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Загубив взуття і валявся на асфальті: п'яний водій у Вінниці просив очевидців не викликати поліцію. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

У Вінниці помітили в мотлох п'яного водія, який навіть не стояв на ногах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Магнолія ТВ".

"Ось такого водія помітили у Вінниці Він припаркувався на території одного з підприємств на вулиці Героїв Крут. Чоловік дуже просив очевидців, щоб вони не викликали поліцію. Від проходження огляду на стан сп'яніння водій відмовився", - сказано в повідомленні.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+22
В таком состоянії ходить ніззя. Токо єхать.
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18.05.2021 15:01
+6
Автівка не їхала, він сидів мало не лежачи. То могли би йому поспівчувати.
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18.05.2021 14:55
+4
Не. Не депутат. Этого гавна как грязи и они надолго. А вот министров точно не хватает. Меняют каждый месяц. Уже все артисты мз 95-го закончились. Начинают зрителей назначать. Уже первый ряд зрительного зала пошёл в министры и чиновники.
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18.05.2021 16:00
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Автівка не їхала, він сидів мало не лежачи. То могли би йому поспівчувати.
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18.05.2021 14:55 Відповісти
ну подбухнул мужик)) с кем не бывает? главное что бы никому не мешал, ну и не помер от цорроза прямо на улице, как то не эстетично))
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18.05.2021 14:56 Відповісти
красавчэг ! всё таки дополз до руля.. Потерял обувь и валялся на асфальте: в хлам пьяный водитель в Виннице просил очевидцев не вызывать полицию - Цензор.НЕТ 3565
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18.05.2021 14:59 Відповісти
Ну забрали б ключі. А потім ще й бабла з нього можна було б поімєть... Потерял обувь и валялся на асфальте: пьяный водитель в Виннице просил очевидцев не вызывать полицию - Цензор.НЕТ 3979
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18.05.2021 15:00 Відповісти
В таком состоянії ходить ніззя. Токо єхать.
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18.05.2021 15:01 Відповісти
Не ругайте строго-вдруг будущий депутат,САМ,сказал-кадровый голод.Кива то же не всегда ученым был... Потерял обувь и валялся на асфальте: пьяный водитель в Виннице просил очевидцев не вызывать полицию - Цензор.НЕТ 3932
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18.05.2021 15:02 Відповісти
Не. Не депутат. Этого гавна как грязи и они надолго. А вот министров точно не хватает. Меняют каждый месяц. Уже все артисты мз 95-го закончились. Начинают зрителей назначать. Уже первый ряд зрительного зала пошёл в министры и чиновники.
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18.05.2021 16:00 Відповісти
Хрен тебе! Отвечай по полной!
Когда я "спал" на территории базара в машине, то торгаши вызвали ментов. 200 евро как и не бывало у меня...

Во столько мне обошёлся ментовский завоз меня домой. (примерно 2003 год) Потерял обувь и валялся на асфальте: пьяный водитель в Виннице просил очевидцев не вызывать полицию - Цензор.НЕТ 3249
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18.05.2021 15:02 Відповісти
Так а как бы он в таком состоянии дошел???
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18.05.2021 15:06 Відповісти
Знайомого так виймали колись з авто. Чуємо: сигналить та сигналить. Припаркувався біля під"їзду, заїхав по вузеньких доріжках. Там тверезому важко під"їхати, а цей у доску бухий, з машини вийти не міг.
Буває і таке. Алкоголь по різному діє на людей. І везіння не останній фактор.
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18.05.2021 15:07 Відповісти
Пьют не только водители из Винницы. Тут товарищи бухают не слабее.
"Местный житель отметил, что в кафе Päts ели восемь или десять солдат, из которых, возможно, двое не дрались. «Я также слышал, что за день до этого солдаты подрались между собой рядом с магазином Grossi. Честно говоря, в Тапа больше нельзя выходить поесть в выходные дни, поскольку после обеда в четыре часа дня британские солдаты уже пьяны в стельку и цепляются к местным», - рассказал он."
https://rus.postimees.ee/7250659/svidetel-draki-v-tapa-soldaty-napali-na-treh-zhenshchin
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18.05.2021 15:08 Відповісти
Я представляю как тебе тяжело живётся…
Имея полный рост дерьма, и не знать на кого плюнуть
Наверное что бы не фамилия Порошенко, ты бы захлебнулся
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18.05.2021 15:27 Відповісти
файл с видеообращением Чауса, который загружен в Телеграм-канал, называется "привет Петр Алексеевич". Так что порохоботы, меняйте хозяина шоколад на зелень? Загубив взуття і валявся на асфальті: п'яний водій у Вінниці просив очевидців не викликати поліцію - Цензор.НЕТ 1377
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18.05.2021 15:41 Відповісти
Модератор видалив мій жартівливий допис, а нормальні дописувачі відправили у спам якогось надмірно серйозного дописувача, якому мій допис був "не в нюх".
От і виникла така незрозумілість.
Наші політичні уподобання - це ніщо у порівнянні з тим, до чого вони призводять.

Сайт "цензор нет" мене вже понад 16 років приваблює інформативністю та своєю аудиторією - і не стільки нею як її ставленням до будь-яких новин.
Отаке
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18.05.2021 15:52 Відповісти
Загубив взуття і валявся на асфальті: п'яний водій у Вінниці просив очевидців не викликати поліцію - Цензор.НЕТ 5760 Александр Лихошва Ты бы сидел в своей Германиии и слушал Рашатудей,тут и своей ваты хватает которая даже юмора не понимает как ты!
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18.05.2021 15:36 Відповісти
Воді́й - особа, яка керує транспортним засобом! Де відео керування? Ху"ня якась, як на мене.
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18.05.2021 15:46 Відповісти
Это не алкоголь, его штырит.
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18.05.2021 15:50 Відповісти
как раз тот момент когда уже переколбасило и начало плющить
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18.05.2021 17:48 Відповісти
Вот, что с человеком(хотя это вряд ли) делает бокал шампанского.
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18.05.2021 17:50 Відповісти
Солдат НАТО уже стал бы нагло цепляться к девушкам!
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18.05.2021 17:59 Відповісти
Пиячить лише худоба
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18.05.2021 18:41 Відповісти
животное конченое потом из-за такого горе людское
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18.05.2021 19:00 Відповісти
Так он просто Волк с Уолл-стрит ...
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18.05.2021 21:21 Відповісти
Таких водил надо лишать прав минимум лет на десять, хотя эти мрази и без прав будут вышивать в таком же духе. Значит, тогда надо лишать прав с конфискацией автомобиля.
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18.05.2021 23:54 Відповісти
 
 