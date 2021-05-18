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Раду не влаштовує практика призначення Кабміном в.о. міністрів, - Разумков. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Верховну Раду не влаштовує практика призначення виконувачів обов'язків міністрів.
Про це в ефірі ICTV заявив спікер парламенту Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.
На думку голови ВР, таким чином деякі чиновники уникають відповідальності за свої дії на посаді.
"Глава міністерства, згідно з Конституцією, має бути затверджений Верховною Радою. Люди працюють як в.о., а потім переходять на інші напрямки - зокрема НАК Нафтогаз. Але виборці при цьому не розбираються, вони знають, що міністрів має призначати парламент", - зауважив Разумков.
Разумков також зазначив, що необхідно розуміти, хто конкретно обійме посади міністрів, після звільнення чинних чиновників.
Топ коментарі
+3 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар18.05.2021 08:14
+2 Шрек Баблокат
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+2 vismavista
показати весь коментар18.05.2021 00:51
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мне Разумков напоминает упитанного Гитлера..
радуемся за паприколистов и абынеПорох...у них столько эмоций (у остальных одни матюки)))