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Журналісти про прослуховування Медведчука: поки українські воїни гинули в котлах, "парламентер" просував потрібні окупантам рішення. ВИДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Журналісти-розслідувачі проаналізували прослуховування переговорів голови політради ОПЗЖ Віктора Медведчука за 4 роки.
Його розбору присвячено новий випуск програми "BIHUS.info", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми отримали записи розмов Медведчука за 4 роки, які пояснюють:
✔️ Як на тлі революції Медведчук із ворога перетворився на друга Банкової і головного парламентера з окупантами;
✔️ Чиї інтереси насправді відстоював український переговірник;
✔️І як в Україну з Москви передавалися законопроєкти для ухвалення у ВР", - стверджують журналісти.
Топ коментарі
+34 Мария Максименко
показати весь коментар17.05.2021 22:02
+27 Элла Георгиевна Немзер
показати весь коментар17.05.2021 22:05
+23 Прощай немытая раССея
показати весь коментар17.05.2021 21:17
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Будь ласка, зачекайте...
МЕДВЕДЧУК передзвонює КАРЯКІНУ і каже, що по приказу ПОРОХА колону розвернули...
В - ВІЙНА... Раніше це все були лише чутки та розмови на кухні різних військових, а зараз це уже підтвердження всього цього факту
в Іловайську не розвернув - знов поганий
То як вам повинно бути гаразд?
То ти з отих?
За семь с половиной месяцев, в просуществовавшем Украинском государстве Скоропадского, было создано «с нуля» Генеральный штаб и началось формирование национальной армии. Было выдано сотни тысяч экземпляров учебников на украинском языке, открыты сотни украинских школ и гимназий, два национальных университета; создана Академия Наук, Национальный архив, Национальную галерею искусств, Национальный исторический музей, Национальную библиотеку, Украинский театр драмы и оперы, Украинскую государственную капеллу, Государственный симфонический оркестр и тому подобное. Вот только люмпенам было мало. Национальную оперу, армию и Генеральный штаб на хлеб не намажешь. А социалисты во главе с продажным политическим мошенником и популистом Винниченко халявную землю мужикам пообещали. А Скоропадский частную собственность защищал и не давал осуществить мечту люмпенов «отнять и поделить». Вот «мудрый украинский народ» пошел не за тем, который мог бы стать для Украины тем, кем стал другой бывший царский генерал Маннергейм для финнов. Он последовал за Винниченко, Андриевским, Петрушевичем, Макаренко.
Павел Бондаренко пишет, чтобы были штаны, надо работать, а не мечтать о «вычитании и делении» - этого люмпены не понимали ни тогда, не понимают и сейчас. Поэтому гетман несмотря на все им сделанное, был для них не просто чужим - он был врагом. «Кого-то из нынешних политиков мне фигура Павла Скоропадского напоминает. Очень напоминает... Воистину - народ, который забыл свое прошлое, не имеет будущего, как писал Платон», - написал историк.
Єрмачело викрав Чауса,шантажуючи,щоб той накинув на Порошенка,-знову обхезався.
Тепер Єрмачело найняв ефесбешну бігусятню....
за словами Бігуса Медведчук був включений в роботу з Порошенком від початку президентства, у червні 2014 кум Путіна регулярно відвідував Адміністрацію президента. Згідно з записами розмов, Медведчук зустрічався із Порошенком в будь-який час навіть вночі
"да, Мертвечук поганий, але четвертувати будемо Порошенко"
Та хто би сумнівався!
Тільки якщо Петро такий поганий, що торгував з ОРДЛО, чого ж ви замість нього обрали Клоуна, що торгує не тільки з ОРДЛО а ще з росією та Білорусью та ще й в збиток власній економиці????
Може Петро хотів щоб твоя дупа була у теплі в зимку та ти міг вмикнути дома світло та інтернет, щоб прийти та нацарапати оті подяки, що ти вже нацарапав?
1. Медведчук фигура намного меньшего значения ,чем я думал до этого. Мне казалось ,что он делает политику целой страны , а он всего-лишь затычка, который никому не нужен и сам постоянно навязывается.
