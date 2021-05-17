З'явилося відео моменту, коли палестинська ракета відхилилась від курсу і вибухнула поруч зі стартовим майданчиком. ВІДЕО

У мережі з'явилося відео моменту, коли палестинська ракета відхилилась від курсу і вибухнула біля стартового майданчика.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Военный Осведомитель", на якому оприлюднено відео від 14 травня.

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