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Досудове розслідування щодо Тупицького у справі про підкуп завершено, - ДБР. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Слідчі ДБР завершили досудове розслідування щодо ексголови Конституційного Суду України Олександра Тупицького. Він підозрюється в завідомо неправдивих свідченнях, штучному створенні доказів захисту і підкупі свідка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

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Слідством встановлено, що у 2018 році експосадовець підкупив свідка задля надання ним неправдивих показань в інтересах колишнього Голови Вищого господарського суду України, який намагався уникнути кримінальної відповідальності у справі, де проходив як підозрюваний.

Також, упродовж 2018-2019 років колишній Голова КСУ тричі надав завідомо неправдиві показання слідчому в інтересах цього ж ексголови ВГСУ.

Наразі матеріали кримінального провадження відкрито для ознайомлення стороні захисту. Після ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового розслідування, обвинувальний акт буде скерований до суду.

Нагадаємо, 27 березня Зеленський підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

Автор: Анастасія Потіха
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Конечная цель затеянной кодланом Коломойского суеты с КС- мародёрство воюющей Украины в особо крупном размере. Тупицкий это цап - відбувайло с последующей материальной компенсацией понесенного морального ущерба.
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18.05.2021 13:42 Відповісти
Тупица тупит, никак не поймет, что его место возле параши.
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18.05.2021 13:46 Відповісти
опять Гречковского забыли..
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18.05.2021 14:13 Відповісти
І чьо,посадять? Та х... там...
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18.05.2021 14:37 Відповісти
После импичмента Тупикого восстановят и уплатят за ущерб.
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18.05.2021 15:01 Відповісти
 
 