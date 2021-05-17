При "зеленій" владі українська військова промисловість перебуває під контролем спецслужб РФ, - Чорновол. ВІДЕО

За два роки президентства Володимира Зеленського зупинено виробництво і випробування озброєння, яке спрямоване на заподіяння противнику втрат і захист українських кордонів. Держоборонзамовлення концентрується на нелетальній зброї і техніці.

Про це в своїй передачі на каналі "Еспресо" розповіла журналіст, екснардеп Тетяна Чорновол, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Вона нагадала, що вітчизняний військово-промисловий комплекс залишається головним джерелом поставок техніки та озброєння в армію.

Болгарія і Чехія отримали докази причетності Росії до серії вибухів на їхніх військових складах у 2014-2015 роках. Власник знищених складів і в Болгарії, і в Чехії один - військовий барон Еміль Гебрев, який продавав озброєння, зокрема, Україні.

"Обсяги продажу Гебрева Україні були мінімальні й не впливали на хід бойових дій, але він створив прецедент, тому що став першим, хто обійшов ембарго на продаж зброї Україні... За прикладом Гебрева інші торговці зброєю почали погоджуватися на продаж Україні зброї тихо - через Болгарію і Польщу", - нагадала Чорновол.

За її словами, у Гебрева Україна підписала контракт на поставку 120-го міномета на гусеничному ходу. Однак він так і не був поставлений через вибухи складів, а потім Гебрев ледь сам не помер від отруєння "Новачком". Інші торговці зброєю зрозуміли такий натяк від спецслужб РФ і розірвали комунікацію з Україною: "Єдиною країною, яка продовжувала йти нам назустріч, залишилася Польща".

Таким чином, Кремль зірвав отримання Україною від Німеччини за пільговою ціною 300 важких БМП "Мардер" - штурмове озброєння. Операцію з їх отримання, як запевняє Чорновол, курирував Сергій Пашинський. Щоб обійти ембарго їх оформляли як цивільний товар - пожежогасильні машини. Однак через витік цієї інформації в пресу контракт не відбувся, а всі торговці зброєю сприйняли це як останнє попередження від РФ.

Наприклад, Україні ніхто не продавав міномети, незважаючи на велику їх пропозицію на ринку:

"Ситуацію врятував завод "Маяк", який за 8 місяців налагодив виробництво мінометів. Хоча перші міномети були сирими, вкластися в такі терміни було подвигом вітчизняного оборонпрому. У наступні роки робота мінометів стала причиною основних втрат противника. Російська агентура організувала кампанію з дискредитації українських мінометів. У 2018-му був підірваний арсенал найбільшого зберігання 120-х мін в Ічні".

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"Але найбільшого прогресу з нейтралізації мінометів було досягнуто за часів Зеленського", - зазначає журналіст.

Спершу - заборона на використання мінометів, потім міномети були зняті з лінії вогню.

Вплив російських спецслужб на українську військову промисловість сьогодні Чорновол охарактеризувала як контроль "ще не повний, але на межі". У держоборонзамовлення великі гроші виділяються на засоби, які не загрожують агресору, а дійсно загрозливе для армії РФ блокується. В останньому держоборонзамовленні все фінансування "злито на транспортні засоби".

Чорновол зазначила, що захист на морському напрямку є пріоритетним, особливо захист Одеси.

"У держоборонзамовлення часів Порошенка цьому питанню було приділено особливу увагу. Було передбачено, що на захист Одеси і всього узбережжя стане ракетний протикорабельний дивізіон "Нептун", а наступного року - вже три дивізіони... Керована ракета комплексу "Нептун" цілить із відстані 300 км. Ця відстань дозволяє з нашої сухопутної території тримати під прицілом весь Чорноморський флот РФ біля самого узбережжя Криму. Проте останніми роками "зелена команда" недофінансувала цей проєкт КБ "Луч", тому дивізіону "Нептун" не існує.

"Це не означає, що пізно щось робити. Виправимо "Нептун" - виправимо ситуацію. Корабель у морі - легка мішень, як на долоні. Бойовий комплекс "Нептун" мобільний і може випустити ракету з будь-якої точки на суші, залишаючись непоміченим. Будуть у нас "Нептуни" - не важливо з калібром або без - грізний російський флот перетвориться на іграшкові кораблики. Тому це обурює, що в "зеленої оборонки" є гроші на все, що завгодно, а на "Нептун" не вистачає".

Проєкт тільки в кінці квітня було профінансовано на 60%, що дозволило КБ "Луч" хоч якось працювати, але з такою затримкою комплекси потраплять в армію тільки наступного року.

Гальмування виробництва "Нептуна" сталося з вини заступника міністра оборони Бронюка, який "злив майже весь бюджет "Нептунів" на покупку колісних шасі.

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Інший виклик для України - протистояння танкам, які РФ стягнула на кордони з Україною. Всі наявні в армії протитанкові ракетні комплекси "Стугна" і "Корсар" були поставлені за часів Порошенка. Їх менше, ніж російських танків на українських кордонах, зазначає Чорновол. У нинішньому держоборонзамовленні їх закупівля не є пріоритетом, на відміну від закупівель боєприпасів до радянських гармат.

Аналогічна проблема з артилерією. У пріоритеті повинні бути контрбатарейні засоби, і важлива не кількість, а дальність стрільби. Однак при владі Зеленського заблоковано випробування САУ "Богдана", тому комплекси не стали на озброєння в армії. Але за два роки аналог вже з'явився в Росії, він б'є на ту саму відстань, що й "Богдана" - 40 км.