Кличко виклав запис "маски-шоу" під його квартирою з камер спостереження (оновлено). ВIДЕО

Лідер "УДАРу", мер Києва Віталій Кличко оприлюднив відео з камер спостереження, на якому правоохоронці прийшли саме в ту квартиру, де він проживає. Цей запис спростовує версію СБУ, що обшуки повинні були відбутися в іншій квартирі.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео мер Києва опублікував у фейсбуці.

"Сьогодні вранці в під'їзд зайшла група озброєних правоохоронців. Коли я прийшов додому з тренування, запитав, що відбувається. Вони відповіли, що прийшли, нібито, в квартиру двома поверхами нижче моєї. Але камера встановлена ​​на моєму поверсі зафіксувала, що ці люди піднімалися на мій поверх і стукали в двері моєї квартири. Сусідка сказала, що їй дзвонили і питали, де Кличко. Тому версія, про, нібито, якусь масштабну операцію проти контрабандистів, які живуть двома поверхами нижче в моєму під'їзді, виглядає непереконливою".

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Коментуючи візит правоохоронців, він зазначив, що ОП тисне на столичну владу, тому що їх дратують міські ініціативи.

"Те, що відбулося сьогодні, інакше, як психологічним тиском я назвати не можу. Не таємниця, що в Офісі Президента відбуваються постійні наради щодо Кличка. Бо комусь не подобається, що Кличко, робить заяви про запровадження локдауну, коли у нас лікарні переповнені. Не подобається, що Кличко закликає всіх мерів об'єднатися. Когось дуже дратують міські ініціативи. Я виключно з цим пов'язую ті абсурдні події, які сьогодні відбуваються. Такого не було навіть за часів Януковича. Місцеве самоврядування залякуванням та силами правоохоронців згорнути не вдасться. І за такі незаконні дії і їх режисерам, і виконавцям доведеться відповідати за законом", - наголосив Кличко.

Він зауважив, що інформація про кримінальні справи, за якими йдуть обшуки у комунальних підприємствах та департаментах столиці, є маніпулятивною.

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"Коли закидають комунальним підприємствам, що підрядники не сплатили податки - це не що інше, як маніпуляція з офіційних джерел. Якщо підрядники не сплатили, це до них питання. Наше завдання, як міської влади - отримати якісний сервіс та продукт і заплатити найнижчу ціну за це. І підприємства міста податки платять. Ми завжди співпрацюємо з правоохоронними органами. Завжди надаємо всі матеріали за результатами фінансових перевірок, які здійснюємо регулярно", - підсумував Кличко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до будинку Кличка під'їхала група озброєних людей в екіпіровці співробітників правоохоронних органів.

За словами мера Києва, правоохоронці заявили йому, що прийшли до мешканців квартири, яка розташована поверхом нижче.

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