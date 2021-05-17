УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
55299 відвідувачів онлайн
Відео Суспільство
3120 10
поранення (1246) військовослужбовці (1984) Антитерористична операція (1866) протез (18) операція Об'єднаних сил (2978)

Постанова Кабміну № 321 унеможливлює якісне протезування тяжкопоранених захисників. Вимагаємо її скасування, - відеозвернення воїнів і волонтерів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Поранені на війні воїни та волонтери вимагають від Кабінету Міністрів скасування 321-ї постанови, яка унеможливлює якісне протезування тяжкопоранених захисників.

Про це йдеться у відеозверненні воїнів і волонтерів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Оксани Корчинської.

"Зміни приведуть до дуже поганих наслідків ... Збільшився термін використання протезів, і при цьому ремонт протезів - 1 раз на 4 роки. На особистій практиці знаю, що ремонт може знадобитися 3-4 рази на пів року. Я виступаю проти 321 постанови. Тут перед нами стоять ветерани, які своїм здоров'ям заслужили, щоб держава про них піклувалася", - зазначив ветеран війни на Донбасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розмір допомоги на ремонт та обслуговування протезів учасникам АТО/ООС збільшили більш ніж на 100 тис.

До нього приєдналися і інші військовослужбовці. Серед них є учасники АТО / ООС, які потребують ремонту й обслуговування протезів. Таке звернення підтримали й кілька волонтерів.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+13
До чого ж мерзенна зелена влада.
показати весь коментар
17.05.2021 13:13
+9
Что ни делает дурак, все он делает не так.
показати весь коментар
17.05.2021 13:11
+9
ЗекоМанда .одним словом.
показати весь коментар
17.05.2021 13:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Что ни делает дурак, все он делает не так.
показати весь коментар
17.05.2021 13:11 Відповісти
это далеко не ДУРАКИ дураки в состоянии стогнации экономики гиперинфляции и не объявленного по сути дефолта грабежа страны десятки и сотни миллионов и миллиардов в иностранно валюте не богатеют в среднем на 47% как Ахметов в 3 раз-а Коломойский почти на 1 млрд и так далее и главное все ЕРВЕИИ те самые евреи убивающие сегодня палестинцев им иудеям бого-избранным выписан что Особый статус лицензия на убийство НАС Украинцев также убивают и методично и это не дураки это ЕВРЕСКО АРМЯНСКО ГРУЗИНСКО КАЦАБСКО МУСУЛЬМАНСКАЯ Хунта...... которая мечтает зачистить Украину как евреи зачистили Голанские высоты кого не выгнали просто убили... сегодня читаю очередной выстрел от зам министра энергетики Бойко человека Коломойского и Ахметова с 1 июля!!1 КМУ примет Постанову про тарифы на свет в 2-3 раза они уже сегодня в мае знают что как им будет капать гешефт с олигархами с наших карманов с 1 липня Юрий Бойко гарантировано уверен что его не убьют не заберет смерть болячка что в стране не случится военного переворота что Зеленского не повесят или не взорвут банально???НЕ откуда у них уверенность что им ничего не будет??!! Даже Путин НЕ УВЕРЕН ТОМУ И ПРЯЧЕТСЯ БОЛЬШЕ ГОДА в бункере...
показати весь коментар
17.05.2021 13:24 Відповісти
Ага припиши сюда Люцефера и Теневое привительство. Ты в какой палате лежишь? Могу передачку занести.
показати весь коментар
17.05.2021 17:42 Відповісти
Ты дебил видел сколько ракет выпустили палестинцы по Израилю??
Просто по городу куда попадут-туда попадут?

Дураки - это украинцы выбравшие "Янелоха" в 2019ом. Все.
Дальше вас можно хоть как клопов давить.
показати весь коментар
17.05.2021 17:57 Відповісти
ЗекоМанда .одним словом.
показати весь коментар
17.05.2021 13:12 Відповісти
До чого ж мерзенна зелена влада.
показати весь коментар
17.05.2021 13:13 Відповісти
Та лише фантомні болі чого варто пережити коли протез гавно - мозолі, рани.
Лише дебіли могли такий документ готувати.
показати весь коментар
17.05.2021 13:32 Відповісти
Не дебіли, ВОРОГИ, свідомі,
показати весь коментар
17.05.2021 13:57 Відповісти
здоровый никогда не поймет больного (никогда!!!)
поэтому прежде чем что-то такое мутить - проконсультируйтесь с теми, для кого принимаются эти законы (я имел ввиду не медицинскую мафию)
показати весь коментар
17.05.2021 13:37 Відповісти
Вот за такие решения можно и нужно смело бить морду! Похоже, что "слуги" окончательно почувствовали себя господами.
показати весь коментар
17.05.2021 18:03 Відповісти
 
 