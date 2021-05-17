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Медведчук (1032) прослуховування (118) Бігус (119)

Журналісти про прослуховування Медведчука: поки українські воїни гинули в котлах, "парламентер" просував потрібні окупантам рішення. ВИДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Журналісти-розслідувачі проаналізували прослуховування переговорів голови політради ОПЗЖ Віктора Медведчука за 4 роки.

Його розбору присвячено новий випуск програми "BIHUS.info", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми отримали записи розмов Медведчука за 4 роки, які пояснюють:

✔️ Як на тлі революції Медведчук із ворога перетворився на друга Банкової і головного парламентера з окупантами;

✔️ Чиї інтереси насправді відстоював український переговірник;

✔️І як в Україну з Москви передавалися законопроєкти для ухвалення у ВР", - стверджують журналісти.

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Топ коментарі
+34
Вопрос на засыку при каком президенте Медведчук набрал такую политическую силу и при каком президенте он скупил столько теле каналов ?
Порохоботы ваш выход ?
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17.05.2021 22:02
+27
Когда Бигус снимает сюжет про Татарова и Портнова, то Бигус молодец. Когда он снимает сюжет про гетьмана сивочолого, то он уже не молодец.
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17.05.2021 22:05
+23
Журналісти про прослуховування Медведчука: поки українські воїни гинули в котлах, "парламентер" просував потрібні окупантам рішення - Цензор.НЕТ 7473
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17.05.2021 21:17
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О! Мордвинцю, от ти і заговорив як справжній кремлівець! Поздоровляю!
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18.05.2021 14:17 Відповісти
КАРЯКІН (екс-голова «Парламенту ЛНР») дзвонить МЕДВЕДЧУКУ і говорить, що колона ЗСУ рухається на Ізварине, і якщо через годину колону не розвернуть, то вона буде знищена... МЕДВЕДЧУК каже, що зараз з ПОРОШЕНКОМ все порішає...

МЕДВЕДЧУК передзвонює КАРЯКІНУ і каже, що по приказу ПОРОХА колону розвернули...
В - ВІЙНА... Раніше це все були лише чутки та розмови на кухні різних військових, а зараз це уже підтвердження всього цього факту
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18.05.2021 09:04 Відповісти
в Ізварині розвернув колону - Порошенко поганий
в Іловайську не розвернув - знов поганий
То як вам повинно бути гаразд?
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18.05.2021 09:49 Відповісти
Саме так! Порошенко розвертав колони там, де не потрібно було (і Ізварине, це лише тільки один з епізодів), і не розвертав, там де це було потрібно. І ці записи пояснюють, чому таке відбувалось. Тому, що Порошенко працював на Кремль.
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18.05.2021 10:15 Відповісти
якби було навпаки то був би Ізваринський котел замість Іловайського - оце була б велика Поб'єда! Да?
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18.05.2021 10:48 Відповісти
Якби було навпаки, якби главою держави у той час був не зрадник Порошенко, а патріот, який би зробив все, що потрібно було для захисту держави, то жодного котла б не було, і Донбас би не було подаровано Росії.
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18.05.2021 14:03 Відповісти
Та ти шо? Такий патріот як мертвечук чи якубович?
То ти з отих?
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18.05.2021 14:16 Відповісти
чи працював він на Кремль - подивимось в наступних серіях, але вже зараз можу сказати, що якби він дійсно працював - то літав би до москви сам та ловив би фалофюрера десь біля аеропортових туалетів як це робив якубович чи мертвечук і його би так завзято не мочили мордовські медійники та кремлеботи разом із зелеботами на кшталт тебе
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18.05.2021 10:52 Відповісти
Историк: кого-то из нынешних политиков мне фигура Павла Скоропадского напоминает. Очень напоминает
За семь с половиной месяцев, в просуществовавшем Украинском государстве Скоропадского, было создано «с нуля» Генеральный штаб и началось формирование национальной армии. Было выдано сотни тысяч экземпляров учебников на украинском языке, открыты сотни украинских школ и гимназий, два национальных университета; создана Академия Наук, Национальный архив, Национальную галерею искусств, Национальный исторический музей, Национальную библиотеку, Украинский театр драмы и оперы, Украинскую государственную капеллу, Государственный симфонический оркестр и тому подобное. Вот только люмпенам было мало. Национальную оперу, армию и Генеральный штаб на хлеб не намажешь. А социалисты во главе с продажным политическим мошенником и популистом Винниченко халявную землю мужикам пообещали. А Скоропадский частную собственность защищал и не давал осуществить мечту люмпенов «отнять и поделить». Вот «мудрый украинский народ» пошел не за тем, который мог бы стать для Украины тем, кем стал другой бывший царский генерал Маннергейм для финнов. Он последовал за Винниченко, Андриевским, Петрушевичем, Макаренко.

