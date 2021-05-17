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Антитерористичні навчання відбулися у Вінниці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Події

Близько тисячі силовиків тренувалися знешкоджувати терористів у міському середовищі.

Про це повідомляє група інформації та комунікації Західного теруправління Нацгвардії, інформує Цензор.НЕТ.

У навчаннях взяли участь військовослужбовці в/ч 3008, співробітники СБУ, Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, Військової служби правопорядку, патрульної поліції.

Всього було задіяно близько 1000 осіб і 100 одиниць техніки.


"За легендою тренувань, група умовних "терористів" прибула на територію міста для здійснення диверсійно-терористичних дій на об'єктах підвищеної небезпеки. Підрозділи по боротьбі з тероризмом відпрацювали комплекс спільних дій, спрямованих на виявлення та локалізацію зловмисників, звільнення заручників і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій", - сказано в повідомленні.

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Нужное дело, наконец-то активно занялись антитеррористической подготовкой в регионах. Несомненно луйк
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17.05.2021 19:03 Відповісти
Люблю оптимістів, вони такі як діти.....
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17.05.2021 19:08 Відповісти
А якщо по гелікоптеру терористи відкриють вогонь з гранатомету, ПТРК чи ПЗРК з даху будівлі? Ми ж не з лохами збираємось воювати а зі спецназом терористичної росії! Перед висадкою десанту будівлю мають обстріляти з танків та Мі-24, а вже потім штурмувати!
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18.05.2021 00:43 Відповісти
Поки вітчизняні МСБ-8 працюють як робочі коняки, аваківські аербаси ціною в 5 Мі-8 бережуть ресурс лопатей, двигуна в ангарах та капонірах. Така вдячність за підтримку від вірмен французам ціною українського платника податків.
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17.05.2021 19:14 Відповісти
Помним,помним луцкого Кривоша,там только вертолета не хватало
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17.05.2021 20:28 Відповісти
А чому б такі навчання не проводити у Харкові та Одесі?
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18.05.2021 07:42 Відповісти
 
 