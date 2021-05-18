"Украина, спасибо, иди-ка ты в ж#пу. Не смогли улететь в Стамбул из-за гребаного законодательства", - у Харкові жінка з дітьми влаштувала показову "розправу" над паспортами. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство
У Харкові жінка з дітьми не змогла полетіти до Туреччини. В результаті вона показово викинула паспорт громадянки України та змусила зробити це і своїх дітей.
Відео "розправи" над закордонними паспортами виклали в мережі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
На відео жінка повідомляє, що вона разом з дітьми намагалася вилетіти в Стамбул, але "через грьобані українські закони" не змогла цього зробити.
"Ми сьогодні не полетіли в Стамбул. Ми не змогли полетіти в силу певних причин українського законодавства. Вдруге купуємо квитки. Полетіли", - сказала жінка і викинула свій паспорт, а її діти - свої.
Але цього жінці здалося мало, і вона вирішила долучити до свого демаршу словесне обурення своїх дітей. У наступному кадрі діти знову сидять з паспортами, які щойно викинули.
"Украина, спасибо, и иди-ка ты в ж*пу. Пошла ты в ж*пу", - сказали діти і ще раз викинули паспорти.
Що саме хотіла сказати такою акцією жінка, і які саме закони вона порушила, через що її не випустили за кордон, невідомо. Припускаємо, що паспорти громадян України ця трійка знову підібрала і зберегла їх для третьої спроби і запису чергового скандального відео.
Будь ласка, зачекайте...
Я в принципе считаю, что путешествующих с детьми во время эпидемии нужно лишать родительских прав. Из-за таких куриц потом страдают и чужие дети. Но это вообще переходит все границы. Тупая курица искренне недоумевает, как это все остальные имеют право быть не такими же тупыми, как она.
НІ ФАМІЛІЙ, НІ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ, НІ ЛОКАЦІЇ ЗЙОМКИ - СХОЖЕ ЯК
У КРАЩИХ ТРАНДИЦІЯХ КРЕМЛЯ.
Можно сесть на лавочке у перехода в Молдавию и страшными словами крыть проклятых поляк или венгров, а в то время на переходе и знать никто не будет что у них снимают "страшное кино".
для поддержания людей в скотском состоянии,
это результат судейско-мусорской деятельности
-ведь клоун даёт добро на вытирание ног об Украину
ЕЕ уже прижучили и она призналась, только, "виниправилна все понили! вирвана из кантекста, бла, бла, бла".....
У нее не было разрешения на вывоз несовершеннолетних детей.
Она из Донецка или Горловки.
На ее страничке, которую она подчистила (скрины не горят) Гнили-ванили с Моторылой и военной техникой маладыхриспублик...........
Жалко Вам млядь ненавидящую Украину и учащую презирать свою страну своих личинок?
А не пошли бы ОНИ сами в ж...пу?!
Им не паспорта Украины нужны, они этого не достойны, таким тварям нужны паспорта НЕ граждан.
В Украине срочно нужен Закон о негражданстве, иначе Украина утонет в крови из-за такой нечисти.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
а я просто ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!