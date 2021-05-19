УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12585 відвідувачів онлайн
Новини Відео За кордоном
45 169 262
пропаганда (2561) Росія (47115) Донбас (21732) русский мир (376) гомофобія (34) ЛГБТ-спільнота (262) Скабєєва (44)

Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

В ефірі державного телеканалу "Росія 1" пропагандистка Ольга Скабєєва заявила, що президент України Володимир Зеленський нібито направив на Донбас "колони українських гомосексуалістів".

На це звернули увагу представники руху Kyiv Pride, повідомляє Цензор.НЕТ.

Скабєєва заявила, що США нібито порадилли Зеленському "провести гей-парад на Донбасі". При цьому вона уточнила, що таку пораду нібито дав особисто американський лідер Джо Байден.

"Гей-паради вриваються на схід України і це ніякий не жарт. Американці порадили Зеленському провести гей-парад на Донбасі, пораду особисто дав Байден", - стверджує Скабєєва.

Вона додала, що "це ніякий не жарт".

"Без агентства США з міжнародного розвитку така гей-атака або гей-ініціатива на Донбасі була б неможливою. Тепер американці дали зелене світло і на Донбас рушають колони українських гомосексуалістів", - заявила пропагандистка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воротар ухиляється від шайби, захисники не діють: як Путін забив 8 шайб у гала-матчі НХЛ. ВIДЕО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+55
Дура даже по рабсеянским меркам.
показати весь коментар
19.05.2021 00:00
+51
Понимаете, в чём вопрос : дура как раз не она - она прекрасно понимает, что несёт пургу, и понимает, зачем она это делает (за большие деньги). Дураки те, кто её на полном серьёзе смотрят и слушают . . . И таких очень много за поребриком.
показати весь коментар
19.05.2021 00:36
+46
Да она в дебелизме уже переплюнула даже саму себя.
показати весь коментар
19.05.2021 00:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Где-то когда-то видел статистику запросов по одному известному видео-ресурсу. Так там рассея впереди планеты всей по запросу "анальный секес". Естественно, в такой стране тема пиаарасов будет муссироваться регулярно.
Так что -- ничего нового и удивительного: у кого чего болит, тот о том и говорит.
показати весь коментар
19.05.2021 10:36 Відповісти
Кто как обзывается, тот так и называется
показати весь коментар
19.05.2021 10:45 Відповісти
Эту фразу надо брать в кавычки -- недавняя дословная цитата одного ***** Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів" - Цензор.НЕТ 266
показати весь коментар
19.05.2021 10:53 Відповісти
Бедные ополченцы, уж лучше был бы Правый Сектор!
показати весь коментар
19.05.2021 10:46 Відповісти
Кривили носа від "Правого Сектору" - то хай мають таке. Самі винні! За чьто баролісь, на то і напаролісь.
Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів" - Цензор.НЕТ 988
показати весь коментар
19.05.2021 18:10 Відповісти
Скабеева может быть не очень хорошо информированной о делах в Украине, поэтому украинский МИД должен представить достоверную информацию, где и сколько украинских гомиков дислоцировано и куда они движутся.
показати весь коментар
19.05.2021 10:59 Відповісти
якщо ця вбога рашистська матрьоха погано інформована на рахунок українських справ,чому тоді вона відкриває свій писок та про що тоді вона гавкає кожного дня на своїх гівно-шоу для рассєянського генетичного сміття?
показати весь коментар
19.05.2021 22:51 Відповісти
Говорят, всем в колоне выдали монтажную пену.... Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів" - Цензор.НЕТ 1000
показати весь коментар
19.05.2021 11:02 Відповісти
Що БендерФошизди вже не діють на обдроченців та рашаватаноїдів ?).....
показати весь коментар
19.05.2021 11:05 Відповісти
Блин, я прям аж уважать начинаю отечественных гомосеков, если от них у расисянов выпадение матки начинается Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів" - Цензор.НЕТ 6101
показати весь коментар
19.05.2021 11:05 Відповісти
Совсем крыша поехала.
показати весь коментар
19.05.2021 11:06 Відповісти
Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів" - Цензор.НЕТ 8095 Стелс-пихота (Lurkmore)

Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів" - Цензор.НЕТ 8693
показати весь коментар
19.05.2021 11:11 Відповісти
Why "death", "enjoyment" would be much better... Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів" - Цензор.НЕТ 1042
показати весь коментар
19.05.2021 12:49 Відповісти
Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів" - Цензор.НЕТ 1098 Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів" - Цензор.НЕТ 1098 Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів" - Цензор.НЕТ 3692

