Проєкт "Без цензури"| Подвійний УДАР: Клички проти Зеленського. Кому треба боятися? ВIДЕО
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Що не поділили президент Зеленський і мер Києва Віталій Кличко? Чому силовики різко й прискіпливо зацікавилися столичним головою зокрема і роботою КМДА загалом? Іншими словами, для чого Зеленський тисне на Кличка?
Сьогодні в "Без цензури" Богдан Буткевич розкладає по поличках новоявлений конфлікт між Зеленським та Кличком.
Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, 13 травня правоохоронці провели обшуки в офісному приміщенні комунального підприємства "Київський метрополітен" в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків при проведенні робіт з будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену. Обшуки розпочато на підставі ухвали суду в рамках розслідування кримінального провадження з ухилення від сплати податків. Також в ДФС заявили про обшуки в "Київпастрансі", КП "Київавтошляхміст" та інших міських структурах.
Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що розцінює обшуки на комунальних підприємствах та в департаментах КМДА як тиск на столичну владу і на нього особисто.
За даними прокуратури, за результатами обшуків на комунальних підприємствах та в департаментах Київської міськдержадміністрації слідчі повідомили про підозру 11 особам.
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" И так всё ясно..." (с)
это как бы ныть - опять на вел. св. тов. Сталина наезжают что он плохой.(а шо - ДУШКА??)
Мэр столицы Виталий Кличко негодует так, как силовики начали прикрывать его коррупционные схемы в Киеве. Видите ли негоже обыскивать и возбуждать уголовные дела против тех, кто дерибанит местный бюджет!
Виталий Владимирович вместо того, чтобы содействовать правоохранителям в расследовании пытается манипулировать общественным мнением. Во время своих видеообращений он фактически доносит одну и ту же мысль: "Все, що відбувається - це політичний тиск на мене особисто".
Вчера он выдал очередной гениальный месседж. Мол во всем виноваты правоохранители, которые плохо работают. Его месседж на самом деле абсурдный. Только вдумайтесь, он обвиняет силовиков в том, что вместе с подельниками - кумом Артуром Палатным и "смотрящим" Денисом Комарницким - ворует, а полицейские их не ловят.
Как бы Кличко не пытался "выйти сухим из воды" - ему это не удастся. Если раньше журналистские расследования о коррупции в киевской власти еще могли вызывать вопросы, то теперь всё становится на свои места.
Многоуважаемый мэр, вы можете записать еще десятки, сотни видео, но это уже вас не спасет. Я очень надеюсь, что правоохранители, несмотря на давление со стороны Кличко, доведут дела до суда.
И как бы мы ни ругали Кличка, против зеленой нечисти он просто Воин Света.