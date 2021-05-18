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Загубив взуття і валявся на асфальті: п'яний водій у Вінниці просив очевидців не викликати поліцію. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство
У Вінниці помітили в мотлох п'яного водія, який навіть не стояв на ногах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Магнолія ТВ".
"Ось такого водія помітили у Вінниці Він припаркувався на території одного з підприємств на вулиці Героїв Крут. Чоловік дуже просив очевидців, щоб вони не викликали поліцію. Від проходження огляду на стан сп'яніння водій відмовився", - сказано в повідомленні.
Топ коментарі
+22 Іван Геращенко
показати весь коментар18.05.2021 15:01
+6 рихард зомби
показати весь коментар18.05.2021 14:55
+4 Oleksandr Yakushev
показати весь коментар18.05.2021 16:00
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Будь ласка, зачекайте...
Когда я "спал" на территории базара в машине, то торгаши вызвали ментов. 200 евро как и не бывало у меня...
Во столько мне обошёлся ментовский завоз меня домой. (примерно 2003 год)
Буває і таке. Алкоголь по різному діє на людей. І везіння не останній фактор.
"Местный житель отметил, что в кафе Päts ели восемь или десять солдат, из которых, возможно, двое не дрались. «Я также слышал, что за день до этого солдаты подрались между собой рядом с магазином Grossi. Честно говоря, в Тапа больше нельзя выходить поесть в выходные дни, поскольку после обеда в четыре часа дня британские солдаты уже пьяны в стельку и цепляются к местным», - рассказал он."
https://rus.postimees.ee/7250659/svidetel-draki-v-tapa-soldaty-napali-na-treh-zhenshchin
Имея полный рост дерьма, и не знать на кого плюнуть
Наверное что бы не фамилия Порошенко, ты бы захлебнулся
От і виникла така незрозумілість.
Наші політичні уподобання - це ніщо у порівнянні з тим, до чого вони призводять.
Сайт "цензор нет" мене вже понад 16 років приваблює інформативністю та своєю аудиторією - і не стільки нею як її ставленням до будь-яких новин.
Отаке