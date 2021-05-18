Російські окупанти опублікували відео обстрілів артилерією позицій ЗС України. ВIДЕО

Обстріляні позиції 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ютуб-канал Jerry24_it, обстріл ОП 128-ї ОГПбр ЗСУ на дорозі Т-05-19 (між Комінтерновим і Водяним).

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