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Патрульний Колиняк з Дніпра заявив, що його побили двоє колег і начальник Маслюк. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

Інцидент, за словами Колиняка, стався в понеділок, 17 травня, в будівлі Управління патрульної поліції в Дніпропетровській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Телеканал D1.

За словами потерпілого, старшого сержанта Максима Колиняка, після того, як наприкінці робочого дня він здав табельну зброю, начальство вирішило ознайомити його з якимось наказом. Він вирішив зафіксувати це на відео, що, за словами Колиняка, викликало агресію з боку його керівника В'ячеслава Маслюка - заступник начальника УПП у Дніпропетровській області. У старшого сержанта вибили з рук телефон, після чого двоє колег схопили його, а начальник почав завдавати ударів кулаками по обличчю та тулубу.

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Колиняк з розбитим обличчям вирвався з будівлі поліції і вийшов за допомогою телефону в прямий ефір в одній із соцмереж. Він викликав на місце інциденту слідчо-оперативну групу.

За словами потерпілого, він планував сьогодні виїхати до Києва з метою донести до керівництва країни інформацію про корупцію та свавілля в органах патрульної поліції Дніпропетровської області, оскільки нібито всі звернення в управління внутрішньої безпеки і в Державне бюро розслідувань не дають результату.

Редакція каналу намагалася зв'язатися з пресслужбою патрульної поліції, проте офіційний коментар поки не отримала. Журналісти продовжують стежити за ситуацією.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
Всё никак в Днепре и области от старых прогнивших кадров не отделаются? Заносят вовремя и пусть сидят дальше? Где наш знаменитый тепловозо-катеро-вертолётчик Аваков? Контроль ситуации в регионах присутствует или отданы полностью на откуп местным князькам?
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18.05.2021 14:07
+13
Маслюка действительно полицейский а не мусор. Именно такие вначале реформы шли в полицию что бы ее менять. С пол года назад он дал интервью активистам, загнав служебный Приус на тех. станцию. Там был лютый трэш, ни один трезво мыслящий водитель не сел бы за руль такой машины, т.к. это не безопасно. По его словам это был еще на самый худший Приус. С тех пор на него началось давление со стороны руководства, т.к. он говорил о коррупции и воровстве в рядах уже реформированной полиции. Он реально настоящий полицейский с железными яйцами. К сожалению система его выживет т.к. мусорам полицейские не нужны а коррупция, воровство и беспредел будут и дальше процветать у реформированных мусоров...
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18.05.2021 14:20
+9
- Будешь взятки брать!!!???
- Не, не буду!
- Получай!

- Аййй!!!
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18.05.2021 14:04
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Дивны дела твои, патрульная полиция.
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18.05.2021 14:03 Відповісти
воспитательная работа в новой/старой- полиции/милиции..... скрепами попахивает......
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18.05.2021 14:03 Відповісти
Міліція ліквідована 1.01.2016 року. Доколє будуть винуваті папєрєднікі.
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18.05.2021 14:07 Відповісти
Так борьба и происходит! А вы ждали розовых единорогогов? Зря!(
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18.05.2021 18:23 Відповісти
- Будешь взятки брать!!!???
- Не, не буду!
- Получай!

- Аййй!!!
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18.05.2021 14:04 Відповісти
Это так и есть(((
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18.05.2021 18:22 Відповісти
и что характерно - СВБезопасности не защитит, а только посмеётся...
Даже скрытая камера заделанная под пуговицу не поможет.
только сатисфакция будет действенной)
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18.05.2021 18:38 Відповісти
Да(((
И я вот об этом же!!!(((
Парня спасать и защищать нужно!!! Реально и прямо сейчас, иначе твари в погонах с удовольствием похоронят чахлые ростки нормальной полиции(((
Тут все гораздо сложнее, начиная с Закона... заканчивая сугубо социально-экономическим положением работников МВД, но далеть что-то нужно уже вчера... А никто не собирается делать ничего даже послезавтра(((
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18.05.2021 19:38 Відповісти
Парня спасать и защищать никто не будет потому, что государство СТОЛЬКО проблем спустило на своих граждан, что никому заниматься судьбою какого то честного мента не досуг. Никто даже в пикет под ментовку не станет, кроме как за деньги.

