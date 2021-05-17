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Жінка під дією невідомих речовин гуляла з немовлям в Одесі, поклавши дитину зверху коляски. ВІДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

В Одесі помітили жінку, яка в неадекватному стані гуляла з дитиною по парку. Жінка хиталася і ледь не падала з ніг.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, відео прогулянки виклали в Мережі.

"У сквері на Старосінній площі помітили дивну маму з коляскою. Вона відключалася на ходу, як буває після прийому наркотиків. При цьому дитина лежала небезпечно - ногами зверху коляски, а не всередині", - підписали відео автори.

На відео видно, як жінка, швидше за все, перебуваючи під дією якихось препаратів, повисла на дитячій колясці й ледь тримається на ногах. Причому видно, що малюк у колясці лежить на животі, а ноги визирають із коляски.

За словами авторів відео, небайдужі одесити викликали на місце правоохоронців.

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Користувачі мережі висловлювали припущення:

"Може, не виспалася", "Я теж звернув увагу, що дитина лежить п'ятами вгору", "Боже, чому ніхто не підійшов і не допоміг дитині перевернутися і не викликав службу, жах..."

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Топ коментарі
+22
Надо в таких случаях не снимать и ржать, а вызывать ментов- ребёнок в опасности. А снимающему статью за неоказание помощи.
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17.05.2021 18:26
+18
вже два роки таке саме кудись тягне Неньку...

Жінка під дією невідомих речовин гуляла з немовлям в Одесі, поклавши дитину зверху коляски - Цензор.НЕТ 1833
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17.05.2021 18:31
+17
Дехто роками чекає народження дитинки. А дехто навіть не у курсі яке це щастя.
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17.05.2021 18:28
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"Мамо, мамо, вічна і кохана..."...... пздц
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17.05.2021 18:25 Відповісти
може, серце чи наслідки, того ж таки, ковіду...ще довго даватиметься взнаки
ніби, порядна, з коляски макет т34 не робить
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17.05.2021 19:52 Відповісти
будем надеется что ты прав а не иначе....
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17.05.2021 19:54 Відповісти
Надо в таких случаях не снимать и ржать, а вызывать ментов- ребёнок в опасности. А снимающему статью за неоказание помощи.
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17.05.2021 18:26 Відповісти
вроде нет такой статьи. это не автокатастрофа
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17.05.2021 18:32 Відповісти
ст.136 ККУ "Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані"
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17.05.2021 18:37 Відповісти
Максик, почитай внимательно статью о "неоказании помощи" .
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17.05.2021 18:37 Відповісти
ну к примеру мужик бы подошел и толкнул ее от коляски, а она умерла = в любом случае сидеть, но за убийство больше, так шо автор все правильно сделал.
что за уроды придумали "неоказание" то? и вдвойне уроды эту в новости ситуацию приравнивают к тюремному сроку, ибо автор чет там ДОЛЖЕН был сделать - схера ли? дикари бл.
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17.05.2021 19:48 Відповісти
Так вызвали. Неравнодушные одесситы вызвали на место правоохранителей. Читайте текст внимательно.
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17.05.2021 19:33 Відповісти
расстрелять снимающего, ведь он должен был - вырубить мамашу, поменять подгузник, сбегать за молоком, оградить место происшествия и позвонить тебе с вопросом что делать дальше.

охренеть, мона тупо себе сидеть и вернуться домой через 5 лет ибо \\\Grigorij Ar\\\\ завизжал шо ты сидя в парке заработал се срок.
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17.05.2021 19:46 Відповісти
Дехто роками чекає народження дитинки. А дехто навіть не у курсі яке це щастя.
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17.05.2021 18:28 Відповісти
о да, особенно круто разродиться в таком месте где не знаешь что будет завтра и даже если ты коммерс, то завтра можешь ночевать с этим рабенком на улице, ибо какой-то крутой тупо все отжал. прикольно когда ребенок проклянет таких чекунов рождения со словами: Где вы бл., меня родили то? еще бы в гулаге додумались
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17.05.2021 19:51 Відповісти
Моя покійна бабця змогла навіть під час другої світової бійні своїх дітей не втратити. Важко їй було. Але моя мати та дядько - вижили. Шаретівка. 1942-1944.
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17.05.2021 20:00 Відповісти
это типо 10 мужиков выпили денатурата, один выжил.
ну и хорошо шо смогла, тов. Сталину рабские руки требовались для пр-ва оружия шоб освободить Англию и прочих тяготящихся капитализмом)
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17.05.2021 20:02 Відповісти
Ви хворі. Вибачайте.
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17.05.2021 20:04 Відповісти
Чому хворі? Якщо розум бере верх над інстинктами - це обов'язково хвороба?
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17.05.2021 21:48 Відповісти
Молодая мамочка по приколу закинулась бодрящими веществами, а государство потом платить будет?
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17.05.2021 18:28 Відповісти
С большей долей вероятности через год ее не станет, ребенок останется сиротой.
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17.05.2021 18:51 Відповісти
Дура солевая. что тут скажешь. Жінка під дією невідомих речовин гуляла з немовлям в Одесі, поклавши дитину зверху коляски - Цензор.НЕТ 1366
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17.05.2021 18:31 Відповісти
Не соли это. Что-то медленное.
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17.05.2021 20:04 Відповісти
Ну, я не спец в этих делах. Но от медленной ганджи так не заворачивает. Ну и хрен с ней.
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17.05.2021 22:23 Відповісти
вже два роки таке саме кудись тягне Неньку...

