Антитерористичні навчання відбулися у Вінниці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Близько тисячі силовиків тренувалися знешкоджувати терористів у міському середовищі.
Про це повідомляє група інформації та комунікації Західного теруправління Нацгвардії, інформує Цензор.НЕТ.
У навчаннях взяли участь військовослужбовці в/ч 3008, співробітники СБУ, Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, Військової служби правопорядку, патрульної поліції.
Всього було задіяно близько 1000 осіб і 100 одиниць техніки.
"За легендою тренувань, група умовних "терористів" прибула на територію міста для здійснення диверсійно-терористичних дій на об'єктах підвищеної небезпеки. Підрозділи по боротьбі з тероризмом відпрацювали комплекс спільних дій, спрямованих на виявлення та локалізацію зловмисників, звільнення заручників і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій", - сказано в повідомленні.
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