На помощь другому человеку способны только те, кто не имеет проблем. Остальной народ огрубел под гнётом своих бед. Это то же состояние как и у людей блокадного ленинграда - до войны никто и представить себе не мог, что сможет пройти мимо человека, которому стало плохо... В блокаду граждане умудрялись шмонать упавшего на улице прохожего, который сдыхает от голода на предмет что то у него украсть и выменять на хлеб.
Такова реальность нашей жизни. Чем тебе хуже, тем безсердечнее ты относишься к чужим бедам )
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18.05.2021 20:00 Відповісти
Это да. Согласен полностью. Равно как и с тем, что проблемы людей с ПТСР из МВД десятилетиями никого не волновали вообще, а то и агрессию вызывали в массах...
Другое дело, что если общество не поймет, что нужно защищать нормальных ментов от мусоров, то оно просто обречено на пытки в мусарне по любому... да вообще без повода!(
Вот может так до них начнет доходить!!! До них - это до всех вокруг, иначе ничего не будет.
Я ни одного дня не работал в структурах МВД, так на всякий случай.
...
Зато знаю нормальных ментов еще с 90-тых, которые именно эти результаты и описывали! В МВД даже в 90-тые были люди, которые стремились сделать нормальную полицию... Но без нормальной прокуратуры и нормальных судов, да еще и с "отрицательной селекцией" в МВД - это было практически невозможно(((
Если не сейчас, то когда?!?!
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19.05.2021 17:18 Відповісти
мусорской активист ... В Днепре трое сотрудников полиции избили патрульного Колыняка: двое коллег схватили его, а начальник Маслюк начал наносить удары - Цензор.НЕТ 4389
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18.05.2021 14:06 Відповісти
АУЕ рулит?
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18.05.2021 14:09 Відповісти
А как вы видели приход нормальных полисов в мусарню?! Они туда без сопротивления мусоров на Ауди Кю 9 войдут?!))))))
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18.05.2021 18:27 Відповісти
Всё никак в Днепре и области от старых прогнивших кадров не отделаются? Заносят вовремя и пусть сидят дальше? Где наш знаменитый тепловозо-катеро-вертолётчик Аваков? Контроль ситуации в регионах присутствует или отданы полностью на откуп местным князькам?
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18.05.2021 14:07 Відповісти
Отданы, - подтверждаю включая суды
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18.05.2021 14:10 Відповісти
это там где начальника полиции поменяли - пришли зеленые и начался беспредел - факт))
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18.05.2021 14:07 Відповісти
А у зеленых всегда овощные приходят...(
По Мертвечуку и Киве, по Портнову не заметили?! Это же просто факт!!! Наблюдаемый факт(((
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18.05.2021 19:13 Відповісти
Це серіал Ментівські війни? В Днепре трое сотрудников полиции избили патрульного Колыняка: двое коллег схватили его, а начальник Маслюк начал наносить удары - Цензор.НЕТ 5925
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18.05.2021 14:09 Відповісти
планировал сегодня выехать в Киев с целью донести до руководства страны информацию о коррупции и произволе

Патрульный Колыняка из Днепра заявил, что его избили двое коллег и начальник Маслюк - Цензор.НЕТ 5246

