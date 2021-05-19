Активісти вимагали під Радою відставки Степанова: "Україна в Європі на перших місцях за кількістю COVID-смертей і на останніх - за вакцинацією". ВІДЕО+ФОТО

Сьогодні, 17 травня, під будівлею Верховної Ради, де проходить Погоджувальна рада, відбулася акція пацієнтських організацій із вимогою відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова.Водночас на акцію прийшла група чоловіків, які не змогли пояснити своєї мети участі в акції. Організатори заявили про провокації з метою дискредитації акції.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

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Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Під будівлею Верховної Ради пройшла акція пацієнтських організацій із вимогою відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Активісти розклали на площі Конституції перед парламентом траурні стрічки і запалили свічки в пам'ять про загиблих у результаті COVID-19 громадян України. Також перед присутніми виступили родичі померлих.

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"46 987 (людей померли від COVID-19. - ред.) - ця цифра дорівнює населенню Білгород-Дністровського, Ірпеня або Фастова. Уся вина за цю страшну і велику цифру, яка щодня зростає, лежить на Степанові. Саме міністр охорони здоров'я призвів до кризи в медичній сфері. Коли людям немає місця в лікарнях і вони вмирають, тому що не дочекалися своєї черги на кисень. Коли люди хочуть робити щеплення, але не знають, як це зробити, тому що вакцин недостатньо. Україна посідає перші місця в рейтингу за кількістю смертей від COVID-19 та останні місця за темпами вакцинації в Європі. У кожного з цих 46 987 осіб була сім'я, були свої плани і мрії на майбутнє, було бажання жити. Це все обірвалося просто тому, що Степанов тільки розповідає, як він мужньо бореться з коронавірусом. У реальному житті нічого з цього не відбувається. Ми, пацієнтські організації, вимагаємо від Верховної Ради почути нас і невідкладно включити до порядку денного сесії проєкт постанови про відставку Максима Степанова і за результатами розгляду прийняти його", - заявили організатори акції.

Разом з тим, на акцію прийшли невідомі чоловіки, які не змогли пояснити, з якою метою вони беруть участь у пікеті. Організатори акції заявили про провокації з метою дискредитації акції.



























Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