Патрульний Колиняк з Дніпра заявив, що його побили двоє колег і начальник Маслюк. ВIДЕО
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Інцидент, за словами Колиняка, стався в понеділок, 17 травня, в будівлі Управління патрульної поліції в Дніпропетровській області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Телеканал D1.
За словами потерпілого, старшого сержанта Максима Колиняка, після того, як наприкінці робочого дня він здав табельну зброю, начальство вирішило ознайомити його з якимось наказом. Він вирішив зафіксувати це на відео, що, за словами Колиняка, викликало агресію з боку його керівника В'ячеслава Маслюка - заступник начальника УПП у Дніпропетровській області. У старшого сержанта вибили з рук телефон, після чого двоє колег схопили його, а начальник почав завдавати ударів кулаками по обличчю та тулубу.
Колиняк з розбитим обличчям вирвався з будівлі поліції і вийшов за допомогою телефону в прямий ефір в одній із соцмереж. Він викликав на місце інциденту слідчо-оперативну групу.
За словами потерпілого, він планував сьогодні виїхати до Києва з метою донести до керівництва країни інформацію про корупцію та свавілля в органах патрульної поліції Дніпропетровської області, оскільки нібито всі звернення в управління внутрішньої безпеки і в Державне бюро розслідувань не дають результату.
Редакція каналу намагалася зв'язатися з пресслужбою патрульної поліції, проте офіційний коментар поки не отримала. Журналісти продовжують стежити за ситуацією.
Будь ласка, зачекайте...
- Не, не буду!
- Получай!
- Аййй!!!
Даже скрытая камера заделанная под пуговицу не поможет.
только сатисфакция будет действенной)
И я вот об этом же!!!(((
Парня спасать и защищать нужно!!! Реально и прямо сейчас, иначе твари в погонах с удовольствием похоронят чахлые ростки нормальной полиции(((
Тут все гораздо сложнее, начиная с Закона... заканчивая сугубо социально-экономическим положением работников МВД, но далеть что-то нужно уже вчера... А никто не собирается делать ничего даже послезавтра(((
На помощь другому человеку способны только те, кто не имеет проблем. Остальной народ огрубел под гнётом своих бед. Это то же состояние как и у людей блокадного ленинграда - до войны никто и представить себе не мог, что сможет пройти мимо человека, которому стало плохо... В блокаду граждане умудрялись шмонать упавшего на улице прохожего, который сдыхает от голода на предмет что то у него украсть и выменять на хлеб.
Такова реальность нашей жизни. Чем тебе хуже, тем безсердечнее ты относишься к чужим бедам )
Другое дело, что если общество не поймет, что нужно защищать нормальных ментов от мусоров, то оно просто обречено на пытки в мусарне по любому... да вообще без повода!(
Вот может так до них начнет доходить!!! До них - это до всех вокруг, иначе ничего не будет.
Я ни одного дня не работал в структурах МВД, так на всякий случай.
...
Зато знаю нормальных ментов еще с 90-тых, которые именно эти результаты и описывали! В МВД даже в 90-тые были люди, которые стремились сделать нормальную полицию... Но без нормальной прокуратуры и нормальных судов, да еще и с "отрицательной селекцией" в МВД - это было практически невозможно(((
Если не сейчас, то когда?!?!
По Мертвечуку и Киве, по Портнову не заметили?! Это же просто факт!!! Наблюдаемый факт(((
В армії, поліції, СБУ є таке поняття, як "рапорт". Також можеш звернутися до прокуратури, СБУ, ДБР тощо. Навіщо ці спектаклі із невиконанням наказів та зніманням на сматфон.
Він поліцейський чи блогер.
Стидоба
В чому б не була причина, зрозуміло одне: керівництво патрульної поліції та особисто Аваков докерувались до ручки.
Все, зроблено з початку реформи поліції, розтоптано. Хабарництво, кришування та мордобій стали нормою.
Уривок з тексту новини:
По словам потерпевшего, он планировал сегодня выехать в Киев с целью донести до руководства страны информацию о коррупции и произволе в органах патрульной полиции Днепропетровской области, так как якобы все обращения в управление внутренней безопасности и в Государственное бюро расследований не дают результата. ©
Якщо так, то порядки у Дніпрі нагадують те, що було ще за часів довбаного Совка: якщо люди на місцях не могли знайти правди і покарання місцевих князьків і царьків, то звертались у вищі інстанції - до владних кабінетів (партійних, міліцію, прокуратуру) області, або писали у Київ чи навіть у Москву. Але їхні скарги зазвичай просто пересилали "для реагування"... назад на місця - тим самим царькам, на яких люди і скаржились. Із цілком передбачуваним результатом.
Сделал вид, что пошел на попятную -
"Развяжите!" - кричал, - "да и дело с концом!" -
Развязали, но вилки попрятали.
«Я иду по коридору. Передо мной стоит полицейский, играется в телефоне, пытается снять. Я ему говорю: «Отойди», беру за телефон и отвожу в сторонку, в ответ на что полицейский берёт меня и хватает. Я пытаюсь оттолкнуть его, он начинает говорить, что это нападение на полицейского, и пытается меня задерживать. За что? Что я совершил?» - говорит сотрудник.
На вопрос о драке сказал, что его не били. Со слов сотрудника, началась борьба, когда полицейский пытался его «скрутить», из-за чего подошли еще два сотрудника и начали их разнимать, что объясняет фразу патрульного «держали за руки».
А дальше как у Высоцкого :Товарищ первый нам сказал, что, мол, уймитесь, Что не буяньте, мол, что разойдитесь! Ну на «разойтись» - я, кстати, сразу согласился, И разошелся, ну, то есть, расходился. Но если я кого ругал - карайте строго! Но это вряд ли - скажи, Серега! А что упал - так то ж от помутненья, Орал - не с горя, товарищ старшина, от отупенья! Теперь дозвольте пару слов без протокола. Чему нас учат, так сказать, семья и школа? Что жизнь сама таких накажет строго! Тут мы согласны - скажи, Серега! Вот он проснется утром - он, конечно, скажет: - Пусть жизнь осудит, пусть жизнь накажет! Так отпустите - вам же легче будет! Чего возиться, коль жизнь осудит?