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18.05.2021 14:10 Відповісти
ОПГ МВД?? Но министр непотопляем!!! Почему?
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18.05.2021 14:10 Відповісти
Тому що ворог Пороха і друг Бені. Який допоміг Бені привести до влади Зе-лоха, а зараз забезпечує надійний тил для Зе за допомогою нацполіції.
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18.05.2021 20:05 Відповісти
Милі сваряться- тільки тішаться...
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18.05.2021 14:15 Відповісти
Все во всем возвращается,да же не верится .что прошло 7 лет.Опять превращаются в ментов,с крышей.
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18.05.2021 14:15 Відповісти
Бриллиантовые прокуроры в 2015 году, а не 7 лет.
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18.05.2021 14:19 Відповісти
Бог в помощь, чтобы чертей в болоте растормошить
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18.05.2021 14:16 Відповісти
Ничего не поменялось как были менты у кормушки так и остались где запись с камер если нет то это доказывает что беспредел порождает коррупцию в центральных органах власти
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18.05.2021 14:20 Відповісти
Маслюка действительно полицейский а не мусор. Именно такие вначале реформы шли в полицию что бы ее менять. С пол года назад он дал интервью активистам, загнав служебный Приус на тех. станцию. Там был лютый трэш, ни один трезво мыслящий водитель не сел бы за руль такой машины, т.к. это не безопасно. По его словам это был еще на самый худший Приус. С тех пор на него началось давление со стороны руководства, т.к. он говорил о коррупции и воровстве в рядах уже реформированной полиции. Он реально настоящий полицейский с железными яйцами. К сожалению система его выживет т.к. мусорам полицейские не нужны а коррупция, воровство и беспредел будут и дальше процветать у реформированных мусоров...
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18.05.2021 14:20 Відповісти
Писал естественно про полицейского Колыняк... Затупил...
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18.05.2021 14:22 Відповісти
Ну это понятно, а с преступностью он бороться то собирался? Или вы про наявность таковой не в курсе?
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18.05.2021 18:45 Відповісти
Как по Вашему он должен был с ней бороться и чего он не сделал и вынудил написать Вас этот комментарий????
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19.05.2021 09:53 Відповісти
Как? Действительно, это ж не милиция какая-то. Тут надо не быть ментом, иметь железные яйца, показывать, как невозможно ездить на приусе, вскрывать все нарывы, а по итогу просто дурковать по беспределу и бить морды подчиненным. Это смешно и грустно одновременно. Такому действительно не учили не в средней, высшей школах милиции. Страну интерисует где сей начальник учился, сколько он лично раскрыл преступлений и задержал преступников. Вот основной показатель работы сотрудника. И конечно хотелось знать сколько надо прослужить, что так профессионально деградировать. В милиции это проявлялось гдето через 15 лет службы, а полиция существует всего 5 лет. Нам, бывшим сотрудникам милиции, стыдно перед обществом за эту патрульную полицию.
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19.05.2021 11:58 Відповісти
А начальники и высшие руководители нынешней реформированной полиции разве не бывшие сотрудники милиции? Поэтому вам стыдно? Патрульный должен бороться с преступностью???? Вы точно в этом уверенны??? Да и в чем разница между бывшими и нынешними кроме названия и формы?
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19.05.2021 13:26 Відповісти
Як я зрозумів, ваш рукастий поліцейський це не продукт системної підготовки кадрів для органів внутрішніх страв, а витвір вулиці і народного господарства. Тому розкриття злочинів для його це щось із іншопланетного. За наших часів, більшість курсантів школи міліції вже мали на своєму рахунку затримання грабіжників, кишеньковах злодіїв, осіб, які перебували у розшуку, ********* і навіть озброєних злочинів. Це заохочувалось керівництвом і курсанти міліції не пики один одному били, а в вільний час "полювали" на злочинців. Цей метод розкриття називається особистий сиск. Крім того, нас готували не 3 місяці, а два роки за які ми ставали справжніми дільничими, оперативниками і слідчими. Нам не треба було казати, як і що робити на вказаних посадах. І тому я впевнений, що кожен поліцейський повинен боротись із лочинністю, або нічого йому робити в правоохоронній системі. Крім назви і форми у нас різні тексти Присяги. Перечитай і ти зрозумієшь різницю. І серед нас не було патерпелих, бути патерпєлим в міліції це западло.
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19.05.2021 14:00 Відповісти
Я бы Вам посоветовал еще раз внимательно перечитать статью и попробовать понять что произошло. А так же ознакомиться с обязанностями патрульного полицейского. Что то, Вас, батенька, постоянно заносит и Вы постоянно пытаетесь рассказать какой Вы Дартаньян и какие херовые сейчас полицейские. Скажу из личного опыта общения с бывшими и нынешними - разницы нет никакой, задумка была неплохая, но, свелось все к ребрендингу. А то что есть еще такие люди, которые не боятся говорить о проблемах внутри это хорошо. Плоха что старая совковая мусорская система, которую Вы так расхваливаете и которая перекочевала в полицию его просто перемолотит....