Павел Бондаренко пишет, чтобы были штаны, надо работать, а не мечтать о «вычитании и делении» - этого люмпены не понимали ни тогда, не понимают и сейчас. Поэтому гетман несмотря на все им сделанное, был для них не просто чужим - он был врагом. «Кого-то из нынешних политиков мне фигура Павла Скоропадского напоминает. Очень напоминает... Воистину - народ, который забыл свое прошлое, не имеет будущего, как писал Платон», - написал историк.
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18.05.2021 01:10 Відповісти
Все эти подозрительные бигусы похожие на сливные бачки, неотступно подбираются к единственной цели - Порошенко. Начался непрекращающийся и очевидный избирательный процес. Зеленым понравилась власть. Вошли, так сказать, во вкус. Выбирают болевые точки на Порохе, чтоб можно было надавить, когда совсем приспичит. Начали разрабатывать кремлевскую куклу, Мертветчука, как делают дети малые, чтоб посмотреть, что в нее внутри напихано? и: что можно использовать вторично? У ней должно быть много ваты. Медведчук стал никому не нужен, вышедший в тираж старый агент, использованный кондом, сбитый летчик, которого разбирают на разные политические оговорки. Не удивительно, что из его падения пытаются выдавить максимум. Этот украиноненавистник за долгие годы в укр! политике, многих замазал об себя, находясь в партиях, ВР; терся возле Кучмы, откуда вылупилась вся наша элитка, все негативы вобрал в себя, - и фразы, и цитаты, и видио с рукопожатиями с ним, можно теперь тиражировать бесконечно долго. Это же Клондайк !
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18.05.2021 04:26 Відповісти
Скільки тобі платять?
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18.05.2021 10:12 Відповісти
новость для цензоровских малолеток)))) порох должен был 10 тыс армией дойти до московии))) конечно это была игра на оттяжку времени, как и минские соглашения. он конечно не ангел но пусть каждый подумает что бы делал он на месте пороха
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18.05.2021 06:31 Відповісти
Єрмачело злив плівки через Деркача,щоб знищити Порошенка-обісрався на весь світ.
Єрмачело викрав Чауса,шантажуючи,щоб той накинув на Порошенка,-знову обхезався.
Тепер Єрмачело найняв ефесбешну бігусятню....
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18.05.2021 07:05 Відповісти
Про колонну войск на Изварино очень показательно.
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18.05.2021 08:37 Відповісти
Бігус--це сплав лайна і базіки. Більшість його "розслідувань" це суцільна брехня і піар,тому довіри до цих розслідувань немає. Да і взагалі--все закінчується бла-бла. А суть в тому,що журналісти працюють на замовлення і продажність та їхня некомпетентність видна в усіх їхніх справах.
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18.05.2021 08:38 Відповісти
Ні, це такі, як ти, котрим будь яка рідина від пороха - божа роса...
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18.05.2021 10:11 Відповісти
Та не може бути!
за словами Бігуса Медведчук був включений в роботу з Порошенком від початку президентства, у червні 2014 кум Путіна регулярно відвідував Адміністрацію президента. Згідно з записами розмов, Медведчук зустрічався із Порошенком в будь-який час навіть вночі
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18.05.2021 08:52 Відповісти
СДПУшників колишніх не буває.
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18.05.2021 09:19 Відповісти
Про те що медведчук мерзота знаючим людям було відомо давно і нічого нового чи несподіваного в цьому фільмі для мене особисто немає а ось мерзота в кубі шоколадний барига якого вибрав на найвищий пост народ України під час війни заслуговує на четвертування!!!
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18.05.2021 09:23 Відповісти
кремлєботи як завжди:
"да, Мертвечук поганий, але четвертувати будемо Порошенко"

