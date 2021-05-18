Загубив взуття і валявся на асфальті: п'яний водій у Вінниці просив очевидців не викликати поліцію. ВIДЕО

У Вінниці помітили в мотлох п'яного водія, який навіть не стояв на ногах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Магнолія ТВ".

"Ось такого водія помітили у Вінниці Він припаркувався на території одного з підприємств на вулиці Героїв Крут. Чоловік дуже просив очевидців, щоб вони не викликали поліцію. Від проходження огляду на стан сп'яніння водій відмовився", - сказано в повідомленні.

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