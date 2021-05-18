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Зеленський (17376) КМДА (1461) Київ (13825) Кличко (2810) Буткевич Богдан (432)

Проєкт "Без цензури"| Подвійний УДАР: Клички проти Зеленського. Кому треба боятися? ВIДЕО

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Що не поділили президент Зеленський і мер Києва Віталій Кличко? Чому силовики різко й прискіпливо зацікавилися столичним головою зокрема і роботою КМДА загалом? Іншими словами, для чого Зеленський тисне на Кличка?

Сьогодні в "Без цензури" Богдан Буткевич розкладає по поличках новоявлений конфлікт між Зеленським та Кличком.

Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 13 травня правоохоронці провели обшуки в офісному приміщенні комунального підприємства "Київський метрополітен" в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків при проведенні робіт з будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену. Обшуки розпочато на підставі ухвали суду в рамках розслідування кримінального провадження з ухилення від сплати податків. Також в ДФС заявили про обшуки в "Київпастрансі", КП "Київавтошляхміст" та інших міських структурах.

Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що розцінює обшуки на комунальних підприємствах та в департаментах КМДА як тиск на столичну владу і на нього особисто.

За даними прокуратури, за результатами обшуків на комунальних підприємствах та в департаментах Київської міськдержадміністрації слідчі повідомили про підозру 11 особам.

Автор: Анастасія Потіха
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А вот, если бы по полочкам конфликт между Беней и Витей! -- ...то я б, всё равно программу не смотрел.

" И так всё ясно..." (с)
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18.05.2021 15:35 Відповісти
Почему силовики резко и придирчиво заинтересовались столичным -- а потому что у нас в Украине беззаконие и идиоты в ОП
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18.05.2021 15:38 Відповісти
Может Кличко стать следующим президентом?
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18.05.2021 15:51 Відповісти
Навряд чи, хоча амбіції можуть бути, бо комік же став) Плюс європейські та американські зв'язки і знайомства Кличків. Але це омана. Президенство то тяжка праця, хрест. До речі Порошенко тягне цей хрест донині. Вхиляюся перед ним.
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18.05.2021 17:17 Відповісти
Как показала практика, у зебилов мозгов как у инфузории туфельки. Если большую часть такого "электората" Кличко себе перетянет, например при помощи западных имиджмэйкеров, то все может быть.
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18.05.2021 22:25 Відповісти
Богдан будет ныть,, какойплохойпорошенко,, 80 процентов времени любой программы по любому поводу.
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18.05.2021 16:56 Відповісти
как вы достали - так ответь - че Мертвечук "трубу" зохавал? че записи были еще тогда, но "кое-кто какой же хороший" их спрятал? и таких вопросов - куча.
это как бы ныть - опять на вел. св. тов. Сталина наезжают что он плохой.(а шо - ДУШКА??)
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19.05.2021 12:58 Відповісти
Кирилл Сазонов ·

Мэр столицы Виталий Кличко негодует так, как силовики начали прикрывать его коррупционные схемы в Киеве. Видите ли негоже обыскивать и возбуждать уголовные дела против тех, кто дерибанит местный бюджет!

Виталий Владимирович вместо того, чтобы содействовать правоохранителям в расследовании пытается манипулировать общественным мнением. Во время своих видеообращений он фактически доносит одну и ту же мысль: "Все, що відбувається - це політичний тиск на мене особисто".

Вчера он выдал очередной гениальный месседж. Мол во всем виноваты правоохранители, которые плохо работают. Его месседж на самом деле абсурдный. Только вдумайтесь, он обвиняет силовиков в том, что вместе с подельниками - кумом Артуром Палатным и "смотрящим" Денисом Комарницким - ворует, а полицейские их не ловят.

Как бы Кличко не пытался "выйти сухим из воды" - ему это не удастся. Если раньше журналистские расследования о коррупции в киевской власти еще могли вызывать вопросы, то теперь всё становится на свои места.

Многоуважаемый мэр, вы можете записать еще десятки, сотни видео, но это уже вас не спасет. Я очень надеюсь, что правоохранители, несмотря на давление со стороны Кличко, доведут дела до суда.
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18.05.2021 18:51 Відповісти
Хотел бы я посмотреть бой Кличко с зеленским на ринге,вот шоу было бы.
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18.05.2021 23:18 Відповісти
хотел бы я посмотреть перестрелку между тобой и снайпером, вот поп-корна бы схавал то(ноль грамм, ибо за 2 секунды не успеть даже зачерпнуть хрючева клешней)
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19.05.2021 13:00 Відповісти
На самом деле, выдвижение Кличка в президенты - дело решённое.

И как бы мы ни ругали Кличка, против зеленой нечисти он просто Воин Света.
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19.05.2021 08:02 Відповісти
Нехай Кличко поскаржиться на Зелю своєму другові - Рамзанке Кадиркіну.
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19.05.2021 09:56 Відповісти
 
 