Та хто би сумнівався!
Журналісти про прослуховування Медведчука: поки українські воїни гинули в котлах, "парламентер" просував потрібні окупантам рішення - Цензор.НЕТ 8360
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18.05.2021 09:55 Відповісти
То Пєтя цих плівок не чув і не торгував з ОРДЛО??? На таким, як ти будь яка рідина межиочі - божа роса...
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18.05.2021 10:09 Відповісти
торгував не Петро, а Рінат, а мотивацію чому Петро не заважав цьому - скоро дізнаємось (сподіваюсь)
Тільки якщо Петро такий поганий, що торгував з ОРДЛО, чого ж ви замість нього обрали Клоуна, що торгує не тільки з ОРДЛО а ще з росією та Білорусью та ще й в збиток власній економиці????
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18.05.2021 10:56 Відповісти
Ці плівки - повне підтвердження, що торнадівці і донбасівці праві коли боролись проти торгівлі на крові! Що скажуть адєпти сивочолого криголама???
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18.05.2021 10:07 Відповісти
яка торгівля на крові, довбень?
Може Петро хотів щоб твоя дупа була у теплі в зимку та ти міг вмикнути дома світло та інтернет, щоб прийти та нацарапати оті подяки, що ти вже нацарапав?
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18.05.2021 10:59 Відповісти
Схоже, що ти про свою дупу разом з баригою добре турбуєшся...
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18.05.2021 13:37 Відповісти
Ох як штатних ботів сивочолого почало розривати Журналісти про прослуховування Медведчука: поки українські воїни гинули в котлах, "парламентер" просував потрібні окупантам рішення - Цензор.НЕТ 7688 Це ще квіточки...
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18.05.2021 10:14 Відповісти
Реальна пята колона путлера - ОПЗЖ. Після путінської рф це -найбільша загроза державності України. ЇЇ треба прикрити як компартію.А Мертвечука , жону та всіх лідерів - в буцегарню. Мураєва , Шарія - також.
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18.05.2021 10:43 Відповісти
Возможно, вы не согласитесь с моим мнением , но после прослушивания у меня закрепилось несколько мнений.
1. Медведчук фигура намного меньшего значения ,чем я думал до этого. Мне казалось ,что он делает политику целой страны , а он всего-лишь затычка, который никому не нужен и сам постоянно навязывается.
2.Его звонки ,где террористы звонили и говорили убрать технику ,которую их разведка уже видела ,реально спасала жизни тех ,кто был в той колоне.
3.В звонках была большая хитрость ,он каждому вылизывал , и с точки зрения психологии ,он располагал к себе людей .
4.Я думал ,что через него идет какой-то слив инфы ,а окозалось ,что ему никто не доверял ее.
5.С этой точки зрения он даже полезен ,так как реально спас много жизней.
6.А то ,что его рекламировал Путин - это дает ему шансы - 0 на выборах , но все же какая-то попытка Кремля продвинуть в Украине своего человека.
ЗЫ. Такой человек не должен быть в политике Украины и к его ,скорее всего ,не будет , но эти звонки реально спасли немало жизней.
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18.05.2021 11:05 Відповісти
Если расширить твою логику, то максимальное количество спасённых жизней произошло бы в случае, если войска вообще ничего не пытались бы сделать с нарождающимся лугандоном. Если бы оркам никто не мешал - тысячи людей бы живы остались. Отличная стратегия, но мне кажется, в ней есть какой то небольшой изъян...
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18.05.2021 11:15 Відповісти
Судя по Твоей логике, если б погибло еще 70-100 человек , то тебе ,сидя на диване ,от этого впринципе, бы было не холодно-не жарко
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18.05.2021 12:11 Відповісти
потомственный предатель, потомок полицая и упоротый коммунист мертвечук, просто желает стать гауляйтером сначала новососии а потом и всея Украины .. И путь его очень тернистый, ибо в Киеве хунта .. Журналісти про прослуховування Медведчука: поки українські воїни гинули в котлах, "парламентер" просував потрібні окупантам рішення - Цензор.НЕТ 4672 Журналісти про прослуховування Медведчука: поки українські воїни гинули в котлах, "парламентер" просував потрібні окупантам рішення - Цензор.НЕТ 3728
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18.05.2021 13:31 Відповісти
все так , але судячи з розмов , він прослойка
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18.05.2021 14:07 Відповісти
він ватна прокладка .. Журналісти про прослуховування Медведчука: поки українські воїни гинули в котлах, "парламентер" просував потрібні окупантам рішення - Цензор.НЕТ 4595
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18.05.2021 14:20 Відповісти
Дали би просто плівки, бо оте " журналістське" бла-бла бісить, відволікає від суті і схоже на Шарія.
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18.05.2021 11:13 Відповісти
А скілки таких гнид, як він продвигало та зараз продвигає інтереси росії в Україні і все роблять, щоб знищити державність. Це всі вори та корупціонери-хабарники. Всі вони є агентами зовнішнього ворога, а самі вони є внутрішніми ворогами. І я завжди кажу , що внутрішній ворог, страшніший за зовнішнього. І щоб перемогти зовнішнього ворога, потрібно обовязково знищити внутрішнього. Інакше одні будуть і далі стріляти нашим захисникам в груди, а інші встромляти ножа в спину.
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18.05.2021 11:39 Відповісти
А вы прослушали эти плёнки?
фрагмент разговоров Медведчука

