Громадянці Інні П., яка влаштувала показову "розправу" над паспортами, вручено протокол про адмінправопорушення, - Геращенко. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство
Сьогодні вранці в аеропорту Харкова правоохоронці вручили громадянці Інні П., яка влаштувала показову"розправу" над паспортами, протокол про адміністративні правопорушення.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Днями в Харкові стався брутальний випадок - жінка з трьома дітьми влаштувала "перфоманс" з псуванням закордонних паспортів. Вона і її діти образливо висловлювалися на адресу України і кидали паспорти на землю, показуючи свою неповагу до документа українського громадянина. Звичайно, це відео швидко стало вірусним в соціальних мережах не без допомоги пропагандистів з РФ і їхніх поплічників в Україні", - зазначив Геращенко.
"А сувора правда така: законодавство України прямо встановлює вимогу згоди батька або матері дітей на їх виїзд за межі України. Згоди батька серед поданих для прикордонного контролю документів не було. І тому прикордонники виконали свій обов'язок і не допустили порушення Закону. І правильно зробили. Адже незнання Закону не звільняє від обов'язку його виконувати!", - додав він.
Геращенко також порадив громадянці Інні П. "не валити з хворої голови на здорову, а просто знати і дотримуватися Закону".
"За образи на адресу держави і народу України у нас не передбачено відповідальності. На жаль ... А ось за дрібне хуліганство і невиконання обов'язків з нормального виховання дітей, відповідальність нехай і невелика, але є. Сьогодні вранці громадянці Інні П. під час вильоту з аеропорту Харкова за тими самими правильно оформленим виїзними документами на дітей, поліцією був вручений протокол за статтею 173 КУпАП - дрібне хуліганство і 184 КуаАП за ухилення від нормального виховання дітей. Ми нікому не дозволимо знущатися з українського паспорта!", - додав він.
Крім цього, Геращенко також оприлюднив відео, на якому зафіксовано факт правопорушення і факт вручення протоколів про адміністративні правопорушення.
Будь ласка, зачекайте...
За оскорбления в адрес государства и народа Украины у нас ответственность не предусмотрена.
Джеоело: https://censor.net/ru/v3266189
Наруга над державними символами - злочин, передбачений 338 статтею КК України, що полягає у публічній нарузі над державними символами.
https://www.facebook.com/100002305693349/videos/3976554855764665/
Наразі її ймовірний обліковий запис lyudmila.chmulyova у Facebook також заблоковано.
Людмила Чмулева
Этот шоколад в Польше или Ху@лостане?
Женщину не поддерживаю, но понимаю ее эмоции от этой узаконенной обдираловки!
Сидела бы без паспорта дома - не пришлось бы тратиться
З.Ы. и как так быстро она получила согласие на вывоз своих выкомышей ? или система прогнулась..
Пока в Украине они не будут бристатья кровью от страха, будут нас убивать и дальше. И не только нас, но и наших детей и внуков!
резче.
К сожалению, Украина очень добрая, слшком добрая, всепрощающая, слишком добра и к своим врагам...очень, очень зря. Учитесь у израильтян.