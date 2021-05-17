Журналісти про прослуховування Медведчука: поки українські воїни гинули в котлах, "парламентер" просував потрібні окупантам рішення. ВИДЕО

Журналісти-розслідувачі проаналізували прослуховування переговорів голови політради ОПЗЖ Віктора Медведчука за 4 роки.

Його розбору присвячено новий випуск програми "BIHUS.info", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми отримали записи розмов Медведчука за 4 роки, які пояснюють:

✔️ Як на тлі революції Медведчук із ворога перетворився на друга Банкової і головного парламентера з окупантами;

✔️ Чиї інтереси насправді відстоював український переговірник;

✔️І як в Україну з Москви передавалися законопроєкти для ухвалення у ВР", - стверджують журналісти.