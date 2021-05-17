УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
47801 відвідувач онлайн
Відео Політика України
13153 23
Крим (7777) окупація (1664) Буткевич Богдан (318)

Проєкт "Без цензури": Як росіяни знищують Крим. Історії "тих, що понаїхали". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Як окупанти, що "понаїхали", знищують Крим шаленим пошуком води, бездумним бурінням і іншими способами, і перетворюють український півострів на пустелю?

Богдан Буткевич в проєкті "Без цензури" для Цензор.НЕТ проаналізував, що розповідають про окупований Крим самі окупанти. І там все ой яке не радісне.

Він подивився фільм так званого ліберального російського каналу "Редакція". Тому сьогодні вас чекають найяскравіші історії окупантів для "Без цензури".

Як Росія змінює етнічну карту Криму і заселяє півострів росіянами з решти своєї величезної території? Чому ці люди переїхали в окупований Крим, чого очікували і що отримали натомість? І що нам робити з ними всіма, коли Україна поверне контроль над півостровом?

Залишайте коментар на підтримку каналу, ставте лайк і підписуйтесь на оновлення, якщо ви ще цього не зробили. І дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для Цензор.НЕТ.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+7
Крим відновлює природній стан-соланчакова напівпустеля !!! Крисчане-бережить природу! ))))
показати весь коментар
17.05.2021 20:06
+7
то для росіян вони "понаєхавшие", для українців це НАБРОДА!
показати весь коментар
17.05.2021 20:42
+5
Если бы только этим. А повсеместными заборами с колючкой? А парк Айвазовский? А Херсонес и т.д.
показати весь коментар
17.05.2021 20:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
и снова на заставке рожи этих крымлёвских мразей...
показати весь коментар
17.05.2021 20:05 Відповісти
Крим відновлює природній стан-соланчакова напівпустеля !!! Крисчане-бережить природу! ))))
показати весь коментар
17.05.2021 20:06 Відповісти
...а в пустелі - яма з урлом і воєнщиной за трьома рядами спіралі Бруно
вельми вдатний концтабір вийшов, хоч і напівприв'язного утримання
показати весь коментар
17.05.2021 22:07 Відповісти
Если бы только этим. А повсеместными заборами с колючкой? А парк Айвазовский? А Херсонес и т.д.
показати весь коментар
17.05.2021 20:06 Відповісти
Если не секрет. что не так с парком Айвазовский? Туристы гуляют там вовсю. Вход платный, ну и правильно. Капитализм же.
показати весь коментар
17.05.2021 21:13 Відповісти
Так самі ж москалі дають пораду:громадянином ерефії може бути той хто знає мову, історію та конституцію РФ. Цей же закон до "понаехавших" застосувати. Перший пункт москалі не здолають....
показати весь коментар
17.05.2021 20:18 Відповісти
Я навіть не уявляю в РФіі держслужбовця який не володіє"вяликим и магучим" !!!)))
показати весь коментар
17.05.2021 20:29 Відповісти
то для росіян вони "понаєхавшие", для українців це НАБРОДА!
показати весь коментар
17.05.2021 20:42 Відповісти
Та да... уничтожают Строят сволочи и строят - мечети. дороги, больницы. школы. водохранилища. аэропорты. Жилые комплексы целыми микрорайонами. как когда-то в СССР сразу со всей инфраструктурой. Наводят порядки с шалманами и самостроями...Вбухивают лярды баксов ежегодно из фед. бюджета. Сейчас Крым мне напоминает ГДР и Берлин образца 1990 года - везде сплошная стройка и ремонт. Вон даже достройку гигантской Сборной Мечети в Симфере режили достроить из федерального бюджета... А пропагандоны ишачат только одно - убивают Крым. Детский сад.
показати весь коментар
17.05.2021 21:10 Відповісти
Что делать, когда Украина вернет Крым?
Как же задолбали эти делители шкуры неубитого медведя! Может верните сначала. балаболы тупые???
показати весь коментар
17.05.2021 21:15 Відповісти
попробуй высели оттуда базу Черноморского Флота
показати весь коментар
17.05.2021 21:37 Відповісти
Навіщо його тоді віддавали (без бою)? все (майже)мусора, сбушники нормально так влаштувалися в кацапстане,,,
показати весь коментар
17.05.2021 21:24 Відповісти
а окупація тепер іменується "гєографічєскіє особєнності"

Проєкт "Без цензури": Як росіяни знищують Крим. Історії "тих, що понаїхали" - Цензор.НЕТ 8200
показати весь коментар
17.05.2021 22:24 Відповісти
Корме татар там все понаехавшие.
показати весь коментар
18.05.2021 02:40 Відповісти
У 2014 році російські окупанти Криму вперше в новітній історії заборонила проведення 18 травня традиційного траурного мітингу в центрі Сімферополя, тож 70-і роковини депортації кримські татари були змушені відзначати в місцях компактного проживання в оточенні загонів поліції у супроводі гелікоптерів.
Водночас лише упродовж першого року після анексії 2014 року більше 150 кримських татар були піддані «вибірковому правосуддю», 21 зник без відома або був убитий, а Меджліс позбавлений як будинку, так і можливості вести діалог із державними органами, так званої, «Республіки Крим».
показати весь коментар
18.05.2021 07:33 Відповісти
Вывсёврёте, вадызалейся, путинабесечилсчястье, дизентериялечицца. Проєкт "Без цензури": Як росіяни знищують Крим. Історії "тих, що понаїхали" - Цензор.НЕТ 6731
показати весь коментар
18.05.2021 08:19 Відповісти
вместо воды паРашисты пусть сосут у Пуйла и Медведева, денег нет но вы держитесь!!!!!!!!!! Крым для паРаши как для вора чемодан без ручки.... им он для полигона и военных баз и нужен...
показати весь коментар
18.05.2021 09:54 Відповісти
смерть російським окупантам.
показати весь коментар
18.05.2021 11:05 Відповісти
відмінно! ХАЙ ВСОХНУТЬ ТАМ ВСІ ДО ОСТАННЬОГО!
показати весь коментар
18.05.2021 13:40 Відповісти
Ні води у Крим, поки там кацапня править! Коли Крим знову стане українським без здачі тестів української мови та історії - нах.р за парєбрік.
показати весь коментар
18.05.2021 20:44 Відповісти
 
 