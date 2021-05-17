З'явилося відео моменту, коли палестинська ракета відхилилась від курсу і вибухнула поруч зі стартовим майданчиком. ВІДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події
У мережі з'явилося відео моменту, коли палестинська ракета відхилилась від курсу і вибухнула біля стартового майданчика.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Военный Осведомитель", на якому оприлюднено відео від 14 травня.
Топ коментарі
+32 Филипп Филиппович Преображенск
показати весь коментар17.05.2021 12:26
+21 Рома Маестро
показати весь коментар17.05.2021 12:23
+16 MausMike
показати весь коментар17.05.2021 12:30
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Будь ласка, зачекайте...
И от нее бежал расчет,
Кто хоть раз в жизни видел ЭТО,
Тот хрен в ракетчики пойдет!
Соблюдай размер...
Пушкин.
Хамас: Алло, Израиль? Чё, празднуете там? Мы сейчас херанем по Иерусалиму.
Израиль: Добрый день. Спасибо. Включаем железный купол.
***
Хамас: Здравствуйте, Израиль. Теперь мы херанем по центру. Мы вчера плохо херанули, нам бы хотелось отмщения. И вообще нас тут всех ущемляют.
Израиль: Добрый день. Да, простите. Мы Вас понимаем. Включаем железный купол. Во сколько херанете?
Хамас: в 9 вечера. Рамадан у нас, нам ещё пожрать надо успеть.
Израиль: Приятного аппетита.
Хамас: Спасибо.
***
Хамас: Ну что, вы уже обосрались?
Израиль: Конечно. Предупредите жителей, мы через час снесём вам высотку. Пусть уходят.
Хамас: Сволочи!
Израиль: Ещё раз извините.
Хамас: У нас тут жертвы! Да Вы ******!
Израиль: Мы же заранее всех предупреждали...
Хамас: А это военная хитрость! Учитесь, идиоты. Вот мы сказали, что в 9 начнем палить, а начали в 9:15. А потом сказали, что всех выведем, а не вывели! Военная хитрость! Умно?
Израиль: Очень!
Хамас: Учитесь. А сейчас нет времени разговаривать, мы должны сообщить всему миру, как мы несчастны. До свидания.
Израиль: До свидания.
***
Хамас: Алло, Израиль? Вы там совсем нюх потеряли? Сказали, вводите сухопутные войска, а сами разнесли наши бесценные тоннели? Это как называется?
Израиль: Военная хитрость... Мы приносим свои извинения. Вы же сами рекомендовали учиться.
Хамас: Пошли в жопу!
Израиль: Приятного вечера.
***
Хамас: Алло, Израиль?
Израиль: Да, на проводе. Ну как вы там? Вас не смущает, что вы херачите по собственным деревням?
Хамас: Так было задумано! Мы рады, жители деревни рады. И вообще, не лезьте в наши стратегические планы!
Израиль: Извините...
Хамас: И вообще, не звоните сюда больше. Вы нам Аль Джазиру снесли, где мы теперь будем транслировать, как мы несчастны? Оккупанты сраные.
Израиль: Но мы же всех предупреждали...
Хамас: Предупреждали они! Не звоните сюда больше!
Израиль: Но это Вы все время звоните.
Хамас: Не важно! Никогда сюда не звоните!
Израиль: Хорошо.
***
Хамас: Алло, Израиль. Срочно! Мы тут по вам запустили 100500 ракет, но случайно разнесли себе все электричество. Срочно приезжайте и чините, а то мы не видим, куда по вам стрелять. Очень темно, знаете ли.
Израиль: Какой ужас.К вам немедленно выезжает специалист.
Через час:
Израиль: Нам очень жаль, но эта система не подлежит восстановлению. Вы очень неудачно ее разнесли...
Хамас: Идиоты! Элементарно электричество починить не могут. Это просто вы не хотите за наше электричество платить, все поэтому!
Израиль: Но вы же сами его разнесли... Мы платим, и приносим свои извинения...
Хамас: Платят они! У нас вон ракеты заканчиваются! Больше надо платить! И не звоните сюда больше, звонят они каждый день, достали уже. Мы сейчас по Вам херанем!
Израиль: Спасибо. Своих не заденьте, а то темно. Включаем железный купол.
Так и живём.
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Автор Татьяна Фойеринг