2.Его звонки ,где террористы звонили и говорили убрать технику ,которую их разведка уже видела ,реально спасала жизни тех ,кто был в той колоне.
3.В звонках была большая хитрость ,он каждому вылизывал , и с точки зрения психологии ,он располагал к себе людей .
4.Я думал ,что через него идет какой-то слив инфы ,а окозалось ,что ему никто не доверял ее.
5.С этой точки зрения он даже полезен ,так как реально спас много жизней.
6.А то ,что его рекламировал Путин - это дает ему шансы - 0 на выборах , но все же какая-то попытка Кремля продвинуть в Украине своего человека.
ЗЫ. Такой человек не должен быть в политике Украины и к его ,скорее всего ,не будет , но эти звонки реально спасли немало жизней.
фрагмент разговоров Медведчука
Этот бигусёнок так надрывно вещает, так машет руками и пытается разжечь фекальное пламя, и что?
Кто-то не знал, что Медведчук кум Путина?
Кто-то забыл реальное соотношение украинских сил и армии Расии в 2014?
Пете нужно было назначить переговорщиком Яроша и идти на Маскву?
Мудачук был назначен переговорщиком лично ******, поэтому у Киева на тот момент, в условиях отсутствующих вооруженных сил выбора особого не было, как согласиться на посреднические услуги кума *****. Естественно, получив такую должность, он стал набирать политический вес, на это и был расчет кремля. Мудачук должен был стать политической силой, которая должна была в теории одержать победу на выборах в 19-м и повторить реванш рыгов в 2010. В Киеве думали, что без Крыма и Донбасса, политсила Медведчука свалится в политический маргинес, но не учли, какое количество тупого зебилья населяет страну. Поэтому к 2020 году политсила мудачья стала входить в топ-3 рейтинговых партий страны. И такой рейтинг кремлевской политсилы результат скорее не скупки им каналов, а результат антипорошенковской пропагандисткой риторики, которая лились не только из прокремлевских помоек Мудачука, но и со всех каналов украинских олигархов. В дикой жаде скинуть Порошенко, украинские олигархи не стеснялись использовать пророссийские паттерны пропаганды, что в результате умножилось на недалекость людей и создало пресловутые 73% зебилов, уверовавших, что войну на Донбассе развязал именно Порошенко.
Но выводы из всего этого нужно делать по итогам.
Добился ли кремль через кума каких либо уступок со стороны Киева?
Нет.
Пошел ли Порошенко на выборы на Донбассе под контролем РФ? Автономию? Федерализацию?
Нет.
Наоборот, при Порошенко было отвоевано 2/3 Донбасса, отвоевывались небольшие населенные пункты, а Мудачук в это время использовался Киевом для достижения украинских интересов. Но это все большая дипломатическая стратегическая игра, совершенно непонятная 73 процентному одноклеточному зебилью, привыкшему мыслить примитивными видосиками, на коих и рассчитан слив бачка Бигуса. Потому что рейтинг клоуна падает, а рейтинг Порошенка растет, вот и нужно что-то делать. Похвастаться освобождением населенных пунктов Донбасса не могут, ростом экономики тоже, вакцинация провалена. Поэтому на все что способна зекоманда, так это клепать шоу и видосики, в этом они профи.
Поэтому у слуг в Раде больше преимущества в принятии «правильных», проукраинских законов, чем имел порох. Это факт. А где результаты?
Неужели непонятно, что Банковая синхронизировано с Кремлем продолжают спецоперацию по уничтожению Порошенко, который только в 2014 году освободил две трети оккупированного Донбасса?
Неужели непонятно, что этими вбросом Кремль вместе со своими украинскими резидентами продолжают месть Порошенко за санкции?
Действительно Порошенко использовал Медведчука, чтобы манипулировать Путиным для получения дополнительного времени для вооружения украинской армии и освобождения пленных, но это вовсе не означает, что Порошенко и Медведчук имеют какие-то партнерские отношения. Именно телеканалы Медведчука и Коломойского работали на уничтожение президентского рейтинга Порошенко в интересах именно Зеленского. Очевидно же, что очередная порция «расследования» Бигуса - заказ. «Доверяете «расследованию» Бигуса? Доверяйте тогда и Медведчуку, и Путину!»