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Раду не влаштовує практика призначення Кабміном в.о. міністрів, - Разумков. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Верховну Раду не влаштовує практика призначення виконувачів обов'язків міністрів.

Про це в ефірі ICTV заявив спікер парламенту Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.

На думку голови ВР, таким чином деякі чиновники уникають відповідальності за свої дії на посаді.

"Глава міністерства, згідно з Конституцією, має бути затверджений Верховною Радою. Люди працюють як в.о., а потім переходять на інші напрямки - зокрема НАК Нафтогаз. Але виборці при цьому не розбираються, вони знають, що міністрів має призначати парламент", - зауважив Разумков.

Разумков також зазначив, що необхідно розуміти, хто конкретно обійме посади міністрів, після звільнення чинних чиновників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін звільнив заступників міністрів економіки, інфраструктури, енергетики та ФДМ

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Топ коментарі
+3
ну мало шо кому не нравиться )))) нам шапито тоже уже до.. блевать...а шо делать? )))
радуемся за паприколистов и абынеПорох...у них столько эмоций (у остальных одни матюки)))
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18.05.2021 08:14
+2
ого!.. сепаратистский мятеж в зеленом болоте..
мне Разумков напоминает упитанного Гитлера.. Раду не устраивает практика назначения Кабмином и.о. министров, - Разумков - Цензор.НЕТ 1608
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18.05.2021 00:23
+2
Не, ну как шутовской балаган устраивать во времена выборов и до сегодняшнего дня-Разумков - участник из зеленых и веселых. Как пена идиотизма докатилась до кресла и полномочий самого Разумкова, оказывается "не так"!
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18.05.2021 00:51
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ого!.. сепаратистский мятеж в зеленом болоте..
мне Разумков напоминает упитанного Гитлера.. Раду не устраивает практика назначения Кабмином и.о. министров, - Разумков - Цензор.НЕТ 1608
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18.05.2021 00:23 Відповісти
Пора відправляти Верховну Раду у відставку!
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18.05.2021 00:36 Відповісти
Так знову клоунів наобиаєте! У вас же розуму не додалося?! Судячи з даних опитувань - таки не додалося! 😊
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18.05.2021 08:42 Відповісти
разумков тоже хоче продавати посади міністрів. нічого другого гламурне чючєло не вміє.
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18.05.2021 00:46 Відповісти
Не, ну как шутовской балаган устраивать во времена выборов и до сегодняшнего дня-Разумков - участник из зеленых и веселых. Как пена идиотизма докатилась до кресла и полномочий самого Разумкова, оказывается "не так"!
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18.05.2021 00:51 Відповісти
Ви одне моношобло.
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18.05.2021 07:02 Відповісти
Голос прорезался , - А в Украине Парламенско Президенская Республика , = А не Офисно - Президенская.Ты что раньше не Знал.
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18.05.2021 07:16 Відповісти
ну мало шо кому не нравиться )))) нам шапито тоже уже до.. блевать...а шо делать? )))
радуемся за паприколистов и абынеПорох...у них столько эмоций (у остальных одни матюки)))
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18.05.2021 08:14 Відповісти
Так в чому проблема? Відправте у відставку Шмигаля. Разом з усім Кабміном. Проголосуйте за нових і притомних! Але у вас дві проблеми - ви без волі Зєлєнского (читай - Єрмака) цього не зробите. І не зробите ще й тому, що нових у вас дофіга, а з притомними якось не склалося.
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18.05.2021 08:52 Відповісти
А разве на ВР приняло закон по ио?
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18.05.2021 13:13 Відповісти
Разумков чем-то напоминает Литвина. Скользкостью, наверное.
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18.05.2021 16:32 Відповісти
 
 