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19.05.2021 14:09 Відповісти
Стасік, ви просто дурак.
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19.05.2021 14:11 Відповісти
Это мог написать только очень умный человек...
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19.05.2021 14:15 Відповісти
Я знав , що тобі сподобається. Сподіваюсь, що ДВБ і ДБР дадуть належну оцінку побиттю начальником свого підлеглого.
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19.05.2021 14:18 Відповісти
Т.к. там работают такие же мусора как и ты, которые лижут задницы друг другу, то ничего ему не будет.
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19.05.2021 14:40 Відповісти
Это в твоем мире лижут задницы, у ментов - "ворон ворону глаз не выклюет"
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21.05.2021 12:59 Відповісти
Расскажи мусорок как ты своему начальству глаз не выклевал. Или все таки лизал?
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21.05.2021 13:15 Відповісти
Глухому не расскажешь, слетой не увидет, а чмо не поймет.
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21.05.2021 13:25 Відповісти
И да, очень феерично слышать от мусора фразу - бути патерпєлим в міліції це западло. В этом то и вся ваша совковая мусорская суть - начальник бог и закон, даже если он нарушает закон и заставляет тебя делать то же, ты должен молчать....
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19.05.2021 14:14 Відповісти
Стасик, ты сам себе противоречишь. Я "за порвать" руководителя, который ударил подчиненного. Бить подчиненных устав не велит, для наказания подчиненных есть другие методы и они прописаны в дисциплинарном уставе. И при совке, я лейтенант следователь без проблем ставил начальника отделения майора на место. Он один раз посмел вмешаться в порядок проведения следственных действий и чуть не стал капитанам. Руководство его пожалело за долгую добросовестную службу (25 лет), но не поддержало по сути вопроса. И все без мордобоя , криков руки вверх и срама на всю страну. И не надо сравнивать бывшего "торговца носков с лотка", который с какого-то перепугу в звании аж капрала становится руководителем в полиции, с людьми, за плечами которых две школы МВД и десятки раскрытых тяжких преступлений. Мы второй десяток уже на заслуженном отдыхе, а кое кто, посаженый нами, еще сидит, из тех кого не успели в 90-х расстрелять и дали пожизненно после.
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21.05.2021 13:23 Відповісти
Бий своїх, щоб чужі боялись. Пацюки в бочці , у них таке буває.
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18.05.2021 14:20 Відповісти
Моисей 40 лет водил. Вообще-то 74 года колонии большевиков просто так не проходят и все же в Украине есть тренд на Европу. Время надо по более, чем для Польши и балтийских трех стран.
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18.05.2021 14:39 Відповісти
Махновщина. Якийсь сержант хоче знімати на смартфон у будівлі поліції, ставить якісь ультиматуми старшим за посадою і званням.
В армії, поліції, СБУ є таке поняття, як "рапорт". Також можеш звернутися до прокуратури, СБУ, ДБР тощо. Навіщо ці спектаклі із невиконанням наказів та зніманням на сматфон.
Він поліцейський чи блогер.
Стидоба
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18.05.2021 14:55 Відповісти
понабирали с айкосами и рукавами на руках, кофе-брейками на ОККО - теперь блоггерствуют)))
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18.05.2021 15:02 Відповісти
А його начальник хто, гопник чи офіцер поліції на службі закону?
В чому б не була причина, зрозуміло одне: керівництво патрульної поліції та особисто Аваков докерувались до ручки.
Все, зроблено з початку реформи поліції, розтоптано. Хабарництво, кришування та мордобій стали нормою.
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18.05.2021 15:02 Відповісти
100%. Но было сделано ничтожно мало. Реформа коснулась только патрульной полиции. В РОВД как сидели упыри, так и сидят!!! Згуладзе бы навела порядок во всех уровнях, но не дали! Так же как и Сакваредлидзе профильтровал бы прокуратуру! Система непокоБелима!
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18.05.2021 17:33 Відповісти
Это повод для его избиения прямо в управлении патрульной полиции? А как мне рассказали некоторые полицейские - у некоторых руководителей патрульки удар в челюсть или подзатыльник - это метод руководства.
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18.05.2021 17:48 Відповісти
В армії, поліції, СБУ є таке поняття, як "рапорт". Також можеш звернутися до прокуратури, СБУ, ДБР тощо. ©
Уривок з тексту новини:
По словам потерпевшего, он планировал сегодня выехать в Киев с целью донести до руководства страны информацию о коррупции и произволе в органах патрульной полиции Днепропетровской области, так как якобы все обращения в управление внутренней безопасности и в Государственное бюро расследований не дают результата. ©