Жінка під дією невідомих речовин гуляла з немовлям в Одесі, поклавши дитину зверху коляски - Цензор.НЕТ 1833
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17.05.2021 18:31 Відповісти
коментар відмічено як спам
изобретательность соевой ботвы не знает границ
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17.05.2021 19:22 Відповісти
не зовсім таке саме - наш приймає явно щось бодрящє на кшталт кокаінуму
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17.05.2021 21:50 Відповісти
Уничтожают украинский генетический код опаснейшим наркотиком "соль" как в орде. Срок жизни после начала приема в среднем 1 год.
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17.05.2021 18:31 Відповісти
А ум зачем?
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17.05.2021 20:57 Відповісти
не уничтожают, а улучшают)
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17.05.2021 21:26 Відповісти
Где пруфы? При каком интенсивном употреблении? Вы не пугайте народ, там сейчас знайте сколько наркоманов обосрется Жінка під дією невідомих речовин гуляла з немовлям в Одесі, поклавши дитину зверху коляски - Цензор.НЕТ 8057
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17.05.2021 22:50 Відповісти
А как она звучала, эта мамаша. И чем это приключение продолжилось?
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17.05.2021 18:31 Відповісти
Люде! А ви люди, чи вже зовсім "обсмартфонились"?!!!!! Сто чортів вам у ........., там же дитина ! А ви "відосики" .... Тьху ...
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17.05.2021 18:33 Відповісти
Ты ещё про «палермо» в 90 х не слышал.... и не видел...
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17.05.2021 21:00 Відповісти
Дрянь "крокодил" называется. Ужаснейший наркотик, присадка 100%, человек за год сгнивает, мясо от костей отслаивается...
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17.05.2021 18:37 Відповісти
это другой наркотик но тоже не менее опасный чем так называемые "соль для ванн", хотя клиническая картина похожа. она может быть и на "крокодиле".
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17.05.2021 18:42 Відповісти
Типичный зе-электорат
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17.05.2021 18:42 Відповісти
"Как бросить употреблять, Лечение солевой зависимости

Лечение зависимости от соли куда сложнее, чем он героина и кокаина. Так, как это вещество не метаболизируются в организме, сохраняется оно там на протяжение нескольких лет. Соответственно для того, чтобы его вывести, нужно долгое лечение и специальные препараты. У наркомана, который прекратил прием соли, здоровый сон возвращается еще очень не скоро. Такой процесс бессонницы, может длиться до нескольких месяцев. Все зависит от качества лечения и его эффективности.
Степень зависимости и серьезности ситуации, должен устанавливать врач - нарколог. Если у человека начался процесс нарушения интеллектуальной системы, то ничего сделать уже будет нельзя. Возможно, спустя некоторое время вещество удастся вывести из организма, но те процессы которые были нарушены - останутся. Более того, половина синтетических наркоманов, даже после излечения становятся шизофрениками."
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17.05.2021 18:45 Відповісти
не по теме вообще.
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17.05.2021 21:28 Відповісти
Соли соли, насыпьте ей в жопу соли)
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17.05.2021 18:54 Відповісти
Знаючі кажуть, ото коли вони так зависають то у них повна ейфорія, оргазм Жінка під дією невідомих речовин гуляла з немовлям в Одесі, поклавши дитину зверху коляски - Цензор.НЕТ 1341
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17.05.2021 18:59 Відповісти
Може то няня куме?
-Так.В очiкуваннi инвестора
Жінка під дією невідомих речовин гуляла з немовлям в Одесі, поклавши дитину зверху коляски - Цензор.НЕТ 5291 Жінка під дією невідомих речовин гуляла з немовлям в Одесі, поклавши дитину зверху коляски - Цензор.НЕТ 3249
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17.05.2021 19:02 Відповісти
Накрыло тётку не по-детски😁😁😁😁
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17.05.2021 19:05 Відповісти
Ну мало ли?Может девчёнка действительно не спала,а закидывалась бодрящими таблетками.Действие таблеток прошло и организм вырубился.Сам такое набдюдал.Когда ребёнок болел, девчёнка не спала двое суток сидя на таблетках кофеина и энергетиках.А потом резко бац и упала.Як вариант Жінка під дією невідомих речовин гуляла з немовлям в Одесі, поклавши дитину зверху коляски - Цензор.НЕТ 1944
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17.05.2021 19:11 Відповісти
двое молодых людей как то видели что какойто мудень выясняет отношения со своей женщиной в грубой форме, вмешались - в итоге одному пять лет тюрьмы ,другому три ...ото таке
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17.05.2021 20:14 Відповісти
"Пусть мама услышит,пусть мама придет,пусть мама меня непременно найдёт..")
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18.05.2021 00:08 Відповісти
 
 