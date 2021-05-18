Російські окупанти опублікували відео обстрілів артилерією позицій ЗС України. ВIДЕО
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Обстріляні позиції 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ютуб-канал Jerry24_it, обстріл ОП 128-ї ОГПбр ЗСУ на дорозі Т-05-19 (між Комінтерновим і Водяним).
Топ коментарі
+34 Андрій Богатир
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+27 Andriy Kalnyshevsky
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+14 Aleks_15
показати весь коментар18.05.2021 12:06
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походу, она и от пятой повестки косит, уже как гавнокомандувач, со справкой..
зебилы понавыбирали дерьма...