Якщо так, то порядки у Дніпрі нагадують те, що було ще за часів довбаного Совка: якщо люди на місцях не могли знайти правди і покарання місцевих князьків і царьків, то звертались у вищі інстанції - до владних кабінетів (партійних, міліцію, прокуратуру) області, або писали у Київ чи навіть у Москву. Але їхні скарги зазвичай просто пересилали "для реагування"... назад на місця - тим самим царькам, на яких люди і скаржились. Із цілком передбачуваним результатом.
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18.05.2021 19:08 Відповісти
Брєд...
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18.05.2021 15:10 Відповісти
Поліція - зріз суспільства. Коли робили реформу, в патрульній поліціїї зробили достойі зарплати. Можна було з кого обрати. А зараз там недобір
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18.05.2021 15:12 Відповісти
Міліція залишилась на місцях ... Переатестацію злили в унітаз
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18.05.2021 15:13 Відповісти
И бледнел я на кухне с разбитым лицом,
Сделал вид, что пошел на попятную -
"Развяжите!" - кричал, - "да и дело с концом!" -
Развязали, но вилки попрятали.
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18.05.2021 15:53 Відповісти
замначальника УПП Вячеслав Маслюк рассказал о произошедшем со своей стороны:
«Я иду по коридору. Передо мной стоит полицейский, играется в телефоне, пытается снять. Я ему говорю: «Отойди», беру за телефон и отвожу в сторонку, в ответ на что полицейский берёт меня и хватает. Я пытаюсь оттолкнуть его, он начинает говорить, что это нападение на полицейского, и пытается меня задерживать. За что? Что я совершил?» - говорит сотрудник.
На вопрос о драке сказал, что его не били. Со слов сотрудника, началась борьба, когда полицейский пытался его «скрутить», из-за чего подошли еще два сотрудника и начали их разнимать, что объясняет фразу патрульного «держали за руки».
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18.05.2021 16:31 Відповісти
Иду значит, как бы в полиции, а тут полицейский и непонятно почему. А он так играет со мной, снять пытается. Я ему: "Изыди". И в сторону его веду за телефон, а он берет меня и хватает. А потом кричит, что напали и задерживает меня, а я задерживаю его. Оба кричим, что не виноватые мы, где ваши доказательства. Тут и помощь подоспела.
А дальше как у Высоцкого :Товарищ первый нам сказал, что, мол, уймитесь, Что не буяньте, мол, что разойдитесь! Ну на «разойтись» - я, кстати, сразу согласился, И разошелся, ну, то есть, расходился. Но если я кого ругал - карайте строго! Но это вряд ли - скажи, Серега! А что упал - так то ж от помутненья, Орал - не с горя, товарищ старшина, от отупенья! Теперь дозвольте пару слов без протокола. Чему нас учат, так сказать, семья и школа? Что жизнь сама таких накажет строго! Тут мы согласны - скажи, Серега! Вот он проснется утром - он, конечно, скажет: - Пусть жизнь осудит, пусть жизнь накажет! Так отпустите - вам же легче будет! Чего возиться, коль жизнь осудит?
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18.05.2021 18:37 Відповісти
Тю, да это, получается, просто негодяи какие-то.
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18.05.2021 17:27 Відповісти
Армянская мафия Авакова. Армянская диаспора в Украине сильна как никогда.
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18.05.2021 17:33 Відповісти
потужного в отставку. вопрос не просто созрел а перезрел
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18.05.2021 17:36 Відповісти
А что вы хотите от днепропетровской патрульки которую возглавляли разные барыги от торгаша Богониса до рыбинспектора Калюжного?! Одна из самых коррумпированых и беззаконных патрульных полиций в Украине. Круче говорят только Полтава. В Днепре для патрульных сфальсифицировать протокол - это как стакан воды выпить! Избить и обыскать без причины журналиста - как конфетку у ребенка отобрать! При этом им за это даже выговора не дадут! И это только на резонансных случаях, которые стали достоянием общественности, а сколько людей избито, запугано, оштрафовано для галочки и плана, которые бояться за свою жизнь?! Реформы говорите? Может все же классик прав: "Мусора не люди!"
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18.05.2021 17:45 Відповісти
Майбутній міністр МВС?
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18.05.2021 17:52 Відповісти
Не верь мусорам...там все мутно....просто так метелить не будут....рылов пуху у всех
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18.05.2021 18:43 Відповісти
Всем неверующим следует посмотреть его ютуб канал , PravdorubDnepr , мусора в лице руководства и других , кто не пришел на помощь Максиму , желаю сгореть в аду живьем!
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18.05.2021 18:59 Відповісти
Чомусь я не здивований. У Арсена "Бе-бе-бе" Рюкзáкова, "великого реформатора" і "вічного міністра", якесь особливо тепле ставлення до керівників поліції Дніпра та області і поблажливе ставлення до їхніх зашкварів. Згадаймо хоча б як Рюкзáков захищав призначеного ним совкодрочера Глуховерю - очільника поліції Дніпропетровщини (на фото).

