Раду не влаштовує практика призначення Кабміном в.о. міністрів, - Разумков. ВIДЕО

Верховну Раду не влаштовує практика призначення виконувачів обов'язків міністрів.

Про це в ефірі ICTV заявив спікер парламенту Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.

На думку голови ВР, таким чином деякі чиновники уникають відповідальності за свої дії на посаді.

"Глава міністерства, згідно з Конституцією, має бути затверджений Верховною Радою. Люди працюють як в.о., а потім переходять на інші напрямки - зокрема НАК Нафтогаз. Але виборці при цьому не розбираються, вони знають, що міністрів має призначати парламент", - зауважив Разумков.

Разумков також зазначив, що необхідно розуміти, хто конкретно обійме посади міністрів, після звільнення чинних чиновників.

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