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армія (3483) обстріл (20911) 128 окрема гірсько-піхотна бригада (137)

Російські окупанти опублікували відео обстрілів артилерією позицій ЗС України. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Обстріляні позиції 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ютуб-канал Jerry24_it, обстріл ОП 128-ї ОГПбр ЗСУ на дорозі Т-05-19 (між Комінтерновим і Водяним).

Також читайте: Снайпер ворога поранив українського воїна на Донбасі. За добу - 9 обстрілів, найманці РФ б'ють просто із житлових кварталів, - штаб ОС

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+34
"я чувствую, чта ми скора закончім ету вайну..."..."калічєства снайпєрскаго агня умєньшілась" - так зе-п@дар?
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18.05.2021 12:03
+27
Зеленскому надо еще увеличить покупку електрики в расеюшке - она ж потратилась на снаряды....
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18.05.2021 12:06
+14
ответ нужно давать по позициям врага, где бы они не располагались
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18.05.2021 12:06
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как там антирадары? Может еще заказать? Американцы пришлют
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18.05.2021 11:52 Відповісти
Не гуманно на насилие отвечать насилием. Дипломатия победит.
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18.05.2021 11:57 Відповісти
"я чувствую, чта ми скора закончім ету вайну..."..."калічєства снайпєрскаго агня умєньшілась" - так зе-п@дар?
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18.05.2021 12:03 Відповісти
Снайперського зменшилось, артилерійського збільшилось, не набрехав гівнокомандувач
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18.05.2021 12:13 Відповісти
такое перемирие
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18.05.2021 12:03 Відповісти
Зеленскому надо еще увеличить покупку електрики в расеюшке - она ж потратилась на снаряды....
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18.05.2021 12:06 Відповісти
ответ нужно давать по позициям врага, где бы они не располагались
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18.05.2021 12:06 Відповісти
м. Київ, вул. Банкова, 11
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18.05.2021 13:48 Відповісти
По кпцапо-фашистам тоже херачем.и очень даже хорошо
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18.05.2021 12:07 Відповісти
Уточнюй "лише з дозволених калібрів".
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18.05.2021 13:20 Відповісти
Чим відповість наш гівнокомандувач?
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18.05.2021 12:12 Відповісти
поехает с Ледей на оман к Патрушеву
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18.05.2021 12:16 Відповісти
Съёмки сериала начались в июне 2019 года в Киеве и заняли три месяца. Премьера состоялась 2 декабря 2019 года на канале «1+1». В январе 2020 года 1 сезон был показан на российском федеральном канале СТС
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18.05.2021 12:20 Відповісти
ещё раз поглядит в шоколадный глаз *****, а там опять мир.
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18.05.2021 12:48 Відповісти
А йому воно потрібно? Там прибуткові проети по "великому крадівництву", де кожного дня приносять мільйони, ось там і працює Вальдемар, а фронт то для лохів.
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18.05.2021 14:42 Відповісти
тільки бомба на СРЕМль і отстанкіно - ТІЛЬКИ ХАРДКОР!
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18.05.2021 13:41 Відповісти
Кацапи провокують..нормальну мову не розуміють.
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18.05.2021 15:04 Відповісти
Зелю На-полу-она с конём-дермаком - на передовую, "всех бамбить"..
походу, она и от пятой повестки косит, уже как гавнокомандувач, со справкой..
зебилы понавыбирали дерьма...
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18.05.2021 18:20 Відповісти
будем всех бамить
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18.05.2021 19:26 Відповісти
Так это же ВСУ обстреливает Правый сектор в отместку за их обстрелы )).
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21.05.2021 14:32 Відповісти
Вот ссылочка на описание обстрела: https://colonelcassad.livejournal.com/6771856.html
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21.05.2021 14:34 Відповісти
 
 