Патрульний Колиняк з Дніпра заявив, що його побили двоє колег і начальник Маслюк - Цензор.НЕТ 3087
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18.05.2021 19:23 Відповісти
Опааа...
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18.05.2021 19:45 Відповісти
Менту зірвало кришу, як тільки помітив, що він там не півень). Три статті КК як мінімум: Перевищення влади, ***********, нанесення тілесних ушкоджень. 5-8 років позбавлення волі перевертень мав би отримати.
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18.05.2021 19:44 Відповісти
Все мусора твари и козлы .нормальные там не работают
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18.05.2021 19:59 Відповісти
Есть экземпляры, но это скорее исключение, чем правило
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18.05.2021 20:55 Відповісти
Молодец, мужчина! Настоящий защитник народа Украиньі, которому он, собственно, и давал присягу
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18.05.2021 20:54 Відповісти
Треба було йти в ООС а не до мусарів на що він надіявся ? Щось поміняти самотужки в тому середовищі яке будували пси більше 20 років ?? lol якшо так...
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18.05.2021 21:50 Відповісти
коллеги
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18.05.2021 22:04 Відповісти
днепр-клоака гопников и бычья. Решалово и коррупция. Законы Украины саботируются, игнорируются, НЕ ДЕйСТВУЮТ! Филатов-Корбан рулят, осваивают бюджеты и культивируют решалово, поощряют ежедневную бытовую коррупцию. Произвол, фальсификации, решалово Полиции Днепра лишь отражение глубинных гнилостных процессов.
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18.05.2021 22:27 Відповісти
 
 