А чого варте лише озброєння цього... чудо-спецназу!
...Вперше в житті мені стало шкода дамбазів...
показати весь коментар
19.05.2021 18:19 Відповісти
Ага, особливо назва "фістолет" (і його, е-е-еее, бойові параметри) - розірвало на хом'ячків Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів" - Цензор.НЕТ 9292
показати весь коментар
19.05.2021 19:35 Відповісти
Йой, Боже! Бідні дамбази, бідні...
...Але страшно уявити, що вчинить озвірілий після них чудо-спецназ вже на расії. Не даремно ********* волала, як потерпіла, ой недаремно...
Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів" - Цензор.НЕТ 3643
показати весь коментар
19.05.2021 20:38 Відповісти
Шкіряні "шмайсери" та трембіти!
показати весь коментар
19.05.2021 21:52 Відповісти
Скабеева сама (само) гомосексуаліст.
показати весь коментар
19.05.2021 11:40 Відповісти
пусть лучше о китайских гомосеках беспокоятся, у себя на границе. в китае - 70 миллионов официальных геев, и примерно столько же не сделавших каминг-аут. китайских геев больше чем всего населения в рашке, затрахают досмерти всех, от младенцев до стариков.
показати весь коментар
19.05.2021 12:07 Відповісти
нi, там нема чим...в них цюцюрки з пiпетку. )
кацапи, до речi, другi у Европi з кiнця...по розмiрам...в основному дуже маленькi. азiопа-с...
та ще й алконавти та iмпотенти здебiльшого вже пiсля 35-ти...
показати весь коментар
19.05.2021 14:53 Відповісти
ты смотри, как подгорает у *********))

убогая прищуренная матреха-карлица с вЯликай рюзьге Итиль-реки.
и это ничего,кАнечно,шта у самих ********* в Сцарьках лысогном-педофил по мальчикам...
показати весь коментар
19.05.2021 12:13 Відповісти
как же далеки кацапы от наших либеральных ценностей... Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів" - Цензор.НЕТ 4449
показати весь коментар
19.05.2021 12:24 Відповісти
а они что оттуда уходили?
показати весь коментар
19.05.2021 12:35 Відповісти
Срочно в нумер!
Продавцы сексшопов, АЗС и ГСМ Лугандонии от всей души благодарят ********* за эту передачу благодаря которой в связи с предполагаемым нашествием гомосеков резко возрос спрос на всякого рода лубриканты, интимные гели, вазелин, солидол, нигрол, анальные пробки, расширители и т.п. Даунбасская русскомирская задница срочно приводится в **************-эротическую боевую готовность!
показати весь коментар
19.05.2021 12:51 Відповісти
вам бы, батенька, книжки писать!
показати весь коментар
19.05.2021 13:36 Відповісти
Может она только выше пояса Скабеева, а ниже - Зверев.
показати весь коментар
19.05.2021 13:32 Відповісти
СкабелИна по-моему сама переодетый ****
показати весь коментар
19.05.2021 14:25 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
показати весь коментар
19.05.2021 14:40 Відповісти
Ох уж эти сексуальные фантазии ************)))
показати весь коментар
19.05.2021 15:49 Відповісти
Окремий батальйон гомосексуалістів створений для охорони та допитів плєнних. Я би поширював цей фейк, щоб обдроченці думали, за що випустили з плєна їх коллег. Або родіну предал, або дирявим став.
показати весь коментар
19.05.2021 17:00 Відповісти
Тут можна згадати про нахили політичного небіжчика Олєжульки Ринатовича Ляшка. Ну і про серлєщову дружину також (це для особливо незламних вдупучленців).
показати весь коментар
19.05.2021 18:06 Відповісти
Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів" - Цензор.НЕТ 9090 Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів" - Цензор.НЕТ 9090 Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів" - Цензор.НЕТ 9090
показати весь коментар
19.05.2021 18:13 Відповісти
А распятые мальчики в трусиках со снегирями будут сопровождать?)))
показати весь коментар
19.05.2021 17:11 Відповісти
Она в той же программе опять вякнула про якобы убитого с дрона мальчика.
Больна она, страдает от недотраха.
показати весь коментар
19.05.2021 17:37 Відповісти
Хвора... наскрізь хвора!...
І нема на то ради. Бо хто ж у здоровому глузді та при твердій пам'яті спокуситься на таке чепірадло?
Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів" - Цензор.НЕТ 5958
показати весь коментар
19.05.2021 18:02 Відповісти
Як хто? Таке ж саме чмо. Поруч з нею стоїть її чоловік Попов. Стоїть і стоїть. І мабуть на цьому його функції закінчено.
показати весь коментар
19.05.2021 18:51 Відповісти
Він, сарако, певна річ, уже втямив, що колись вліз у необов'язкову халепу Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів" - Цензор.НЕТ 8860. Тому стоїть та мовчить. Зовсім як табуретка... Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів" - Цензор.НЕТ 8860
показати весь коментар
19.05.2021 20:31 Відповісти
Сливной бачек ждет не дождется своей монтажной пены, а ее все нет. Отсюда и влажные мечты про колонны геев, которые с даунбаса двинут прямо на масквабад, а скабеева будет их движение комментировать с воплями "Вот они уже входят".
показати весь коментар
19.05.2021 17:55 Відповісти
Шановні колеги! Тут мені нагадалася гишторія з вояжем серлєщової благовірної на расєю.
Савпадєніє? Нє думаю!
Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів" - Цензор.НЕТ 3486 Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів" - Цензор.НЕТ 3486 Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів" - Цензор.НЕТ 3486
показати весь коментар
19.05.2021 17:58 Відповісти
Ольга ********* круче доктора Геббельса тем что Мавзолейный ГУЛАГ Сралина оказался слабее Освенцима Гитлера... Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів" - Цензор.НЕТ 689 Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів" - Цензор.НЕТ 689
показати весь коментар
19.05.2021 18:01 Відповісти
За 20 столетий человечества никогда в плен не попадало такое количество пленных красных армейцев...,5 миллионов зольдатэн за 4 года войны,а за первые 3 месяца аж 3 млн.800 тысч...,дедываевалов,данные из Архива Германии в городе Фрайбург...,которые косвенно подтвердили и Марк Солонин и Виктор Суворов... Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів" - Цензор.НЕТ 1161
показати весь коментар
19.05.2021 18:07 Відповісти
Мне всегда нравится, как наши сайты показывают фото сливного бачка репоедов, с открытым членоприемником. Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів" - Цензор.НЕТ 4450 Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів" - Цензор.НЕТ 4450 Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів" - Цензор.НЕТ 4450
показати весь коментар
19.05.2021 18:20 Відповісти
Она что, в порно снялась? Я не представляю, где взяли члены для этого "приемника". скабеева страшнее ядерной войны!
показати весь коментар
19.05.2021 21:48 Відповісти
На тему кацапів та гейщини. Є такий ресурс - генератор поезії. Іноді неілюзорно смалить, одного разу ось таке вискочило... Сюжет: зкріпоносець-кізяк вирішив "дозволити собі" і поринути в гріховні насолоди нічного життя неонового мегаполісу. Але чи то зп'яну, чи не вміючи читати "не по-нашенски" - замість звичайного клубу забурився до "Блакитної вустриці", і там йому якийсь гей у латексі та шкіряній фуражці поліціянта узяв і встромив. Так встромив, що аж яйця об яйця пошкарябав.
І що тепер робити кізяку? Йти до знайомої кізячки - вона пожаліє, водярою відпоїть і зкріпу зміцнить.
Але аварійний ОДИН РАЗ уже використано - тож тепер слід начуватися... до кадирівців взагалі не підходити... Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів" - Цензор.НЕТ 4796

Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів" - Цензор.НЕТ 8089
показати весь коментар
19.05.2021 18:41 Відповісти
Интересно: это правда, что перед эфиром Скобеева более часа держит во рту включённый фалоиммитатор?
показати весь коментар
19.05.2021 18:48 Відповісти
Матір божа!
Мабуть у мокшанських лісах щось сдохло -
саме зараз йде її програма, і я вперше це опудало крашене бачу не в штанях а юбці!
показати весь коментар
19.05.2021 18:57 Відповісти
Видно рейтинг падає, ще появиться і в бікіні, мужайтеся, якщо ще таке побачите!
показати весь коментар
19.05.2021 20:33 Відповісти
Знімаю перед Вами капелюха. Попри те, що маю міцні нерви, такі речі дивитися не ризикую - остерігаюся, що може мене перекосити. Разом із телевізором.
Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів" - Цензор.НЕТ 6428
показати весь коментар
19.05.2021 21:38 Відповісти
оркам лучше бы рот закрыть на эти темы, вон кто у них вождь уже 20 летРосійська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів" - Цензор.НЕТ 8136
показати весь коментар
19.05.2021 19:00 Відповісти
дамбасню фашистами уже не запугать,поэтому ********* грозит молодым,процветающим республикам-геями.
показати весь коментар
19.05.2021 19:47 Відповісти
этой лживой , продажной .уке, призывающей языком ненависти проливать чужую невинную кровь - не хватит места даже в аду! Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів" - Цензор.НЕТ 2730
показати весь коментар
19.05.2021 20:08 Відповісти
..."вона оно чаво, Міхалич...."(с)...
Жирік вже виїхав "в красних трусєлях"? Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів" - Цензор.НЕТ 4924 Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів" - Цензор.НЕТ 4924 Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів" - Цензор.НЕТ 4924
показати весь коментар
19.05.2021 20:12 Відповісти
Обмежаний стінами сауни. Це колись він ще збирався мити чоботи в Індійському океані.
показати весь коментар
19.05.2021 20:35 Відповісти
Но странное дело: движутся со стороны паршки...
Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів" - Цензор.НЕТ 6312
показати весь коментар
19.05.2021 20:12 Відповісти
Дна на рассее нет.
показати весь коментар
19.05.2021 20:25 Відповісти
Хуже, гейское-ВДВ которому в руки живыми сепарам лучше не попадаться.
показати весь коментар
19.05.2021 21:21 Відповісти
Не переймайся ,скабейка,Донецьку нічого не загрожує,бо всі наші ГЕЇ -підараси вже сидять у вашій думі!Ура,товариші росіянці!
показати весь коментар
19.05.2021 21:30 Відповісти
Люто плюсую. Я - убежденный гомофоб. Но, если в этот раз Скабеева сказала правду (а вдруг!) , я буду смотреть на них с некоторым пониманием.
показати весь коментар
19.05.2021 22:02 Відповісти
Прокладка зарабатывает себе деньги.
показати весь коментар
19.05.2021 23:08 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 