Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
В ефірі державного телеканалу "Росія 1" пропагандистка Ольга Скабєєва заявила, що президент України Володимир Зеленський нібито направив на Донбас "колони українських гомосексуалістів".
На це звернули увагу представники руху Kyiv Pride, повідомляє Цензор.НЕТ.
Скабєєва заявила, що США нібито порадилли Зеленському "провести гей-парад на Донбасі". При цьому вона уточнила, що таку пораду нібито дав особисто американський лідер Джо Байден.
"Гей-паради вриваються на схід України і це ніякий не жарт. Американці порадили Зеленському провести гей-парад на Донбасі, пораду особисто дав Байден", - стверджує Скабєєва.
Вона додала, що "це ніякий не жарт".
Приберіть дітей і чутливих людей від екранів!— KyivPride (@KyivPride) May 17, 2021
Нижче: сенсація р*сійських ЗМІ (якщо їх можна так назвати) (P.S. ні) pic.twitter.com/KgB1dUpTGX
"Без агентства США з міжнародного розвитку така гей-атака або гей-ініціатива на Донбасі була б неможливою. Тепер американці дали зелене світло і на Донбас рушають колони українських гомосексуалістів", - заявила пропагандистка.
Будь ласка, зачекайте...
Так что -- ничего нового и удивительного: у кого чего болит, тот о том и говорит.
А чого варте лише озброєння цього... чудо-спецназу!
...Вперше в житті мені стало шкода дамбазів...
...Але страшно уявити, що вчинить озвірілий після них чудо-спецназ вже на расії. Не даремно ********* волала, як потерпіла, ой недаремно...
кацапи, до речi, другi у Европi з кiнця...по розмiрам...в основному дуже маленькi. азiопа-с...
та ще й алконавти та iмпотенти здебiльшого вже пiсля 35-ти...
убогая прищуренная матреха-карлица с вЯликай рюзьге Итиль-реки.
и это ничего,кАнечно,шта у самих ********* в Сцарьках лысогном-педофил по мальчикам...
Продавцы сексшопов, АЗС и ГСМ Лугандонии от всей души благодарят ********* за эту передачу благодаря которой в связи с предполагаемым нашествием гомосеков резко возрос спрос на всякого рода лубриканты, интимные гели, вазелин, солидол, нигрол, анальные пробки, расширители и т.п. Даунбасская русскомирская задница срочно приводится в **************-эротическую боевую готовность!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
Больна она, страдает от недотраха.
І нема на то ради. Бо хто ж у здоровому глузді та при твердій пам'яті спокуситься на таке чепірадло?
Савпадєніє? Нє думаю!
І що тепер робити кізяку? Йти до знайомої кізячки - вона пожаліє, водярою відпоїть і зкріпу зміцнить.
Але аварійний ОДИН РАЗ уже використано - тож тепер слід начуватися... до кадирівців взагалі не підходити...
Мабуть у мокшанських лісах щось сдохло -
саме зараз йде її програма, і я вперше це опудало крашене бачу не в штанях а юбці!
Жирік вже виїхав "в красних трусєлях"?