Этот бигусёнок так надрывно вещает, так машет руками и пытается разжечь фекальное пламя, и что?
Кто-то не знал, что Медведчук кум Путина?
Кто-то забыл реальное соотношение украинских сил и армии Расии в 2014?
Пете нужно было назначить переговорщиком Яроша и идти на Маскву?
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18.05.2021 11:50 Відповісти
вот интересно, как бы развивались события в те года, если президентом Украины был кто то другой, только не порох? Журналісти про прослуховування Медведчука: поки українські воїни гинули в котлах, "парламентер" просував потрібні окупантам рішення - Цензор.НЕТ 8889
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18.05.2021 13:40 Відповісти
Послушал эти пленки Бигуса, который из трусов выпрыгивает, типа он сливной бачок сливает типа сенсацию, но ничего сенсационного там не услышал.
Мудачук был назначен переговорщиком лично ******, поэтому у Киева на тот момент, в условиях отсутствующих вооруженных сил выбора особого не было, как согласиться на посреднические услуги кума *****. Естественно, получив такую должность, он стал набирать политический вес, на это и был расчет кремля. Мудачук должен был стать политической силой, которая должна была в теории одержать победу на выборах в 19-м и повторить реванш рыгов в 2010. В Киеве думали, что без Крыма и Донбасса, политсила Медведчука свалится в политический маргинес, но не учли, какое количество тупого зебилья населяет страну. Поэтому к 2020 году политсила мудачья стала входить в топ-3 рейтинговых партий страны. И такой рейтинг кремлевской политсилы результат скорее не скупки им каналов, а результат антипорошенковской пропагандисткой риторики, которая лились не только из прокремлевских помоек Мудачука, но и со всех каналов украинских олигархов. В дикой жаде скинуть Порошенко, украинские олигархи не стеснялись использовать пророссийские паттерны пропаганды, что в результате умножилось на недалекость людей и создало пресловутые 73% зебилов, уверовавших, что войну на Донбассе развязал именно Порошенко.
Но выводы из всего этого нужно делать по итогам.
Добился ли кремль через кума каких либо уступок со стороны Киева?
Нет.
Пошел ли Порошенко на выборы на Донбассе под контролем РФ? Автономию? Федерализацию?
Нет.
Наоборот, при Порошенко было отвоевано 2/3 Донбасса, отвоевывались небольшие населенные пункты, а Мудачук в это время использовался Киевом для достижения украинских интересов. Но это все большая дипломатическая стратегическая игра, совершенно непонятная 73 процентному одноклеточному зебилью, привыкшему мыслить примитивными видосиками, на коих и рассчитан слив бачка Бигуса. Потому что рейтинг клоуна падает, а рейтинг Порошенка растет, вот и нужно что-то делать. Похвастаться освобождением населенных пунктов Донбасса не могут, ростом экономики тоже, вакцинация провалена. Поэтому на все что способна зекоманда, так это клепать шоу и видосики, в этом они профи.
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18.05.2021 13:43 Відповісти
незабываем, что в Украине парламентская система управления, а не президентская.
Поэтому у слуг в Раде больше преимущества в принятии «правильных», проукраинских законов, чем имел порох. Это факт. А где результаты?
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18.05.2021 14:10 Відповісти
Неужели непонятно, что на этот раз Бигус действует по заказу Банковой для отвлечения внимания общества от провальных результатов двух лет пребывания Зеленского на Банковой?

Неужели непонятно, что Банковая синхронизировано с Кремлем продолжают спецоперацию по уничтожению Порошенко, который только в 2014 году освободил две трети оккупированного Донбасса?

Неужели непонятно, что этими вбросом Кремль вместе со своими украинскими резидентами продолжают месть Порошенко за санкции?
Действительно Порошенко использовал Медведчука, чтобы манипулировать Путиным для получения дополнительного времени для вооружения украинской армии и освобождения пленных, но это вовсе не означает, что Порошенко и Медведчук имеют какие-то партнерские отношения. Именно телеканалы Медведчука и Коломойского работали на уничтожение президентского рейтинга Порошенко в интересах именно Зеленского. Очевидно же, что очередная порция «расследования» Бигуса - заказ. «Доверяете «расследованию» Бигуса? Доверяйте тогда и Медведчуку, и Путину!»
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18.05.2021 20:58 Відповісти
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