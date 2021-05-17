Постанова Кабміну № 321 унеможливлює якісне протезування тяжкопоранених захисників. Вимагаємо її скасування, - відеозвернення воїнів і волонтерів. ВIДЕО

Поранені на війні воїни та волонтери вимагають від Кабінету Міністрів скасування 321-ї постанови, яка унеможливлює якісне протезування тяжкопоранених захисників.

Про це йдеться у відеозверненні воїнів і волонтерів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Оксани Корчинської.

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"Зміни приведуть до дуже поганих наслідків ... Збільшився термін використання протезів, і при цьому ремонт протезів - 1 раз на 4 роки. На особистій практиці знаю, що ремонт може знадобитися 3-4 рази на пів року. Я виступаю проти 321 постанови. Тут перед нами стоять ветерани, які своїм здоров'ям заслужили, щоб держава про них піклувалася", - зазначив ветеран війни на Донбасі.

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До нього приєдналися і інші військовослужбовці. Серед них є учасники АТО / ООС, які потребують ремонту й обслуговування протезів. Таке звернення підтримали й кілька волонтерів.