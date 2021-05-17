Жінка під дією невідомих речовин гуляла з немовлям в Одесі, поклавши дитину зверху коляски. ВІДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події
В Одесі помітили жінку, яка в неадекватному стані гуляла з дитиною по парку. Жінка хиталася і ледь не падала з ніг.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, відео прогулянки виклали в Мережі.
"У сквері на Старосінній площі помітили дивну маму з коляскою. Вона відключалася на ходу, як буває після прийому наркотиків. При цьому дитина лежала небезпечно - ногами зверху коляски, а не всередині", - підписали відео автори.
На відео видно, як жінка, швидше за все, перебуваючи під дією якихось препаратів, повисла на дитячій колясці й ледь тримається на ногах. Причому видно, що малюк у колясці лежить на животі, а ноги визирають із коляски.
За словами авторів відео, небайдужі одесити викликали на місце правоохоронців.
Користувачі мережі висловлювали припущення:
"Може, не виспалася", "Я теж звернув увагу, що дитина лежить п'ятами вгору", "Боже, чому ніхто не підійшов і не допоміг дитині перевернутися і не викликав службу, жах..."
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ніби, порядна, з коляски макет т34 не робить
что за уроды придумали "неоказание" то? и вдвойне уроды эту в новости ситуацию приравнивают к тюремному сроку, ибо автор чет там ДОЛЖЕН был сделать - схера ли? дикари бл.
охренеть, мона тупо себе сидеть и вернуться домой через 5 лет ибо \\\Grigorij Ar\\\\ завизжал шо ты сидя в парке заработал се срок.
ну и хорошо шо смогла, тов. Сталину рабские руки требовались для пр-ва оружия шоб освободить Англию и прочих тяготящихся капитализмом)
Лечение зависимости от соли куда сложнее, чем он героина и кокаина. Так, как это вещество не метаболизируются в организме, сохраняется оно там на протяжение нескольких лет. Соответственно для того, чтобы его вывести, нужно долгое лечение и специальные препараты. У наркомана, который прекратил прием соли, здоровый сон возвращается еще очень не скоро. Такой процесс бессонницы, может длиться до нескольких месяцев. Все зависит от качества лечения и его эффективности.
Степень зависимости и серьезности ситуации, должен устанавливать врач - нарколог. Если у человека начался процесс нарушения интеллектуальной системы, то ничего сделать уже будет нельзя. Возможно, спустя некоторое время вещество удастся вывести из организма, но те процессы которые были нарушены - останутся. Более того, половина синтетических наркоманов, даже после излечения становятся шизофрениками."
-Так.В очiкуваннi инвестора