрызть бэушникам.Одна шайка -лейка 90х.До сих пор ФСБ во рту у них пасется.Дорогу молодым! Но не сыночкам мафиози!
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17.05.2021 13:35 Відповісти
При чем тут Степанов? Он не распоряжается финансами и не может сам за и посмотрите какие функции выполняет данный министр, потом выступайте, но по существу. Буря в стакане воды
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17.05.2021 14:22 Відповісти
Не то что я за Степанова, но вы не думали на счет того, куда идут деньги с ковидного фонда?
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17.05.2021 15:43 Відповісти
 
 